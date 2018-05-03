Плацкартный вагон — идеальный выбор для пассажиров, путешествующих в одиночку. Да и проезд обойдется гораздо дешевле, чем в купе или спальном вагоне. Но перед выбором места в вагоне, полезно узнать конструктивные особенности плацкарта, размеры и расположение полок. Уточнив важные нюансы, вы сделаете поездку не только выгодной, но и максимально удобной.
Документальная основаВ процессе проектирования вагонов любой категории конструкторы опираются на специальные нормативы. Плацкарт — не исключение. Таким ключевым документом являются «Санитарные правила», разработанные для железнодорожного транспорта. При создании Правил учитывались мнения специалистов различных областей, в том числе медработников. Документ периодически подвергается изменениям и дополняется (последние изменения были в 2016 году). Все санитарные нормы для поездов, разработанные медиками и специалистам смежных областей, утверждаются главным врачом РФ. В них прописываются рекомендуемые размеры вагонов, полок и т.д. Правила призваны обеспечить максимальный комфорт пассажиров и минимизировать потенциально опасные для их здоровья и жизни факторы.
«Санитарные правила» утверждает главный врач РФ. Они используются при проектировании плацкартных вагонов.В ходе изготовления плацкартных вагонов, Правила учитываются при конструировании основных элементов и при обустройстве внутреннего пространства. Этот документ используется и для капитального ремонта, если планируется изменить расположение основных деталей, ширину или длину полок, другие важные характеристики. Перед началом эксплуатации каждый вагон проходит проверку и получает заключение, подтверждающее его полное соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Без специального заключения использование вагона недопустимо, так как он может быть опасен для пассажиров.
Каждый новый вагон проверяется на безопасность для пассажиров.
Основные особенности и размерыПлацкарт относится к третьему классу комфорта. Он разбит на 10 открытых секций — между купе отсутствуют перегородки и двери. В каждом отсеке имеется по 3 верхних и нижних полки для пассажиров. В целом такой вагон вмещает 54 человека. С обеих сторон плацкарта располагается по 1 санузлу. В туалетной комнате также установлен умывальник, поручень, ершик и держатель для бумаги. В разных вагонах полки могут несколько отличаться по размеру. Это объясняется датой производства. В современной России действуют другие нормативы, чем в СССР. С момента появления боковых полок основные (купейные) стали короче. С одной стороны, это очень выгодно для перевозчика, ведь в каждом отсеке стало по 2 дополнительных места, на которые можно продать билеты. С другой, боковые полки не назовешь комфортными, потому что мимо постоянно ходят люди. Кроме этого, каждое спальное место с двух сторон ограничено перегородками, поэтому пассажирам высокого роста полностью вытянуть ноги не удастся.
Боковые полки в плацкартном вагоне — самые дешевые, но не самые удобные места.Аналогичным недостатком обладают места № 35 и 36. Они расположены рядом с туалетом и отгорожены специальной перегородкой, ограничивающей их длину. Еще один минус — неприятный запах из санузла, особенно в летнее время. Ширина полок купейной части обычно варьируется от 58 до 60 см, а длина — 166,5 см. В редких случаях цифра будет чуть больше, но она не может превышать 170 см, ведь такой показатель указан в нормативах. Расстояние между полками составляет 60 см. Нижняя полка, расположенная сбоку от основного прохода, имеет ширину 55 см и длину 175 см. Ее высота от пола 34 см. Ширина и длина верхней боковой полки на 3 см меньше нижней — 52 и 172 см. Промежуток между верхним и нижним спальным местом равен 92 см. Как уже говорилось выше, размеры и расположение полок могут немного разниться в зависимости от времени производства вагона. Уточнить все интересующие моменты можно у кассира в момент покупки проездного талона.
Самые большие полки в плацкартном вагоне — основные.
Особенности и размеры багажных отсековМногих пассажиров интересуют размеры багажных отсеков, особенно тех, кто перевозит много вещей. Для транспортировки багажа в плацкартном вагоне имеются так называемые третьи полки (вверху) и багажные отсеки — рундуки (внизу). Верхние багажные полки находятся на высоте 2 м от пола вагона, поэтому путешественникам небольшого роста не составит труда разместить сумки и чемоданы. Ширина полки — 54 см, длина варьируется от 167 до 176 см, высота до потолка равна 53 см. Рундук находится под нижней полкой. Его размеры сильно различаются в современных вагонах и в составах времен СССР. В советских плацкартах нижние багажные отделения более просторны — 128 х 50 х 47 см. Современные рундуки имеют меньшие размеры — 90 х 45 х 35 см. По закону, каждый пассажир вправе бесплатно перевозить с собой багаж небольшого размера (ручную кладь). Общая площадь сумки или чемодана не должна превышать 180 см.
В современных плацкартных вагонах для перевозки багажа установлены небольшие рундуки и удобные верхние полки.Теперь вы знаете общепринятые размеры спальных и багажных мест плацкартного вагона. При оформлении проездных документов обращайте внимание на эти нюансы и выбирайте самое удобное место. Иначе запланированное путешествие обернется затекшими конечностями и бессонницей. При наличии крупного багажа уточните у оператора размеры багажных отделений. Так вы сможете разместить свои вещи без ущерба для других пассажиров.
"Плацкарт относится к третьему классу комфорта. Он разбит на 10 открытых секций..." На 9, математик. Всего 54 места.
Есть еще одно купе для одеял, но оно не продается
Григорий прав : в плацкарте 9 отсеков и 54 места В своей жизни я гораздо чаще пользовался плацкартом чем иными категориями И всегда в ночное время для пассажира проблема: все полки банально коротки! И много лет меня этот вопрос интересует Мои размышления привели меня в КБ Тверского завода два года назад и я предложил им свои решения проблемы За последнее время я подготовил большое количество предложений новых перепланировок мест вагона 61-821 и готов обсудить их с любым заинтересованным лицом Очень надеюсь!