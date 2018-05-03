В нашей стране немало людей с ограниченными возможностями, которые ежедневно сталкиваются с трудностями по перевозке. Однако РЖД разработала специальные правила проезда и вагоны для транспортировки маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте.
Правила проезда граждан с ограниченными возможностямиПравила бронирования билетов для людей с инвалидностью закреплены в регламенте РЖД. Чтобы пассажир чувствовал себя максимально комфортно, в вагонах поездов дальнего следования предусмотрены особые места с площадками для инвалидных кресел. Получить право на проезд в таком вагоне можно двумя способами:
- позвонив на горячую линию РЖД;
- обратившись непосредственно в кассу вокзала.
Бронировать место в спецвагоне можно со старта продаж билетов — за 90-45 дней до отправления поезда.Если в составе отсутствует вагон с местами для инвалидов, его могут подцепить дополнительно. Но для этого потребуется подать прошение через кассу или центр мобильности РЖД. Заявка рассматривается в установленном перевозчиком порядке. Комиссия за бронирование таких мест не берется. Чтобы все прошло гладко, рекомендуем обращаться с заявкой до начала продажи билетов. Но если процесс уже запущен, просьбу все равно рассмотрят. Как только примут решение по заявке, сотрудник РЖД свяжется с вами для уточнения времени поездки и желаемого места в вагоне.
Если для инвалидов нет подходящего вагона, можно попросить перевозчика присоединить его к поезду.
Документы для покупки билетаБилеты на поезд для маломобильных групп населения продаются только через железнодорожную кассу. Необходимо предоставить оператору:
- паспорт;
- справку о требовании обеспечения креслом-коляской;
- медицинские документы (если требуются носилки или коляска, но вы не инвалид).
- паспорт;
- удостоверение инвалида и заключение ВТЭК;
- выписки МСЭ и ИПР;
- выписки из медицинского заведения.
Контакты с лицами, больными инфекционными заболеваниями, правилами РЖД запрещены.
Перевозка в специализированных вагонахРЖД стремится обеспечить комфортную поездку людям с ограниченными возможностями. На сегодняшний день по отечественным железным дорогам курсируют 444 вагона с купе для инвалидов. Для посадки и высадки с поезда используется специальный подъемник. Это позволяет маломобильным пассажирам без особых усилий заехать в вагон и попасть на перрон. Купе для проезда инвалидов двухместные, но их размеры превышают обычное купе. В вагоне предусмотрены фиксирующие ремни, которые позволяют человеку самостоятельно переместиться в кресло или на спальную полку. Полку можно отрегулировать и поставить на нужную высоту. Дверные проемы в купе шире стандартных — можно свободно перемещаться на коляске. Выключатели и розетки расположены низко. Также имеется кнопка связи с проводником. Найти ее несложно — на каждом устройстве есть табличка с выпуклой надписью. При использовании выключателя или розетки вы услышите звуковое оповещение. Санузел в вагоне для инвалидов имеет большие габариты. Здесь предусмотрены поручни и система звуко-светового информирования для пассажиров с проблемами зрения или слуха. Для перевозки по вагону предоставляются коляски «Старт». Они выдаются при условии, что едут несколько инвалидов.
В спецвагоне есть все необходимое для комфортной поездки человека с ограниченными возможностями.
Помощь на вокзалахКаждый инвалид вправе получить необходимую помощь на жд вокзале и платформе. Для этого нужно обратиться в службу поддержки перевозчика не позже, чем за 1 день до выезда. Любой пассажир-инвалид может рассчитывать на следующие бесплатные услуги:
- встреча в конечном пункте следования;
- доставка до ближайшей от вокзала парковки для посадки в прибывший за инвалидом транспорт;
- сопровождение к любому объекту железнодорожной инфраструктуры: кассе, комнате отдыха, санузлу, медпункту и т.д.;
- помощь в использовании сервисов РЖД (покупка билетов, пользование камерой хранения багажа и др.);
- выделение места для отдыха до прибытия транспорта;
- перемещение багажа;
- посадка в вагон и высадка из поезда.
Горячая линия РЖД — 8-800-510-11-11 (звонок бесплатный).
Приобретение билетов на поезда для инвалидовОформить проездной талон можно через железнодорожную кассу. Но для людей с ограниченными возможностями такой вариант подходит далеко не всегда. Прогресс не стоит на месте, и купить билет на поезд сегодня можно через интернет. Для этого требуется пройти процедуру идентификации в центре содействия РЖД, отсканировав необходимый комплект документов. Чтобы пройти идентификацию, заполните специальную анкету. Получить ее можно в той же жд кассе или на e-mail, позвонив в центр поддержки РЖД. Регистрация займет несколько дней. После того, как сотрудники компании подтвердят ваш статус, откроется доступ к электронному резервированию билетов.
Инвалиды могут купить билеты онлайн после специальной регистрации.
Ехали с Новосибирска.Были приятно удивлены отношением к маломобильным.Встретили довезли до вагона помогли сесть.Все вежливы.В Красноярске встретили довезли до машины .Спасибо РЖД и отдельно проводникам грузчикам Начальнику поезда дежурной по вокзалу в Красноярске.Спасибо всем.С Наступающим!
Ехали с пгт.Таксимо до г.Москвы все было хорошо удобный вагон, внимательные проводники все понравилось. Но на обратном пути в предоставлении спец. вагона мне отказали не смотря на то что заявка была подана во время. Оператор горячей линии сказал что заявка принята и все будет хорошо через 8 дней мне позвонили и сказали что они вынуждены отказать так как данный вагон занят и они не имеют возможности решить эту проблему предложили билеты в обычном купе сказав что больше помочь ни чем не могут. Я в шоке от такого "Особого отношения к мало мобильным людям" С Москвы уехать не возможно хаус полнейший!!!
У нас похожая ситуация, только нам места забронировали, а через пару часов позвонили и сказали что мест нету и вообще у них система места не бронирует
Добрый день ! А я ничего хорошего не сказать. Мы с ребёнком возвращаемся с операции, ребёнок в гипсе и для нас даже нету одного нижнего места. Тоесть я восьми летнего ребёнка должна в таком состоянии поднять на верхнюю полку и ехать двое суток . Спасибо нашим ж/ д.
Узнал о помощи инвалидам на объектах РЖД случайно. Обратился с просьбой о сопровождении к месту посадки при следовании к месту лечения на ж.д. вокзале Брянск-Орловский. По приезду на вокзал встретила сотрудница вокзала Ольга Володина. Очень внимательно, тактично и заботливо оказала необходимую помощь. Остались только положительные впечатления от организации помощи инвалидам на вокзале станции Брянск-Орловский.
Вот это умиляет----- паспорт; удостоверение инвалида и заключение ВТЭК; выписки МСЭ и ИПР; выписки из медицинского заведения. Тоесть инвалиду предлагается за этим бумажным говном быстренько смататься? Еще кого то просить? такой дурдом... С платформ не сьедешь, не заедешь... Лучше РЖД не пользоваться...
Отличный сервис! Впервые воспользовался им на станции Верх -Нейвинск.Специально для меня состав подали на первую платформу, чтобы не перебираться по наземному переходу.Дежурная по вокзалу держала красный фонарь до окончания посадки, которая прошла с небольшой технической заминкой.
Я хочу приобрести билеты до москвы на 14 августа,я инвалид 2гр ,а в поддержку не могу дозвонится
Не могу приобрести место для инвалида 2й группы на 10января до Москвы 159й поезд отправляется в 02ч04мин 6й вагон спецкупе место25 нижнее
Большое спасибо РЖД за отличное отношение к проезду на поезде Астрахань- Москва и обратно инвалиду 1 группы и сопровождающему.По бонусной карте мы купили билеты с 50% скидкой,что очень важно .На вокзалах нам оказали помощь встретив и проводив,вагон очень чистый ,купе камфортное,проводники готовы оказать любую помощь,вежливы.Спасибо большое!
Очень разочарована,езжу с ребёнком Астрахань -Москва И обратно у нас в Астрахани есть прямой поезд 005 ,но мне в нем отказывают продают только проходящий Махачкала-Москва который ни каким образом не моется и не обрабатывается, туалеты всегда в воде и вообще не очень комфортный .
Ну не знаю может как где. У нас город небольшой ехал никому ничего не сообщая. У входа в вокзал меня встретил полицейский с гражданским , видно увидели как я ехал по привокзальной площади. Перевезли на нужный путь и посадили в вагон. В Москве меня встретили по заявке нач. поезда и посадили в такси. Спасибо всем.
Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам жд вокзала г Иваново. Встретили, даже проводили до ближайщей гостиницы, хорошо что есть мобильная помощь для ивалидов. Желаю всем здоровья, еще раз спасибо!
Я хочу сказать большое спасибо за внимание в г. Новороссийск за помощь. Внимательные, порядочные люди, что грузчики, что нач, вокзала. Спасибо большое за помощь!