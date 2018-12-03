О скоростных электричках Ласточка

Скоростной поезд «Ласточка» — это современное семейство российско-немецких поездов с вагонами сидячего типа. Длина поезда от головы до хвоста составляет примерно 130 метров. Средняя протяженность маршрутов «Ласточек» — 600-800 км. Поезд способен развивать максимальную скорость 160 км/ч.

Все вагоны оборудованы системами кондиционирования, розетками для подзарядки мобильных устройств, оборудованных в багажных полках. Для перевозки крупногабаритной ручной клади дополнительно к полкам над окнами имеются напольные стеллажи.

В первом и последнем вагоне поезда находятся биотуалеты.

Состав поезда Ласточка

На маршрутах могут использоваться «Ласточки», состоящие из 5 вагонов, либо сдвоенные поезда 5+5.

Преимущество новых электричек «Ласточка» — просторный салон вагонов, удобные кресла, широкие входные двери, большие панорамные окна.

Как купить билет на Ласточку

Купить билет на поезд «Ласточка» можно как в билетных кассах ОАО «РЖД», так и онлайн.

На скоростной поезд «Ласточка» продажа билетов начинается за 90 дней до отправления.

На ряде направлений перевозки новым подвижным составом осуществляются в рамках действующего расписания скорых пригородных поездов повышенной комфортности, билеты на которые можно приобрести только в пригородных кассах не раньше, чем за 7 суток до отправления.