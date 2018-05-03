Множество пассажиров РЖД берут с собой в поездку детей. Чтобы путешествие прошло без негативных эмоций, заранее ознакомьтесь с правилами проезда с детьми на железнодорожном транспорте. Главная цель данных рекомендаций — обеспечить максимальную безопасность маленьких пассажиров и их сопровождающих.
На что нужно обратить внимание?Для малышей до 5 лет проезд на железнодорожном транспорте бесплатный. Обязательно возьмите в кассе билет для ребенка, подтверждающий его право на поездку.
Если малышу требуется отдельное место, проездной придется покупать за деньги.Если возраст ребенка от 5 до 10 лет, вы вправе требовать для него посадочный талон с отдельным местом по льготной цене. Размер скидки составляет от 35 до 50% в зависимости от категории вагона и вида обслуживания. Проезд детей возрасте до 10 лет без сопровождения взрослых запрещен. Если у вас несколько несовершеннолетних ребятишек, бесплатный билет без места удастся взять только на одного. На остальных покупаются обычные билеты (с местами), но по льготной цене. Инвалиды, дети погибших военных и сироты имеют право на бесплатный проезд по территории Украины в плацкарте. На протяжении учебного года (с начала сентября до конца мая) каждый школьник может купить ЖД билет в плацкарт или общий вагон с 50% скидкой от тарифа РЖД. Для получения школьной льготы необходимо предъявить ученический билет. Исключение — фирменные и международные поезда. Скидки для школьников здесь не предусмотрены.
На ребенка от 6 до 14 лет можно оформить детский ЖД билет.При пересечении границы таможенники проверяют паспорта родителей и свидетельство о рождении ребенка. Поэтому не забудьте взять оригинал свидетельства. Если планируете поездку в другую страну, нужно вписать сына или дочь в свой загранпаспорт. Можно оформить на ребенка личный паспорт, если он достиг 14 лет. Выезд детей за границу без родителей возможен только при наличии их письменного и нотариально заверенного разрешения.
Билеты для ребенка продают по скидке, но только на плацкарт и общий вагон.