Покупка жд билетов через интернет — быстрый и удобный способ отправиться в путешествие. С электронным билетом можно отправиться в поездку как на поездах внутрироссийского, так и международного следования. Какой бы маршрут вы не выбрали, купить железнодорожный билет онлайн не составит труда. Но правила проезда могут отличаться, поэтому с ними нужно ознакомиться заранее.
Как оформить электронный билет?Оформить электронный билет на сайте можно в четыре шага:
- введите в форме необходимые параметры (укажите дату и время поездки, место отправления и прибытия);
- в новом окне выберите тип вагона и оптимальное место на представленной схеме;
- введите в предложенной анкете свои личные данные (Ф.И.О., номер и серию паспорта, e-mail);
- укажите удобную форму оплаты (банковская карта или электронный кошелек) и нажмите «Оформить билет».
Вводите личные данные внимательно — изменить их далее не получится.
Регистрация билетов на поездКак только заказ оплачен, проверьте наличие электронной регистрации на выбранный поезд. Если такой отметки на полученном билете нет, то придется получать бумажный бланк перед отправлением состава. Просто сохраните номер билета и предъявите его вместе с удостоверением личности в привокзальной кассе. Можно воспользоваться и регистрационным терминалом самообслуживания, который можно найти в здании вокзала.
Перечень документов для покупки билетаКупить жд билет можно только по удостоверению личности. Оформляя заказ через интернет, введите данные одного из указанных документов:
- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении;
- военный билет;
- паспорт моряка;
- заграничный паспорт или аналогичный иностранный документ.
Документ, по которому куплен билет, нужно предъявить при посадке в вагон.
Правила покупки билетов онлайнПродажа электронных проездных документов завершается за 1 час до отправления состава. Если поезд следует в Украину и не имеет ЭР, продажа билетов завершается за 2 суток до отправления. Бумажные билеты можно приобрести в железнодорожной кассе перед самым отправлением состава. Главное, чтобы остались свободные места. Через кассу можно купить и льготные проездные талоны (кроме детских). Покупка билетов через онлайн-сервис имеет свои ограничения — нельзя купить более четырех проездных одновременно. Если хотите получить для них регистрационные документы в бумажном формате, придется обратиться в кассу РЖД и предъявить удостоверение личности. Еще одно правило покупки билета на поезд онлайн гласит — один тип вагонов в один заказ. Не получится приобрести и более одного дополнительного льготного проездного без указания места в двухместное купе.
Ввели некорректные данные при покупке электронного билета — придется покупать новый.
Что нужно знать о проезде детей?До определенного возраста дети могут путешествовать на поезде бесплатно:
- на внутрироссийских маршрутах — до 5 лет на одном месте с сопровождающим взрослым;
- на международных маршрутах: в страны Европы — до 4 лет; в Финляндию — до 6 лет.
Неважно, сколько детей вы перевозите. Оформить без оплаты можно только одно место.
Проезд в международных поездахДля путешествия за рубеж недостаточно покупки одного жд билета. Необходимо соблюсти все документационные, таможенные и визовые правила. Учтите, что ответственность за соблюдение указанных правил лежит на вас. Все возникшие на границе споры придется решать самостоятельно. Если планируете поездку в страны с безвизовым сообщением (например, ближнего зарубежья), то можно не беспокоиться. При себе достаточно иметь документы, которые требуются для внутрироссийских перевозок. На все другие направления — заграничный, иностранный или паспорт моряка. Несовершеннолетние пассажиры вправе пересекать границу на железнодорожном транспорте только в сопровождении родителей или при наличии их письменного заверенного нотариусом согласия.
Собрались на поезде за границу — оформите загранпаспорт и визу.
на элект. почту не пришли билеты. Выселки-Лазаревская