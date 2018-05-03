Проезд инвалидов на РЖД

В нашей стране немало людей с ограниченными возможностями, которые ежедневно сталкиваются с трудностями по перевозке. Однако РЖД разработала специальные правила проезда и вагоны для транспортировки маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте.

Правила проезда граждан с ограниченными возможностями

Правила бронирования билетов для людей с инвалидностью закреплены в регламенте РЖД. Чтобы пассажир чувствовал себя максимально комфортно, в вагонах поездов дальнего следования предусмотрены особые места с площадками для инвалидных кресел. Получить право на проезд в таком вагоне можно двумя способами:
  1. позвонив на горячую линию РЖД;
  2. обратившись непосредственно в кассу вокзала.
Бронировать место в спецвагоне можно со старта продаж билетов — за 90-45 дней до отправления поезда.
Если в составе отсутствует вагон с местами для инвалидов, его могут подцепить дополнительно. Но для этого потребуется подать прошение через кассу или центр мобильности РЖД. Заявка рассматривается в установленном перевозчиком порядке. Комиссия за бронирование таких мест не берется. Чтобы все прошло гладко, рекомендуем обращаться с заявкой до начала продажи билетов. Но если процесс уже запущен, просьбу все равно рассмотрят. Как только примут решение по заявке, сотрудник РЖД свяжется с вами для уточнения времени поездки и желаемого места в вагоне.
Документы для покупки билета

Билеты на поезд для маломобильных групп населения продаются только через железнодорожную кассу. Необходимо предоставить оператору:
  • паспорт;
  • справку о требовании обеспечения креслом-коляской;
  • медицинские документы (если требуются носилки или коляска, но вы не инвалид).
За 3 дня до отправления поезда приобрести билет РЖД вправе инвалид любой группы. В аналогичный срок начинается продажа проездных документов для инвалидов, направляющихся или покидающих лечебные заведения. Если вы едете или возвращаетесь из больницы или санатория, для покупки билета предоставьте кассиру:
  • паспорт;
  • удостоверение инвалида и заключение ВТЭК;
  • выписки МСЭ и ИПР;
  • выписки из медицинского заведения.
Контакты с лицами, больными инфекционными заболеваниями, правилами РЖД запрещены.

Перевозка в специализированных вагонах

РЖД стремится обеспечить комфортную поездку людям с ограниченными возможностями. На сегодняшний день по отечественным железным дорогам курсируют 444 вагона с купе для инвалидов. Для посадки и высадки с поезда используется специальный подъемник. Это позволяет маломобильным пассажирам без особых усилий заехать в вагон и попасть на перрон. Купе для проезда инвалидов двухместные, но их размеры превышают обычное купе. В вагоне предусмотрены фиксирующие ремни, которые позволяют человеку самостоятельно переместиться в кресло или на спальную полку. Полку можно отрегулировать и поставить на нужную высоту. Дверные проемы в купе шире стандартных — можно свободно перемещаться на коляске. Выключатели и розетки расположены низко. Также имеется кнопка связи с проводником. Найти ее несложно — на каждом устройстве есть табличка с выпуклой надписью. При использовании выключателя или розетки вы услышите звуковое оповещение. Санузел в вагоне для инвалидов имеет большие габариты. Здесь предусмотрены поручни и система звуко-светового информирования для пассажиров с проблемами зрения или слуха. Для перевозки по вагону предоставляются коляски «Старт». Они выдаются при условии, что едут несколько инвалидов.
Помощь на вокзалах

Каждый инвалид вправе получить необходимую помощь на жд вокзале и платформе. Для этого нужно обратиться в службу поддержки перевозчика не позже, чем за 1 день до выезда. Любой пассажир-инвалид может рассчитывать на следующие бесплатные услуги:
  • встреча в конечном пункте следования;
  • доставка до ближайшей от вокзала парковки для посадки в прибывший за инвалидом транспорт;
  • сопровождение к любому объекту железнодорожной инфраструктуры: кассе, комнате отдыха, санузлу, медпункту и т.д.;
  • помощь в использовании сервисов РЖД (покупка билетов, пользование камерой хранения багажа и др.);
  • выделение места для отдыха до прибытия транспорта;
  • перемещение багажа;
  • посадка в вагон и высадка из поезда.
Такая помощь по большей части оказывается на крупных жд узлах и станциях. Чтобы узнать, на какие услуги можно рассчитывать в конкретном населенном пункте, позвоните на горячую линию РЖД. Если у вас нет подтверждающих инвалидность документов, а также отсутствуют явные физические ограничения, сотрудник РЖД вправе отказать в безвозмездной помощи и предложить услуги за плату согласно утвержденному прейскуранту цен.
Горячая линия РЖД — 8-800-510-11-11 (звонок бесплатный).

Приобретение билетов на поезда для инвалидов

Оформить проездной талон можно через железнодорожную кассу. Но для людей с ограниченными возможностями такой вариант подходит далеко не всегда. Прогресс не стоит на месте, и купить билет на поезд сегодня можно через интернет. Для этого требуется пройти процедуру идентификации в центре содействия РЖД, отсканировав необходимый комплект документов. Чтобы пройти идентификацию, заполните специальную анкету. Получить ее можно в той же жд кассе или на e-mail, позвонив в центр поддержки РЖД. Регистрация займет несколько дней. После того, как сотрудники компании подтвердят ваш статус, откроется доступ к электронному резервированию билетов.
Отзывы пассажиров: 14

  1. Александр

    Ехали с Новосибирска.Были приятно удивлены отношением к маломобильным.Встретили довезли до вагона помогли сесть.Все вежливы.В Красноярске встретили довезли до машины .Спасибо РЖД и отдельно проводникам грузчикам Начальнику поезда дежурной по вокзалу в Красноярске.Спасибо всем.С Наступающим!

  2. Екатерина

    Ехали с пгт.Таксимо до г.Москвы все было хорошо удобный вагон, внимательные проводники все понравилось. Но на обратном пути в предоставлении спец. вагона мне отказали не смотря на то что заявка была подана во время. Оператор горячей линии сказал что заявка принята и все будет хорошо через 8 дней мне позвонили и сказали что они вынуждены отказать так как данный вагон занят и они не имеют возможности решить эту проблему предложили билеты в обычном купе сказав что больше помочь ни чем не могут. Я в шоке от такого "Особого отношения к мало мобильным людям" С Москвы уехать не возможно хаус полнейший!!!

    1. Рена

      У нас похожая ситуация, только нам места забронировали, а через пару часов позвонили и сказали что мест нету и вообще у них система места не бронирует

  3. Рена

    Добрый день ! А я ничего хорошего не сказать. Мы с ребёнком возвращаемся с операции, ребёнок в гипсе и для нас даже нету одного нижнего места. Тоесть я восьми летнего ребёнка должна в таком состоянии поднять на верхнюю полку и ехать двое суток . Спасибо нашим ж/ д.

  4. Александр

    Узнал о помощи инвалидам на объектах РЖД случайно. Обратился с просьбой о сопровождении к месту посадки при следовании к месту лечения на ж.д. вокзале Брянск-Орловский. По приезду на вокзал встретила сотрудница вокзала Ольга Володина. Очень внимательно, тактично и заботливо оказала необходимую помощь. Остались только положительные впечатления от организации помощи инвалидам на вокзале станции Брянск-Орловский.

  5. ник

    Вот это умиляет----- паспорт; удостоверение инвалида и заключение ВТЭК; выписки МСЭ и ИПР; выписки из медицинского заведения. Тоесть инвалиду предлагается за этим бумажным говном быстренько смататься? Еще кого то просить? такой дурдом... С платформ не сьедешь, не заедешь... Лучше РЖД не пользоваться...

  6. Николай Чупин

    Отличный сервис! Впервые воспользовался им на станции Верх -Нейвинск.Специально для меня состав подали на первую платформу, чтобы не перебираться по наземному переходу.Дежурная по вокзалу держала красный фонарь до окончания посадки, которая прошла с небольшой технической заминкой.

  7. Юлия

    Я хочу приобрести билеты до москвы на 14 августа,я инвалид 2гр ,а в поддержку не могу дозвонится

    1. Роман

      Не могу приобрести место для инвалида 2й группы на 10января до Москвы 159й поезд отправляется в 02ч04мин 6й вагон спецкупе место25 нижнее

  8. Лариса

    Большое спасибо РЖД за отличное отношение к проезду на поезде Астрахань- Москва и обратно инвалиду 1 группы и сопровождающему.По бонусной карте мы купили билеты с 50% скидкой,что очень важно .На вокзалах нам оказали помощь встретив и проводив,вагон очень чистый ,купе камфортное,проводники готовы оказать любую помощь,вежливы.Спасибо большое!

  9. Светлана

    Очень разочарована,езжу с ребёнком Астрахань -Москва И обратно у нас в Астрахани есть прямой поезд 005 ,но мне в нем отказывают продают только проходящий Махачкала-Москва который ни каким образом не моется и не обрабатывается, туалеты всегда в воде и вообще не очень комфортный .

  10. Сергей

    Ну не знаю может как где. У нас город небольшой ехал никому ничего не сообщая. У входа в вокзал меня встретил полицейский с гражданским , видно увидели как я ехал по привокзальной площади. Перевезли на нужный путь и посадили в вагон. В Москве меня встретили по заявке нач. поезда и посадили в такси. Спасибо всем.

  11. Вилена

    Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам жд вокзала г Иваново. Встретили, даже проводили до ближайщей гостиницы, хорошо что есть мобильная помощь для ивалидов. Желаю всем здоровья, еще раз спасибо!

  12. Галина

    Я хочу сказать большое спасибо за внимание в г. Новороссийск за помощь. Внимательные, порядочные люди, что грузчики, что нач, вокзала. Спасибо большое за помощь!

