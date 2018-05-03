Оплата билетов

Билеты на поезд можно купить не только в кассе вокзала, но и через интернет. Как заплатить — выбирать только вам. Мы сотрудничаем с популярными финансовыми учреждениями, поэтому для оплаты электронных жд билетов доступны все виды платежных систем: от банковских карт до электронных кошельков.

Как заплатить за покупку билетов на сайте povagonam.ru?

Все просто — оформляете на сайте заказ на покупку билетов и выбираете оптимальный способ оплаты. Произвести платеж можно несколькими способами:
  • банковской картой;
  • наличными в салонах сотовой связи;
  • электронными деньгами через ЮMoney или Qiwi.
С нами покупка билета онлайн — это удобный и быстрый способ отправиться в путешествие.
В связи с временными ограничениями, оплатить билет на поезд можно только банковской картой РФ банка.

Оплата в салонах сотовой связи

Выбирая данный способ расчета за ЖД билет, нужно учесть некоторые нюансы. Во-первых, оплата производится в течение 3 часов после оформления заказа. Именно на это время система запоминает введенные параметры. Если не успеть оплатить заказ за три часа, заказ будет отменен. Во-вторых, общая сумма заказа не должна превышать 15 000 руб., а билет можно купить минимум за два часа до отправления состава. Если билеты на поезд стоят дороже, оплатить их через салоны мобильной связи не получится.
Оформили заказ — у вас максимум 3 часа для его оплаты через салон сотовой связи.
Как оформить и оплатить заказ через салон сотовой связи в три простых шага:
  1. Заполнить форму заказа
Обязательно укажите контактный номер телефона, так как именно он будет использоваться для оплаты забронированного билета.
  1. Обратиться в салон мобильной связи
На указанный номер вам придет сообщение с индивидуальным кодом. После этого обратитесь в ближайший салон сотовой связи и закажите услугу у оператора.
  1. Оплатить заказ удобным способом
Назовите оператору ваш номер телефона, индивидуальный код и проведите оплату. Обратите особое внимание на действия оператора сотовой связи при совершении оплаты. Если он некорректно укажет сумму, то деньги поступят на ваш телефон и бронь автоматически снимется.
Забронированные через интернет билеты нельзя оплатить в железнодорожной кассе.

Платеж российской банковской картой

Многие люди боятся вводить данные своей банковской карты при покупке жд билетов онлайн. Осторожность — это хорошо. Но мы гарантируем абсолютную конфиденциальность и защиту ваших данных — они передаются в зашифрованной виде в систему банка. Каналы передачи также обеспечены дополнительной защитой. Оплатить покупку можно картой Visa, Mastercard, Maestro, МИР и др. Оплатить билет банковской картой просто:
  • введите в форме необходимые параметры (направление, дату и время отправления) и нажмите «Найти билеты»;
  • система выдаст информацию обо всех поездах, идущих по заданному маршруту — выберете подходящий и укажите место в вагоне;
  • введите свои личные данные, укажите способ оплаты и нажмите «Оформить билет»;
  • введите данные карты, включая защитный код с обратной стороны.
Оплата пройдет минимум за минуту, если все данные карты введены корректно. Если допустите ошибку при вводе номера карты или срока ее действия, то операция не завершится. Вы попросту не сможете забрать билет в привокзальной кассе или получить на его на указанный e-mail.
Оплатить билет банковской картой могут только физические лица. Юридическим лицам платежные документы не предоставляются.

Платеж иностранной банковской картой

Наша задача — максимально упростить жизнь людям при покупке жд билетов через интернет. Поэтому мы принимаем оплату с иностранных банковских карт. Теперь рассчитаться за покупку билетов на поезд не составит никакого труда, даже если вы владеете иностранной платежной картой. Порядок действий следующий:
  • после ввода всех параметров, система предложит разные формы оплаты;
  • выберите способ оплаты банковской картой — к оплате принимаются карты Visa, Visa Electron, Master Card и Maestro;
  • в специальную форму внесите данные карты, включая защитный код с обратной стороны;
  • проверьте правильность заполнения данных и нажмите «Оплатить».
Обратите внимание, что также потребуется указать страну и город, в которой зарегистрирована карта, и название банка, который ее выпустил. Сам же платеж пройдет менее, чем за минуту. Электронный билет придет на указанную электронную почту. Останется его распечатать или сохранить в мобильном. Вы также можете забрать билет в бумажном формате в железнодорожной кассе.
Данная форма оплаты не подходит для юридических лиц — расходные документы не предоставляются.

Платеж через электронную систему ЮMoney

ЮMoney — это удобная, надежная и простая система для оплаты ЖД билетов. Чтобы приобрести билет на поезд, не нужно посещать банк или салоны сотовой связи, транзакцию можно провести в любом месте: из дома, на работе, в автобусе. Чтобы оплатить покупку железнодорожного билета, пройдите три простых шага:
  1. введите нужные параметры и выберите форму оплаты «Иные способы», поставив галочку напротив ЮМ;
  2. система перенаправит вас на сайт ЮMoney для авторизации;
  3. следуйте подсказкам виртуального помощника и оплатите заказ.

Платеж через систему Qiwi

Qiwi — одна из самых популярных и надежных платежных систем. Ею пользуется более 50% пользователей интернета. Чтобы оплатить билет на поезд, необходимо иметь специальный Вэбмани Кипер. Его можно скачать бесплатно на официальном сайте системы. После регистрации Кипера, вы получите логин и пароль. Останется лишь пополнить R или Z кошелек и приступить к оплате. Преимущество платежной системы Qiwi заключается в интуитивно понятном интерфейсе. Каждый шаг оплаты пройдет под чутким руководством виртуального помощника. Допустить ошибку вряд ли получится. Также на официальном сайте системы есть подробная инструкция о проведении платежей с долларового или рублевого кошелька.
С Qiwi покупка билетов на поезд стала еще проще.

20 156
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
Младенцев до 1 месяца разрешено перевозить в поездах без свидетельства о рождении
0 1 959
На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в
О поезде
0 1 586
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Расписание движения поезда «Сапсан»
0 2 327
Расписание движения скоростного поезда «Сапсан» включает более 10 ежедневных рейсов между двумя столицами и
«Сапсан»: схема вагонов, расположение мест и направление движения
0 1 685
«Сапсан» — высокоскоростной поезд, произведенный немецкой компанией «Siemens». Он развивает скорость до 250 км/ч
Услуги в поезде
0 1 373
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Вагон № 1 (первый класс) поезда «Сапсан»
0 1 617
«Сапсан» — комфортабельный скоростной поезд, предлагающий пассажирам высококлассное обслуживание. Отличительной чертой «Сапсана» является вагон
Вагон № 10 (эконом+ класс) поезда «Сапсан»
0 3 046
Вагон № 10 относится к классу «Эконом +» и отличается от обычного экономического конструктивными
Вагон № 2 (бизнес-класс) поезда «Сапсан»
0 1 503
В скоростном поезде «Сапсан» вагон № 2 относится к бизнес-классу. В стоимость билета сразу
Вагон № 3 (эконом-класс) поезда «Сапсан»
0 1 191
Вагоны эконом-класса скоростного поезда «Сапсан» наиболее востребованные. Именно в них путешествует большинство пассажиров между
Вагон № 4 (эконом-класс) поезда «Сапсан»
0 1 369
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного

Отзывы пассажиров: 3

  1. Татьяна

    Будет ли скидка 30% пенсионерам(путешественнику уже за 70),если заказать у вас билет? Спасибо.

    Ответить
  2. Лидия

    Здравствуйте! Так и не нашла, за сколько дней могу купить билет по интернету по России. Может быть, кто-то ответит?

    Ответить
  3. Руслан

    А по пейпалу нельзя оплатить??

    Ответить
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн