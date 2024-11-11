11:10
3 ч. 50 мин.
15:00
4
Маршрут следования поезда 765А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
11:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
11:56
11:57
116 км.
0 ч. 46 мин.
Бологое-Московское
12:57
12:58
311 км.
1 ч. 47 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
15:00
631 км.
3 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
На улицебыло +32 градуса, а у нас кондиционеры работали так, что никакой жары вообще не ощущалось. Очень хороший поезд и вежливый персонал. Приятно было проехать на таком поезде!
Поезд очень скоростной – это несомненный плюс. Однако очень грустно что я так и не смог зарядить свой телефон, так как не было розетки. В москву приехал с почти дохлым зарядом, хорошо хоть хватило вызвать такси.
Спасибо за тот уют и чистоту, которая был в поезде. Отдельно Игорю, нашему проводнику за то что заботился и обхаживал нас на протяжении всей поездки) В этом поезде были самые чистые туалеты, которые я видела в поездах.
Везде на всех рекламках говорится, что в поезде есть вайфай. Однако по факту он есть но никакущий! Подсоединяется – да. Но нифига вообще не тянет. Я уже как-то писал отзыв – ничего не поменялось. Такое чуство, что всем плевать
Ехали в Москву 8 марта – всех женщин поздравили))) Это так миииииило))))) Всем дали по тюльпану)))))) Я растаяла))))