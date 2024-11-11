Маршрут следования поезда 823В Санкт-Петербург — Хелюля на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Хелюля с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
19:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Выборг
20:27
20:35
122 км.
1 ч. 2 мин.
Каменногорск
21:07
21:27
155 км.
1 ч. 42 мин.
Хийтола
22:16
22:19
198 км.
2 ч. 51 мин.
Элисенваара
22:43
22:44
218 км.
3 ч. 18 мин.
Яккима
23:04
23:05
240 км.
3 ч. 39 мин.
Сортавала
23:35
23:40
274 км.
4 ч. 10 мин.
Сортавала-Центр
23:43
23:45
275 км.
4 ч. 18 мин.
Морозная
23:51
23:53
278 км.
4 ч. 26 мин.
Хелюля
23:59
279 км.
4 ч. 34 мин.
