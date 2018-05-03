Как сэкономить на покупке ЖД билетов?

Как сэкономить на покупке ЖД билетов?

Большинство людей, собираясь в поездку, предпочитают путешествовать по России железнодорожным транспортом. Однако цены на билеты РЖД до точки выбранного маршрута порой сильно разнятся. И не многие знают, почему. Мы расскажем, от чего зависит стоимость проезда и как сэкономить на покупке ЖД билета.

Динамическое ценообразование

ОАО «РЖД» работает по нескольким программам, формирующих цену билета. Одна из основных — система динамического ценообразования, которая охватывает до 95% перевозок на скоростных поездах внутригосударственного сообщения («Ласточка», «Стриж», «Невский экспресс»). В программе участвуют следующие типы вагонов: купе, люкс, СВ, вагоны с сидячими местами. На плацкарт данная система не распространяется. По системе динамического ценообразования ЖД билеты продаются не по фиксированной, а по «плавающей» цене. Она зависит от различных факторов: сезона, времени до отправления состава, заполненности вагона, длительности поездки, выбранного места и т.д. Но в основном влияет спрос. Продажа билетов на поезд начинается, как правило, за 90 или 45 дней до отправления состава. В это время цена на проезд минимальная. По мере заполнения стоимость билетов повышается. Таким образом, популярность направления у пассажиров влечет за собой автоматическое увеличение стоимости поездки. Однако используя возможности системы динамического ценообразования, можно значительно сэкономить.
Чем выше спрос и меньше осталось мест, тем дороже билет.

Факторы, влияющие на стоимость железнодорожных билетов

Стоимость железнодорожного билета зависит от:
  • Даты путешествия
При покупке железнодорожного билета необходимо учитывать время, на которое запланирована поездка. Например, в летний период и на новогодние каникулы их стоимость будет выше, чем весной или осенью. Поэтому чем раньше вы купите ЖД билет, тем меньше за него заплатите.
  • Дня недели
На цену проездного документа существенно влияют дни недели. Ближе к выходным поездка обойдется дороже, чем в понедельник или вторник.
  • Наполнения состава
Чем больше билетов раскуплено на маршрут, тем выше их стоимость в последние дни продаж.
  • Направления пути
Билет на популярные направления (например, Москва — Санкт-Петербург) стоит дороже, чем на поезд, идущий по менее востребованному маршруту.
  • Категория вагона, места и всего состава
Цена на фирменные поезда с вагонами СВ-класса будет выше, чем на купе обычного состава.
Билеты на поезд лучше покупать заранее, оформив предварительный заказ.

Как купить железнодорожный билет и не потратить много денег?

Советы путешественникам: как сэкономить на ж/д билетах и отправиться в долгожданную поездку Купить билет на поезд теперь можно не только в железнодорожной кассе, но и онлайн. И для этого не нужно ехать на вокзал. Достаточно сделать четыре простых шага:
  1. указать в предложенной форме маршрут, дату и время отправления;
  2. заполнить анкету;
  3. оформить и оплатить заказ;
  4. распечатать посадочный документ.
А если подходить к приобретению посадочных документов с умом, используя систему динамического ценообразования, удастся хорошо сэкономить. Останется лишь собрать чемодан в дорогу и отправиться в путешествие.
Билет, купленный через систему динамического ценообразования, отмечен специальным значком.
Чтобы совершить максимально выгодную покупку, воспользуйтесь нашими рекомендациями:
  • Позаботьтесь о приобретении билетов заранее — чаще всего продажа открывается за 90 дней до отправления состава. Иногда бронь открывается за 45 суток.
  • Проанализируйте цены в вагонах разных классов и выберите самый бюджетный вариант — даже в обычных составах места на купе сильно отличаются по стоимости, не говоря уже о скоростных и брендовых поездах.
  • Просмотрите расписание поездов по вашему маршруту, сравните стоимость билетов по времени — в часы пик цена обычно выше, чем в остальное время (например, поздно вечером).
  • Сравните стоимость билетов на поезда, следующие из разных населенных пунктов в конечный пункт назначения — порой выгоднее доехать с пересадкой или разным транспортом. Порой выгоднее разбить путь на две части. Например, первую половину пути проехать на поезде, а вторую — на автобусе.
Надеемся, что наши советы позволят вам сэкономить на поездке и отправиться в долгожданное путешествие.
В первые дни продаж проезд в отдельном купе обойдется по цене плацкарта.

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
