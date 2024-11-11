Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 160B Москва — Петрозаводск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 160B Москва — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
16:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
19:03
19:05
160 км.
2 ч. 13 мин.
Бологое-Московское
20:34
20:35
320 км.
3 ч. 44 мин.
Малая Вишера
22:00
22:01
471 км.
5 ч. 10 мин.
Чудово-Московское
22:27
22:29
514 км.
5 ч. 37 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
00:29
00:44
627 км.
7 ч. 39 мин.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
01:10
02:25
632 км.
8 ч. 20 мин.
Белоостров
02:57
02:58
660 км.
10 ч. 7 мин.
Зеленогорск
03:10
03:11
678 км.
10 ч. 20 мин.
Выборг
03:55
04:25
754 км.
11 ч. 5 мин.
Каменногорск
05:01
05:02
787 км.
12 ч. 11 мин.
Хийтола
05:53
05:54
830 км.
13 ч. 3 мин.
Элисенваара
06:17
07:24
850 км.
13 ч. 27 мин.
Яккима
07:47
07:48
872 км.
14 ч. 57 мин.
Сортавала
08:25
08:50
906 км.
15 ч. 35 мин.
Морозная
08:59
09:00
910 км.
16 ч. 9 мин.
Маткаселькя
09:30
09:31
936 км.
16 ч. 40 мин.
Черные Камни
09:42
09:43
943 км.
16 ч. 52 мин.
Янисъярви
10:00
10:01
959 км.
17 ч. 10 мин.
Леппясюрья
10:21
10:22
979 км.
17 ч. 31 мин.
Райконкоски
10:36
10:37
991 км.
17 ч. 46 мин.
Лоймола
10:50
10:51
1003 км.
18 ч. 0 мин.
Пийтсиеки
11:10
11:11
1022 км.
18 ч. 20 мин.
Суоярви 1
11:27
11:39
1035 км.
18 ч. 37 мин.
Новые Пески
12:29
12:30
1077 км.
19 ч. 39 мин.
Эссойла
12:50
12:51
1090 км.
20 ч. 0 мин.
Чална-Онежская
13:46
13:47
1135 км.
20 ч. 56 мин.
Петрозаводск
14:13
1152 км.
21 ч. 23 мин.
