Собираясь в путешествие на поезде, важно знать, какой класс вагоны выбрать. Все они различаются по классу обслуживания и напрямую влияют на стоимость поездки. На каждом железнодорожном билете имеется буквенно-числовой значок. Например, 3О или 1С. Он обозначает класс вагона и перечень дополнительных услуг, включенных в стоимость. В статье мы рассмотрим маркировку вагонов, разработанную «Федеральной пассажирской компанией» («дочка» ОАО «РЖД»). Помните, что другие жд перевозчики могут использовать иные обозначения.
Вагоны РИЦВагоны РИЦ входят только в международные составы, следующие по большей части в Европу. Они отличаются габаритами и расположением пассажирских мест. Вмещают по 2-3 человека. Если вагон двухместный, маркировка и условия проезда аналогичны классу «Люкс». Трехместные вагоны соответствуют классу 2И. В распоряжении пассажиров будет кресло и умывальник. Полки в таком вагоне расположены вертикально.
Общий вагонМаркировка 3О означает, что на нижней полке размещаются по три попутчика без права выбора места. Биотуалет и кондиционер в общих вагонах отсутствует. Разрешается транспортировка мелких животных. Если на вашем билете стоит значок 3В, посадка в вагоне аналогична классу 3О, но выбор места остается за вами.
Сидячий вагонСидячие вагоны отличаются от общих — в них имеются специальные кресла для удобства пассажиров. Комфортабельность вагона и уровень сервиса зависят от конкретного поезда. Маркировкой 1С, 2С, 3С помечаются вагоны многих поездов — от скорых пассажирских до пригородных электричек. Как правило, в 1С и 2С есть кондиционер, в 3С он присутствует не всегда. 1Р — сидячий двухэтажный вагон в составах междугороднего следования. Пассажирам предлагается пища, печатные издания, плед, гигиенический дорожный набор. 1В — уровень сервиса аналогичен классу 1Р. Разница заключается только в том, что в 1В пассажиры размещаются отдельно друг от друга. 2Р подразумевает повышенную степень комфорта пассажиров. Можно рассчитывать на современный биотуалет и кондиционер, а также обед в ланч-боксе. 2В, 3Ж — мягкие сидячие места. Дополнительные услуги в стоимость билета не включены, зато можно провозить домашних животных. Вагоны класса 2Е предполагают наличие сидячих мест и кондиционирование воздуха. Современный туалет встречается здесь нечасто.
ПлацкартПлацкартный вагон вмещает до 54 путешественников, которые располагаются на сидячих или лежачих местах. Такие пассажирские вагоны относятся к третьему классу комфорта. 3Э предполагает наличие современного биотуалета и кондиционирование воздуха. В 3Т санузел может быть старого образца, зато всегда есть кондиционер. Условия 3Д аналогичны классу 3Т, но можно взять с собой домашних животных. В 3У кондиционер может присутствовать или отсутствовать, провоз домашних питомцев не запрещен. Если вы решили воспользоваться услугами фирмы-перевозчика ЗАО «ТКС», то в вагонах 3У найдете современный биотуалет и кондиционер. В каждом отсеке установлены розетки и видеокамеры. В начале поездки выдают постельный комплект и набор для личной гигиены. Провоз домашних животных запрещен. 3Л — стандартный плацкартный вагон. Кондиционера здесь нет, туалет старого образца.
КупеКупе отличается от плацкарта — в нем 4 лежачие полки объединены в закрытую секцию. Такой вагон вмещает не более 40 пассажиров. Условия проезда относятся ко второму классу комфорта. Постельное белье оплачивается в момент покупки жд билета. 2Э — вагон повышенной комфортности. Состоит из закрытых купе по 4 человека в каждом. Есть кондиционер и современный биотуалет. Из дополнительных услуг предложат набор питания, печатные издания, санитарно-гигиенические принадлежности. Все это оплачивается при покупке проездного документа. Маркировкой 2Э также помечают двухэтажные купейные вагоны. Условия проезда идентичны, но не выдают гигиенические наборы и газеты. В вагоне 2Б уровень комфорта в целом аналогичен 2Э, но чаще всего пассажирам приходится довольствоваться санузлом старого образца. Если видите маркировку 2К, значит разрешен провоз домашних животных. Также можно рассчитывать на кондиционер, современный биотуалет и постельное белье. В 2У условия проезда похожи на 2К, но биотуалет есть не всегда. В 2Л разрешен провоз домашних животных, но отсутствует кондиционер и современный туалет. У ЗАО «ТКС» также имеется вагон с маркировкой 2Т. Она означает, что пассажирам предложат пищу, напитки, дорожный гигиенический набор, газеты, постельные принадлежности, одноразовую обувь. Чтобы поездка была еще комфортнее, в каждом купе работает кондиционер, несколько розеток и мониторы. В некоторых секциях есть сейфы. Купе делятся на общие, мужские и женские.
Люкс (СВ)Купе-люкс рассчитаны на двух людей. Весь вагон вмещает не более 20 мягких лежачих мест. Пассажирам всегда выдается постельное белье, работает кондиционер. В вагоне с маркировкой 1Б условия проезда аналогичны бизнес-классу. Во время поездки проводники предложат питание, напитки, гигиенические товары, газеты. Здесь разрешен провоз мелких домашних животных. Вся секция выкупается целиком. Если путешествовать с компанией ЗАО «ТКС», то в вагоне класса 1Б есть дополнительные полезные мелочи: розетка, сейф и телевизор для каждого посадочного места. Еще в таких вагонах имеется душ, биотуалет и кондиционер. В 1Э уровень комфорта такой же, как в 1Б, но выкупать все места необязательно. 1У имеет те же условия проезда, что и 1Б, но при покупке билета дополнительные услуги не оплачиваются. 1Л практически идентичен 1У, однако используется туалет старого образца.
Мягкий вагонВ мягком вагоне класса 1А размещается 4 купе и бар. Каждый отсек оборудован душем, индивидуальными умывальниками, биотуалетами и креслами. Пассажирские места располагаются друг над другом. Верхняя полка имеет стандартные размеры, а нижняя в разложенном виде шире — 1,2 м. В стоимость проезда включены напитки, еда и газеты. Выкупить секцию можно только целиком, пассажиры — 2 взрослых и ребенок в возрасте до 10 лет. Можете взять в поездку домашнего питомца. 1И аналогичен 1А, однако в вагоне нет бара. Его место занимает еще одно купе. Вагоны класса 1М имеют 6 купе, уровень комфорта такой же, как в предыдущих вариантах. 1Г — это вагоны маркировок 1А, 1И, 1М в составах иностранного сообщения. Вагон вмещает до 6 купе, в каждом из которых могут путешествовать 3 пассажира: 2 взрослых и ребенок, либо взрослый и 2 ребенка.
«Сапсан»«Сапсаны» также относятся к первому классу вагонов. 1Р — это купе-переговорная, его можно выкупить только полностью. Обслуживание класса «Люкс»: широкий ассортимент напитков, комфортные условия для деловой беседы, обтянутые кожей кресла и другие атрибуты роскошной жизни. 1В — посадочное место первого класса. Уровень сервиса аналогичен вагону 1Р, но нет специального места для проведения переговоров. Вагон с маркировкой 1С имеет комфортабельность бизнес-класса. У каждой полки располагается розетка, можно убрать вещи в шкаф, заказать напитки и горячий обед. 2С идеально подходит для бережливых путешественников. Можно расположиться у стола или обойтись без него. В купе предусмотрены вешалки для верхней одежды, рядом с каждым посадочным местом есть наушники. 2В отличается от 2С более широкими проходами, наличием розетки у каждого кресла, доступом к wi-fi. Во время поездки предложат ланч. 2E — это вагон-бистро. Каждый пассажир обеспечивается питанием на сумму до 2000 руб. Билет в вагон этого класса можно приобрести через интернет не раньше, чем за 24 часа до отправления поезда.
«Стриж»В «Стрижах» для пассажиров предусмотрена питьевая вода, кондиционеры, индивидуальные розетки, биотуалеты. За порядком в поезде следят профессиональные охранники. 1Е — это СВ (VIP). Отдельное купе для одного или двоих путешественников. Можно поднять верхнюю полку, а нижнюю трансформировать в 2 удобных кресла. В распоряжении пассажиров санузел с душевой кабиной, розетки, телевизор, сейф. Горячая еда и постельное белье входят в стоимость билета. Разрешен провоз домашних животных. 1Э аналогичен 1Е, но разрешается купить одно место без обязательного выкупа купе целиком. 1Р — места в вагонах первого класса. Путешественников ждут широкие проходы, мягкие кресла, еда, газеты и санитарно-гигиенический набор. 2С предполагает менее широкие проходы и отсутствие дополнительного сервиса.
