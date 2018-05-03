Все мы строим планы заранее. Но порой обстоятельства меняются молниеносно, и нужно срочно уехать. Как быть, если вам требуется быстро купить билеты на поезд, а подходящих нет? Выход есть — воспользуйтесь нашей специальной услугой «Поймай билет», которая оповестит вас о появившихся в продаже талонах на нужное вам направление.

Как воспользоваться опцией?

Почему появляются свободные билеты?

часть мест резервирует РЖД для своих нужд — если среди них остаются свободные, они появляются в продаже;

происходит возврат билетов — не всем людям удается совершить поездку, и купленные билеты возвращают;

к составу присоединяют дополнительные вагоны — зачастую так поступают с составами популярных направлений.

Опция предназначена для людей, желающих купить ж/д билеты через интернет. Воспользоваться ею просто — введите на главной странице сайта необходимые параметры поиска. Система выдаст все поезда, идущие в нужном направлении. Если имеются свободные билеты, вы сможете сразу их забронировать и оплатить онлайн. Если билетов нет, рекомендуем воспользоваться опцией «Поймай билет». Соответствующую кнопку вы найдете в результатах поиска. Система запросит ваш контактный номер телефона или e-mail. Как только появятся билеты, вам придет уведомление на указанные контакты. Остальное — дело техники. Оплатите поездку онлайн и распечатайте посадочный талон. Опция «Поймай билет» бесплатна и работает на любых направлениях РЖД. Но имеет небольшое ограничение: один пользователь может приобрести лишь один «пойманный» билет.Приобрести проездной документ на поезд, в котором нет свободных мест, кажется нереальным. Но это возможно, поскольку:Таким образом, опция «Поймай билет» поможет вам быстро и просто решить проблему с покупкой железнодорожных билетов.