Сидячие вагоны: особенности и преимущества

В поездах АО «ФПК» предусмотрены различные типы пассажирских вагонов. Они различаются по уровню комфорта и классу обслуживания. В зависимости от длительности поездки и бюджета, вы можете выбрать купе, плацкарт со спальным местом или лавочку в общем вагоне. Кроме того, существуют вагоны с местами для сидения. Что они из себя представляют и как выглядят сидячие места в поезде РЖД?

Схема сидячего вагона РЖД

Пассажирский вагон с местами для сиденья — это вагон, который оборудован комфортабельными креслами для сидения. Он отличается от других типов вагонов и внешне похож на салон международного автобуса или самолета. В сидячем вагоне есть два туалета с умывальниками, два тамбура и служебное купе для проводников. В них установлены удобные кресла с подлокотниками и достаточно места для ног. Можно откинуть спинку кресла или воспользоваться откидным столиком, чтобы пообедать в пути. Над креслом вверху располагается полка для багажа. Число мест зависит от класса сидячего вагона. Они подразделяются на три типа:
  1. со стандартной компоновкой мест — от 50 до 70 человек;
  2. с улучшенной компоновкой мест (салонного типа) — до 50 человек;
  3. на базе купейного вагона.
Также по российским железным дорогам курсируют поезда с двухэтажными купейными вагонами с местами для сидения (1 и 2 класса). Например, в поезде № 50 Москва —Казань в эконом-классе используются вагоны на 63 или 68 пассажиров. Сидячий вагон бизнес-класса имеет 43 места, а вагон первого класса всего 10 мест. Нумерация в сидячем вагоне простая: четные места находятся у прохода, нечетные — у окна. Расположение мест в сидячем вагоне РЖД представлено на схеме:

Сидячие места в плацкартном вагоне

Наиболее популярный тип вагона из-за демократичной цены на билеты. Вместимость вагона — 54 места. В нем расположено 9 купе по 6 спальных мест: два верхних, два нижних и два боковых. Дверей нет, все купе соединены общим коридором. Нижние места отмечены нечетными номерами, а верхние — четными. Места с 37 по 54 — это «боковушки». По сути, это два места для сидения и столик, который можно разложить и превратить в спальное место. Если ехать недалеко и хотите сэкономить, можно купить боковое место для сидения. Схема расположения мест в плацкартном вагоне РЖД:

Сидячие места в общем вагоне

Как правило, общий вагон — это плацкарт с тремя сидячими местами на каждой нижней полке, включая нижние боковые. Путешествовать в таком вагоне можно лишь на небольшие расстояния, поскольку места не предназначены для долгого сидения: нет подлокотников, мягкой спинки, подголовника. Билеты в общий вагон продаются без места, поэтому если не успели занять лучшее место, вас ждет не очень приятная поездка.
Общий вагон — наименее комфортный для поездки, но билет на него самый дешевый.

Класс комфортности РЖД: схема вагона с местами для сидения

Насколько удобно вы проведете время в пути — зависит от конкретного состава и класса вагона. Сидячие вагоны у перевозчика АО «ФПК» делятся на три класса по уровню комфортности:
  1. Первый класс — «1С»
Комфортабельный сидячий вагон с откидными столиками, кондиционером и, как правило, ЖК-телевизором. Кресла раскладываются до полулежачего положения. В стоимость билета включено питание. Вместимость вагона — до 48 человек.
  1. Второй класс — «2С»
Кресла располагаются в 4 ряда, имеются откидные столики. Кондиционер есть не всегда. Вместимость вагона — до 68 человек.
  1. Третий класс — «3С»
Путешествие пройдет без особого комфорта: места для ног мало, нет кондиционера и биотуалета. Зато за жд билет заплатите по минимуму. Вместимость вагона — более 68 мест. В поездах с нумерацией от 801 до 898 также используется классификация сидячих вагонов, но они менее удобны. В двухэтажных поездах в вагонах с местами для сидения, напротив, уровень комфорта выше: есть кондиционер, биотуалет, розетки у каждого кресла. На цене билета это не отражается — она остается невысокой. В скоростных сидячих поездах, как правило, есть 1-й и 2-й класс. Они намного комфортабельнее, чем вагоны с местами для сидения в обычных поездах. У каждого поезда свой набор дополнительных услуг: wi-fi, подставки под ноги, кожаные кресла и т.д. Например, в поезде «Аллегро», курсирующим между Санкт-Петербургом и Хельсинки, есть детская игровая комната.

Когда стоит покупать билет в сидячий вагон?

Билет в вагон с местами для сидения лучше не покупать, если вы планируете дальнюю поездку — вы быстро устанете и будете испытывать дискомфорт. Путешествовать в сидячем вагоне стоит на небольшие расстояния, например, на дневном экспрессе от Москвы до Санкт-Петербурга. Главный плюс сидячего вагона — демократичная цена на жд билеты, кроме скоростных поездов. Проездные документы на «Сапсан» или «Стриж» стоят дороже. Однако эти составы развивают большую скорость, что существенно сокращает время поездки — из Москвы в Санкт-Петербург можно добраться за 4 часа. На обычном поезде дорога займет 8 часов.
Билеты на скоростные поезда дороже, но они быстрее доставят вас до места назначения.

Отзывы пассажиров: 1

  1. Алла

    13 вагон. 742а поезд Белгород-москва. Розерка в тамбуре. Туалет грязный. Окна текут

    
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
