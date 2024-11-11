Маршрут следования поезда 774А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
15:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
16:49
16:50
160 км.
1 ч. 9 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
19:35
631 км.
3 ч. 55 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Приятная прохладная обстановка внутри вагона, хотя на улице было очень жарко. Чистые полы и сидения. Кстати – сидения очень даже удобные. Где-то читала что кому-то было неудобно. Не правда, очень даже комфортно ехать. И самое главное что быстро доезжаешь.
На мой взгляд могли бы под вагон ресторан сделать отдельный ЦЕЛЫЙ вагон, а не часть, потому что как ни зайди – постоянно создается толкучка из людей. А так бы поставили столики, все дела. И всем было бы удобно.
Отличный поезд. Когда езжу в питер – сажусь только на него. Считаю, что время это наиболее ценный ресурс. Поэтому стараюсь его экономить всеми возможными способами)
Всем рекомендую. Поезд просто бомба! Проводницы молодые и вежливые. Улыбаются всегда, подшучивают. В вагонах очень чисто! Постоянно убираются, в туалете кристальная чистота. В таком поезде очень приятно ехать!!!
Ехала с 2 детьми, взяли бизнес. Им даже не надоело на этом поезде ехать. Обычно уже через час начинают ныть и спрашивать, когда уже доедем))) А тут на удивление сидели, занимались своими делами и смотрели в окно.