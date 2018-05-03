В поездах АО «ФПК» предусмотрены различные типы пассажирских вагонов. Они различаются по уровню комфорта и классу обслуживания. В зависимости от длительности поездки и бюджета, вы можете выбрать купе, плацкарт со спальным местом или лавочку в общем вагоне. Кроме того, существуют вагоны с местами для сидения. Что они из себя представляют и как выглядят сидячие места в поезде РЖД?
Схема сидячего вагона РЖДПассажирский вагон с местами для сиденья — это вагон, который оборудован комфортабельными креслами для сидения. Он отличается от других типов вагонов и внешне похож на салон международного автобуса или самолета. В сидячем вагоне есть два туалета с умывальниками, два тамбура и служебное купе для проводников. В них установлены удобные кресла с подлокотниками и достаточно места для ног. Можно откинуть спинку кресла или воспользоваться откидным столиком, чтобы пообедать в пути. Над креслом вверху располагается полка для багажа. Число мест зависит от класса сидячего вагона. Они подразделяются на три типа:
- со стандартной компоновкой мест — от 50 до 70 человек;
- с улучшенной компоновкой мест (салонного типа) — до 50 человек;
- на базе купейного вагона.
Сидячие места в плацкартном вагонеНаиболее популярный тип вагона из-за демократичной цены на билеты. Вместимость вагона — 54 места. В нем расположено 9 купе по 6 спальных мест: два верхних, два нижних и два боковых. Дверей нет, все купе соединены общим коридором. Нижние места отмечены нечетными номерами, а верхние — четными. Места с 37 по 54 — это «боковушки». По сути, это два места для сидения и столик, который можно разложить и превратить в спальное место. Если ехать недалеко и хотите сэкономить, можно купить боковое место для сидения. Схема расположения мест в плацкартном вагоне РЖД:
Сидячие места в общем вагонеКак правило, общий вагон — это плацкарт с тремя сидячими местами на каждой нижней полке, включая нижние боковые. Путешествовать в таком вагоне можно лишь на небольшие расстояния, поскольку места не предназначены для долгого сидения: нет подлокотников, мягкой спинки, подголовника. Билеты в общий вагон продаются без места, поэтому если не успели занять лучшее место, вас ждет не очень приятная поездка.
Общий вагон — наименее комфортный для поездки, но билет на него самый дешевый.
Класс комфортности РЖД: схема вагона с местами для сиденияНасколько удобно вы проведете время в пути — зависит от конкретного состава и класса вагона. Сидячие вагоны у перевозчика АО «ФПК» делятся на три класса по уровню комфортности:
- Первый класс — «1С»
- Второй класс — «2С»
- Третий класс — «3С»
Когда стоит покупать билет в сидячий вагон?Билет в вагон с местами для сидения лучше не покупать, если вы планируете дальнюю поездку — вы быстро устанете и будете испытывать дискомфорт. Путешествовать в сидячем вагоне стоит на небольшие расстояния, например, на дневном экспрессе от Москвы до Санкт-Петербурга. Главный плюс сидячего вагона — демократичная цена на жд билеты, кроме скоростных поездов. Проездные документы на «Сапсан» или «Стриж» стоят дороже. Однако эти составы развивают большую скорость, что существенно сокращает время поездки — из Москвы в Санкт-Петербург можно добраться за 4 часа. На обычном поезде дорога займет 8 часов.
Билеты на скоростные поезда дороже, но они быстрее доставят вас до места назначения.
13 вагон. 742а поезд Белгород-москва. Розерка в тамбуре. Туалет грязный. Окна текут