Приобрести железнодорожный билет не трудно. Но чтобы его оформить, пассажир должен себя идентифицировать, введя данные личного документа. Чаще всего информация берется из обычного паспорта гражданина РФ. Что делать, если его нет под рукой? Можно ли купить билет на поезд по другому документу?

По каким документам можно купить ЖД билет?

свидетельства о рождении — потребуется серия и номер, которые напечатаны красным шрифтом внизу листа;

— потребуется серия и номер, которые напечатаны красным шрифтом внизу листа; заграничного паспорта — нужны серия и номер документа. Цифры можно найти на первой строке страницы с вашим фото;

— нужны серия и номер документа. Цифры можно найти на первой строке страницы с вашим фото; иностранного паспорта — необходим идентификационный номер удостоверения. Вид и расположение зависят от формата документа и выдавшего его государства;

— необходим идентификационный номер удостоверения. Вид и расположение зависят от формата документа и выдавшего его государства; паспорта моряка — потребуется серия и номер документа, состоящие из букв и цифр красного цвета;

— потребуется серия и номер документа, состоящие из букв и цифр красного цвета; военного билета — найти его номер можно на первой странице под заголовком (включает буквы и цифры).

При посадке на поезд потребуется предоставить только тот документ, по которому вы покупали билет.

Ответ на этот вопрос четко прописан в правилах — заказать билет можно и без российского паспорта. Чтобы оформить проездной, необходимо предоставить оператору информацию из другого удостоверяющего личность документа:Как видите, действующие правила разрешают приобрести проездной талон даже при отсутствии обычного паспорта. Купить ЖД билет по другому документу можно и через интернет, и через кассу вокзала. Имейте ввиду, что для бронирования проезда подходят только перечисленные выше документы. Например, купить билет на поезд по водительскому удостоверению не удастся.