Все мы строим планы заранее. Но порой обстоятельства меняются молниеносно, и нужно срочно уехать. Как быть, если вам требуется быстро купить билеты на поезд, а подходящих нет? Выход есть — воспользуйтесь нашей специальной услугой «Поймай билет», которая оповестит вас о появившихся в продаже талонах на нужное вам направление.
Как воспользоваться опцией?Опция предназначена для людей, желающих купить ж/д билеты через интернет. Воспользоваться ею просто — введите на главной странице сайта необходимые параметры поиска. Система выдаст все поезда, идущие в нужном направлении. Если имеются свободные билеты, вы сможете сразу их забронировать и оплатить онлайн. Если билетов нет, рекомендуем воспользоваться опцией «Поймай билет». Соответствующую кнопку вы найдете в результатах поиска. Система запросит ваш контактный номер телефона или e-mail. Как только появятся билеты, вам придет уведомление на указанные контакты. Остальное — дело техники. Оплатите поездку онлайн и распечатайте посадочный талон. Опция «Поймай билет» бесплатна и работает на любых направлениях РЖД. Но имеет небольшое ограничение: один пользователь может приобрести лишь один «пойманный» билет.
Если нет свободных билетов на поезд, подключите опцию «Поймай билет».
Почему появляются свободные билеты?Приобрести проездной документ на поезд, в котором нет свободных мест, кажется нереальным. Но это возможно, поскольку:
- часть мест резервирует РЖД для своих нужд — если среди них остаются свободные, они появляются в продаже;
- происходит возврат билетов — не всем людям удается совершить поездку, и купленные билеты возвращают;
- к составу присоединяют дополнительные вагоны — зачастую так поступают с составами популярных направлений.
