Девятый вагон относится к классу «Экономический» и располагается практически в самом конце скоростного поезда «Сапсан». Несмотря на то, что билет в вагон № 9 стоит недорого, высокий уровень комфорта позволяет пассажирам с удобством доехать до Москвы, Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода.

Схема мест в вагоне № 9

Схема вагона № 9 (эконом-класс) поезда «Сапсан»

Услуги в вагоне № 9

заказа такси;

мини-офиса;

бронирования экскурсий;

продажи билетов на самолет или поезд.

Вагон № 9 в поезде «Сапсан» рассчитан на 66 пассажирских мест. Нумерация начинается с головы состава при движении поезда в сторону северной столицы, поэтому можно выбрать удобное нечетное место у окна или четное — у прохода. Пассажирские сиденья обеспечивают высокий уровень комфорта в поездке. Они имеют регулируемые спинки, опоры для ног, подлокотники и откидные столики. На спинках мягких кресел установлены съемные подголовники и сменные защитные платки. Обивка сидений — тканевая.Класс обслуживания в девятом вагоне — 2С. В стоимость билета не включены бесплатные сервисные услуги. Пассажирам в дороге лишь доступны аудио и видео трансляции. А вот чтобы подключиться к Wi-Fi на борту «Сапсана», придется заплатить 149 рублей (наличными, банковской картой или со счета мобильного телефона абонентам Мегафона). Горячие блюда, чай, кофе, алкогольные напитки и закуски продаются в бистро. Их можно заказать с доставкой к месту. Также пассажирам доступен мобильный бар со снеками, чипсами, орешками и прохладительными напитками. За дополнительную плату можно воспользоваться услугами:Если хотите почитать в пути, можно купить у проводника свежую прессу.