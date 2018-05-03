Для людей, которые редко пользуются железнодорожным транспортом, часто непонятны два момента: влияют ли часовые пояса на время в билете и учитывается ли возможное опоздание. Чтобы не упустить свой состав и не остаться с чемоданами на перроне, каждый пассажир должен знать, какое время указывается в проездном документе. Раньше на всех ЖД билетах внутрироссийского сообщения проставлялся час прибытия состава согласно столичному времени. Практически на каждом отечественном проездном документе можно было встретить пометку «Время отправления и прибытия московское». Однако такое положение дел приводило к путанице: пассажиры или опаздывали на поезд, или приезжали ранее положенного срока, поэтому внесли корректировки. В частности, расписание поездов дальнего следования и электричек теперь указывается по местному времени. В билете также отображается время, соответствующее часовому поясу отправления пассажира.
На билетах для проезда внутри страны стоит местное время.Помните, что расписание движения поездов рассчитывается по точному времени. Никакие задержки в нем не учитываются. С международными маршрутами ситуация иная. Здесь все зависит от часового пояса пункта отправления. Но вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. Например, если иностранное государство имеет свои филиалы в ЖД, работающие по российским правилам. В любом случае, на билет почти всегда ставится пометка о том, какой часовой пояс подразумевается. Если на вашем проездном документе этого не указано, принимайте за точку отсчета время того пояса, по которому живет государство.
На зарубежных билетах стоит время страны отправления.