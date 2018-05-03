Услуги в вагоне: класс обслуживания РЖД

Услуги в вагоне: класс обслуживания РЖД

Каждый пассажир, отправляясь в путешествие на поезде, желает провести время в дороге с максимальным комфортом. Уровень обслуживания и набор дополнительных услуг зависит от класса вагона. Например, «Люкс» или СВ. Естественно, чем выше класс обслуживания, тем дороже билет. Чтобы выбрать оптимальное соотношение цены и качества, рекомендуем ознакомиться с типами вагонов и их основными различиями, а также узнать другие нюансы сервиса РЖД.

Классы обслуживания в поездах РЖД: расшифровка

Класс обслуживания РЖД — это буквенно-цифровое значение предоставляемых пассажирам услуг, которые зависят от типа вагона (купе, плацкарт и т.д.). Он указывается на жд билете перевозчиков, поэтому можно заранее узнать, какие услуги вам предложат в поездке.

Общий вагон

Если вы видите в билете маркировку 3О или 3В — у вас общий вагон. Обычно это плацкартный вагон с тремя сидячими местами на каждой нижней полке. Выбор места в 3О не предоставляется, а вот в 3В разрешается выбрать место. Как правило, отсутствуют биотуалет и кондиционер. В вагонах 3О разрешается провозить мелких животных.
Класс обслуживания Выбор места Комфорт Бесплатные услуги Перевозка животных
нет может не быть кондиционера и биотуалета нет да
есть (без указания номера) нет нет

Вагон с сидячими местами

Сидячие вагоны отличаются от общих — в них есть отдельное кресло для каждого пассажира. Уровень комфорта и сервиса зависит от конкретного поезда.
Сидячий вагон имеет отдельное кресло для каждого пассажира, набор дополнительных услуг зависит от типа поезда.

Повышенный уровень комфорта

Вагон с местами для сидения на базе спального пассажирского вагона с 4-местным купе обозначается 3Р и подразумевает повышенный уровень комфорта. Вы можете рассчитывать на биотуалет и кондиционер, а также получите обед, теплый плед и санитарно-гигиенический набор.

Первый класс

Если вы выбрали класс 1Р или 1В, можете рассчитывать на кондиционер, биотуалет, набор питания, гигиенические принадлежности. В некоторых вагонах пассажирам предоставляется плед и свежая пресса. В сидячих вагонах первого класса просторно — стоят три ряда сидений и всего максимум 48 мест. Однако в 1В пассажиры размещаются отдельно друг от друга. Каждое кресло раскладывается в положение «полулежа», зачастую установлен ЖК-телевизор.
Класс обслуживания Комфорт Бесплатные услуги Перевозка животных
биотуалет кондиционер холодные закуски и напитки набор путешественника плед нет
1Р («Стриж») холодные закуски и напитки набор путешественника нет
1Р (двухэтажные поезда) холодные закуски и напитки набор путешественника плед пресса нет
1В (с индивидуальным размещением и обязательным выкупом всех мест) да

Второй класс

В вагоне могут путешествовать до 68 пассажиров. Обычно имеет до четырех рядов кресел, меньше места для ног. Кондиционер не гарантируется, а вот небольшой откидной столик на спинке переднего сиденья присутствует практически везде. Максимум, что доступно для комфортного проезда — биотуалеты и кондиционер.
Класс обслуживания Комфорт Бесплатные услуги Перевозка животных
биотуалет кондиционер набор путешественника нет
нет нет
да
кондиционер может не быть биотуалета да
нет
может не быть кондиционера и биотуалета да
нет

Плацкарт

В плацкартном вагоне 9 купе по 6 спальных мест: два верхних, два нижних и два боковых. Он относятся к третьему классу комфорта: один общий коридор, отсеки для багажа под нижними сиденьями и третьи полки, нет дверей между купе.
Класс обслуживания Комфорт Бесплатные услуги Перевозка животных
биотуалет кондиционер нет нет
кондиционер может не быть биотуалета нет
да
может не быть кондиционера и биотуалета да
нет
Также есть вагона класса 3П, который создан на базе купе и предусмотрен для групповой перевозки детей. Пассажиры могут рассчитывать на кондиционер и современный биотуалет.
Плацкарт имеет сидячие и лежачие места.

Купейный вагон

В купе 4 лежачие полки объединены в закрытую секцию. Постельное белье выдается всегда и оплачивается вместе с билетом. Стандартный купейный вагон включает 36 мест — это 9 отсеков, каждый из которых закрывается на замок. В купе нижние места нечетные, а верхние — четные. Каждый вагон имеет 2 санузла, расположенных в противоположных концах. Как правило, в купе есть зеркало, столик, вешалки и крючки для одежды, лампа-ночник для каждого пассажира. Для багажа предусмотрена ниша под потолком, но только в одноэтажном вагоне.
Класс обслуживания Комфорт Бесплатные услуги Перевозка животных
биотуалет кондиционер питание и напитки набор путешественника и пресса (кроме двухэтажных вагонов) постельное белье да
биотуалет кондиционер питание и напитки набор путешественника пресса постельное белье нет
кондиционер да
биотуалет кондиционер постельное белье да
кондиционер нет
биотуалет да
может не быть кондиционера и биотуалета да
2Д (турист) нет
В РЖД класс обслуживания 2Л купейный входит только разрешение на перевозку животных. А вот в класс обслуживания 2Э купейный входит много дополнительных услуг.

СВ или РИЦ (2-местные купе)

Купе этой категории рассчитаны на два пассажира. Каждому путешественнику выдается постельное белье, везде работает система кондиционирования воздуха. СВ или «спальный вагон» курсирует по стране, а вот РИЦ — за рубеж, поэтому он более комфортабельный. Каждая полка напоминает мягкий диван с удобной спинкой для сидения. Обычно в СВ и РИЦ есть кнопка вызова проводника, а иногда и телевизор.
Купе класса СВ или РИЦ вмещают по два человека.
Класс обслуживания Комфорт Бесплатные услуги Перевозка животных
1Б (места в купе выкупает 1 пассажир) кондиционер биотуалет питание и напитки набор путешественника пресса улучшенное постельное белье да
да
постельное белье да
кондиционер может не быть биотуалета да
1Д (турист, только за рубеж) нет

Вагоны класса «Люкс» (VIP)

«Мягкий» вагон напоминает номер в отеле. В нем от 4 до 6 купе (одно- или двухместные). Если мест два, то нижнее представляет собой мягкий диван, который в раскладном виде имеет ширину 120 см. Верхнее место шириной 90 см. В купе «Люкс» есть столик, кресло, телевизор, мини-бар, отдельный душ. Тут обязательно кормят горячим завтраком, выдают набор для душа, халат и махровое полотенце.
Класс обслуживания Комфорт Бесплатные услуги Перевозка животных
1А (4 купе и бар) личный кондиционер биотуалет умывальник душ горячее питание и напитки 2 набора путешественника пресса улучшенное постельное бель да
1И (5 купе)
1М (6 купе)
Отзывы пассажиров: 6

  1. Борис

    Купил билет "Купе / 2 сl " и не один сайт не может объяснить что такое 2-сl, есть много букв кроме С, а сочетание "CL" отсутствует. Похоже необходимо ехать на вокзал с "монтировкой в руке" что - бы получить ответ на месте. Не думал что так сложно объяснить каждую букву напечатанную в проездном билете.

    1. Елена

      Тип вагона купейный 2К+это буква описание есть кондиционер биотуалет ,постельное ,это относится к классу обслуживания перед тем типом вагона купейного, ,где купе старого образца вагон без всех кондиционера и простым туалетом

  2. Екатерина

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за вагон класса 3Б? Информации нет ни где...

  3. Анастасия

    Добрый день! Скажите, в бесплатный детский билет входит ли питание именно на ребенка? Класс обслуживания 2т и 2э

    1. Яна

      Тоже интересно...

  4. Михаил Николаевич

    красивых попутчик и проводниц побольше в ржд @"-

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Выбрав дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
