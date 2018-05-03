Билеты на поезд можно купить не только в кассе вокзала, но и через интернет. Как заплатить — выбирать только вам. Мы сотрудничаем с популярными финансовыми учреждениями, поэтому для оплаты электронных жд билетов доступны все виды платежных систем: от банковских карт до электронных кошельков.
Как заплатить за покупку билетов на сайте povagonam.ru?Все просто — оформляете на сайте заказ на покупку билетов и выбираете оптимальный способ оплаты. Произвести платеж можно несколькими способами:
- банковской картой;
- наличными в салонах сотовой связи;
- электронными деньгами через ЮMoney или Qiwi.
В связи с временными ограничениями, оплатить билет на поезд можно только банковской картой РФ банка.
Оплата в салонах сотовой связиВыбирая данный способ расчета за ЖД билет, нужно учесть некоторые нюансы. Во-первых, оплата производится в течение 3 часов после оформления заказа. Именно на это время система запоминает введенные параметры. Если не успеть оплатить заказ за три часа, заказ будет отменен. Во-вторых, общая сумма заказа не должна превышать 15 000 руб., а билет можно купить минимум за два часа до отправления состава. Если билеты на поезд стоят дороже, оплатить их через салоны мобильной связи не получится.
Оформили заказ — у вас максимум 3 часа для его оплаты через салон сотовой связи.Как оформить и оплатить заказ через салон сотовой связи в три простых шага:
- Заполнить форму заказа
- Обратиться в салон мобильной связи
- Оплатить заказ удобным способом
Забронированные через интернет билеты нельзя оплатить в железнодорожной кассе.
Платеж российской банковской картойМногие люди боятся вводить данные своей банковской карты при покупке жд билетов онлайн. Осторожность — это хорошо. Но мы гарантируем абсолютную конфиденциальность и защиту ваших данных — они передаются в зашифрованной виде в систему банка. Каналы передачи также обеспечены дополнительной защитой. Оплатить покупку можно картой Visa, Mastercard, Maestro, МИР и др. Оплатить билет банковской картой просто:
- введите в форме необходимые параметры (направление, дату и время отправления) и нажмите «Найти билеты»;
- система выдаст информацию обо всех поездах, идущих по заданному маршруту — выберете подходящий и укажите место в вагоне;
- введите свои личные данные, укажите способ оплаты и нажмите «Оформить билет»;
- введите данные карты, включая защитный код с обратной стороны.
Оплатить билет банковской картой могут только физические лица. Юридическим лицам платежные документы не предоставляются.
Платеж иностранной банковской картойНаша задача — максимально упростить жизнь людям при покупке жд билетов через интернет. Поэтому мы принимаем оплату с иностранных банковских карт. Теперь рассчитаться за покупку билетов на поезд не составит никакого труда, даже если вы владеете иностранной платежной картой. Порядок действий следующий:
- после ввода всех параметров, система предложит разные формы оплаты;
- выберите способ оплаты банковской картой — к оплате принимаются карты Visa, Visa Electron, Master Card и Maestro;
- в специальную форму внесите данные карты, включая защитный код с обратной стороны;
- проверьте правильность заполнения данных и нажмите «Оплатить».
Данная форма оплаты не подходит для юридических лиц — расходные документы не предоставляются.
Платеж через электронную систему ЮMoneyЮMoney — это удобная, надежная и простая система для оплаты ЖД билетов. Чтобы приобрести билет на поезд, не нужно посещать банк или салоны сотовой связи, транзакцию можно провести в любом месте: из дома, на работе, в автобусе. Чтобы оплатить покупку железнодорожного билета, пройдите три простых шага:
- введите нужные параметры и выберите форму оплаты «Иные способы», поставив галочку напротив ЮМ;
- система перенаправит вас на сайт ЮMoney для авторизации;
- следуйте подсказкам виртуального помощника и оплатите заказ.
Платеж через систему QiwiQiwi — одна из самых популярных и надежных платежных систем. Ею пользуется более 50% пользователей интернета. Чтобы оплатить билет на поезд, необходимо иметь специальный Вэбмани Кипер. Его можно скачать бесплатно на официальном сайте системы. После регистрации Кипера, вы получите логин и пароль. Останется лишь пополнить R или Z кошелек и приступить к оплате. Преимущество платежной системы Qiwi заключается в интуитивно понятном интерфейсе. Каждый шаг оплаты пройдет под чутким руководством виртуального помощника. Допустить ошибку вряд ли получится. Также на официальном сайте системы есть подробная инструкция о проведении платежей с долларового или рублевого кошелька.
С Qiwi покупка билетов на поезд стала еще проще.
Отзывы пассажиров: 3
Будет ли скидка 30% пенсионерам(путешественнику уже за 70),если заказать у вас билет? Спасибо.
Здравствуйте! Так и не нашла, за сколько дней могу купить билет по интернету по России. Может быть, кто-то ответит?
А по пейпалу нельзя оплатить??