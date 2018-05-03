Каждый пассажир, отправляясь в путешествие на поезде, желает провести время в дороге с максимальным комфортом. Уровень обслуживания и набор дополнительных услуг зависит от класса вагона. Например, «Люкс» или СВ. Естественно, чем выше класс обслуживания, тем дороже билет. Чтобы выбрать оптимальное соотношение цены и качества, рекомендуем ознакомиться с типами вагонов и их основными различиями, а также узнать другие нюансы сервиса РЖД.
Классы обслуживания в поездах РЖД: расшифровка
Класс обслуживания РЖД — это буквенно-цифровое значение предоставляемых пассажирам услуг, которые зависят от типа вагона (купе, плацкарт и т.д.). Он указывается на жд билете перевозчиков, поэтому можно заранее узнать, какие услуги вам предложат в поездке.
Общий вагон
Если вы видите в билете маркировку 3О или 3В — у вас общий вагон. Обычно это плацкартный вагон с тремя сидячими местами на каждой нижней полке. Выбор места в 3О не предоставляется, а вот в 3В разрешается выбрать место. Как правило, отсутствуют биотуалет и кондиционер. В вагонах 3О разрешается провозить мелких животных.
|Класс обслуживания
|Выбор места
|Комфорт
|Бесплатные услуги
|Перевозка животных
|3О
|нет
|может не быть кондиционера и биотуалета
|нет
|да
|3В
|есть (без указания номера)
|нет
|нет
Вагон с сидячими местами
Сидячие вагоны отличаются от общих — в них есть отдельное кресло для каждого пассажира. Уровень комфорта и сервиса зависит от конкретного поезда.
Повышенный уровень комфорта
Вагон с местами для сидения на базе спального пассажирского вагона с 4-местным купе обозначается 3Р и подразумевает повышенный уровень комфорта. Вы можете рассчитывать на биотуалет и кондиционер, а также получите обед, теплый плед и санитарно-гигиенический набор.
Первый класс
Если вы выбрали класс 1Р или 1В, можете рассчитывать на кондиционер, биотуалет, набор питания, гигиенические принадлежности. В некоторых вагонах пассажирам предоставляется плед и свежая пресса.
В сидячих вагонах первого класса просторно — стоят три ряда сидений и всего максимум 48 мест. Однако в 1В пассажиры размещаются отдельно друг от друга. Каждое кресло раскладывается в положение «полулежа», зачастую установлен ЖК-телевизор.
|Класс обслуживания
|Комфорт
|Бесплатные услуги
|Перевозка животных
|1Р
|биотуалет
кондиционер
|холодные закуски и напитки
набор путешественника
плед
|нет
|1Р («Стриж»)
|холодные закуски и напитки
набор путешественника
|нет
|1Р (двухэтажные поезда)
|холодные закуски и напитки
набор путешественника
плед
пресса
|нет
|1В (с индивидуальным размещением и обязательным выкупом всех мест)
|да
Второй класс
В вагоне могут путешествовать до 68 пассажиров. Обычно имеет до четырех рядов кресел, меньше места для ног. Кондиционер не гарантируется, а вот небольшой откидной столик на спинке переднего сиденья присутствует практически везде. Максимум, что доступно для комфортного проезда — биотуалеты и кондиционер.
|Класс обслуживания
|Комфорт
|Бесплатные услуги
|Перевозка животных
|2Р
|биотуалет
кондиционер
|набор путешественника
|нет
|2С
|нет
|нет
|2Ж
|да
|2В
|кондиционер
может не быть биотуалета
|да
|2Е
|нет
|3Ж
|может не быть кондиционера и биотуалета
|да
|3С
|нет
Плацкарт
В плацкартном вагоне 9 купе по 6 спальных мест: два верхних, два нижних и два боковых. Он относятся к третьему классу комфорта: один общий коридор, отсеки для багажа под нижними сиденьями и третьи полки, нет дверей между купе.
|Класс обслуживания
|Комфорт
|Бесплатные услуги
|Перевозка животных
|3Э
|биотуалет
кондиционер
|нет
|нет
|3Т
|кондиционер
может не быть биотуалета
|нет
|3Д
|да
|3У
|может не быть кондиционера и биотуалета
|да
|3Л
|нет
Также есть вагона класса 3П, который создан на базе купе и предусмотрен для групповой перевозки детей. Пассажиры могут рассчитывать на кондиционер и современный биотуалет.
Плацкарт имеет сидячие и лежачие места.
Купейный вагон
В купе 4 лежачие полки объединены в закрытую секцию. Постельное белье выдается всегда и оплачивается вместе с билетом. Стандартный купейный вагон включает 36 мест — это 9 отсеков, каждый из которых закрывается на замок. В купе нижние места нечетные, а верхние — четные.
Каждый вагон имеет 2 санузла, расположенных в противоположных концах. Как правило, в купе есть зеркало, столик, вешалки и крючки для одежды, лампа-ночник для каждого пассажира. Для багажа предусмотрена ниша под потолком, но только в одноэтажном вагоне.
|Класс обслуживания
|Комфорт
|Бесплатные услуги
|Перевозка животных
|2Э
|биотуалет
кондиционер
|питание и напитки
набор путешественника и пресса (кроме двухэтажных вагонов)
постельное белье
|да
|2Т
|биотуалет
кондиционер
|питание и напитки
набор путешественника
пресса
постельное белье
|нет
|2Б
|кондиционер
|да
|2К
|биотуалет
кондиционер
|постельное белье
|да
|2У
|кондиционер
|нет
|2Н
|биотуалет
|да
|2Л
|может не быть кондиционера и биотуалета
|да
|2Д (турист)
|нет
В РЖД класс обслуживания 2Л купейный входит только разрешение на перевозку животных. А вот в класс обслуживания 2Э купейный входит много дополнительных услуг.
СВ или РИЦ (2-местные купе)
Купе этой категории рассчитаны на два пассажира. Каждому путешественнику выдается постельное белье, везде работает система кондиционирования воздуха.
СВ или «спальный вагон» курсирует по стране, а вот РИЦ — за рубеж, поэтому он более комфортабельный. Каждая полка напоминает мягкий диван с удобной спинкой для сидения. Обычно в СВ и РИЦ есть кнопка вызова проводника, а иногда и телевизор.
Купе класса СВ или РИЦ вмещают по два человека.
|Класс обслуживания
|Комфорт
|Бесплатные услуги
|Перевозка животных
|1Б (места в купе выкупает 1 пассажир)
|кондиционер
биотуалет
|питание и напитки
набор путешественника
пресса
улучшенное постельное белье
|да
|1Э
|да
|1У
|постельное белье
|да
|1Л
|кондиционер
может не быть биотуалета
|да
|1Д (турист, только за рубеж)
|нет
Вагоны класса «Люкс» (VIP)
«Мягкий» вагон напоминает номер в отеле. В нем от 4 до 6 купе (одно- или двухместные). Если мест два, то нижнее представляет собой мягкий диван, который в раскладном виде имеет ширину 120 см. Верхнее место шириной 90 см. В купе «Люкс» есть столик, кресло, телевизор, мини-бар, отдельный душ. Тут обязательно кормят горячим завтраком, выдают набор для душа, халат и махровое полотенце.
|Класс обслуживания
|Комфорт
|Бесплатные услуги
|Перевозка животных
|1А (4 купе и бар)
|личный кондиционер
биотуалет
умывальник
душ
|горячее питание и напитки
2 набора путешественника
пресса
улучшенное постельное бель
|да
|1И (5 купе)
|1М (6 купе)
Люксовые вагоны самые дорогие по стоимости.
Отзывы пассажиров:
Купил билет "Купе / 2 сl " и не один сайт не может объяснить что такое 2-сl, есть много букв кроме С, а сочетание "CL" отсутствует. Похоже необходимо ехать на вокзал с "монтировкой в руке" что - бы получить ответ на месте. Не думал что так сложно объяснить каждую букву напечатанную в проездном билете.
Тип вагона купейный 2К+это буква описание есть кондиционер биотуалет ,постельное ,это относится к классу обслуживания перед тем типом вагона купейного, ,где купе старого образца вагон без всех кондиционера и простым туалетом
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за вагон класса 3Б? Информации нет ни где...
Добрый день! Скажите, в бесплатный детский билет входит ли питание именно на ребенка? Класс обслуживания 2т и 2э
