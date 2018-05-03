Ни одно путешествие не проходит без провоза багажа: небольшой дорожной сумки, чемодана, коробок, спортивного снаряжения и т.д. Если вы планируете взять в поездку много вещей, то следует досконально ознакомиться с правилами провоза багажа, утвержденными Министерством транспорта. Иначе вы рискуете понести крупные расходы.

Ручная кладь

Правила провоза инвентаря (спортивного и туристического)

Спортивное и охотничье оружие

Лыжи и сноуборды

Велосипеды

Спортивные шесты

Перевозка багажа с собой

Что нужно для отправки багажа поездом без сопровождения?

Вещи, запрещенные к перевозке на поездах

Ручной кладью считается любой багаж, не превышающий 36 кг для вагонов обычного класса и 50 кг для вагонов СВ класса. Если габариты багажа не превышают 180 см и подходят под установленные лимиты по килограммам, то он перевозится бесплатно. Если вес багажа превышает лимит, за него необходимо доплатить. Жизненно необходимые вещи (инвалидные кресла, детские коляски и т.п.) можно провозить бесплатно. Ручная кладь размещается в специально оборудованных местах вагона — на верхних отсеках и в рундуках под нижними полками.Правила РЖД по провозу спортивного или туристического инвентаря очень демократичны. Его не нужно сдавать в специальное багажное отделение, а можно взять с собой и разместить на месте ручной клади. Единственное условие, которое необходимо соблюсти — инвентарь не должен мешать передвижению других пассажиров, а по объему превышать 180 см. Но разберемся подробнее:Оружие необходимо разрядить и поместить в специальный чехол. У вас обязательно должно быть разрешение на его ношение. Оружие перевозится в специально отведенных отсеках для багажа. Оплачивается такая перевозка отдельно — за каждую единицу оружия придется заплатить, как за ручную кладь в 10 кг.Лыжи и сноуборды перевозятся бесплатно. Оформлять дополнительные документы на них не нужно. Размещается данный инвентарь на месте ручной клади.Велосипеды также можно провозить в вагоне. Они должны быть без мотора, разобраны и упакованы. Их разрешается размещать на месте ручной клади. За провоз придется доплатить, как за сумку в 10 кг.Один пассажир может перевозить только два шеста. Провоз разрешен только в спальном вагоне или купе. Располагать шесты можно вдоль труб отопления в коридоре. За каждый шест придется заплатить, как за багаж в 10 кг.Если размер и вес багажа превышает установленные лимиты ручной клади, он перевозится в специально отведенных купе. Они оборудованы всем необходимым инвентарем, обеспечивающим сохранность ваших вещей. Для оформления перевозимого груза вам нужно обратиться в привокзальную кассу. После оплаты багажа и получения квитанции, его можно сдать в штабной вагон. Если не знаете как его найти, обратитесь за помощью к проводнику. Оплатить провоз багажа можно как при покупке жд билета, так и после этого.Перед сдачей багажа в купе, убедитесь в его надлежащем состоянии: тщательно ли упакован груз, оснащен ли специальными ручками для перевозки. Помните, что железная дорога не несет ответственности за целостность багажа. Эта забота ложится на ваши плечи. Например, по упаковке дорогостоящей бытовой техники или хрусталя.Если вы просто хотите отправить багаж без сопровождения, потребуется оформить его как грузобагаж. По правилам железной дороги такой груз можно отправлять как по территории России, так и за рубеж. Объем и вес багажа роли не играют. От вас лишь требуется тщательная упаковка и оформление необходимых документов. После этого можно сдавать грузобагаж в специальный вагон.Как правило, перевозить можно все. Запрет налагается только на груз, который представляет угрозу для жизни и здоровья пассажиров, загрязняет вагон или повреждает вещи других людей. В список также попадают легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или издающие зловонный запах вещи.