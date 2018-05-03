Каждому железнодорожному составу присвоен индивидуальный номер. Но не все знают, что по этим цифрам можно узнать вид и маршрут поезда. Номер может состоять из одной или нескольких цифр, быть четным или нечетным. Давайте разберемся в этих числах.

Как определить тип поезда по номеру?

Номер поезда Тип состава от 1 до 148 скорый, курсирует весь год от 151 до 178 скорый круглогодичный или сезонный от 181 до 298 скорый сезонный от 301 до 398 пассажирский круглогодичный от 401 до 498 пассажирский сезонный от 501 до 598 «одноразовый» от 601 до 698 межобластной от 701 до 798 служебный от 801 до 848 скорый поезд, работающий на электричестве или дизельном топливе от 851 до 898 скорый электро- или дизельный поезд, в котором не предусмотрены дополнительные удобства для пассажиров от 971 до 988 туристический

Номер поезда указывает на его направление и тип состава.

Зачем нужна буква?

Благодаря букве, номер каждого состава уникален.

Если состав направляется на север или восток, ему присваивается четный номер, а если на юг или запад — нечетный. Из-за привязки нумерации к маршруту следования поезда, цифры могут меняться с четных на нечетные, и наоборот. Помимо направления, номер зависит от типа состава.Помимо туристических поездов, цифрами от 900 и далее маркируются почтово-багажные и грузовые составы. Четырехзначные номера имеют хозяйственные и грузовые поезда. Исключение — пригородные электрички. Они нумеруются от 6000 до 7500.Из цифр от 1 до 3 и буквы состоят номера пассажирских составов. Объясняется это просто — если использовать только цифры, получится около 1000 номеров, а поездов на нашей железной дороге намного больше. Составы с идентичной цифровой маркировкой, но разными буквами, не ходят с одного вокзала. Например поезд 002А едет с Ленинградского вокзала в Москве, а состав 002М отправляется тоже из Москвы, но с Ярославского вокзала. Такая система позволяет избежать возможной путаницы в числах. На вокзале диктор называет только номер поезда без буквы. В некоторых случаях составы имеют аналогичный номер, но в зависимости от вида (фирменный или обычный) у них меняется буква. Чаще всего буква в номере поезда зависит от его маршрута, однако бывают исключения. Иногда встречается вторая буква. Она указывает на маршрут поезда в общем расписании.