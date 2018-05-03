Перевозка багажа

Ни одно путешествие не проходит без провоза багажа: небольшой дорожной сумки, чемодана, коробок, спортивного снаряжения и т.д. Если вы планируете взять в поездку много вещей, то следует досконально ознакомиться с правилами провоза багажа, утвержденными Министерством транспорта. Иначе вы рискуете понести крупные расходы.

Ручная кладь

Ручной кладью считается любой багаж, не превышающий 36 кг для вагонов обычного класса и 50 кг для вагонов СВ класса. Если габариты багажа не превышают 180 см и подходят под установленные лимиты по килограммам, то он перевозится бесплатно. Если вес багажа превышает лимит, за него необходимо доплатить. Жизненно необходимые вещи (инвалидные кресла, детские коляски и т.п.) можно провозить бесплатно. Ручная кладь размещается в специально оборудованных местах вагона — на верхних отсеках и в рундуках под нижними полками.
Правила провоза инвентаря (спортивного и туристического)

Правила РЖД по провозу спортивного или туристического инвентаря очень демократичны. Его не нужно сдавать в специальное багажное отделение, а можно взять с собой и разместить на месте ручной клади. Единственное условие, которое необходимо соблюсти — инвентарь не должен мешать передвижению других пассажиров, а по объему превышать 180 см. Но разберемся подробнее:
  1. Спортивное и охотничье оружие
Оружие необходимо разрядить и поместить в специальный чехол. У вас обязательно должно быть разрешение на его ношение. Оружие перевозится в специально отведенных отсеках для багажа. Оплачивается такая перевозка отдельно — за каждую единицу оружия придется заплатить, как за ручную кладь в 10 кг.
  1. Лыжи и сноуборды
Лыжи и сноуборды перевозятся бесплатно. Оформлять дополнительные документы на них не нужно. Размещается данный инвентарь на месте ручной клади.
  1. Велосипеды
Велосипеды также можно провозить в вагоне. Они должны быть без мотора, разобраны и упакованы. Их разрешается размещать на месте ручной клади. За провоз придется доплатить, как за сумку в 10 кг.
  1. Спортивные шесты
Один пассажир может перевозить только два шеста. Провоз разрешен только в спальном вагоне или купе. Располагать шесты можно вдоль труб отопления в коридоре. За каждый шест придется заплатить, как за багаж в 10 кг.
Перевозка багажа с собой

Правила перевозки багажа ж/д транспортом: ручная кладь, спортивный и туристический инвентарь, запрещенные к перевозке вещи, груз без сопровождения Если размер и вес багажа превышает установленные лимиты ручной клади, он перевозится в специально отведенных купе. Они оборудованы всем необходимым инвентарем, обеспечивающим сохранность ваших вещей. Для оформления перевозимого груза вам нужно обратиться в привокзальную кассу. После оплаты багажа и получения квитанции, его можно сдать в штабной вагон. Если не знаете как его найти, обратитесь за помощью к проводнику. Оплатить провоз багажа можно как при покупке жд билета, так и после этого. Отметим один нюанс. Перед сдачей багажа в купе, убедитесь в его надлежащем состоянии: тщательно ли упакован груз, оснащен ли специальными ручками для перевозки. Помните, что железная дорога не несет ответственности за целостность багажа. Эта забота ложится на ваши плечи. Например, по упаковке дорогостоящей бытовой техники или хрусталя.
Что нужно для отправки багажа поездом без сопровождения?

Если вы просто хотите отправить багаж без сопровождения, потребуется оформить его как грузобагаж. По правилам железной дороги такой груз можно отправлять как по территории России, так и за рубеж. Объем и вес багажа роли не играют. От вас лишь требуется тщательная упаковка и оформление необходимых документов. После этого можно сдавать грузобагаж в специальный вагон.
Вещи, запрещенные к перевозке на поездах

Как правило, перевозить можно все. Запрет налагается только на груз, который представляет угрозу для жизни и здоровья пассажиров, загрязняет вагон или повреждает вещи других людей. В список также попадают легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или издающие зловонный запах вещи.

Отзывы пассажиров: 3

  1. владимир

    здравствуйте . а сколько багажа в кг за превышения лимита по билету и за отдельную плату в отдельном грузовом купе я смогу провести.спасибо

  2. Адалет

    Можно ли везти рыбу солёную кг 30 в багажной отделение?

  3. Николай

    Здравствуйте! Так и не понял как купить онлайн багажный билет к имеющемуся жд билету.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Выбрав дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
