Поезда

Укажите номер поезда:
0xx 1xx 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx 7xx 8xx 9xx
001А Санкт-Петербург - Москва 001Б Москва - Минск 001Г Казань - Москва 001Ж Волгоград - Москва 001И Москва - Волгоград 001М Владивосток - Москва 001Э Владивосток - Москва 002А Москва - Санкт-Петербург 002Б Минск - Москва 002Й Москва - Казань 002Щ Москва - Владивосток 002Э Москва - Владивосток 003А Санкт-Петербург - Москва 003Б Москва - Брест 003З Пекин - Москва 003С Кисловодск - Москва 004А Москва - Санкт-Петербург 004Б Брест - Москва 004З Москва - Пекин 004М Москва - Кисловодск 005А Санкт-Петербург - Москва 005Г Москва - Астрахань 005Ж Астрахань - Москва 005Щ Улан-Батор - Москва 005Э Владивосток - Хабаровск 006А Москва - Санкт-Петербург 006В Москва - Санкт-Петербург 006Щ Москва - Улан-Батор 006Э Хабаровск - Владивосток 007А Санкт-Петербург - Севастополь 007Е Пермь - Москва 007М Москва - Брест 007Н Владивосток - Новосибирск 007Р Алматы - Саратов 008Б Брест - Москва 008Е Москва - Пермь 008Ж Саратов - Алматы 008С Севастополь - Санкт-Петербург 009А Архангельск - Санкт-Петербург 009Г Москва - Саратов 009Е Киров - Нижний Новгород 009Ж Саратов - Москва 009Й Самара - Москва 009Н Владивосток - Москва 010А Москва - Псков 010Г Нижний Новгород - Киров 010Й Москва - Самара 010Н Москва - Владивосток 010У Псков - Москва 010Ч Псков - Москва 010Я Санкт-Петербург - Архангельск 011А Мурманск - Санкт-Петербург 011Е Новый Уренгой - Москва 011Й Владивосток - Самара 011У Омск - Челябинск 011Ч Петрозаводск - Москва 011Э Анапа - Москва 012А Санкт-Петербург - Мурманск 012Й Самара - Владивосток 012М Москва - Анапа 012У Челябинск - Омск 012Я Москва - Новый Уренгой 013В Москва - Челябинск 013Е Челябинск - Москва 013И Новокузнецк - Новосибирск 013Н Новокузнецк - Санкт-Петербург 013У Челябинск - Москва 013Я Буй - Санкт-Петербург 014Е Москва - Челябинск 014Ж Саратов - Имеретинский курорт 014Н Санкт-Петербург - Новокузнецк 014С Имеретинский курорт - Саратов 014У Москва - Челябинск 015А Мурманск - Москва 015Е Екатеринбург - Москва 015Ж Волгоград - Москва 015Й Москва - Волгоград 015М Самара - Москва 015Т Алматы - Петропавловск 015Ч Петрозаводск - Москва 015Я Архангельск - Москва 016А Москва - Мурманск 016Е Москва - Екатеринбург 016Й Москва - Самара 016М Москва - Архангельск 016Т Петропавловск - Алматы 016У Москва - Петрозаводск 016Ч Москва - Петрозаводск 017А Петрозаводск - Москва 017Ж Саратов - Москва 017М Москва - Саратов 018А Москва - Петрозаводск 018Й Симферополь - Москва 018М Москва - Симферополь 018Э Роза Хутор (Красная Поляна) - Ростов-на-Дону 019С Ростов-на-Дону - Москва 019У Санкт-Петербург - Москва 019Ч Пекин - Москва 020С Москва - Ростов-на-Дону 020У Москва - Санкт-Петербург 020Ч Москва - Пекин 021А Санкт-Петербург - Москва 021Й Ульяновск - Москва 021Н ст. Лабытнанги - Москва 021Ч Мурманск - Санкт-Петербург 022А Москва - Санкт-Петербург 022Й Москва - Ульяновск 022Ч Санкт-Петербург - Мурманск 022Я Москва - ст. Лабытнанги 023А Санкт-Петербург - Псков 023Г Казань - Москва 024А Псков - Санкт-Петербург 024М Москва - Казань 025А Санкт-Петербург - Москва 025В Воронеж - Москва 025Г Ижевск - Москва 025Я Москва - Воронеж 026А Москва - Санкт-Петербург 026Г Москва - Ижевск 027А Санкт-Петербург - Москва 027Б Москва - Брест 027С Анапа - Москва 027Ч Санкт-Петербург - Москва 027Ь Благовещенск - Владивосток 027Э Владивосток - Благовещенск 028А Москва - Санкт-Петербург 028Б Брест - Москва 028М Москва - Симферополь 028С Симферополь - Москва 028Ч Москва - Санкт-Петербург 029А Санкт-Петербург - Москва 029В Липецк - Москва 029М Москва - Липецк 029Н Кемерово - Новосибирск 029У Санкт-Петербург - Белгород 029Ч Москва - Калининград 030А Москва - Санкт-Петербург 030Й Новороссийск - Москва 030Н Новосибирск - Кемерово 030С Москва - Новороссийск 030У Белгород - Санкт-Петербург 030Ч Калининград - Москва
031А Хельсинки - Москва 031В Тамбов - Москва 031Г Киров - Москва 031М Москва - Тамбов 031Н Оренбург - Москва 031У Орск - Москва 031Ч Москва - Тамбов 032А Москва - Хельсинки 032Г Москва - Киров 032У Москва - Орск 033М Москва - Владикавказ 033С Владикавказ - Москва 033Я Микунь - Сыктывкар 034А Москва - Таллинн 034В Таллинн - Москва 034М Сыктывкар - Москва 034С Москва - Владикавказ 034Ч Сыктывкар - Микунь 034Я Сыктывкар - Микунь 035А Санкт-Петербург - Адлер 035В Санкт-Петербург - Адлер 035Г Нижний Новгород - Москва 035Й Нижний Новгород - Москва 035Ч Благовещенск - Хабаровск 035Ь Благовещенск - Хабаровск 035Э Хабаровск - Благовещенск 036А Новороссийск - Санкт-Петербург 036Й Новороссийск - Санкт-Петербург 036С Адлер - Санкт-Петербург 036Щ Москва - Нижний Новгород 036Э Москва - Нижний Новгород 037Г Нижний Новгород - Имеретинский курорт 037Н Томск - Москва 038А Москва - Выборг 038В Выборг - Москва 038Н Москва - Томск 038С Имеретинский курорт - Нижний Новгород 038Я Выборг - Москва 041Г Нижний Новгород - Великий Новгород 041Ж Волгоград - Астрахань 041Й Саранск - Москва 041М Воркута - Москва 041С Астрахань - Волгоград 041Э Казань - Нижний Новгород 042А Москва - Великий Новгород 042В Москва - Воркута 042Й Москва - Саранск 042У Великий Новгород - Москва 042Ч Великий Новгород - Нижний Новгород 043А Санкт-Петербург - Кострома Новая 043С Санкт-Петербург - Новороссийск 043Т Алматы - Костанай 043Х Алматы - Костанай 043Ц Костанай - Алматы 043Я Кострома Новая - Санкт-Петербург 044М Москва - Имеретинский курорт 044С Имеретинский курорт - Москва 045А Санкт-Петербург - Иваново 045В Тамбов - Москва 045Е Екатеринбург - Кисловодск 045М Москва - Тамбов 045С Кисловодск - Екатеринбург 045Ц Павлодар - Шымкент 045Я Иваново - Санкт-Петербург 046Т Туркестан - Павлодар 046Х Шымкент - Павлодар 047А Санкт-Петербург - Самара 047Ж Балаково - Москва 047Й Москва - Балаково 047М Самара - Санкт-Петербург 048Й Саранск - Москва 049А Санкт-Петербург - Кисловодск 049Б Санкт-Петербург - Минск 049Е Сургут - Екатеринбург 049Й Самара - Москва 049М Уфа - Москва 049С Кисловодск - Санкт-Петербург 049Ч Кисловодск - Санкт-Петербург 050Б Минск - Санкт-Петербург 050Е Екатеринбург - Сургут 050Й Москва - Уфа 050М Москва - Самара 051Б Санкт-Петербург - Брест 051Г Нижний Новгород - Ижевск 051Й Пенза - Москва 051Э Ижевск - Нижний Новгород 052Б Брест - Санкт-Петербург 052Й Москва - Пенза 052М Пенза - Москва 053А Санкт-Петербург - Москва 053Ж Чебоксары - Москва 053Ч Санкт-Петербург - Москва 053Я Усинск - Сыктывкар 054А Москва - Санкт-Петербург 054Г Москва - Чебоксары 054Ч Москва - Санкт-Петербург 054Я Сыктывкар - Усинск 055А Санкт-Петербург - Москва 055Б Москва - Гомель 055В Санкт-Петербург - Москва 055Е Екатеринбург - Москва 055У Челябинск - Оренбург 055Ы Красноярск - Москва 055Ь Гомель - Москва 056А Москва - Санкт-Петербург 056В Москва - Санкт-Петербург 056М Москва - Екатеринбург 056Т Кокшетау - Кызылорда 056У Оренбург - Челябинск 056Х Кызылорда - Кокшетау 056Ц Кокшетау - Кызылорда 056Ы Москва - Красноярск 057А Санкт-Петербург - Москва 057В Москва - Старый Оскол 057И Иркутск - Красноярск 057М Москва - Санкт-Петербург 057С Кисловодск - Иркутск 057Ч Старый Оскол - Москва 057Щ Москва - Белгород 058В Белгород - Москва 058Г Москва - Йошкар-Ола 058И Красноярск - Иркутск 058Э Йошкар-Ола - Москва 059А Санкт-Петербург - Нижний Новгород 059Г Нижний Новгород - Санкт-Петербург 059Е Сургут - Москва 059Н Новокузнецк - Кисловодск 059С Кисловодск - Новокузнецк 060М Москва - Сургут 060У Москва - Нижневартовск 061А Москва - Великие Луки 061М Москва - Нальчик 061С Нальчик - Москва 061Ч Москва - Нальчик 062А Великие Луки - Москва 062В Москва - Санкт-Петербург 062М Москва - Владивосток 062Ч Москва - Нальчик 063А Москва - Псков 063В Санкт-Петербург - Самара 063Й Самара - Санкт-Петербург 064А Псков - Москва
064Й Москва - Ульяновск 065Б Мурманск - Минск 065В Воронеж - Москва 065М Москва - Воронеж 066Б Минск - Мурманск 066Й Москва - Тольятти 066Э Тольятти - Москва 067А Санкт-Петербург - Москва 067Б Витебск - Смоленск 067Х Смоленск - Витебск 067Ы Абакан - Москва 068С Симферополь - Москва 068Х Москва - Симферополь 068Ы Москва - Абакан 069А Мурманск - Псков 069Ч Чита - Москва 069Ь Чита - Москва 069Я Чита - Тюмень 070Й Липецк - Москва 070М Москва - Липецк 070Ч Москва - Чита 070Я Москва - Чита 071В Москва - Белгород 071Г Чебоксары - Москва 071Е Екатеринбург - Санкт-Петербург 071И Иркутск - Северобайкальск 071Ы Северобайкальск - Иркутск 072В Белгород - Москва 072Г Москва - Чебоксары 072Е Санкт-Петербург - Екатеринбург 073Е Тюмень - Санкт-Петербург 074Е Санкт-Петербург - Тюмень 075А Санкт-Петербург - Москва 075М Москва - Белгород 075Н Омск - Симферополь 075Э Нерюнгри - Москва 076А Москва - Санкт-Петербург 076В Белгород - Москва 076С Симферополь - Омск 076Х Кызылорда - Петропавловск 076Ц Петропавловск - Кызылорда 076Э Москва - Нерюнгри 077А Санкт-Петербург - Симферополь 077С Ставрополь - Москва 077Ч Москва - Ставрополь 077Ы Абакан - Москва 077Э Нерюнгри - Новосибирск 077Я Воркута - Санкт-Петербург 078Е Тюмень - Абакан 078С Симферополь - Санкт-Петербург 078Ы Москва - Абакан 078Э Новосибирск - Нерюнгри 078Я Санкт-Петербург - Воркута 079А Санкт-Петербург - Волгоград 079Ж Волгоград - Санкт-Петербург 079У Челябинск - Москва 079Ч Санкт-Петербург - Калининград 079Я Архангельск - Адлер 080С Адлер - Архангельск 080У Москва - Челябинск 080Ч Калининград - Санкт-Петербург 081А Санкт-Петербург - Белгород 081И Улан-Удэ - Москва 081Ь Благовещенск - Тында 081Э Тында - Благовещенск 082В Белгород - Санкт-Петербург 082Г Сарыасия - Ташкент 082И Москва - Улан-Удэ 082Ф Ташкент - Сарыасия 083А Санкт-Петербург - Гомель 083Б Гомель - Санкт-Петербург 083Й Москва - Караганды 083М Москва - Адлер 083С Москва - Адлер 083Ц Караганды - Москва 084Е Приобье - Москва 084Й Тольятти - Караганды 084М Москва - Приобье 084С Адлер - Москва 084Э Адлер - Москва 085А Санкт-Петербург - Москва 085В Москва - Дербент 085С Дербент - Москва 085Ч Москва - Климов 085Щ Москва - Новозыбков 085Ы Красноярск - Новосибирск 086А Москва - Санкт-Петербург 086В Москва - Махачкала 086Е Серов - Москва 086Ч Климов - Москва 086Щ Новозыбков - Москва 086Ы Новосибирск - Красноярск 086Я Москва - Серов 087А Санкт-Петербург - Смоленск 087Г Нижний Новгород - Адлер 087И Иркутск - Усть-Илимск 087Й Нижневартовск - Самара 087Н Новосибирск - Омск 087Ы Усть-Илимск - Иркутск 088А Смоленск - Санкт-Петербург 088Й Самара - Нижневартовск 088Н Омск - Новосибирск 088С Адлер - Нижний Новгород 089А Санкт-Петербург - Волгоград 089Г Воркута - Нижний Новгород 089Ж Волгоград - Санкт-Петербург 089У Петропавловск - Москва 090Г Нижний Новгород - Воркута 090У Москва - Петропавловск 091А Мурманск - Москва 091И Северобайкальск - Москва 092А Москва - Мурманск 092И Москва - Северобайкальск 092М Москва - Севастополь 092С Севастополь - Москва 092Ы Красноярск - Северобайкальск 093Е Нижневартовск - Барнаул 093Й Пенза - Москва 093М Москва - Пенза 093Н Барнаул - Нижневартовск 094Й Москва - Пенза 095Н Барнаул - Москва 095У Барнаул - Нижневартовск 096Н Москва - Барнаул 097В Микунь - Санкт-Петербург 097М Орел - Курск 097С Кисловодск - Тында 097Х Москва - Симферополь 097Э Тында - Кисловодск 097Я Микунь - Сыктывкар 098В Сыктывкар - Санкт-Петербург 098М Курск - Орел 098С Симферополь - Москва 098Х Курск - Москва 098Ч Псков - Москва 098Я Санкт-Петербург - Сыктывкар 099А Санкт-Петербург - Адлер 099Г Нижний Новгород - Кисловодск 099Е Сургут - Екатеринбург 099М Москва - Белгород 099Ч Москва - Брянск 099Э Владивосток - Москва
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
