Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 182А Санкт-Петербург — Киров
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
16:30
22 ч. 55 мин.
15:25
27
Маршрут следования поезда 182А Санкт-Петербург — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
16:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
18:33
18:52
103 км.
2 ч. 3 мин.
Тихвин
20:07
20:09
177 км.
3 ч. 37 мин.
Бабаево
22:37
23:07
317 км.
6 ч. 7 мин.
Череповец 1
01:12
01:29
432 км.
8 ч. 42 мин.
Шексна
02:09
02:11
466 км.
9 ч. 39 мин.
Чебсара
02:33
02:35
483 км.
10 ч. 3 мин.
Кипелово
02:57
02:59
501 км.
10 ч. 27 мин.
Вологда 1
03:49
04:09
543 км.
11 ч. 19 мин.
Вохтога
05:21
05:22
623 км.
12 ч. 51 мин.
Буй
05:59
06:14
670 км.
13 ч. 29 мин.
Россолово
06:47
06:48
697 км.
14 ч. 17 мин.
Галич
07:08
07:32
717 км.
14 ч. 38 мин.
Лопарево
07:57
08:10
736 км.
15 ч. 27 мин.
Антропово
08:28
08:30
756 км.
15 ч. 58 мин.
Николо-Полома
08:51
08:53
779 км.
16 ч. 21 мин.
Номжа
09:05
09:06
790 км.
16 ч. 35 мин.
Нея
09:22
09:24
806 км.
16 ч. 52 мин.
Брантовка
09:46
09:47
833 км.
17 ч. 16 мин.
Мантурово
10:08
10:10
857 км.
17 ч. 38 мин.
Шекшема
10:33
10:34
882 км.
18 ч. 3 мин.
Шарья
10:55
11:10
902 км.
18 ч. 25 мин.
Поназырево
11:47
11:49
948 км.
19 ч. 17 мин.
Гостовская
12:08
12:10
969 км.
19 ч. 38 мин.
Шабалино
12:29
12:30
993 км.
19 ч. 59 мин.
Котельнич 1
13:34
13:36
1065 км.
21 ч. 4 мин.
Киров
Пассажирский
15:25
1146 км.
22 ч. 55 мин.
