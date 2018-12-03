О скоростных электричках Ласточка
Скоростной поезд «Ласточка» — это современное семейство российско-немецких поездов с вагонами сидячего типа. Длина поезда от головы до хвоста составляет примерно 130 метров. Средняя протяженность маршрутов «Ласточек» — 600-800 км. Поезд способен развивать максимальную скорость 160 км/ч.
Все вагоны оборудованы системами кондиционирования, розетками для подзарядки мобильных устройств, оборудованных в багажных полках. Для перевозки крупногабаритной ручной клади дополнительно к полкам над окнами имеются напольные стеллажи.
В первом и последнем вагоне поезда находятся биотуалеты.
Состав поезда Ласточка
На маршрутах могут использоваться «Ласточки», состоящие из 5 вагонов, либо сдвоенные поезда 5+5.
Преимущество новых электричек «Ласточка» — просторный салон вагонов, удобные кресла, широкие входные двери, большие панорамные окна.
Как купить билет на Ласточку
Купить билет на поезд «Ласточка» можно как в билетных кассах ОАО «РЖД», так и онлайн.
На скоростной поезд «Ласточка» продажа билетов начинается за 90 дней до отправления.
На ряде направлений перевозки новым подвижным составом осуществляются в рамках действующего расписания скорых пригородных поездов повышенной комфортности, билеты на которые можно приобрести только в пригородных кассах не раньше, чем за 7 суток до отправления.
Все маршруты
- Минеральные Воды - Армавир
- Минеральные Воды - Батайск
- Минеральные Воды - Бештау
- Минеральные Воды - Гулькевичи
- Минеральные Воды - Кавказская
- Минеральные Воды - Кисловодск
- Минеральные Воды - Курсавка
- Минеральные Воды - Кущевка
- Минеральные Воды - Пятигорск
- Майкоп - Адлер
- Майкоп - Белореченская
- Майкоп - Дагомыс
- Майкоп - Хадыженская
- Майкоп - Хоста
- Майкоп - Лазаревская
- Майкоп - Лоо
- Майкоп - Шепси
- Майкоп - Сочи
- Майкоп - Туапсе
- Санкт-Петербург - Бологое
- Санкт-Петербург - Чудово-Московское
- Санкт-Петербург - Элисенваара
- Санкт-Петербург - Гатчина
- Санкт-Петербург - Каменногорск
- Санкт-Петербург - Колпино
- Санкт-Петербург - Лодейное Поле
- Адлер - Белореченская
- Адлер - Дагомыс
- Адлер - Хадыженская
- Адлер - Хоста
- Адлер - Лазаревская
- Адлер - Лоо
- Адлер - Майкоп
- Адлер - Шепси
- Адлер - Сочи
- Адлер - Туапсе
- Бологое - Березайка
- Бологое - Чудово-Московское
- Бологое - Колпино
- Бологое - Лыкошино
- Бологое - Любань
- Бологое - Малая Вишера
- Бологое - Обухово
- Бологое - Окуловка
- Бологое - Санкт-Петербург
- Бологое - Торбино
- Бологое - Тосно
- Бологое - Угловка
- Чудово-Московское - Березайка
- Чудово-Московское - Бологое
- Чудово-Московское - Колпино
- Чудово-Московское - Лыкошино
- Чудово-Московское - Любань
- Чудово-Московское - Малая Вишера
- Чудово-Московское - Обухово
- Чудово-Московское - Окуловка
- Чудово-Московское - Торбино
- Чудово-Московское - Тосно
- Чудово-Московское - Угловка
- Дагомыс - Адлер
- Дагомыс - Белореченская
- Глазуновка - Курск
- Глазуновка - Москва
- Глазуновка - Мценск
- Глазуновка - Орел
- Глазуновка - Поныри
- Глазуновка - Серпухов
- Глазуновка - Скуратово
- Глазуновка - Тула
- Глазуновка - Змиевка
- Глазуновка - Золотухино
- Гречишкино - Армавир
- Гречишкино - Гулькевичи
- Гречишкино - Кавказская
- Гулькевичи - Армавир
- Гулькевичи - Батайск
- Гулькевичи - Бештау
- Гулькевичи - Кавказская
- Гулькевичи - Кисловодск
- Гулькевичи - Курсавка
- Гулькевичи - Кущевка
- Гулькевичи - Минеральные Воды
- Гулькевичи - Пятигорск
- Гулькевичи - Тихорецкая
- Хадыженская - Адлер
- Хадыженская - Белореченская
- Хадыженская - Дагомыс
- Хадыженская - Хоста
- Хадыженская - Имеретинский курорт
- Хадыженская - Лазаревская
- Хадыженская - Лоо
- Хадыженская - Майкоп
- Хадыженская - Шепси
- Хадыженская - Сочи
- Хадыженская - Туапсе
- Хоста - Адлер
- Хоста - Белореченская
- Хоста - Дагомыс
- Хоста - Хадыженская
- Хоста - Лазаревская
- Хоста - Лоо
- Хоста - Майкоп
- Хоста - Шепси
- Хоста - Сочи
- Хоста - Туапсе