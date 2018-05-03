В нашей стране немало людей с ограниченными возможностями, которые ежедневно сталкиваются с трудностями по перевозке. Однако РЖД разработала специальные правила проезда и вагоны для транспортировки маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте.

Правила проезда граждан с ограниченными возможностями

Документы для покупки билета

Перевозка в специализированных вагонах

В спецвагоне есть все необходимое для комфортной поездки человека с ограниченными возможностями.

Помощь на вокзалах

Приобретение билетов на поезда для инвалидов

Правила бронирования билетов для людей с инвалидностью закреплены в регламенте РЖД. Чтобы пассажир чувствовал себя максимально комфортно, в вагонах поездов дальнего следования предусмотрены особые места с площадками для инвалидных кресел. Получить право на проезд в таком вагоне можно двумя способами:Если в составе отсутствует вагон с местами для инвалидов, его могут подцепить дополнительно. Но для этого потребуется подать прошение через кассу или центр мобильности РЖД. Заявка рассматривается в установленном перевозчиком порядке. Комиссия за бронирование таких мест не берется. Чтобы все прошло гладко, рекомендуем обращаться с заявкой до начала продажи билетов. Но если процесс уже запущен, просьбу все равно рассмотрят. Как только примут решение по заявке, сотрудник РЖД свяжется с вами для уточнения времени поездки и желаемого места в вагоне.Билеты на поезд для маломобильных групп населения продаются только через железнодорожную кассу. Необходимо предоставить оператору:За 3 дня до отправления поезда приобрести билет РЖД вправе инвалид любой группы. В аналогичный срок начинается продажа проездных документов для инвалидов, направляющихся или покидающих лечебные заведения. Если вы едете или возвращаетесь из больницы или санатория, для покупки билета предоставьте кассиру:РЖД стремится обеспечить комфортную поездку людям с ограниченными возможностями. На сегодняшний день по отечественным железным дорогам курсируют 444 вагона с купе для инвалидов. Для посадки и высадки с поезда используется специальный подъемник. Это позволяет маломобильным пассажирам без особых усилий заехать в вагон и попасть на перрон. Купе для проезда инвалидов двухместные, но их размеры превышают обычное купе. В вагоне предусмотрены фиксирующие ремни, которые позволяют человеку самостоятельно переместиться в кресло или на спальную полку. Полку можно отрегулировать и поставить на нужную высоту. Дверные проемы в купе шире стандартных — можно свободно перемещаться на коляске. Выключатели и розетки расположены низко. Также имеется кнопка связи с проводником. Найти ее несложно — на каждом устройстве есть табличка с выпуклой надписью. При использовании выключателя или розетки вы услышите звуковое оповещение. Санузел в вагоне для инвалидов имеет большие габариты. Здесь предусмотрены поручни и система звуко-светового информирования для пассажиров с проблемами зрения или слуха. Для перевозки по вагону предоставляются коляски «Старт». Они выдаются при условии, что едут несколько инвалидов.Каждый инвалид вправе получить необходимую помощь на жд вокзале и платформе. Для этого нужно обратиться в службу поддержки перевозчика не позже, чем за 1 день до выезда. Любой пассажир-инвалид может рассчитывать на следующие бесплатные услуги:Такая помощь по большей части оказывается на крупных жд узлах и станциях. Чтобы узнать, на какие услуги можно рассчитывать в конкретном населенном пункте, позвоните на горячую линию РЖД. Если у вас нет подтверждающих инвалидность документов, а также отсутствуют явные физические ограничения, сотрудник РЖД вправе отказать в безвозмездной помощи и предложить услуги за плату согласно утвержденному прейскуранту цен.Оформить проездной талон можно через железнодорожную кассу. Но для людей с ограниченными возможностями такой вариант подходит далеко не всегда. Прогресс не стоит на месте, и купить билет на поезд сегодня можно через интернет. Для этого требуется пройти процедуру идентификации в центре содействия РЖД, отсканировав необходимый комплект документов. Чтобы пройти идентификацию, заполните специальную анкету. Получить ее можно в той же жд кассе или на e-mail, позвонив в центр поддержки РЖД. Регистрация займет несколько дней. После того, как сотрудники компании подтвердят ваш статус, откроется доступ к электронному резервированию билетов.