Большинство людей, собираясь в поездку, предпочитают путешествовать по России железнодорожным транспортом. Однако цены на билеты РЖД до точки выбранного маршрута порой сильно разнятся. И не многие знают, почему. Мы расскажем, от чего зависит стоимость проезда и как сэкономить на покупке ЖД билета.
Динамическое ценообразованиеОАО «РЖД» работает по нескольким программам, формирующих цену билета. Одна из основных — система динамического ценообразования, которая охватывает до 95% перевозок на скоростных поездах внутригосударственного сообщения («Ласточка», «Стриж», «Невский экспресс»). В программе участвуют следующие типы вагонов: купе, люкс, СВ, вагоны с сидячими местами. На плацкарт данная система не распространяется. По системе динамического ценообразования ЖД билеты продаются не по фиксированной, а по «плавающей» цене. Она зависит от различных факторов: сезона, времени до отправления состава, заполненности вагона, длительности поездки, выбранного места и т.д. Но в основном влияет спрос. Продажа билетов на поезд начинается, как правило, за 90 или 45 дней до отправления состава. В это время цена на проезд минимальная. По мере заполнения стоимость билетов повышается. Таким образом, популярность направления у пассажиров влечет за собой автоматическое увеличение стоимости поездки. Однако используя возможности системы динамического ценообразования, можно значительно сэкономить.
Чем выше спрос и меньше осталось мест, тем дороже билет.
Факторы, влияющие на стоимость железнодорожных билетовСтоимость железнодорожного билета зависит от:
- Даты путешествия
- Дня недели
- Наполнения состава
- Направления пути
- Категория вагона, места и всего состава
Билеты на поезд лучше покупать заранее, оформив предварительный заказ.
Как купить железнодорожный билет и не потратить много денег?Купить билет на поезд теперь можно не только в железнодорожной кассе, но и онлайн. И для этого не нужно ехать на вокзал. Достаточно сделать четыре простых шага:
- указать в предложенной форме маршрут, дату и время отправления;
- заполнить анкету;
- оформить и оплатить заказ;
- распечатать посадочный документ.
Билет, купленный через систему динамического ценообразования, отмечен специальным значком.Чтобы совершить максимально выгодную покупку, воспользуйтесь нашими рекомендациями:
- Позаботьтесь о приобретении билетов заранее — чаще всего продажа открывается за 90 дней до отправления состава. Иногда бронь открывается за 45 суток.
- Проанализируйте цены в вагонах разных классов и выберите самый бюджетный вариант — даже в обычных составах места на купе сильно отличаются по стоимости, не говоря уже о скоростных и брендовых поездах.
- Просмотрите расписание поездов по вашему маршруту, сравните стоимость билетов по времени — в часы пик цена обычно выше, чем в остальное время (например, поздно вечером).
- Сравните стоимость билетов на поезда, следующие из разных населенных пунктов в конечный пункт назначения — порой выгоднее доехать с пересадкой или разным транспортом. Порой выгоднее разбить путь на две части. Например, первую половину пути проехать на поезде, а вторую — на автобусе.
В первые дни продаж проезд в отдельном купе обойдется по цене плацкарта.