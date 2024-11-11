Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 019С Ростов-на-Дону — Москва.
15:28
16 ч. 2 мин.
07:30
14
Маршрут следования поезда 019С Ростов-на-Дону — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
15:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новочеркасск
16:16
16:18
38 км.
0 ч. 48 мин.
Шахтная
16:52
16:54
74 км.
1 ч. 24 мин.
Зверево
17:33
17:35
107 км.
2 ч. 5 мин.
Каменская
18:14
18:16
142 км.
2 ч. 46 мин.
Миллерово
19:07
19:09
208 км.
3 ч. 39 мин.
Кутейниково
19:57
19:59
263 км.
4 ч. 29 мин.
Россошь
21:29
21:41
365 км.
6 ч. 1 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:06
23:10
453 км.
7 ч. 38 мин.
Придача
Воронеж-Южный
00:06
00:11
528 км.
8 ч. 38 мин.
Грязи
Воронежские
01:32
01:35
633 км.
10 ч. 4 мин.
Мичуринск
Воронежский
02:22
02:27
689 км.
10 ч. 54 мин.
Рязань 2
04:32
04:37
887 км.
13 ч. 4 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
07:30
1068 км.
16 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
В поезде ехала впервые, а то все на автобусе, и осталось приятное впечатление от поездки. Думала трясти будет как в кино, но нет, и проводница с улыбкой на лице. Приятно провела время и не устала от поездки.
Ехали с семьей на прошлой неделе из Ростова-на-Дону в Москву. Нам все понравилось, чувствовали себя комфортно с двумя маленькими детками. Приветливые проводники, в купе чистенько, хорошее питание. Спасибо!
Жуткий туалет, просто ЖУТКИЙ!! Мыло отвратительного качества, туалетная бумага тоже самое! В добавок ко всему поезд опоздал на целый час и человеку, который меня встречал, пришлось целый час мерзнуть на перроне! Жуть!
Вагон люкс не очень похож на люкс. Не знаю как у кого, но у меня всю дорогу не работал вайфай хотядолжен был работать!!! Не знаю где они нашли те фильмы, которые крутят по дивиди, но это мрак и ужас. Отдельная история с постоянно хлопающей дверью, которую приходилось периодически ходить и закрывать.
Тихий дон… Кто его так назвал не понимаю. Постояно хлопала деверь на протяжении всей поездки. Под конец было ощущение что мозги сейчас вылезут наружу. Я бы назвал его «Громкий дон». Это более соответствовало бы реальности.
Ехала на нем 14.05.2020 в купе. Все прошло отлично! Проводники вежливые и приятные женщины. Спасибо за приятную поездку!
Отличный поезд, рекомендую
Ехали на этом поезде в июле 2021 и не разочаровались, что выбрали его. Аккуратно, чисто, приятно ехать. За 15 часов пути даже особо не устали. Ночью было не холодно, чай вкусный)))))