Классы вагонов поездов

Классы вагонов поездов

Собираясь в путешествие на поезде, важно знать, какой класс вагоны выбрать. Все они различаются по классу обслуживания и напрямую влияют на стоимость поездки. На каждом железнодорожном билете имеется буквенно-числовой значок. Например, 3О или 1С. Он обозначает класс вагона и перечень дополнительных услуг, включенных в стоимость. В статье мы рассмотрим маркировку вагонов, разработанную «Федеральной пассажирской компанией» («дочка» ОАО «РЖД»). Помните, что другие жд перевозчики могут использовать иные обозначения.

Вагоны РИЦ

Вагоны РИЦ Вагоны РИЦ входят только в международные составы, следующие по большей части в Европу. Они отличаются габаритами и расположением пассажирских мест. Вмещают по 2-3 человека. Если вагон двухместный, маркировка и условия проезда аналогичны классу «Люкс». Трехместные вагоны соответствуют классу . В распоряжении пассажиров будет кресло и умывальник. Полки в таком вагоне расположены вертикально.
Вагоны РИЦ комфортабельны и входят в международные составы.

Общий вагон

Маркировка означает, что на нижней полке размещаются по три попутчика без права выбора места. Биотуалет и кондиционер в общих вагонах отсутствует. Разрешается транспортировка мелких животных. Если на вашем билете стоит значок , посадка в вагоне аналогична классу 3О, но выбор места остается за вами.
Общий вагон не имеет мест для лежания — на одной полке сидят 2-3 человека.

Сидячий вагон

Сидячий вагон Сидячие вагоны отличаются от общих — в них имеются специальные кресла для удобства пассажиров. Комфортабельность вагона и уровень сервиса зависят от конкретного поезда. Маркировкой 1С, 2С, 3С помечаются вагоны многих поездов — от скорых пассажирских до пригородных электричек. Как правило, в 1С и 2С есть кондиционер, в 3С он присутствует не всегда. — сидячий двухэтажный вагон в составах междугороднего следования. Пассажирам предлагается пища, печатные издания, плед, гигиенический дорожный набор. — уровень сервиса аналогичен классу 1Р. Разница заключается только в том, что в 1В пассажиры размещаются отдельно друг от друга. подразумевает повышенную степень комфорта пассажиров. Можно рассчитывать на современный биотуалет и кондиционер, а также обед в ланч-боксе. 2В, 3Ж — мягкие сидячие места. Дополнительные услуги в стоимость билета не включены, зато можно провозить домашних животных. Вагоны класса предполагают наличие сидячих мест и кондиционирование воздуха. Современный туалет встречается здесь нечасто.
Сидячий вагон имеет кресла, а вот удобство и комфорт зависят от поезда.

Плацкарт

Плацкартный вагон вмещает до 54 путешественников, которые располагаются на сидячих или лежачих местах. Такие пассажирские вагоны относятся к третьему классу комфорта. предполагает наличие современного биотуалета и кондиционирование воздуха. В санузел может быть старого образца, зато всегда есть кондиционер. Условия аналогичны классу 3Т, но можно взять с собой домашних животных. В кондиционер может присутствовать или отсутствовать, провоз домашних питомцев не запрещен. Если вы решили воспользоваться услугами фирмы-перевозчика ЗАО «ТКС», то в вагонах найдете современный биотуалет и кондиционер. В каждом отсеке установлены розетки и видеокамеры. В начале поездки выдают постельный комплект и набор для личной гигиены. Провоз домашних животных запрещен. — стандартный плацкартный вагон. Кондиционера здесь нет, туалет старого образца.
Плацкарт имеет как сидячие, так и лежачие места. Санузел есть всегда.

Купе

Купе отличается от плацкарта — в нем 4 лежачие полки объединены в закрытую секцию. Такой вагон вмещает не более 40 пассажиров. Условия проезда относятся ко второму классу комфорта. Постельное белье оплачивается в момент покупки жд билета. — вагон повышенной комфортности. Состоит из закрытых купе по 4 человека в каждом. Есть кондиционер и современный биотуалет. Из дополнительных услуг предложат набор питания, печатные издания, санитарно-гигиенические принадлежности. Все это оплачивается при покупке проездного документа. Маркировкой 2Э также помечают двухэтажные купейные вагоны. Условия проезда идентичны, но не выдают гигиенические наборы и газеты. В вагоне уровень комфорта в целом аналогичен 2Э, но чаще всего пассажирам приходится довольствоваться санузлом старого образца. Если видите маркировку , значит разрешен провоз домашних животных. Также можно рассчитывать на кондиционер, современный биотуалет и постельное белье. В условия проезда похожи на 2К, но биотуалет есть не всегда. В разрешен провоз домашних животных, но отсутствует кондиционер и современный туалет. У ЗАО «ТКС» также имеется вагон с маркировкой . Она означает, что пассажирам предложат пищу, напитки, дорожный гигиенический набор, газеты, постельные принадлежности, одноразовую обувь. Чтобы поездка была еще комфортнее, в каждом купе работает кондиционер, несколько розеток и мониторы. В некоторых секциях есть сейфы. Купе делятся на общие, мужские и женские.
Вагон-купе рассчитан для пассажиров со средним достатком. Он комфортабельнее плацкарта, то не такой комфортный, как СВ.

Люкс (СВ)

Купе-люкс рассчитаны на двух людей. Весь вагон вмещает не более 20 мягких лежачих мест. Пассажирам всегда выдается постельное белье, работает кондиционер. В вагоне с маркировкой условия проезда аналогичны бизнес-классу. Во время поездки проводники предложат питание, напитки, гигиенические товары, газеты. Здесь разрешен провоз мелких домашних животных. Вся секция выкупается целиком. Если путешествовать с компанией ЗАО «ТКС», то в вагоне класса 1Б есть дополнительные полезные мелочи: розетка, сейф и телевизор для каждого посадочного места. Еще в таких вагонах имеется душ, биотуалет и кондиционер. В уровень комфорта такой же, как в 1Б, но выкупать все места необязательно. имеет те же условия проезда, что и 1Б, но при покупке билета дополнительные услуги не оплачиваются. практически идентичен 1У, однако используется туалет старого образца.
Купе класса «Люкс» рассчитаны для удобного путешествия. Вмещают по 2 человека.

Мягкий вагон

Мягкий вагон В мягком вагоне класса размещается 4 купе и бар. Каждый отсек оборудован душем, индивидуальными умывальниками, биотуалетами и креслами. Пассажирские места располагаются друг над другом. Верхняя полка имеет стандартные размеры, а нижняя в разложенном виде шире — 1,2 м. В стоимость проезда включены напитки, еда и газеты. Выкупить секцию можно только целиком, пассажиры — 2 взрослых и ребенок в возрасте до 10 лет. Можете взять в поездку домашнего питомца. аналогичен 1А, однако в вагоне нет бара. Его место занимает еще одно купе. Вагоны класса имеют 6 купе, уровень комфорта такой же, как в предыдущих вариантах. — это вагоны маркировок 1А, 1И, 1М в составах иностранного сообщения. Вагон вмещает до 6 купе, в каждом из которых могут путешествовать 3 пассажира: 2 взрослых и ребенок, либо взрослый и 2 ребенка.
Мягкий вагон более комфортный и просторный, чем вагон первого класса. Вмещает до 12 человек.

«Сапсан»

Сапсан «Сапсаны» также относятся к первому классу вагонов. — это купе-переговорная, его можно выкупить только полностью. Обслуживание класса «Люкс»: широкий ассортимент напитков, комфортные условия для деловой беседы, обтянутые кожей кресла и другие атрибуты роскошной жизни. — посадочное место первого класса. Уровень сервиса аналогичен вагону 1Р, но нет специального места для проведения переговоров. Вагон с маркировкой имеет комфортабельность бизнес-класса. У каждой полки располагается розетка, можно убрать вещи в шкаф, заказать напитки и горячий обед. идеально подходит для бережливых путешественников. Можно расположиться у стола или обойтись без него. В купе предусмотрены вешалки для верхней одежды, рядом с каждым посадочным местом есть наушники. отличается от 2С более широкими проходами, наличием розетки у каждого кресла, доступом к wi-fi. Во время поездки предложат ланч. 2E — это вагон-бистро. Каждый пассажир обеспечивается питанием на сумму до 2000 руб. Билет в вагон этого класса можно приобрести через интернет не раньше, чем за 24 часа до отправления поезда.
Каждый вагон в поезде «Сапсан» оснащен кондиционером.

«Стриж»

Стриж В «Стрижах» для пассажиров предусмотрена питьевая вода, кондиционеры, индивидуальные розетки, биотуалеты. За порядком в поезде следят профессиональные охранники. — это СВ (VIP). Отдельное купе для одного или двоих путешественников. Можно поднять верхнюю полку, а нижнюю трансформировать в 2 удобных кресла. В распоряжении пассажиров санузел с душевой кабиной, розетки, телевизор, сейф. Горячая еда и постельное белье входят в стоимость билета. Разрешен провоз домашних животных. аналогичен 1Е, но разрешается купить одно место без обязательного выкупа купе целиком. — места в вагонах первого класса. Путешественников ждут широкие проходы, мягкие кресла, еда, газеты и санитарно-гигиенический набор. предполагает менее широкие проходы и отсутствие дополнительного сервиса.
В «Стриже» можно выкупить купе на одного или двух человек. Уровень комфорта — высокий.

Вам также может быть интересно
Младенцев до 1 месяца разрешено перевозить в поездах без свидетельства о рождении
0 1 959
На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в
О поезде
0 1 585
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Расписание движения поезда «Сапсан»
0 2 327
Расписание движения скоростного поезда «Сапсан» включает более 10 ежедневных рейсов между двумя столицами и
«Сапсан»: схема вагонов, расположение мест и направление движения
0 1 685
«Сапсан» — высокоскоростной поезд, произведенный немецкой компанией «Siemens». Он развивает скорость до 250 км/ч
Услуги в поезде
0 1 373
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Вагон № 1 (первый класс) поезда «Сапсан»
0 1 617
«Сапсан» — комфортабельный скоростной поезд, предлагающий пассажирам высококлассное обслуживание. Отличительной чертой «Сапсана» является вагон
Вагон № 10 (эконом+ класс) поезда «Сапсан»
0 3 046
Вагон № 10 относится к классу «Эконом +» и отличается от обычного экономического конструктивными
Вагон № 2 (бизнес-класс) поезда «Сапсан»
0 1 503
В скоростном поезде «Сапсан» вагон № 2 относится к бизнес-классу. В стоимость билета сразу
Вагон № 3 (эконом-класс) поезда «Сапсан»
0 1 191
Вагоны эконом-класса скоростного поезда «Сапсан» наиболее востребованные. Именно в них путешествует большинство пассажиров между
Вагон № 4 (эконом-класс) поезда «Сапсан»
0 1 369
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Выбрав дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн