Каждый пассажир, отправляясь в путешествие на поезде, желает провести время в дороге с максимальным комфортом. Уровень обслуживания и набор дополнительных услуг зависит от класса вагона. Например, «Люкс» или СВ. Естественно, чем выше класс обслуживания, тем дороже билет. Чтобы выбрать оптимальное соотношение цены и качества, рекомендуем ознакомиться с типами вагонов и их основными различиями, а также узнать другие нюансы сервиса РЖД.

Классы обслуживания в поездах РЖД: расшифровка

Общий вагон

Класс обслуживания Выбор места Комфорт Бесплатные услуги Перевозка животных 3О нет может не быть кондиционера и биотуалета нет да 3В есть (без указания номера) нет нет

Вагон с сидячими местами

Сидячий вагон имеет отдельное кресло для каждого пассажира, набор дополнительных услуг зависит от типа поезда.

Повышенный уровень комфорта

Первый класс

Класс обслуживания Комфорт Бесплатные услуги Перевозка животных 1Р биотуалет кондиционер холодные закуски и напитки набор путешественника плед нет 1Р («Стриж») холодные закуски и напитки набор путешественника нет 1Р (двухэтажные поезда) холодные закуски и напитки набор путешественника плед пресса нет 1В (с индивидуальным размещением и обязательным выкупом всех мест) да

Второй класс

Класс обслуживания Комфорт Бесплатные услуги Перевозка животных 2Р биотуалет кондиционер набор путешественника нет 2С нет нет 2Ж да 2В кондиционер может не быть биотуалета да 2Е нет 3Ж может не быть кондиционера и биотуалета да 3С нет

Плацкарт

Класс обслуживания Комфорт Бесплатные услуги Перевозка животных 3Э биотуалет кондиционер нет нет 3Т кондиционер может не быть биотуалета нет 3Д да 3У может не быть кондиционера и биотуалета да 3Л нет

Плацкарт имеет сидячие и лежачие места.

Купейный вагон

Класс обслуживания Комфорт Бесплатные услуги Перевозка животных 2Э биотуалет кондиционер питание и напитки набор путешественника и пресса (кроме двухэтажных вагонов) постельное белье да 2Т биотуалет кондиционер питание и напитки набор путешественника пресса постельное белье нет 2Б кондиционер да 2К биотуалет кондиционер постельное белье да 2У кондиционер нет 2Н биотуалет да 2Л может не быть кондиционера и биотуалета да 2Д (турист) нет

В РЖД класс обслуживания 2Л купейный входит только разрешение на перевозку животных. А вот в класс обслуживания 2Э купейный входит много дополнительных услуг.

СВ или РИЦ (2-местные купе)

Купе класса СВ или РИЦ вмещают по два человека.

Класс обслуживания Комфорт Бесплатные услуги Перевозка животных 1Б (места в купе выкупает 1 пассажир) кондиционер биотуалет питание и напитки набор путешественника пресса улучшенное постельное белье да 1Э да 1У постельное белье да 1Л кондиционер может не быть биотуалета да 1Д (турист, только за рубеж) нет

Вагоны класса «Люкс» (VIP)

Класс обслуживания Комфорт Бесплатные услуги Перевозка животных 1А (4 купе и бар) личный кондиционер биотуалет умывальник душ горячее питание и напитки 2 набора путешественника пресса улучшенное постельное бель да 1И (5 купе) 1М (6 купе)

Люксовые вагоны самые дорогие по стоимости.

Класс обслуживания РЖД — это буквенно-цифровое значение предоставляемых пассажирам услуг, которые зависят от типа вагона (купе, плацкарт и т.д.). Он указывается на жд билете перевозчиков, поэтому можно заранее узнать, какие услуги вам предложат в поездке.Если вы видите в билете маркировку 3О или 3В — у вас общий вагон. Обычно это плацкартный вагон с тремя сидячими местами на каждой нижней полке. Выбор места в 3О не предоставляется, а вот в 3В разрешается выбрать место. Как правило, отсутствуют биотуалет и кондиционер. В вагонах 3О разрешается провозить мелких животных.Сидячие вагоны отличаются от общих — в них есть отдельное кресло для каждого пассажира. Уровень комфорта и сервиса зависит от конкретного поезда.Вагон с местами для сидения на базе спального пассажирского вагона с 4-местным купе обозначается 3Р и подразумевает повышенный уровень комфорта. Вы можете рассчитывать на биотуалет и кондиционер, а также получите обед, теплый плед и санитарно-гигиенический набор.Если вы выбрали класс 1Р или 1В, можете рассчитывать на кондиционер, биотуалет, набор питания, гигиенические принадлежности. В некоторых вагонах пассажирам предоставляется плед и свежая пресса. В сидячих вагонах первого класса просторно — стоят три ряда сидений и всего максимум 48 мест. Однако в 1В пассажиры размещаются отдельно друг от друга. Каждое кресло раскладывается в положение «полулежа», зачастую установлен ЖК-телевизор.В вагоне могут путешествовать до 68 пассажиров. Обычно имеет до четырех рядов кресел, меньше места для ног. Кондиционер не гарантируется, а вот небольшой откидной столик на спинке переднего сиденья присутствует практически везде. Максимум, что доступно для комфортного проезда — биотуалеты и кондиционер.В плацкартном вагоне 9 купе по 6 спальных мест: два верхних, два нижних и два боковых. Он относятся к третьему классу комфорта: один общий коридор, отсеки для багажа под нижними сиденьями и третьи полки, нет дверей между купе.Также есть вагона класса 3П, который создан на базе купе и предусмотрен для групповой перевозки детей. Пассажиры могут рассчитывать на кондиционер и современный биотуалет.В купе 4 лежачие полки объединены в закрытую секцию. Постельное белье выдается всегда и оплачивается вместе с билетом. Стандартный купейный вагон включает 36 мест — это 9 отсеков, каждый из которых закрывается на замок. В купе нижние места нечетные, а верхние — четные. Каждый вагон имеет 2 санузла, расположенных в противоположных концах. Как правило, в купе есть зеркало, столик, вешалки и крючки для одежды, лампа-ночник для каждого пассажира. Для багажа предусмотрена ниша под потолком, но только в одноэтажном вагоне.Купе этой категории рассчитаны на два пассажира. Каждому путешественнику выдается постельное белье, везде работает система кондиционирования воздуха. СВ или «спальный вагон» курсирует по стране, а вот РИЦ — за рубеж, поэтому он более комфортабельный. Каждая полка напоминает мягкий диван с удобной спинкой для сидения. Обычно в СВ и РИЦ есть кнопка вызова проводника, а иногда и телевизор.«Мягкий» вагон напоминает номер в отеле. В нем от 4 до 6 купе (одно- или двухместные). Если мест два, то нижнее представляет собой мягкий диван, который в раскладном виде имеет ширину 120 см. Верхнее место шириной 90 см. В купе «Люкс» есть столик, кресло, телевизор, мини-бар, отдельный душ. Тут обязательно кормят горячим завтраком, выдают набор для душа, халат и махровое полотенце.