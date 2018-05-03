В жизни всегда есть место непредвиденным обстоятельствам. И порой купленные заранее жд билеты можно потерять или случайно испортить. Не спешите расстраиваться — РЖД имеет специальный регламент работы с пассажирами, утратившими или испортившими проездной документ.

Требования и условия к восстановлению проездных документов

начальная и конечная станции следования — российские (например, Санкт-Петербург — Ярославль);

первоначальный проездной документ приобретен на состав, формируемый РЖД или АО «ФПК»;

находитесь в городе отправления поезда. Например, если вы купили жд билет от Москвы до Калининграда, восстановить его можно только на столичном вокзале.

Состав сформирован не РЖД — восстановить билет нельзя.

Нельзя восстановить билет за другого человека.

Что нужно знать при восстановлении билета

Восстановленный билет нельзя сдать, обменять или переоформить на другого человека.

Для получения дубликата утраченного билета на поезд требуется соблюдение ряда условий:Если билет на поезд поврежден, необходимо обратиться с ним в привокзальную кассу. Назовите оператору данные, по которым можно узнать о дате, времени и маршруте следования состава, вашем месте в вагоне. Если вы потеряли или испортили бумажный проездной документ, не рассчитывайте на возврат денег. Однако на электронные билеты это правило не распространяется. Чтобы получить новый талон, обратитесь с письменным заявлением к дежурному по вокзалу. Помните, что можно восстановить только билет, оформленный на ваши данные. Для этого придется показать паспорт. Если вы потеряли его вместе с билетом, предоставьте подтверждающую справку из МВД.Восстановление железнодорожного билета займет у вас около двух часов. Вы не сможете вернуть переоформленный проездной документ в кассу, получить назад деньги или переоформить его на другого пассажира. Испорченный проездной документ можно получить снова, если у кассира есть отметка о вашем обращении с письменным заявлением.