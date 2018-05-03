Каждый пассажир, путешествующий железнодорожным транспортом, вправе перевозить с собой багаж. Например, ручную кладь или снаряжение для спорта. В поездах РЖД действуют специальные регламенты, где прописаны условия перевозки каждого типа багажа внутри страны. Сегодня мы расскажем о правилах перевозки спортивного инвентаря.
Как перевозить спортивное снаряжение и другие нестандартные виды багажа?
Согласно правилам РЖД, каждый пассажир вправе перевозить:
- Лыжи с палками и сноуборды
Доплачивать и оформлять дополнительные документы на лыжи и сноуборды не нужно. Если путешествуете в купе, то положите их на полку, предназначенную для ручной клади, либо в другое подходящее место.
- Разборные байдарки, весла, неразборные каяки
За каждую лодку придется заплатить сумму, равную багажу в 30 кг. Размещаются они аналогично лыжному инвентарю — на месте для ручной клади.
Допускается перевозка моделей без мотора. Перед посадкой в вагон велосипед нужно разобрать и хорошо упаковать. В купе такой багаж размещается на месте ручной клади. За провоз велосипеда возьмут плату, как за чемодан весом 10 кг.
- Детские и инвалидные коляски
Их требуется сложить и упаковать. Плата будет такая же, как за провоз велосипеда. Коляски разрешается размещать в купе.
- Оружие (спортивное и охотничье)
Для перевозки оружия необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, пистолет или ружье должны быть полностью разряжены. Во-вторых, каждый предмет должен находиться в кобуре или специальном чехле. Патроны упаковываются отдельно. За каждую единицу оружия вместе с комплектующими придется заплатить, как за сумку в 10 кг.
Перевозить шесты для спорта можно только в спальном вагоне или купе. Если их несколько, то их придется соединить в одну связку. Расположить такой багаж можно вдоль труб отопления в коридоре.
Погружаются спортивные шесты через окна в коридоре вагона. Вносить инвентарь лучше на станциях, где поезд стоит более 5 минут. Выгрузка производится аналогично. За каждый шест придется заплатить, как за багаж в 10 кг. Один пассажир вправе везти только 2 шеста.
Вы полностью несете ответственность за свой спортивный инвентарь во время поездки. Спортивное снаряжение не должно мешать остальным пассажирам.
Другие правила и особенности провоза багажа
Оформить документы на провоз багажа можно в любое время до отправления состава — дата покупки билета не играет никакой роли.
Если путешествуете пригородным поездом, то вправе провозить лыжи без дополнительной платы. Их можно разместить на месте ручной клади. Правило бесплатной перевозки данного типа багажа действует не во всех составах. Однако на некоторых маршрутах действует акция «Зимний бонус» — можно бесплатно провозить с собой лыжи и сноуборды.

Один пассажир вправе бесплатно провозить одну пару лыж.