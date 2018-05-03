Каждый человек может допустить опечатку в документах. Но иногда такая ошибка может обернуться большими неприятностями, особенно, если она вкралась в ваш ЖД билет. Сегодня приобрести талоны на поезд можно в кассе вокзала или через интернет. Внес ли оператор неверную информацию или вы сами допустили опечатку при заказе билета — неважно. В результате вы имеете неправильно оформленный проездной документ. Как быть в подобной ситуации? Остается ли такой билет актуальным или теряет свою силу?
Отличия внутренних и зарубежных рейсовЕсли вы покупаете билет на международное направление, даже минимальных ошибок в нем быть не должно. Согласно инструкции РЖД, пассажир не вправе следовать по заграничному маршруту с некорретно оформленным проездным документом. Кто допустил ошибку — вы или оператор железнодорожной кассы, значения не имеет. На поезд вас просто не пустят.
Билет на заграничный маршрут не должен содержать ошибок.Правила проезда внутри страны не такие строгие. В билетах допускаются ошибки, но не более, чем на одну букву или цифру. Если же у вас в графе «Отчество» указано Александрович вместо Алексеевич, воспользоваться таким проездным не удастся.
На внутренних ж/д рейсах допускается наличие одной ошибки в билете.
Как исправить ошибки в ЖД билете?Кассир не вправе производить обмен ЖД билета с ошибкой на аналогичный документ с правильными данными. Самый простой выход из ситуации — сдать неактуальный проездной талон и приобрести новый. Свое место в вагоне вы не сохраните, поскольку при возврате ЖД билета освободившееся место появляется в системе онлайн-бронирования и его могут «перехватить» другие пользователи. Еще один минус — за покупку нового проездного документа придется доплатить, так как за сдачу предыдущего удерживают некоторую сумму.
Заменить некорректный билет на правильный не получится.Избежать таких неприятностей можно лишь одним способом — с помощью тщательной проверки информации на проездных документах. Если вы купили талон через интернет, внимательно просмотрите свои данные перед тем, как завершить покупку. Если остались сомнения, можно попросить другого человека проверить корректность введенных сведений. Если ошибку допустил оператор ж/д вокзала, сообщите ему об этом, не отходя от кассы. Только в этом случае железная дорога признает, что неточность допущена по ее вине, и кассир выдаст вам новый билет с правильными данными.
Как сдать проездные документы, оформленные с ошибками?Билет на поезд, содержащий ошибки в персональных данных пассажира, не соответствует удостоверению его личности. Однако вернуть за него деньги все же можно: посетите привокзальную кассу и напишите соответствующее заявление. Деньги вернут наличными, либо переведут на карту в течении 30 дней.
Способ возврата денег зависит от способа покупки: рассчитывались наличными — вернут через кассу, безналом — переведут на тот же счет.
Информация, которую необходимо проверятьПолучив билет на поезд, обязательно проверьте:
- свои личные данные;
- дату начала поездки;
- номер состава.
Не отходите от кассы, пока не проверите свои билеты.
Отзывы пассажиров: 2
Интересно, если кассир допускает ошибку, пассажир не заметил ошибку в оформлении билета, он платит от 200руб.за её исправление. А вот если ошибка вовремя замечена, то кассир просто меняет билет и все, а почему с кассира не снимают по 200руб с зарплаты за халатность? Где справедливость! Да и в первом случае ошибка, то кассира как не крути, а деньги платит пассажир, где справедливость?
Видно РЖД и справедливость, это взаимоисключающие вещи