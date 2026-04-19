Нестерович Виктория Викторовна – отзыв о поезде 780А Большое спасибо за слаженную работу всего персонала! Эта поездка была самой комфортной в моей жизни! Впервые ездила на сапсане и сразу в него влюбилась))) Супер поезд и супер персонал. Билеты стоят своих денег 100%

Рита – отзыв о поезде 778А По дороге половину времени не работало соединение с медиацентром! Также у нас рядом с креслом были крошки от предыдущих пассажиров.

Зинаида Леонидовна – отзыв о поезде 776А Просьба заменить те фильмы, которые показывают, на что-то поновее. Очень странные предпочтения у того кто их выбирает. Почему нельзя взять популярные комедии?

Екатерина Станиславовна – отзыв о поезде 774А Ехала с 2 детьми, взяли бизнес. Им даже не надоело на этом поезде ехать. Обычно уже через час начинают ныть и спрашивать, когда уже доедем))) А тут на удивление сидели, занимались своими делами и смотрели в окно.

Вика – отзыв о поезде 772А Попались неадекватные пассажиры соседи, кроме того поддатые. Всю дорогу разговаривали громко, периодически матерясь. Делала им замечание – бесполезно. И это бизнес класс!!!! (((((

Федор Захарович – отзыв о поезде 770А Быстро. Качественно. Комфортно. Еда вкусная. Пассажиры были адекватными. Никаких пьяниц. Вагон ресторан. Состав прибыл и отправился четко по расписанию, без задержек. Я остался очень доволен!!!

Илона – отзыв о поезде 768А Очень по домашнему)))) Во время поездки наслаждалась)) Я как раз ехала с корпоратива компании обратно на родину и не представляете, как сильно хотелось просто тишины. И она была в вагоне) Супер )

Наталия В. – отзыв о поезде 766А Ездили с ребенком, ребенку 8 месяцев. В 6 вагоне в туалете был огромный стол для пеленания!!!! Я такого не ожидала!!! Очень был кстати!!!

Ольга – отзыв о поезде 764А Перебои с вайфай – больше никаких замечаний сделать по поезду не могу. Брала комфорт плюс и считаю что это оптимальный выбор в плане соотношения стоимости билета и того комфорта который ты по факту получаешь от поезда.

Лариса – отзыв о поезде 762А Поезд замечательный. Все чисто и удобно. Вежливые улыбчивые проводницы. Хороший персонал. Мне лично все вообще понравилось. Благодарю за оказанные удобства и комфорт.

Марина – отзыв о поезде 760А Ехала бизнес-классом. Все понравилось, однако заметила один небольшой недочет. Не хватало места для багажа. Реально хотелось бы побольше. У меня была большая сумка и чемодан. Не тяжелые, но очень объемные. И они не влезли. Если не учитывать это небольшое недоразумение – то вся поездка была просто нереально комфортной.

Аня – отзыв о поезде 758А Добрый день. Ехала на этом поезде 15 ноября 2021. В вагоне было тепло и уютно. Обслуживающий персонал был на высоте. Единственное неудобство, которое было, мне доставили маленькие дети, которые бегали по вагону и кричали. Если бы не детвора – то все было бы ок.

Илья – отзыв о поезде 756А В вагоне когда сели было изначально холодно. Пока нагрелся… Также кофе очень долго несли. За такое время может уже и перехотеться. В остальном конечно уровень поезда отличный.