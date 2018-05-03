В жизни всегда есть место непредвиденным обстоятельствам. И порой купленные заранее жд билеты можно потерять или случайно испортить. Не спешите расстраиваться — РЖД имеет специальный регламент работы с пассажирами, утратившими или испортившими проездной документ.
Требования и условия к восстановлению проездных документовДля получения дубликата утраченного билета на поезд требуется соблюдение ряда условий:
- начальная и конечная станции следования — российские (например, Санкт-Петербург — Ярославль);
- первоначальный проездной документ приобретен на состав, формируемый РЖД или АО «ФПК»;
- находитесь в городе отправления поезда. Например, если вы купили жд билет от Москвы до Калининграда, восстановить его можно только на столичном вокзале.
Состав сформирован не РЖД — восстановить билет нельзя.Если билет на поезд поврежден, необходимо обратиться с ним в привокзальную кассу. Назовите оператору данные, по которым можно узнать о дате, времени и маршруте следования состава, вашем месте в вагоне. Если вы потеряли или испортили бумажный проездной документ, не рассчитывайте на возврат денег. Однако на электронные билеты это правило не распространяется. Чтобы получить новый талон, обратитесь с письменным заявлением к дежурному по вокзалу. Помните, что можно восстановить только билет, оформленный на ваши данные. Для этого придется показать паспорт. Если вы потеряли его вместе с билетом, предоставьте подтверждающую справку из МВД.
Нельзя восстановить билет за другого человека.
Что нужно знать при восстановлении билетаВосстановление железнодорожного билета займет у вас около двух часов. Вы не сможете вернуть переоформленный проездной документ в кассу, получить назад деньги или переоформить его на другого пассажира. Испорченный проездной документ можно получить снова, если у кассира есть отметка о вашем обращении с письменным заявлением.
Восстановленный билет нельзя сдать, обменять или переоформить на другого человека.
Билет был куплен на 28 июля 2019 года по маршруту Ираель-Сыктывкар на поезд №053