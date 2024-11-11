Санкт-Петербург: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Санкт-Петербург.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Санкт-Петербург работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Санкт-Петербург на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
119А
Санкт-Петербург
Белгород
00:12
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
22 ч. 28 мин.
22:40
Белгород
Купить билеты
067А
Санкт-Петербург
Москва
00:20
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
12 ч. 15 мин.
12:35
Москва (Курский Вокзал)
Купить билеты
243В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
00:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 21 ч. 2 мин.
21:42
Минеральные Воды
Купить билеты
222А
Санкт-Петербург
Петрозаводск
00:44
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
7 ч. 26 мин.
08:10
Петрозаводск
Купить билеты
160B
Москва
Петрозаводск
00:44
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
21 ч. 23 мин.
14:13
Петрозаводск
Купить билеты
189А
Санкт-Петербург
Осташков
00:50
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
8 ч. 40 мин.
09:30
Осташков
Купить билеты
034В
Балтийский Экспресс
Таллин (Эстония)
Москва
01:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
16 ч. 42 мин.
09:30
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
021А
Санкт-Петербург
Москва
01:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 32 мин.
09:37
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
055А
Санкт-Петербург
Москва
01:15
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
10 ч. 5 мин.
11:20
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
163А
Санкт-Петербург
Москва
01:15
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
10 ч. 38 мин.
11:53
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
141А
Санкт-Петербург
Москва
01:15
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
10 ч. 5 мин.
11:20
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
298А
Санкт-Петербург
Сосногорск
01:27
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 6 ч. 48 мин.
08:15
Сосногорск
Купить билеты
231Ч
Санкт-Петербург
Мурманск
01:30
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 4 ч. 28 мин.
05:58
Мурманск
Купить билеты
936В
Москва
Москва
01:31
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
2 д. 15 ч. 31 мин.
10:16
Москва Октябрьская Тур (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
271А
Санкт-Петербург
Москва
01:39
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
10 ч. 44 мин.
12:23
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
077А
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
01:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
2 д. 4 ч. 20 мин.
06:00
Симферополь
Купить билеты
100А
Москва
Петрозаводск
01:42
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
15 ч. 47 мин.
08:07
Петрозаводск
Купить билеты
161А
Санкт-Петербург
Москва
01:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
10 ч. 2 мин.
11:47
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
212Ч
Санкт-Петербург
Петрозаводск
01:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
6 ч. 25 мин.
08:10
Петрозаводск
Купить билеты
554А
Санкт-Петербург
Микунь
01:50
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 1 ч. 3 мин.
02:53
Микунь
Купить билеты
031А
Лев Толстой
Хельсинки (Финляндия)
Москва
01:53
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
14 ч. 35 мин.
09:19
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
932Ь
В Карелию
Москва
Москва
01:53
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
2 д. 13 ч. 11 мин.
10:16
Москва Октябрьская Тур (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
942А
Туристский Поезд В Карелию
Москва
Москва
01:53
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
2 д. 13 ч. 11 мин.
10:16
Москва Октябрьская Тур (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
155А
Санкт-Петербург
Москва
01:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 21 мин.
10:16
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
165А
Санкт-Петербург
Москва
01:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 21 мин.
10:16
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
160А
Петрозаводск
Москва
02:07
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
19 ч. 20 мин.
09:10
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
255А
Санкт-Петербург
Москва
02:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
9 ч. 44 мин.
11:54
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
265В
Санкт-Петербург
Москва
02:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
12 ч. 40 мин.
14:50
Москва (Курский Вокзал)
Купить билеты
169В
Санкт-Петербург
Москва
02:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
9 ч. 44 мин.
11:54
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
261У
Санкт-Петербург
Москва
02:13
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
9 ч. 34 мин.
11:47
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
160В
Москва
Петрозаводск
02:18
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
19 ч. 28 мин.
14:13
Петрозаводск
Купить билеты
265Ч
Санкт-Петербург
Москва
02:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
10 ч. 26 мин.
13:06
Москва (Курский Вокзал)
Купить билеты
263Ч
Санкт-Петербург
Москва
02:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
10 ч. 32 мин.
13:22
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
171А
Таврия
Санкт-Петербург
Москва
04:15
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
9 ч. 47 мин.
14:02
Москва (Курский Вокзал)
Купить билеты
176Ч
Санкт-Петербург
Москва
05:14
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
11 ч. 18 мин.
16:32
Москва (Курский Вокзал)
Купить билеты
751А
Санкт-Петербург
Москва
05:30
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
3 ч. 50 мин.
09:20
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
177А
Таврия
Санкт-Петербург
Москва
05:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
9 ч. 50 мин.
15:20
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
723Р
Санкт-Петербург
Москва
05:35
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
5 ч. 38 мин.
11:13
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
607Ч
Великие Луки
Санкт-Петербург
05:43
Царское Село
10 ч. 8 мин.
06:32
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
677Ч
Великие Луки
Санкт-Петербург
05:44
Царское Село
9 ч. 50 мин.
06:12
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Купить билеты
607У
Великие Луки
Санкт-Петербург
05:45
Царское Село
10 ч. 7 мин.
06:32
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
741У
Санкт-Петербург
Москва
06:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
5 ч. 45 мин.
11:45
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
032А
Лев Толстой
Москва
Хельсинки (Финляндия)
06:01
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
15 ч. 20 мин.
14:30
Хельсинки
Купить билеты
930А
Москва
Москва
06:01
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
2 д. 10 ч. 30 мин.
08:50
Москва Октябрьская Тур (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
377У
Великие Луки
Санкт-Петербург
06:13
Царское Село
10 ч. 20 мин.
06:45
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Купить билеты
821Ч
Ласточка
Санкт-Петербург
Сортавала
06:15
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
4 ч. 5 мин.
10:20
Сортавала
Купить билеты
821В
Ласточка
Санкт-Петербург
Хелюля
06:15
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
4 ч. 30 мин.
10:45
Хелюля
Купить билеты
034А
Балтийский Экспресс
Москва
Таллин (Эстония)
06:25
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
16 ч. 41 мин.
14:56
Таллинн (Пассажирский)
Купить билеты
011В
Петрозаводск
Санкт-Петербург
06:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
8 ч. 20 мин.
07:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
804Ч
Ласточка
Санкт-Петербург
Петрозаводск
06:32
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
5 ч. 18 мин.
11:50
Петрозаводск
Купить билеты
804В
Ласточка
Санкт-Петербург
Петрозаводск
06:32
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
5 ч. 25 мин.
11:57
Петрозаводск
Купить билеты
753А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
06:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
4 ч. 3 мин.
10:43
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
755А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
06:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
4 ч. 11 мин.
10:51
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
781М
Аллегро
Санкт-Петербург
Хельсинки (Финляндия)
06:40
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
4 ч. 30 мин.
11:10
Хельсинки
Купить билеты
757А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
06:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
4 ч. 10 мин.
11:00
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
038А
Москва
Выборг
06:54
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
10 ч. 0 мин.
09:00
Выборг
Купить билеты
809В
Ласточка
Санкт-Петербург
Псков
06:55
Санкт-Петербург (Балтийский Вокзал)
3 ч. 25 мин.
10:20
Псков (Пассажирский)
Купить билеты
839В
Ласточка
Санкт-Петербург
Печоры Псковские
06:55
Санкт-Петербург (Балтийский Вокзал)
4 ч. 10 мин.
11:05
Печоры Псковские
Купить билеты
011Ч
Петрозаводск
Москва
07:00
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
17 ч. 45 мин.
16:25
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
943А
Санкт-Петербург
Великий Устюг
07:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
23 ч. 55 мин.
07:00
Великий Устюг
Купить билеты
194В
Москва
Мурманск
07:05
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 13 ч. 0 мин.
09:10
Мурманск
Купить билеты
213Ь
Петрозаводск
Псков
07:09
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
12 ч. 55 мин.
11:35
Псков (Пассажирский)
Купить билеты
721Я
Ласточка
Санкт-Петербург
Бологое
07:17
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
3 ч. 10 мин.
10:27
Бологое-Московское
Купить билеты
801У
Ласточка
Санкт-Петербург
Старая Русса
07:17
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
6 ч. 43 мин.
14:00
Старая Русса
Купить билеты
801Я
Ласточка
Санкт-Петербург
Валдай
07:17
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
4 ч. 36 мин.
11:53
Валдай
Купить билеты
841У
Ласточка
Санкт-Петербург
Старая Русса
07:17
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
6 ч. 43 мин.
14:00
Старая Русса
Купить билеты
801А
Ласточка
Санкт-Петербург
Великий Новгород
07:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
2 ч. 51 мин.
10:17
Великий Новгород (Вокзал)
Купить билеты
075А
Санкт-Петербург
Москва
07:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 15 мин.
16:00
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
295А
Санкт-Петербург
Казань
07:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 3 ч. 58 мин.
11:43
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
221А
Санкт-Петербург
Москва
07:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 15 мин.
16:00
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
243А
Санкт-Петербург
Москва
07:46
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 21 мин.
16:07
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
287А
Санкт-Петербург
Москва
07:46
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 21 мин.
16:07
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
933У
Санкт-Петербург
Великий Устюг
07:46
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
23 ч. 14 мин.
07:00
Великий Устюг
Купить билеты
194А
Санкт-Петербург
Котлас
08:28
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
21 ч. 15 мин.
05:43
Котлас Южный
Купить билеты
198В
Санкт-Петербург
Ижевск
08:29
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 6 ч. 51 мин.
15:20
Ижевск
Купить билеты
827В
Ласточка
Санкт-Петербург
Сортавала
08:30
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
3 ч. 55 мин.
12:25
Сортавала
Купить билеты
825В
Ласточка
Санкт-Петербург
Сортавала
08:30
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
3 ч. 55 мин.
12:25
Сортавала
Купить билеты
238У
Санкт-Петербург
Котлас
08:47
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
23 ч. 18 мин.
08:05
Котлас Южный
Купить билеты
759А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
09:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
4 ч. 2 мин.
13:02
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
761А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
09:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
4 ч. 4 мин.
13:14
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
151А
Двухэтажный Состав
Санкт-Петербург
Москва
09:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 13 мин.
17:33
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
807В
Санкт-Петербург
Москва
09:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 13 мин.
17:33
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
197А
Санкт-Петербург
Москва
09:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 13 мин.
17:33
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
822В
Хелюля
Санкт-Петербург
09:21
Удельная
4 ч. 26 мин.
09:31
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
Купить билеты
016Ч
Москва
Петрозаводск
09:50
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
16 ч. 3 мин.
16:44
Петрозаводск
Купить билеты
085А
Санкт-Петербург
Москва
09:57
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
9 ч. 58 мин.
19:55
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
398Я
Санкт-Петербург
Сыктывкар
10:00
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 6 ч. 0 мин.
16:00
Сыктывкар
Купить билеты
378Я
Санкт-Петербург
Салехард
10:00
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
2 д. 3 ч. 25 мин.
13:25
Лабытнанги
Купить билеты
827Ч
Ласточка
Санкт-Петербург
Сортавала
10:05
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
4 ч. 5 мин.
14:10
Сортавала
Купить билеты
275А
Санкт-Петербург
Москва
10:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
7 ч. 50 мин.
18:00
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
016А
Арктика
Москва
Мурманск
10:10
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 11 ч. 24 мин.
12:10
Мурманск
Купить билеты
016У
Москва
Петрозаводск
10:10
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
15 ч. 52 мин.
16:38
Петрозаводск
Купить билеты
078Я
Санкт-Петербург
Воркута
10:20
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 22 ч. 10 мин.
08:30
Воркута
Купить билеты
098Я
Санкт-Петербург
Сыктывкар
10:20
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 5 ч. 20 мин.
15:40
Сыктывкар
Купить билеты
118Я
Санкт-Петербург
Салехард
10:20
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
2 д. 1 ч. 35 мин.
11:55
Лабытнанги
Купить билеты
763А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
11:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
3 ч. 50 мин.
14:50
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
230А
Санкт-Петербург
Череповец
11:02
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
8 ч. 48 мин.
19:50
Череповец 1
Купить билеты
765А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
11:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
3 ч. 50 мин.
15:00
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
925У
Санкт-Петербург
Павловск
11:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
0 ч. 48 мин.
12:18
Павловск
Купить билеты
783М
Аллегро
Санкт-Петербург
Хельсинки (Финляндия)
11:30
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
4 ч. 30 мин.
16:00
Хельсинки
Купить билеты
234А
Москва
Мурманск
11:42
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 15 ч. 2 мин.
16:55
Мурманск
Купить билеты
277В
Санкт-Петербург
Уфа
12:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 15 ч. 53 мин.
04:03
Уфа
Купить билеты
227А
Санкт-Петербург
Новороссийск
12:11
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 19 ч. 59 мин.
08:10
Новороссийск
Купить билеты
202А
Санкт-Петербург
Мурманск
12:15
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 4 ч. 25 мин.
16:40
Мурманск
Купить билеты
809Ч
Ласточка
Санкт-Петербург
Москва
12:30
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
9 ч. 22 мин.
21:52
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
767А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
13:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
4 ч. 2 мин.
17:02
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
769А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
13:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
4 ч. 2 мин.
17:12
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
131Г
Санкт-Петербург
Ижевск
13:10
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 5 ч. 32 мин.
18:42
Ижевск
Купить билеты
145А
Санкт-Петербург
Челябинск
13:10
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 15 ч. 22 мин.
04:32
Челябинск-Главный
Купить билеты
255В
Санкт-Петербург
Чебоксары
13:28
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
1 д. 6 ч. 12 мин.
19:40
Чебоксары
Купить билеты
010Я
Санкт-Петербург
Архангельск
13:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
23 ч. 18 мин.
12:48
Архангельск-Город
Купить билеты
273Ч
Санкт-Петербург
Волгоград
13:40
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
1 д. 12 ч. 42 мин.
02:22
Волгоград 1
Купить билеты
811В
Ласточка
Санкт-Петербург
Псков
13:40
Санкт-Петербург (Балтийский Вокзал)
3 ч. 25 мин.
17:05
Псков (Пассажирский)
Купить билеты
813Я
Ласточка
Санкт-Петербург
Печоры Псковские
13:40
Санкт-Петербург (Балтийский Вокзал)
4 ч. 15 мин.
17:55
Печоры Псковские
Купить билеты
811Я
Ласточка
Санкт-Петербург
Печоры Псковские
13:40
Санкт-Петербург (Балтийский Вокзал)
4 ч. 17 мин.
17:57
Печоры Псковские
Купить билеты
831Я
Ласточка
Санкт-Петербург
Печоры Псковские
13:40
Санкт-Петербург (Балтийский Вокзал)
4 ч. 10 мин.
17:50
Печоры Псковские
Купить билеты
807Ч
Ласточка
Санкт-Петербург
Москва
13:42
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
9 ч. 58 мин.
23:40
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
014Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
Новокузнецк
13:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
2 д. 15 ч. 48 мин.
05:33
Новокузнецк
Купить билеты
074Е
Санкт-Петербург
Тюмень
13:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 15 ч. 51 мин.
05:36
Тюмень
Купить билеты
727А
Ласточка
Санкт-Петербург
Москва
13:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
5 ч. 50 мин.
19:40
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
743У
Аврора
Санкт-Петербург
Москва
13:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
6 ч. 6 мин.
19:56
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
741Ч
Санкт-Петербург
Москва
13:52
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
5 ч. 48 мин.
19:40
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
049А
Санкт-Петербург
Кисловодск
13:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 19 ч. 50 мин.
09:45
Кисловодск
Купить билеты
290Я
Москва
Архангельск
14:00
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 11 ч. 37 мин.
13:32
Архангельск-Город
Купить билеты
043С
Санкт-Петербург
Новороссийск
14:09
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 17 ч. 16 мин.
07:25
Новороссийск
Купить билеты
279В
Санкт-Петербург
Волгоград
14:09
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 8 ч. 7 мин.
22:16
Волгоград 1
Купить билеты
829В
Ласточка
Санкт-Петербург
Москва
14:21
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 40 мин.
23:01
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
250Ь
Костомукша
Москва
14:22
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 4 ч. 56 мин.
23:59
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
747А
Невский Экспресс
Санкт-Петербург
Москва
14:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
6 ч. 44 мин.
21:24
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
729А
Санкт-Петербург
Москва
14:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
6 ч. 44 мин.
21:24
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
553А
Санкт-Петербург
Казань
14:50
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
1 д. 1 ч. 23 мин.
16:13
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
771А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
15:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
4 ч. 3 мин.
19:03
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
773А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
15:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
4 ч. 3 мин.
19:13
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
133А
Поволжье
Санкт-Петербург
Казань
15:15
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
19 ч. 43 мин.
10:58
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
725Ч
Ласточка
Санкт-Петербург
Москва
15:16
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
6 ч. 42 мин.
21:58
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
139М
Санкт-Петербург
Брянск
15:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
16 ч. 4 мин.
07:30
Брянск Орловский
Купить билеты
277А
Санкт-Петербург
Анапа
15:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 14 ч. 49 мин.
06:15
Анапа
Купить билеты
105А
Санкт-Петербург
Оренбург
15:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 13 ч. 58 мин.
05:24
Оренбург
Купить билеты
253В
Санкт-Петербург
Киров
15:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
23 ч. 59 мин.
15:25
Киров (Пассажирский)
Купить билеты
233Ч
Санкт-Петербург
Казань
15:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
22 ч. 32 мин.
13:58
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
193А
Санкт-Петербург
Владикавказ
15:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
2 д. 1 ч. 17 мин.
16:43
Владикавказ
Купить билеты
424А
Санкт-Петербург
Кострома
15:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
18 ч. 50 мин.
10:20
Кострома Новая
Купить билеты
224Г
Санкт-Петербург
Киров
15:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
22 ч. 21 мин.
13:51
Киров (Пассажирский)
Купить билеты
192В
Санкт-Петербург
Челябинск
15:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 17 ч. 15 мин.
08:45
Челябинск-Главный
Купить билеты
455А
Санкт-Петербург
Архангельск
15:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
1 д. 4 ч. 20 мин.
19:50
Архангельск-Город
Купить билеты
785М
Аллегро
Санкт-Петербург
Хельсинки (Финляндия)
15:30
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
4 ч. 30 мин.
20:00
Хельсинки
Купить билеты
241А
Мурманск
Москва
15:33
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 13 ч. 45 мин.
04:15
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
191Ч
Санкт-Петербург
Екатеринбург
15:45
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
1 д. 17 ч. 42 мин.
09:27
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
845В
Ласточка
Санкт-Петербург
Москва
15:59
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
7 ч. 58 мин.
23:57
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
192А
Санкт-Петербург
Челябинск
16:02
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 17 ч. 13 мин.
09:15
Челябинск-Главный
Купить билеты
072Е
Демидовский Экспресс
Санкт-Петербург
Екатеринбург
16:02
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 11 ч. 32 мин.
03:34
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
150А
Санкт-Петербург
Челябинск
16:02
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 17 ч. 21 мин.
09:23
Челябинск-Главный
Купить билеты
324А
Санкт-Петербург
Ижевск
16:02
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 6 ч. 48 мин.
22:50
Ижевск
Купить билеты
597Ч
Санкт-Петербург
Адлер
16:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
2 д. 8 ч. 37 мин.
00:42
Адлер
Купить билеты
083А
Санкт-Петербург
Гомель (Беларусь)
16:10
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
15 ч. 34 мин.
07:44
Гомель (Пассажирский)
Купить билеты
181А
Санкт-Петербург
Киров
16:22
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
20 ч. 53 мин.
13:15
Киров (Пассажирский)
Купить билеты
121В
Санкт-Петербург
Новороссийск
16:27
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 19 ч. 3 мин.
11:30
Новороссийск
Купить билеты
259А
Санкт-Петербург
Анапа
16:28
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 20 ч. 32 мин.
13:00
Анапа
Купить билеты
182А
Санкт-Петербург
Киров
16:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
22 ч. 55 мин.
15:25
Киров (Пассажирский)
Купить билеты
121А
Ночной Экспресс
Санкт-Петербург
Владикавказ
16:32
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
2 д. 1 ч. 1 мин.
17:33
Владикавказ
Купить билеты
265А
Санкт-Петербург
Ярославль
16:35
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
16 ч. 35 мин.
09:10
Ярославль (Главный)
Купить билеты
261А
Санкт-Петербург
Мурманск
16:35
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 4 ч. 15 мин.
20:50
Мурманск
Купить билеты
229А
Санкт-Петербург
Киров
16:35
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 1 ч. 1 мин.
17:36
Киров (Пассажирский)
Купить билеты
259В
Санкт-Петербург
Минск (Беларусь)
16:46
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
16 ч. 40 мин.
09:26
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
267А
Санкт-Петербург
Москва
16:52
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
11 ч. 48 мин.
04:40
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
775А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
17:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
3 ч. 52 мин.
20:52
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
212А
Москва
Петрозаводск
17:03
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
16 ч. 2 мин.
00:12
Петрозаводск
Купить билеты
246В
Санкт-Петербург
Екатеринбург
17:05
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 17 ч. 29 мин.
10:34
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
350А
Санкт-Петербург
Костомукша
17:08
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
16 ч. 2 мин.
09:10
Костомукша
Купить билеты
292Е
Санкт-Петербург
Екатеринбург
17:09
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 11 ч. 5 мин.
04:14
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
777А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
17:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
4 ч. 5 мин.
21:15
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
007А
Таврия
Санкт-Петербург
Севастополь
17:15
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 14 ч. 10 мин.
07:25
Севастополь
Купить билеты
175Ч
Санкт-Петербург
Адлер
17:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 16 ч. 35 мин.
09:55
Адлер
Купить билеты
725В
Ласточка
Санкт-Петербург
Москва
17:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
5 ч. 37 мин.
22:57
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
745У
Аврора
Санкт-Петербург
Москва
17:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
6 ч. 10 мин.
23:30
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
203В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
17:25
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 19 ч. 45 мин.
13:10
Минеральные Воды
Купить билеты
157А
Санкт-Петербург
Орел
17:25
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
14 ч. 42 мин.
08:07
Орел
Купить билеты
099А
Санкт-Петербург
Адлер
17:34
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
2 д. 3 ч. 25 мин.
20:59
Адлер
Купить билеты
251У
Санкт-Петербург
Москва
17:34
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
10 ч. 26 мин.
04:00
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
337Ж
Санкт-Петербург
Самара
17:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 14 ч. 25 мин.
08:10
Самара
Купить билеты
347Ж
Санкт-Петербург
Уфа
17:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
2 д. 2 ч. 25 мин.
20:10
Уфа
Купить билеты
047А
Санкт-Петербург
Самара
17:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 13 ч. 50 мин.
07:35
Самара
Купить билеты
347А
Санкт-Петербург
Уфа
17:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
2 д. 1 ч. 1 мин.
18:46
Уфа
Купить билеты
806Ч
Ласточка
Санкт-Петербург
Петрозаводск
18:00
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
4 ч. 57 мин.
22:57
Петрозаводск
Купить билеты
806В
Ласточка
Санкт-Петербург
Петрозаводск
18:00
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
4 ч. 59 мин.
22:59
Петрозаводск
Купить билеты
109А
Андрей Тульников
Санкт-Петербург
Астрахань
18:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 12 ч. 15 мин.
06:20
Астрахань
Купить билеты
079Ч
Санкт-Петербург
Калининград
18:06
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
1 д. 1 ч. 12 мин.
19:18
Калининград Южный (Пассажирский)
Купить билеты
283А
Санкт-Петербург
Москва
18:08
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
10 ч. 42 мин.
04:50
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
059А
Волга
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
18:15
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
14 ч. 15 мин.
08:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
051Б
Санкт-Петербург
Брест
18:26
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
18 ч. 4 мин.
12:30
Брест-Центральный
Купить билеты
135А
Санкт-Петербург
Махачкала
18:29
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
2 д. 3 ч. 49 мин.
22:18
Махачкала
Купить билеты
251А
Санкт-Петербург
Владикавказ
18:29
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 23 ч. 58 мин.
18:27
Владикавказ
Купить билеты
279А
Санкт-Петербург
Таганрог
18:29
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 12 ч. 29 мин.
06:58
Таганрог-Пассажирский (Новый Вокзал)
Купить билеты
187А
Санкт-Петербург
Смоленск
18:35
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
17 ч. 51 мин.
12:26
Смоленск (Центральный)
Купить билеты
223А
Санкт-Петербург
Псков
18:50
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
4 ч. 21 мин.
23:11
Псков (Пассажирский)
Купить билеты
023А
Юность
Санкт-Петербург
Псков
18:50
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
4 ч. 18 мин.
23:08
Псков (Пассажирский)
Купить билеты
224В
Москва
Псков
18:50
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
15 ч. 18 мин.
23:08
Псков (Пассажирский)
Купить билеты
779А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
19:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
4 ч. 8 мин.
23:08
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
217У
Санкт-Петербург
Москва
19:07
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
20 ч. 1 мин.
15:08
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
781А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
19:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
4 ч. 8 мин.
23:18
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
693А
Санкт-Петербург
Великие Луки
19:10
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
12 ч. 20 мин.
07:30
Великие Луки
Купить билеты
063В
Санкт-Петербург
Самара
19:16
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
21 ч. 29 мин.
16:45
Самара
Купить билеты
169А
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
19:16
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 17 ч. 34 мин.
12:50
Симферополь
Купить билеты
242А
Москва
Мурманск
19:19
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 12 ч. 39 мин.
23:26
Мурманск
Купить билеты
182Е
Таврия
Санкт-Петербург
Екатеринбург
19:20
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 13 ч. 39 мин.
08:59
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
803М
Ласточка
Санкт-Петербург
Великий Новгород
19:21
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
3 ч. 14 мин.
22:35
Великий Новгород (Вокзал)
Купить билеты
231В
Санкт-Петербург
Москва
19:21
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
9 ч. 19 мин.
04:40
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
823В
Ласточка
Санкт-Петербург
Хелюля
19:25
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
4 ч. 34 мин.
23:59
Хелюля
Купить билеты
179А
Таврия
Санкт-Петербург

19:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 19 ч. 4 мин.
14:30
Евпатория
Купить билеты
181В
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
19:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 17 ч. 14 мин.
12:40
Симферополь
Купить билеты
259Ч
Санкт-Петербург
Липецк
19:27
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
19 ч. 37 мин.
15:04
Липецк
Купить билеты
273А
Санкт-Петербург
Орел
19:27
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
15 ч. 41 мин.
11:08
Орел
Купить билеты
267В
Санкт-Петербург
Орел
19:27
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
15 ч. 41 мин.
11:08
Орел
Купить билеты
566В
Санкт-Петербург
Ярославль
19:35
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
15 ч. 30 мин.
11:05
Ярославль (Главный)
Купить билеты
045А
Скорый
Санкт-Петербург
Иваново
19:36
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
15 ч. 7 мин.
10:43
Иваново
Купить билеты
206А
Санкт-Петербург
Вологда
19:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
11 ч. 5 мин.
06:45
Вологда 1
Купить билеты
192Е
Санкт-Петербург
Екатеринбург
19:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 14 ч. 3 мин.
09:48
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
249А
Санкт-Петербург
Москва
19:50
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
8 ч. 50 мин.
04:40
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
928У
Туристский Поезд В Карелию
Москва
Санкт-Петербург
20:00
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
1 д. 15 ч. 45 мин.
23:37
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
Купить билеты
035А
Северная Пальмира (Двухэтажный)
Санкт-Петербург
Адлер
20:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 13 ч. 37 мин.
09:42
Адлер
Купить билеты
235А
Санкт-Петербург
Воронеж
20:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
16 ч. 5 мин.
12:10
Воронеж 1
Купить билеты
035В
Санкт-Петербург
Адлер
20:06
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 14 ч. 37 мин.
10:43
Адлер
Купить билеты
081А
Санкт-Петербург
Белгород
20:15
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
16 ч. 56 мин.
13:11
Белгород
Купить билеты
483А
Санкт-Петербург
Брянск
20:15
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
1 д. 0 ч. 2 мин.
20:17
Брянск Орловский
Купить билеты
089А
Санкт-Петербург
Волгоград
20:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 8 ч. 38 мин.
04:58
Волгоград 1
Купить билеты
813В
Санкт-Петербург
Псков
20:20
Санкт-Петербург (Балтийский Вокзал)
3 ч. 27 мин.
23:47
Псков (Пассажирский)
Купить билеты
787М
Аллегро
Санкт-Петербург
Хельсинки (Финляндия)
20:30
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
4 ч. 31 мин.
01:01
Хельсинки
Купить билеты
257А
Санкт-Петербург
Москва
20:31
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 9 мин.
04:40
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
079А
Санкт-Петербург
Волгоград
20:32
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 8 ч. 26 мин.
04:58
Волгоград 1
Купить билеты
115А
Санкт-Петербург
Адлер
20:33
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 22 ч. 13 мин.
18:46
Адлер
Купить билеты
115Ч
Санкт-Петербург
Новороссийск
20:36
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 22 ч. 9 мин.
18:45
Новороссийск
Купить билеты
318Я
Белые Ночи
Санкт-Петербург
Вологда
20:38
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
12 ч. 12 мин.
08:50
Вологда 1
Купить билеты
618Я
Белые Ночи
Санкт-Петербург
Вологда
20:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
12 ч. 13 мин.
08:53
Вологда 1
Купить билеты
261Б
Санкт-Петербург
Минск (Беларусь)
20:40
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
14 ч. 25 мин.
11:05
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
249Б
Санкт-Петербург
Минск (Беларусь)
20:45
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
14 ч. 23 мин.
11:08
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
049Б
Санкт-Петербург
Минск (Беларусь)
20:45
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
14 ч. 23 мин.
11:08
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
783А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
20:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
3 ч. 54 мин.
00:44
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
170В
Санкт-Петербург
Архангельск
20:58
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
22 ч. 27 мин.
19:25
Архангельск-Город
Купить билеты
785А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
21:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
3 ч. 56 мин.
00:56
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
287Ч
Санкт-Петербург
Москва
21:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
7 ч. 32 мин.
04:37
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
211А
Петрозаводск
Москва
21:05
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
15 ч. 0 мин.
04:40
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
377А
Санкт-Петербург
Великие Луки
21:07
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
9 ч. 23 мин.
06:30
Великие Луки
Купить билеты
087А
Санкт-Петербург
Смоленск
21:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
15 ч. 37 мин.
12:47
Смоленск (Центральный)
Купить билеты
153А
Санкт-Петербург
Москва
21:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
7 ч. 30 мин.
04:40
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
175А
Санкт-Петербург
Красноярск
21:10
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
3 д. 5 ч. 10 мин.
02:20
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
289А
Архангельск
Москва
21:13
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 7 ч. 48 мин.
05:14
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
281М
Санкт-Петербург
Белгород
21:16
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 0 ч. 58 мин.
22:14
Белгород
Купить билеты
453А
Санкт-Петербург
Ярославль
21:18
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
19 ч. 21 мин.
16:39
Ярославль (Главный)
Купить билеты
209А
Санкт-Петербург
Москва
21:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
7 ч. 54 мин.
05:14
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
125А
Санкт-Петербург
Москва
21:21
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
7 ч. 53 мин.
05:14
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
022Ч
Санкт-Петербург
Мурманск
21:24
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
23 ч. 59 мин.
21:23
Мурманск
Купить билеты
012А
Санкт-Петербург
Мурманск
21:24
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
23 ч. 59 мин.
21:23
Мурманск
Купить билеты
012Ч
Санкт-Петербург
Мурманск
21:24
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
23 ч. 59 мин.
21:23
Мурманск
Купить билеты
127А
Санкт-Петербург
Москва
21:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
7 ч. 55 мин.
05:21
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
159А
Санкт-Петербург
Красноярск
21:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
3 д. 10 ч. 14 мин.
07:40
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
029У
Санкт-Петербург
Белгород
21:30
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
16 ч. 41 мин.
14:11
Белгород
Купить билеты
057А
Санкт-Петербург
Москва
21:35
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 15 мин.
05:50
Москва (Киевский Вокзал)
Купить билеты
243Ч
Санкт-Петербург
Брянск
21:46
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
18 ч. 16 мин.
16:02
Брянск Орловский
Купить билеты
229Ч
Санкт-Петербург
Смоленск
21:46
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
12 ч. 49 мин.
10:35
Смоленск (Центральный)
Купить билеты
027А
Санкт-Петербург
Москва
22:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
7 ч. 42 мин.
05:42
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
043А
Санкт-Петербург
Кострома
22:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
11 ч. 54 мин.
10:04
Кострома Новая
Купить билеты
029А
Санкт-Петербург
Москва
22:11
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
7 ч. 38 мин.
05:49
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
038В
Выборг
Москва
22:11
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
10 ч. 32 мин.
06:02
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
038Я
Выборг
Москва
22:11
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
10 ч. 32 мин.
06:02
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
749У
Аврора
Санкт-Петербург
Москва
22:15
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
6 ч. 45 мин.
05:00
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
841Ч
Санкт-Петербург
Москва
22:16
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
7 ч. 9 мин.
05:25
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
055В
Санкт-Петербург
Москва
22:16
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
7 ч. 53 мин.
06:09
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
727Ч
Ласточка
Санкт-Петербург
Москва
22:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
6 ч. 30 мин.
04:50
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
156А
Санкт-Петербург
Архангельск
22:20
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
23 ч. 50 мин.
22:10
Архангельск-Город
Купить билеты
824В
Ласточка
Хелюля
Санкт-Петербург
22:29
Удельная
4 ч. 28 мин.
22:39
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
Купить билеты
103А
Санкт-Петербург
Белгород
22:30
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 0 ч. 45 мин.
23:15
Белгород
Купить билеты
015А
Арктика
Мурманск
Москва
22:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 11 ч. 49 мин.
07:19
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
607А
Санкт-Петербург
Великие Луки
22:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
9 ч. 0 мин.
07:30
Великие Луки
Купить билеты
556Ч
Санкт-Петербург
Архангельск
22:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
1 д. 0 ч. 20 мин.
22:50
Архангельск-Город
Купить билеты
247А
Санкт-Петербург
Анапа
22:31
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 19 ч. 19 мин.
17:50
Анапа
Купить билеты
245А
Санкт-Петербург
Ейск
22:31
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 14 ч. 51 мин.
13:22
Ейск
Купить билеты
253А
Санкт-Петербург
Казань
22:31
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 0 ч. 54 мин.
23:25
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
203А
Санкт-Петербург
Белгород
22:31
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
1 д. 0 ч. 44 мин.
23:15
Белгород
Купить билеты
677А
Санкт-Петербург
Великие Луки
22:34
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
8 ч. 58 мин.
07:32
Великие Луки
Купить билеты
822Ч
Ласточка
Сортавала
Санкт-Петербург
22:34
Удельная
3 ч. 58 мин.
22:43
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
Купить билеты
015Ч
Петрозаводск
Москва
22:41
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
15 ч. 30 мин.
06:50
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
610А
Санкт-Петербург
Сонково
22:48
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
13 ч. 2 мин.
11:50
Сонково
Купить билеты
310А
Москва
Сонково
22:48
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
21 ч. 33 мин.
11:58
Сонково
Купить билеты
019У
Мегаполис
Санкт-Петербург
Москва
22:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 10 мин.
07:00
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
012В
Санкт-Петербург
Петрозаводск
23:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
7 ч. 50 мин.
06:50
Петрозаводск
Купить билеты
025А
«Смена А. Бетанкур»
Санкт-Петербург
Москва
23:04
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
7 ч. 12 мин.
06:16
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
297А
Санкт-Петербург
Курск
23:04
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
16 ч. 51 мин.
15:55
Курск
Купить билеты
263А
Санкт-Петербург
Орел
23:04
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
14 ч. 26 мин.
13:30
Орел
Купить билеты
213В
Санкт-Петербург
Орел
23:04
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
14 ч. 39 мин.
13:43
Орел
Купить билеты
235Ч
Санкт-Петербург
Москва
23:04
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
7 ч. 37 мин.
06:41
Москва (Курский Вокзал)
Купить билеты
214Ь
Псков
Петрозаводск
23:20
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
14 ч. 3 мин.
06:50
Петрозаводск
Купить билеты
112А
Санкт-Петербург
Петрозаводск
23:20
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
7 ч. 30 мин.
06:50
Петрозаводск
Купить билеты
003А
Экспресс
Санкт-Петербург
Москва
23:30
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
9 ч. 0 мин.
08:30
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
479А
Санкт-Петербург
Сухум (Абхазия)
23:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
2 д. 10 ч. 25 мин.
09:55
Сухум
Купить билеты
157В
Санкт-Петербург
Москва
23:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
11 ч. 27 мин.
10:57
Москва (Восточный Вокзал)
Купить билеты
481А
Санкт-Петербург
Имеретинский Курорт (Адлер)
23:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
2 д. 5 ч. 18 мин.
04:48
Имеретинский Курорт
Купить билеты
005А
Санкт-Петербург
Москва
23:36
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 9 мин.
07:45
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
027Ч
Санкт-Петербург
Москва
23:36
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
7 ч. 43 мин.
07:19
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
195А
Санкт-Петербург
Москва
23:36
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 9 мин.
07:45
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
815Р
Ласточка
Санкт-Петербург
Псков
23:40
Санкт-Петербург (Балтийский Вокзал)
3 ч. 26 мин.
03:06
Псков (Пассажирский)
Купить билеты
053А
Гранд Экспресс
Санкт-Петербург
Москва
23:48
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 26 мин.
08:14
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
053Ч
Гранд Экспресс
Санкт-Петербург
Москва
23:49
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 25 мин.
08:14
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
001А
Красная Стрела
Санкт-Петербург
Москва
23:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
8 ч. 0 мин.
07:55
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
224Ь
Псков
Москва
23:59
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
14 ч. 58 мин.
10:05
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Санкт-Петербург включает 712 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:12 по направлению к станции Санкт-Петербург;
  • последний поезд прибывает в 23:59 от станции Москва.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Санкт-Петербург.

Актуальное расписание поездов станции Санкт-Петербург, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Санкт-Петербург можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Санкт-Петербург

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн