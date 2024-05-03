О скоростном поезде «Сапсан»

«Сапсан» — современный скоростной ЖД поезд, который получил свое название в честь стремительной и красивой птицы. Он доставляет пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Поезд «Сапсан» ежедневно отправляется с Ленинградского и Курского вокзалов Москвы и прибывает на Московский вокзал северной столицы. Состав по данному направлению преодолевает расстояние в 650 километров. Благодаря высокой скорости до 250 км/ч, поездка на «Сапсане» в среднем занимает 3 часа 40 минут, что в разы быстрее обычного поезда (время в пути — 9,5 часов).

Состав поездов «Сапсан»

Поезда состоят из 10 или 20 вагонов разного класса. В том числе есть специальные вагоны: бистро, с местами для инвалидных и детских колясок, для пассажиров с мелкими домашними животными. Также вагоны делятся по классам: Эконом, Эконом+, Бизнес и Первый.

Москва направление движения > Санкт-Петербург
10
Эконом+
9
Эконом
8
Эконом
7
Эконом
6
Эконом
5
Бистро
4
Эконом
3
Эконом
2
Бизнес
1
Первый класс

Стоимость билетов на «Сапсан»

Самый дешевый билет на «Сапсан» можно купить за 90 дней до отправления поезда. Ближе к отправлению цена обычно растет. Также есть постоянная 50% скидка для пассажиров в возрасте до 10 лет и 30% — от 10 до 21 года.

Цена на «Сапсан» билеты составляет в вагон эконом класса — от 2446 рублей, а вот в вагоны бизнес класса выше в 1,5-2 раза.

Как купить жд билет на «Сапсан» по выгодной цене?

Купить билет на электропоезд можно в железнодорожной кассе или через интернет. Второй вариант более удобен — не нужно стоять в очереди и тратить время на поездку до вокзала.

С сайтом povagonam.ru — можно купить билеты на скоростной поезд «Сапсан» без комиссий и переплат. Покупка билета займет пару минут: достаточно указать в форме дату и пункт отправления/прибытия, выбрать подходящее место на схеме и оплатить покупку удобным способом. Электронный билет останется распечатать или скачать на смартфон: при посадке проводник примет оба варианта.

Принимаем к оплате

Оплата жд билетов проводится через надежные платежные системы VISA, MasterCard, МИР. Поддерживаются популярные сервисы электронных денег Qiwi и ЮMoney.

Расписание «Сапсана» по станциям

Курсирующий между двумя столицами «Сапсан» проезжает через города: Тверь, Вышний Волочек, Окуловка, Чудово, Бологое.

Все маршруты

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн