Особенности и размеры плацкартных вагонов

Плацкартный вагон — идеальный выбор для пассажиров, путешествующих в одиночку. Да и проезд обойдется гораздо дешевле, чем в купе или спальном вагоне. Но перед выбором места в вагоне, полезно узнать конструктивные особенности плацкарта, размеры и расположение полок. Уточнив важные нюансы, вы сделаете поездку не только выгодной, но и максимально удобной.

Документальная основа

В процессе проектирования вагонов любой категории конструкторы опираются на специальные нормативы. Плацкарт — не исключение. Таким ключевым документом являются «Санитарные правила», разработанные для железнодорожного транспорта. При создании Правил учитывались мнения специалистов различных областей, в том числе медработников. Документ периодически подвергается изменениям и дополняется (последние изменения были в 2016 году). Все санитарные нормы для поездов, разработанные медиками и специалистам смежных областей, утверждаются главным врачом РФ. В них прописываются рекомендуемые размеры вагонов, полок и т.д. Правила призваны обеспечить максимальный комфорт пассажиров и минимизировать потенциально опасные для их здоровья и жизни факторы.
В ходе изготовления плацкартных вагонов, Правила учитываются при конструировании основных элементов и при обустройстве внутреннего пространства. Этот документ используется и для капитального ремонта, если планируется изменить расположение основных деталей, ширину или длину полок, другие важные характеристики. Перед началом эксплуатации каждый вагон проходит проверку и получает заключение, подтверждающее его полное соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Без специального заключения использование вагона недопустимо, так как он может быть опасен для пассажиров.
Основные особенности и размеры

Плацкарт относится к третьему классу комфорта. Он разбит на 10 открытых секций — между купе отсутствуют перегородки и двери. В каждом отсеке имеется по 3 верхних и нижних полки для пассажиров. В целом такой вагон вмещает 54 человека. С обеих сторон плацкарта располагается по 1 санузлу. В туалетной комнате также установлен умывальник, поручень, ершик и держатель для бумаги. В разных вагонах полки могут несколько отличаться по размеру. Это объясняется датой производства. В современной России действуют другие нормативы, чем в СССР. С момента появления боковых полок основные (купейные) стали короче. С одной стороны, это очень выгодно для перевозчика, ведь в каждом отсеке стало по 2 дополнительных места, на которые можно продать билеты. С другой, боковые полки не назовешь комфортными, потому что мимо постоянно ходят люди. Кроме этого, каждое спальное место с двух сторон ограничено перегородками, поэтому пассажирам высокого роста полностью вытянуть ноги не удастся.
Боковые полки в плацкартном вагоне — самые дешевые, но не самые удобные места.
Как с комфортом путешествовать в плацкартном вагоне? Об особенностях и размерах плацкарта расскажем на povagonam.ru Аналогичным недостатком обладают места № 35 и 36. Они расположены рядом с туалетом и отгорожены специальной перегородкой, ограничивающей их длину. Еще один минус — неприятный запах из санузла, особенно в летнее время. Ширина полок купейной части обычно варьируется от 58 до 60 см, а длина — 166,5 см. В редких случаях цифра будет чуть больше, но она не может превышать 170 см, ведь такой показатель указан в нормативах. Расстояние между полками составляет 60 см. Нижняя полка, расположенная сбоку от основного прохода, имеет ширину 55 см и длину 175 см. Ее высота от пола 34 см. Ширина и длина верхней боковой полки на 3 см меньше нижней — 52 и 172 см. Промежуток между верхним и нижним спальным местом равен 92 см. Как уже говорилось выше, размеры и расположение полок могут немного разниться в зависимости от времени производства вагона. Уточнить все интересующие моменты можно у кассира в момент покупки проездного талона.
Самые большие полки в плацкартном вагоне — основные.

Особенности и размеры багажных отсеков

Многих пассажиров интересуют размеры багажных отсеков, особенно тех, кто перевозит много вещей. Для транспортировки багажа в плацкартном вагоне имеются так называемые третьи полки (вверху) и багажные отсеки — рундуки (внизу). Верхние багажные полки находятся на высоте 2 м от пола вагона, поэтому путешественникам небольшого роста не составит труда разместить сумки и чемоданы. Ширина полки — 54 см, длина варьируется от 167 до 176 см, высота до потолка равна 53 см. Рундук находится под нижней полкой. Его размеры сильно различаются в современных вагонах и в составах времен СССР. В советских плацкартах нижние багажные отделения более просторны — 128 х 50 х 47 см. Современные рундуки имеют меньшие размеры — 90 х 45 х 35 см. По закону, каждый пассажир вправе бесплатно перевозить с собой багаж небольшого размера (ручную кладь). Общая площадь сумки или чемодана не должна превышать 180 см.
В современных плацкартных вагонах для перевозки багажа установлены небольшие рундуки и удобные верхние полки.
Теперь вы знаете общепринятые размеры спальных и багажных мест плацкартного вагона. При оформлении проездных документов обращайте внимание на эти нюансы и выбирайте самое удобное место. Иначе запланированное путешествие обернется затекшими конечностями и бессонницей. При наличии крупного багажа уточните у оператора размеры багажных отделений. Так вы сможете разместить свои вещи без ущерба для других пассажиров.

73 541
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Отзывы пассажиров: 4

  1. валентин

    Ребята ходите пешком или на лошадях....вы совсем охренели от ваших прибамбасов... вагон это не комната в пент хаузе а временное средство передвижения.... может быть вам еще унитазы позолоченные поставить у каждого спального места, как у бари адибасова в его конуре?????

    Ответить
  2. Григорий

    "Плацкарт относится к третьему классу комфорта. Он разбит на 10 открытых секций..." На 9, математик. Всего 54 места.

    Ответить
  3. Гость

    Есть еще одно купе для одеял, но оно не продается

    Ответить
  4. Виталий

    Григорий прав : в плацкарте 9 отсеков и 54 места В своей жизни я гораздо чаще пользовался плацкартом чем иными категориями И всегда в ночное время для пассажира проблема: все полки банально коротки! И много лет меня этот вопрос интересует Мои размышления привели меня в КБ Тверского завода два года назад и я предложил им свои решения проблемы За последнее время я подготовил большое количество предложений новых перепланировок мест вагона 61-821 и готов обсудить их с любым заинтересованным лицом Очень надеюсь!

    Ответить
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн