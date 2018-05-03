Каждому железнодорожному составу присвоен индивидуальный номер. Но не все знают, что по этим цифрам можно узнать вид и маршрут поезда. Номер может состоять из одной или нескольких цифр, быть четным или нечетным. Давайте разберемся в этих числах.
Как определить тип поезда по номеру?Если состав направляется на север или восток, ему присваивается четный номер, а если на юг или запад — нечетный. Из-за привязки нумерации к маршруту следования поезда, цифры могут меняться с четных на нечетные, и наоборот. Помимо направления, номер зависит от типа состава.
|Номер поезда
|Тип состава
|от 1 до 148
|скорый, курсирует весь год
|от 151 до 178
|скорый круглогодичный или сезонный
|от 181 до 298
|скорый сезонный
|от 301 до 398
|пассажирский круглогодичный
|от 401 до 498
|пассажирский сезонный
|от 501 до 598
|«одноразовый»
|от 601 до 698
|межобластной
|от 701 до 798
|служебный
|от 801 до 848
|скорый поезд, работающий на электричестве или дизельном топливе
|от 851 до 898
|скорый электро- или дизельный поезд, в котором не предусмотрены дополнительные удобства для пассажиров
|от 971 до 988
|туристический
Номер поезда указывает на его направление и тип состава.
Зачем нужна буква?Из цифр от 1 до 3 и буквы состоят номера пассажирских составов. Объясняется это просто — если использовать только цифры, получится около 1000 номеров, а поездов на нашей железной дороге намного больше. Составы с идентичной цифровой маркировкой, но разными буквами, не ходят с одного вокзала. Например поезд 002А едет с Ленинградского вокзала в Москве, а состав 002М отправляется тоже из Москвы, но с Ярославского вокзала. Такая система позволяет избежать возможной путаницы в числах. На вокзале диктор называет только номер поезда без буквы. В некоторых случаях составы имеют аналогичный номер, но в зависимости от вида (фирменный или обычный) у них меняется буква. Чаще всего буква в номере поезда зависит от его маршрута, однако бывают исключения. Иногда встречается вторая буква. Она указывает на маршрут поезда в общем расписании.
Благодаря букве, номер каждого состава уникален.