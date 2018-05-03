Как проверить наличие мест и расписание поездов дальнего следования?

Собираясь в поездку, каждый пассажир проверят расписание поездов и наличие свободных билетов. От выбранного маршрута, времени отправления и прибытия, типа поезда и вагона зависит стоимость проездного документа. Хорошо, если поездка планируется заранее и не приходится в спешке решать, что важнее — удобство или цена жд билета. С нашим сервисом об этом можно забыть, поскольку информация о направлении и стоимости проездного документа всегда актуальна, включая действующие акции РЖД

Поезда дальнего следования: расписание и стоимость проезда

Сайт povagonam.ru — официальный партнер РЖД, поэтому вы в реальном времени можете узнать стоимость железнодорожных билетов и расписание поездов как дальнего следования, так и пригородных электричек. Сервис предоставляет информацию онлайн — больше не нужно ехать на вокзал или звонить оператору. Достаточно указать данные в предложенной форме или пройти в раздел «Направления», где можно ознакомиться с интересующим вас маршрутом на карте и узнать номер, скоростные характеристики и время состава в пути.

Билеты РЖД: расписание поездов, наличие билетов

 Если вас интересует более подробная информация по выбранному составу, посетите раздел «Поезда»

Зная маршрут и номер поезда, можно узнать его полное расписание: время отправления и прибытия, на каких станциях останавливается, расстояние между ними и время остановки. Вы сразу можете определиться и с ценой жд билета, указав необходимые услуги и тип вагона, а также купить электронный проездной онлайн. 

Помните, что на поезда, курсирующие по территории России, можно заказать билеты за 90 дней до отправления.

Как проверить наличие билетов на поезда дальнего следования?

 Самый простой способ — ввести данные о маршруте, дате и времени отправления поезда в форму. 

 

Сервис учитывает разные параметры: расписание, наличие и стоимость жд билетов РЖД. На новой странице вы увидите не только доступные вагоны, но и цены на жд билеты. Вы также сможете выбрать свободное место по графической схеме или дополнительным параметрам: класс обслуживания, диапазон мест, ярус. 

 

На сайте povagonam.ru можно узнать расписание поездов и купить электронные жд билеты за пару минут.

 Чтобы провести более подробный поиск, в отдельных графах справа можно указать перевозчика, вокзал отправления и прибытия, дополнительные услуги и т.д. Учитывайте, что стоимость железнодорожных билетов зависит не только от выбранного места, маршрута и типа вагона, но и возраста пассажиров. Например, детские билеты на поезд продаются по специальным льготным тарифам.

 

Отзывы пассажиров: 2

  1. Надежда

    Здравствуйте. Я бы хотела знать как ходят поезда дальнего следования в районе новогодних праздников. Меня интересует маршрут Шахтная-Москва приблизительно 2 или 3 января. Заранее благодарю за ответ. С уважением, Надежда.

  2. виктор

    Когда начнется продажа ж.д. билетов по маршруту Калининград- Санкт- Петербург ?

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
