Что такое электронный билет?

Это проездной документ в формате .pdf, который придет на ваш e-mail после оплаты на сайте. Электронный посадочный талон внешне отличается от бумажного, но содержит аналогичную информацию о деталях поездки.

Как получить бумажный билет?

Электронный билет легко превратить в бумажный вариант. После оплаты билета на сайте

достаточно:

обратиться в железнодорожную кассу, назвав 14-значный код заказа;

распечатать посадочный талон на терминале самообслуживания.

Распечатанный бланк следует показать вместе с паспортом при посадке на поезд.

Что такое электронная регистрация?

Это сервис, который позволяет вам сесть на поезд без получения билета на бланке в кассе. Достаточно распечатать проездной документ, который вы получили по электронной почте, на принтере. Также можно сфотографировать его на телефон и показать проводнику при посадке на поезд. Он просканирует штрих-код в купоне, поэтому убедитесь, что его хорошо видно.

Нельзя пройти электронную регистрацию, если едете на поезде другого перевозчика или транзитном поезде по участкам железных дорог СНГ, Эстонии, Латвии или Литвы.

Документы для покупки электронного билета

Для покупки посадочного талона на сайте

можно указать номер одного из представленных документов:

российский паспорт;

свидетельство о рождении;

заграничный паспорт гражданина РФ;

паспорт моряка;

военный билет;

удостоверение личности, выданное гражданам СНГ и иностранных государств.

Учтите, что указывать «№» или «/» при вводе данных удостоверения личности не нужно. Для обозначения римских цифр используйте большие латинские буквы (I, X и другие).

Что нужно для посадки в поезд?

оригинал удостоверяющего личность документа, указанного в заказе;

распечатка или демонстрация посадочного купона в формате .pdf (либо фото) на экране мобильного телефона.

оригинал удостоверяющего личность документа, указанного в заказе;

распечатанный на терминале самообслуживания или полученный в ЖД кассе билет на бланке.

Иногда требуется показать посадочный талон только в распечатанном виде. Указанное правило распространяется на поезда сообщением между Россией и Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Латвией, Литвой, Польшей, Таджикистаном, Узбекистаном, Эстонией.

Как купить билет на сайте

Купить железнодорожный билет на поезд онлайн на нашем сайте

очень просто:

в форме поиска укажите дату и маршрут;

ознакомьтесь со списком доступных поездов;

выберите подходящий вариант.

Сервис предоставит всю информацию об интересующем вас поезде: тип вагонов (мягкий, купе, плацкарт, общий), наличие свободных мест, время отправления и прибытия, стоимость поездки. Определиться с нужным вагоном и местом можно при помощи удобной графической схемы, либо указав дополнительные параметры в форме поиска.

Указав данные, сервис откроет новую страницу. Вам останется лишь:

указать количество пассажиров;

ввести персональные данные;

выбрать способ оплаты;

подтвердить заказ.

При возможности можно сразу пройти электронную регистрацию или распечатать билет на бланке в терминале самообслуживания или в кассе ОАО «РЖД».

Как оплатить билет на поезд

Сайт

является партнером ОАО «Российские железные дороги», поэтому купить билет онлайн можно по аналогичной цене без комиссий и накруток. Оплатить посадочный талон на поезд можно двумя способами:

банковской картой; электронным кошельком.

Сервис также предусматривает рассрочку — оплатить ЖД билет на поезд можно частями через Money Wall.

Вам не придется беспокоиться о безопасности ваших персональных данных и банковской карты. Они надежно защищены благодаря шлюзам Сбербанка и ВТБ, которые мы используем для перевода. По ним информация передается по зашифрованному соединению с применением протокола TLS.

Оплатить проездной документ на сайте

можно через следующие надежные платежные системы:

для банковских карт — Мир, Visa, MasterCard;

для электронных переводов — Яндекс.Деньги, Qiwi, WebMoney, Альфа-клик.

С полным списком можно ознакомиться на

. Учтите, что выбранная платежная система может взимать комиссию. В остальном случае, стоимость билета остается такой же, что и в кассе ОАО «РЖД».