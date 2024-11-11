Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 105А Санкт-Петербург — Оренбург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
27
Маршрут следования поезда 105А Санкт-Петербург — Оренбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Оренбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
15:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
17:15
17:16
160 км.
1 ч. 49 мин.
Окуловка
18:06
18:07
241 км.
2 ч. 40 мин.
Бологое-Московское
19:18
19:30
311 км.
3 ч. 52 мин.
Вышний Волочек
20:05
20:06
354 км.
4 ч. 39 мин.
Тверь
21:12
21:14
470 км.
5 ч. 46 мин.
Рязань 1
02:57
03:09
812 км.
11 ч. 31 мин.
Шилово
04:26
04:30
895 км.
13 ч. 0 мин.
Сасово
05:27
05:31
962 км.
14 ч. 1 мин.
Зубова Поляна
06:26
06:28
1028 км.
15 ч. 0 мин.
Потьма
06:37
06:39
1033 км.
15 ч. 11 мин.
Торбеево
06:59
07:01
1055 км.
15 ч. 33 мин.
Ковылкино
07:37
07:39
1099 км.
16 ч. 11 мин.
Рузаевка
08:43
09:08
1166 км.
17 ч. 17 мин.
Пенза 1
11:46
12:11
1260 км.
20 ч. 20 мин.
Кузнецк
14:03
14:08
1366 км.
22 ч. 37 мин.
Сызрань 1
16:15
16:42
1491 км.
1 д. 0 ч. 49 мин.
Жигулевск
18:32
18:37
1564 км.
1 д. 3 ч. 6 мин.
Жигулевское Море
18:58
19:19
1572 км.
1 д. 3 ч. 32 мин.
Самара
21:30
22:25
1623 км.
1 д. 6 ч. 4 мин.
Кинель
23:11
23:13
1657 км.
1 д. 7 ч. 45 мин.
Бузулук
01:11
01:32
1777 км.
1 д. 9 ч. 45 мин.
Тоцкая
02:19
02:21
1823 км.
1 д. 10 ч. 53 мин.
Сорочинская
02:48
02:50
1847 км.
1 д. 11 ч. 22 мин.
Новосергиевская
03:34
03:35
1898 км.
1 д. 12 ч. 8 мин.
Переволоцкая
04:14
04:15
1941 км.
1 д. 12 ч. 48 мин.
Оренбург
05:24
2003 км.
1 д. 13 ч. 58 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Оренбург Распечатать расписание поезда