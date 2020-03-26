Это проездной документ в формате .pdf, который придет на ваш e-mail после оплаты на сайте.
Электронный посадочный талон внешне отличается от бумажного, но содержит аналогичную информацию
о деталях поездки.
Как получить бумажный билет?
Электронный билет легко превратить в бумажный вариант. После оплаты билета на сайте
достаточно:
обратиться в железнодорожную кассу, назвав 14-значный код заказа;
распечатать посадочный талон на терминале самообслуживания.
Распечатанный бланк следует показать вместе с паспортом при посадке на поезд.
Что такое электронная регистрация?
Это сервис, который позволяет вам сесть на поезд без получения билета на бланке в кассе.
Достаточно распечатать проездной документ, который вы получили по электронной почте, на принтере.
Также можно сфотографировать его на телефон и показать проводнику при посадке на поезд.
Он просканирует штрих-код в купоне, поэтому убедитесь, что его хорошо видно.
Важно!
Нельзя пройти электронную регистрацию, если едете на поезде другого перевозчика или
транзитном поезде по участкам железных дорог СНГ, Эстонии, Латвии или Литвы.
Документы для покупки электронного билета
Для покупки посадочного талона на сайте
https://povagonam.ru/можно указать номер одного из представленных документов:
российский паспорт;
свидетельство о рождении;
заграничный паспорт гражданина РФ;
паспорт моряка;
военный билет;
удостоверение личности, выданное гражданам СНГ и иностранных государств.
Учтите, что указывать «№» или «/» при вводе данных удостоверения личности не нужно.
Для обозначения римских цифр используйте большие латинские буквы (I, X и другие).
Что нужно для посадки в поезд?
Есть электронная регистрация:
оригинал удостоверяющего личность документа, указанного в заказе;
распечатка или демонстрация посадочного купона в формате .pdf (либо фото) на экране
мобильного телефона.
Нет электронной регистрации:
оригинал удостоверяющего личность документа, указанного в заказе;
распечатанный на терминале самообслуживания или полученный в ЖД кассе билет на бланке.
Иногда требуется показать посадочный талон только в распечатанном виде. Указанное правило
распространяется на поезда сообщением между Россией и Абхазией, Белоруссией, Казахстаном,
Киргизией, Латвией, Литвой, Польшей, Таджикистаном, Узбекистаном, Эстонией.
Как купить билет на сайте
Купить железнодорожный билет на поезд онлайн на нашем сайте
очень просто:
в форме поиска укажите дату и маршрут;
ознакомьтесь со списком доступных поездов;
выберите подходящий вариант.
Сервис предоставит всю информацию об интересующем вас поезде: тип вагонов
(мягкий, купе, плацкарт, общий), наличие свободных мест, время отправления и прибытия,
стоимость поездки. Определиться с нужным вагоном и местом можно при помощи удобной
графической схемы, либо указав дополнительные параметры в форме поиска.
Указав данные, сервис откроет новую страницу. Вам останется лишь:
указать количество пассажиров;
ввести персональные данные;
выбрать способ оплаты;
подтвердить заказ.
При возможности можно сразу пройти электронную регистрацию или распечатать билет на бланке
в терминале самообслуживания или в кассе ОАО «РЖД».
Как оплатить билет на поезд
Сайтhttps://povagonam.ru/
является партнером ОАО «Российские железные дороги», поэтому купить
билет онлайн можно по аналогичной цене без комиссий и накруток. Оплатить посадочный
талон на поезд можно двумя способами:
банковской картой;
электронным кошельком.
Сервис также предусматривает рассрочку — оплатить ЖД билет на поезд можно
частями через Money Wall.
Вам не придется беспокоиться о безопасности ваших персональных данных и банковской карты.
Они надежно защищены благодаря шлюзам Сбербанка и ВТБ, которые мы используем для перевода.
По ним информация передается по зашифрованному соединению с применением протокола TLS.
Оплатить проездной документ на сайтеможно через следующие надежные платежные системы:
для банковских карт — Мир, Visa, MasterCard;
для электронных переводов — Яндекс.Деньги, Qiwi, WebMoney, Альфа-клик.
С полным списком можно ознакомиться на главной странице сайта.
Учтите, что выбранная платежная система может взимать комиссию. В остальном случае,
стоимость билета остается такой же, что и в кассе ОАО «РЖД».
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.