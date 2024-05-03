О скоростном поезде «Сапсан»

«Сапсан» — современный скоростной ЖД поезд, который получил свое название в честь стремительной и красивой птицы. Он доставляет пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Поезд «Сапсан» ежедневно отправляется с Ленинградского и Курского вокзалов Москвы и прибывает на Московский вокзал северной столицы. Состав по данному направлению преодолевает расстояние в 650 километров. Благодаря высокой скорости до 250 км/ч, поездка на «Сапсане» в среднем занимает 3 часа 40 минут, что в разы быстрее обычного поезда (время в пути — 9,5 часов).

Состав поездов «Сапсан»

Поезда состоят из 10 или 20 вагонов разного класса. В том числе есть специальные вагоны: бистро, с местами для инвалидных и детских колясок, для пассажиров с мелкими домашними животными. Также вагоны делятся по классам: Эконом, Эконом+, Бизнес и Первый.

Москва направление движения > Санкт-Петербург 10 Эконом+ 9 Эконом 8 Эконом 7 Эконом 6 Эконом 5 Бистро 4 Эконом 3 Эконом 2 Бизнес 1 Первый класс

Стоимость билетов на «Сапсан»

Самый дешевый билет на «Сапсан» можно купить за 90 дней до отправления поезда. Ближе к отправлению цена обычно растет. Также есть постоянная 50% скидка для пассажиров в возрасте до 10 лет и 30% — от 10 до 21 года.

Цена на «Сапсан» билеты составляет в вагон эконом класса — от 2446 рублей, а вот в вагоны бизнес класса выше в 1,5-2 раза.

Как купить жд билет на «Сапсан» по выгодной цене?

Купить билет на электропоезд можно в железнодорожной кассе или через интернет. Второй вариант более удобен — не нужно стоять в очереди и тратить время на поездку до вокзала.

Купить билет на электропоезд можно в железнодорожной кассе или через интернет. Второй вариант более удобен — не нужно стоять в очереди и тратить время на поездку до вокзала.

Расписание «Сапсана» по станциям

Курсирующий между двумя столицами «Сапсан» проезжает через города: Тверь, Вышний Волочек, Окуловка, Чудово, Бологое.

