Киров: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Киров. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Киров работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Киров на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
398Г
Киров
Казань
00:01
Киров (Пассажирский)
15 ч. 54 мин.
15:55
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
290Г
Нижний Новгород
Котлас
00:04
Киров (Пассажирский)
15 ч. 16 мин.
08:16
Котлас Южный
Купить билеты
208Г
Нижний Новгород
Воркута
00:04
Киров (Пассажирский)
1 д. 15 ч. 30 мин.
08:30
Воркута
Купить билеты
505Е
Екатеринбург
Котлас
00:04
Киров (Пассажирский)
1 д. 0 ч. 36 мин.
08:16
Котлас Южный
Купить билеты
509Е
Пермь
Котлас
00:04
Киров (Пассажирский)
17 ч. 36 мин.
08:16
Котлас Южный
Купить билеты
513Е
Екатеринбург
Котлас
00:04
Киров (Пассажирский)
1 д. 1 ч. 31 мин.
08:16
Котлас Южный
Купить билеты
278Г
Нижний Новгород
Салехард
00:07
Киров (Пассажирский)
1 д. 19 ч. 45 мин.
11:55
Лабытнанги
Купить билеты
512У
Челябинск
Котлас
00:07
Киров (Пассажирский)
1 д. 10 ч. 11 мин.
08:16
Котлас Южный
Купить билеты
507И
Екатеринбург
Котлас
00:30
Киров (Пассажирский)
1 д. 2 ч. 40 мин.
09:25
Котлас Южный
Купить билеты
001М
Россия
Владивосток
Москва
01:15
Киров (Пассажирский)
6 д. 1 ч. 48 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
201Г
Киров
Москва
01:15
Киров (Пассажирский)
12 ч. 43 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
205Е
Екатеринбург
Нижний Новгород
01:17
Киров (Пассажирский)
20 ч. 15 мин.
08:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
037Н
Томич
Томск
Москва
01:25
Киров (Пассажирский)
2 д. 5 ч. 39 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
229Г
Киров
Москва
01:25
Киров (Пассажирский)
12 ч. 48 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
595Э
Саратов
Котлас
02:00
Киров (Пассажирский)
1 д. 10 ч. 41 мин.
10:05
Котлас Южный
Купить билеты
231Г
Киров
Москва
02:11
Киров (Пассажирский)
11 ч. 57 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
005Щ
Улан-Батор (Монголия)
Москва
02:11
Киров (Пассажирский)
4 д. 3 ч. 46 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
003З
Пекин (Китай)
Москва
02:11
Киров (Пассажирский)
5 д. 11 ч. 41 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
019Ч
Пекин (Китай)
Москва
02:11
Киров (Пассажирский)
5 д. 20 ч. 8 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
213Н
Новосибирск
Москва
02:11
Киров (Пассажирский)
1 д. 21 ч. 51 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
288У
Челябинск
Москва
02:11
Киров (Пассажирский)
1 д. 8 ч. 30 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
298Е
Челябинск
Москва
02:11
Киров (Пассажирский)
1 д. 8 ч. 30 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
267И
Иркутск
Москва
02:11
Киров (Пассажирский)
3 д. 3 ч. 28 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
202Ч
Москва
Екатеринбург
02:18
Киров (Пассажирский)
1 д. 1 ч. 50 мин.
15:10
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
067Ы
Абакан
Москва
02:21
Киров (Пассажирский)
3 д. 3 ч. 28 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
077Ы
Абакан
Москва
02:21
Киров (Пассажирский)
3 д. 0 ч. 1 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
084М
Северный Урал
Москва
Приобье
02:28
Киров (Пассажирский)
1 д. 21 ч. 58 мин.
11:33
Приобье
Купить билеты
924М
По Золотому Кольцу
Москва
Нерюнгри
02:28
Киров (Пассажирский)
5 д. 10 ч. 57 мин.
00:32
Нерюнгри
Купить билеты
012Я
Ямал
Москва
Новый Уренгой
02:29
Киров (Пассажирский)
2 д. 18 ч. 30 мин.
08:30
Новый Уренгой
Купить билеты
212Ж
Москва
Тюмень
02:29
Киров (Пассажирский)
1 д. 13 ч. 34 мин.
03:34
Тюмень
Купить билеты
089Г
Воркута
Нижний Новгород
03:16
Киров (Пассажирский)
1 д. 14 ч. 20 мин.
09:25
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
277Г
Салехард
Нижний Новгород
03:44
Киров (Пассажирский)
1 д. 17 ч. 5 мин.
09:53
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
289Я
Котлас
Нижний Новгород
03:44
Киров (Пассажирский)
14 ч. 12 мин.
09:53
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
506Й
Нижний Новгород
Челябинск
03:50
Киров (Пассажирский)
1 д. 1 ч. 10 мин.
23:10
Челябинск-Главный
Купить билеты
239Н
Новосибирск
Москва
04:04
Киров (Пассажирский)
1 д. 21 ч. 17 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
161Э
Владивосток
Москва
04:04
Киров (Пассажирский)
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
009Н
Владивосток
Москва
04:10
Киров (Пассажирский)
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
901Ы
Красноярск
Москва
04:10
Киров (Пассажирский)
2 д. 11 ч. 10 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
207Г
Воркута
Нижний Новгород
04:33
Киров (Пассажирский)
1 д. 13 ч. 53 мин.
10:17
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
973Э
Владивосток
Москва
04:40
Киров (Пассажирский)
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
198Г
Ижевск
Санкт-Петербург
04:56
Киров (Пассажирский)
1 д. 7 ч. 30 мин.
04:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
263Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
05:10
Киров (Пассажирский)
3 д. 8 ч. 48 мин.
07:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Купить билеты
092И
Москва – Северобайкальск
Москва
Северобайкальск
05:20
Киров (Пассажирский)
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
Северобайкальск
Купить билеты
086Я
Москва
Серов
05:20
Киров (Пассажирский)
1 д. 10 ч. 42 мин.
03:32
Серов
Купить билеты
070Я
Фирменный
Москва
Чита
05:30
Киров (Пассажирский)
4 д. 10 ч. 58 мин.
00:18
Чита 2
Купить билеты
984А
Москва
Хабаровск
05:36
Киров (Пассажирский)
8 д. 15 ч. 56 мин.
21:56
Хабаровск 1
Купить билеты
056Ы
Енисей
Москва
Красноярск
05:38
Киров (Пассажирский)
2 д. 12 ч. 3 мин.
04:53
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
070Ч
Москва
Чита
05:48
Киров (Пассажирский)
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
Купить билеты
008Е
Москва
Пермь
05:52
Киров (Пассажирский)
20 ч. 38 мин.
13:28
Пермь 2
Купить билеты
595Я
Котлас
Саратов
05:55
Киров (Пассажирский)
1 д. 11 ч. 15 мин.
08:30
Саратов 1 (Пассажирский)
Купить билеты
974А
Москва
Хабаровск
06:06
Киров (Пассажирский)
8 д. 13 ч. 31 мин.
19:31
Хабаровск 1
Купить билеты
507Я
Котлас
Екатеринбург
06:17
Киров (Пассажирский)
1 д. 0 ч. 10 мин.
21:25
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
719А
Ласточка
Киров
Нижний Новгород
06:21
Киров (Пассажирский)
4 ч. 59 мин.
11:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
743А
Ласточка
Киров
Нижний Новгород
06:21
Киров (Пассажирский)
4 ч. 51 мин.
11:12
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
009Е
Киров
Нижний Новгород
06:55
Киров (Пассажирский)
5 ч. 40 мин.
12:35
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
146У
Челябинск
Санкт-Петербург
07:17
Киров (Пассажирский)
1 д. 19 ч. 8 мин.
05:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
132Г
Ижевск
Санкт-Петербург
07:27
Киров (Пассажирский)
1 д. 7 ч. 30 мин.
06:05
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
198В
Санкт-Петербург
Ижевск
07:32
Киров (Пассажирский)
1 д. 6 ч. 51 мин.
15:20
Ижевск
Купить билеты
181Е
Екатеринбург
Санкт-Петербург
07:44
Киров (Пассажирский)
1 д. 14 ч. 50 мин.
05:56
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
248У
Челябинск
Санкт-Петербург
07:45
Киров (Пассажирский)
1 д. 21 ч. 55 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
246Е
Челябинск
Санкт-Петербург
07:46
Киров (Пассажирский)
1 д. 20 ч. 2 мин.
06:47
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
179Е
Екатеринбург
Санкт-Петербург
07:49
Киров (Пассажирский)
1 д. 14 ч. 50 мин.
05:56
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
186Г
Ижевск
Санкт-Петербург
07:54
Киров (Пассажирский)
1 д. 6 ч. 54 мин.
05:56
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
192У
Челябинск
Санкт-Петербург
08:05
Киров (Пассажирский)
2 д. 1 ч. 32 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
223Г
Киров
Санкт-Петербург
08:15
Киров (Пассажирский)
1 д. 0 ч. 25 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
191Е
Екатеринбург
Санкт-Петербург
08:16
Киров (Пассажирский)
1 д. 14 ч. 43 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
501Я
Котлас
Екатеринбург
08:47
Киров (Пассажирский)
1 д. 0 ч. 22 мин.
22:58
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
505Я
Котлас
Екатеринбург
08:47
Киров (Пассажирский)
1 д. 0 ч. 22 мин.
22:58
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
509Я
Котлас
Пермь
08:47
Киров (Пассажирский)
17 ч. 32 мин.
16:08
Пермь 2
Купить билеты
513Ь
Котлас
Екатеринбург
08:47
Киров (Пассажирский)
1 д. 0 ч. 22 мин.
22:58
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
505Ч
Котлас
Пермь
08:50
Киров (Пассажирский)
20 ч. 59 мин.
19:29
Пермь 2
Купить билеты
151В
Котлас
Новосибирск
08:50
Киров (Пассажирский)
2 д. 2 ч. 48 мин.
01:18
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
213Я
Котлас
Екатеринбург
08:52
Киров (Пассажирский)
23 ч. 7 мин.
21:43
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
202Е
Таврия
Москва
Екатеринбург
09:00
Киров (Пассажирский)
1 д. 1 ч. 56 мин.
22:56
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
503Я
Котлас
Казань
09:10
Киров (Пассажирский)
1 д. 1 ч. 13 мин.
23:43
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
288Я
Москва
Челябинск
10:05
Киров (Пассажирский)
1 д. 7 ч. 27 мин.
04:32
Челябинск-Главный
Купить билеты
006Щ
Москва
Улан-Батор (Монголия)
10:05
Киров (Пассажирский)
4 д. 4 ч. 33 мин.
01:38
Улан-Батор
Купить билеты
004З
Москва
Пекин (Китай)
10:05
Киров (Пассажирский)
5 д. 12 ч. 30 мин.
09:35
Пекин
Купить билеты
020Ч
Москва
Пекин (Китай)
10:05
Киров (Пассажирский)
6 д. 3 ч. 44 мин.
00:49
Пекин
Купить билеты
230Х
Москва
Пермь
10:05
Киров (Пассажирский)
20 ч. 34 мин.
17:39
Пермь 2
Купить билеты
240Х
Москва
Екатеринбург
10:05
Киров (Пассажирский)
1 д. 2 ч. 38 мин.
23:43
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
198Х
Москва
Иркутск
10:05
Киров (Пассажирский)
3 д. 6 ч. 55 мин.
04:25
Иркутск (Пассажирский)
Купить билеты
250Э
Москва
Екатеринбург
10:05
Киров (Пассажирский)
1 д. 2 ч. 38 мин.
23:43
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
145А
Санкт-Петербург
Челябинск
10:25
Киров (Пассажирский)
1 д. 15 ч. 22 мин.
04:32
Челябинск-Главный
Купить билеты
110Э
Москва
Новый Уренгой
10:25
Киров (Пассажирский)
2 д. 14 ч. 22 мин.
11:47
Новый Уренгой
Купить билеты
130Г
Ижевск
Санкт-Петербург
10:30
Киров (Пассажирский)
1 д. 8 ч. 5 мин.
09:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
260Г
Ижевск
Нижний Новгород
10:32
Киров (Пассажирский)
16 ч. 20 мин.
18:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
014Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
Новокузнецк
10:35
Киров (Пассажирский)
2 д. 15 ч. 48 мин.
05:33
Новокузнецк
Купить билеты
074Е
Санкт-Петербург
Тюмень
10:35
Киров (Пассажирский)
1 д. 15 ч. 51 мин.
05:36
Тюмень
Купить билеты
561Е
Новый Уренгой
Санкт-Петербург
10:37
Киров (Пассажирский)
3 д. 5 ч. 0 мин.
08:10
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
924Х
Москва
Москва
10:45
Киров (Пассажирский)
4 д. 17 ч. 30 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
010Н
Москва
Владивосток
10:45
Киров (Пассажирский)
6 д. 11 ч. 30 мин.
10:00
Владивосток
Купить билеты
191У
Челябинск
Санкт-Петербург
10:51
Киров (Пассажирский)
1 д. 19 ч. 42 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
131Г
Санкт-Петербург
Ижевск
10:55
Киров (Пассажирский)
1 д. 5 ч. 32 мин.
18:42
Ижевск
Купить билеты
324Г
Ижевск
Санкт-Петербург
10:56
Киров (Пассажирский)
1 д. 11 ч. 24 мин.
11:52
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
069Ч
Чита
Москва
11:32
Киров (Пассажирский)
4 д. 14 ч. 10 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
038Н
Томич
Москва
Томск
11:38
Киров (Пассажирский)
2 д. 7 ч. 6 мин.
05:31
Томск 2
Купить билеты
245У
Екатеринбург
Санкт-Петербург
11:44
Киров (Пассажирский)
1 д. 15 ч. 34 мин.
10:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
208М
Москва
Пермь
11:48
Киров (Пассажирский)
23 ч. 11 мин.
22:01
Пермь 2
Купить билеты
013Н
Новокузнецк
Новокузнецк
Санкт-Петербург
12:06
Киров (Пассажирский)
2 д. 18 ч. 57 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
073Е
Тюмень
Санкт-Петербург
12:06
Киров (Пассажирский)
1 д. 18 ч. 20 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
002Щ
Россия
Москва
Владивосток
12:10
Киров (Пассажирский)
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
Купить билеты
062М
Москва
Владивосток
12:10
Киров (Пассажирский)
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
Купить билеты
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
12:16
Киров (Пассажирский)
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
160М
Москва
Барнаул
12:24
Киров (Пассажирский)
2 д. 2 ч. 40 мин.
02:05
Барнаул
Купить билеты
071Е
Демидовский Экспресс
Екатеринбург
Санкт-Петербург
12:38
Киров (Пассажирский)
1 д. 13 ч. 32 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
149У
Челябинск
Санкт-Петербург
12:40
Киров (Пассажирский)
1 д. 19 ч. 0 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
924Я
«Серебряный маршрут»
Великий Устюг
Нижний Новгород
12:50
Киров (Пассажирский)
22 ч. 45 мин.
19:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
517В
Котлас
Челябинск
13:20
Киров (Пассажирский)
1 д. 10 ч. 9 мин.
08:45
Челябинск-Главный
Купить билеты
192В
Санкт-Петербург
Челябинск
14:04
Киров (Пассажирский)
1 д. 17 ч. 15 мин.
08:45
Челябинск-Главный
Купить билеты
068Ы
Москва
Абакан
14:29
Киров (Пассажирский)
3 д. 3 ч. 10 мин.
02:30
Абакан
Купить билеты
078Ы
Москва
Абакан
14:29
Киров (Пассажирский)
3 д. 3 ч. 30 мин.
02:50
Абакан
Купить билеты
192А
Санкт-Петербург
Челябинск
14:36
Киров (Пассажирский)
1 д. 17 ч. 13 мин.
09:15
Челябинск-Главный
Купить билеты
072Е
Демидовский Экспресс
Санкт-Петербург
Екатеринбург
14:39
Киров (Пассажирский)
1 д. 11 ч. 32 мин.
03:34
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
150А
Санкт-Петербург
Челябинск
14:39
Киров (Пассажирский)
1 д. 17 ч. 21 мин.
09:23
Челябинск-Главный
Купить билеты
324А
Санкт-Петербург
Ижевск
14:40
Киров (Пассажирский)
1 д. 6 ч. 48 мин.
22:50
Ижевск
Купить билеты
292Е
Санкт-Петербург
Екатеринбург
15:00
Киров (Пассажирский)
1 д. 11 ч. 5 мин.
04:14
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
511В
Котлас
Челябинск
15:10
Киров (Пассажирский)
1 д. 14 ч. 19 мин.
12:55
Челябинск-Главный
Купить билеты
298Х
Москва
Челябинск
16:08
Киров (Пассажирский)
1 д. 14 ч. 25 мин.
15:55
Челябинск-Главный
Купить билеты
201И
Екатеринбург
Москва
16:10
Киров (Пассажирский)
1 д. 5 ч. 14 мин.
05:40
Москва (Курский Вокзал)
Купить билеты
485Г
Киров
Анапа
16:12
Киров (Пассажирский)
2 д. 4 ч. 8 мин.
20:20
Анапа
Купить билеты
214М
Москва
Екатеринбург
16:35
Киров (Пассажирский)
1 д. 7 ч. 29 мин.
08:59
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
182Е
Таврия
Санкт-Петербург
Екатеринбург
16:35
Киров (Пассажирский)
1 д. 13 ч. 39 мин.
08:59
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
205Ж
Киров
Москва
16:43
Киров (Пассажирский)
13 ч. 15 мин.
05:58
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
745А
Ласточка
Киров
Нижний Новгород
17:00
Киров (Пассажирский)
4 ч. 59 мин.
21:59
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
086Е
Серов
Москва
17:09
Киров (Пассажирский)
1 д. 11 ч. 0 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
249Е
Екатеринбург
Москва
17:09
Киров (Пассажирский)
1 д. 3 ч. 2 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
229Е
Пермь
Москва
17:10
Киров (Пассажирский)
20 ч. 9 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
195Г
Киров
Москва
17:10
Киров (Пассажирский)
11 ч. 52 мин.
05:02
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
007Е
Кама
Пермь
Москва
17:16
Киров (Пассажирский)
19 ч. 47 мин.
05:22
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
17:20
Киров (Пассажирский)
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
109М
Новый Уренгой
Москва
17:20
Киров (Пассажирский)
2 д. 16 ч. 41 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
278И
Листвянка (ст. Байкал)
Нижний Новгород
17:20
Киров (Пассажирский)
3 д. 16 ч. 18 мин.
23:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
17:25
Киров (Пассажирский)
2 д. 13 ч. 12 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
255Е
Пермь
Москва
17:26
Киров (Пассажирский)
1 д. 17 ч. 52 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
291Ы
Красноярск
Москва
17:30
Киров (Пассажирский)
2 д. 12 ч. 46 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
001Э
Россия
Владивосток
Москва
17:37
Киров (Пассажирский)
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
099Э
Владивосток
Москва
17:44
Киров (Пассажирский)
6 д. 17 ч. 40 мин.
11:13
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
531Г
Киров
Адлер
17:50
Киров (Пассажирский)
2 д. 10 ч. 7 мин.
03:57
Адлер
Купить билеты
246В
Санкт-Петербург
Екатеринбург
17:51
Киров (Пассажирский)
1 д. 17 ч. 29 мин.
10:34
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
501Г
Киров
Анапа
17:53
Киров (Пассажирский)
2 д. 10 ч. 22 мин.
04:15
Анапа
Купить билеты
100Э
Таврия
Москва
Владивосток
18:32
Киров (Пассажирский)
6 д. 22 ч. 31 мин.
23:06
Владивосток
Купить билеты
100Щ
Москва
Владивосток
18:32
Киров (Пассажирский)
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
Владивосток
Купить билеты
002Э
Москва
Владивосток
18:37
Киров (Пассажирский)
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
Купить билеты
192Е
Санкт-Петербург
Екатеринбург
18:47
Киров (Пассажирский)
1 д. 14 ч. 3 мин.
09:48
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
191Ч
Санкт-Петербург
Екатеринбург
18:47
Киров (Пассажирский)
1 д. 17 ч. 42 мин.
09:27
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
368Г
Киров
Кисловодск
18:50
Киров (Пассажирский)
2 д. 12 ч. 22 мин.
07:12
Кисловодск
Купить билеты
930М
Москва
Москва
19:05
Киров (Пассажирский)
2 д. 2 ч. 24 мин.
23:29
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
924В
Великий Устюг
Челябинск
19:10
Киров (Пассажирский)
1 д. 17 ч. 25 мин.
16:30
Челябинск-Главный
Купить билеты
211Г
Киров
Москва
20:09
Киров (Пассажирский)
16 ч. 49 мин.
12:58
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
207Е
Екатеринбург
Москва
20:10
Киров (Пассажирский)
1 д. 2 ч. 34 мин.
09:05
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
031Г
Вятка
Киров
Москва
20:30
Киров (Пассажирский)
12 ч. 57 мин.
09:27
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
982Г
Киров
Воркута
20:43
Киров (Пассажирский)
1 д. 8 ч. 52 мин.
05:35
Воркута
Купить билеты
924Г
Нижний Новгород
Великий Устюг
20:43
Киров (Пассажирский)
18 ч. 39 мин.
07:05
Великий Устюг
Купить билеты
205Э
Киров
Санкт-Петербург
20:47
Киров (Пассажирский)
1 д. 1 ч. 33 мин.
22:20
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
934Г
Нижний Новгород
Великий Устюг
20:50
Киров (Пассажирский)
17 ч. 40 мин.
07:00
Великий Устюг
Купить билеты
940Ж
Москва
Москва
20:50
Киров (Пассажирский)
2 д. 15 ч. 3 мин.
13:43
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
084Е
Северный Урал
Приобье
Москва
21:26
Киров (Пассажирский)
1 д. 20 ч. 23 мин.
10:35
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
011Е
Ямал
Новый Уренгой
Москва
21:29
Киров (Пассажирский)
3 д. 0 ч. 0 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
211Е
Тюмень
Москва
21:29
Киров (Пассажирский)
1 д. 15 ч. 28 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
309С
Воркута
Адлер
21:39
Киров (Пассажирский)
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
Купить билеты
309Э
Воркута
Адлер
21:39
Киров (Пассажирский)
3 д. 16 ч. 17 мин.
04:22
Адлер
Купить билеты
311С
Воркута
Новороссийск
21:39
Киров (Пассажирский)
3 д. 10 ч. 35 мин.
22:40
Новороссийск
Купить билеты
511Я
Воркута
Новороссийск
21:39
Киров (Пассажирский)
3 д. 10 ч. 25 мин.
22:30
Новороссийск
Купить билеты
189Я
Котлас
Нижний Новгород
21:39
Киров (Пассажирский)
15 ч. 48 мин.
03:38
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
311Я
Воркута
Новороссийск
21:39
Киров (Пассажирский)
3 д. 12 ч. 1 мин.
00:06
Новороссийск
Купить билеты
909С
Воркута
Адлер
21:39
Киров (Пассажирский)
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
Купить билеты
241Г
Киров
Анапа
21:49
Киров (Пассажирский)
2 д. 6 ч. 26 мин.
04:15
Анапа
Купить билеты
251Г
Киров
Москва
21:49
Киров (Пассажирский)
15 ч. 24 мин.
13:13
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
227Э
Киров
Москва
21:49
Киров (Пассажирский)
18 ч. 39 мин.
16:28
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
175А
Санкт-Петербург
Красноярск
22:01
Киров (Пассажирский)
3 д. 5 ч. 10 мин.
02:20
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
159А
Санкт-Петербург
Красноярск
22:22
Киров (Пассажирский)
3 д. 10 ч. 14 мин.
07:40
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
310С
Адлер
Воркута
23:34
Киров (Пассажирский)
3 д. 15 ч. 38 мин.
06:50
Воркута
Купить билеты
310Э
Адлер
Воркута
23:34
Киров (Пассажирский)
3 д. 15 ч. 34 мин.
07:15
Воркута
Купить билеты
312С
Новороссийск
Воркута
23:34
Киров (Пассажирский)
3 д. 8 ч. 55 мин.
06:50
Воркута
Купить билеты
512С
Новороссийск
Воркута
23:34
Киров (Пассажирский)
3 д. 9 ч. 20 мин.
07:15
Воркута
Купить билеты
259Ж
Саратов
Котлас
23:34
Киров (Пассажирский)
2 д. 8 ч. 23 мин.
07:08
Котлас Южный
Купить билеты
190Г
Нижний Новгород
Котлас
23:34
Киров (Пассажирский)
15 ч. 6 мин.
07:36
Котлас Южный
Купить билеты
501Е
Екатеринбург
Котлас
23:34
Киров (Пассажирский)
23 ч. 57 мин.
07:37
Котлас Южный
Купить билеты
503Е
Екатеринбург
Котлас
23:34
Киров (Пассажирский)
23 ч. 27 мин.
07:37
Котлас Южный
Купить билеты
518У
Челябинск
Котлас
23:34
Киров (Пассажирский)
1 д. 9 ч. 37 мин.
07:37
Котлас Южный
Купить билеты
100Г
Нижний Новгород
Салехард
23:51
Киров (Пассажирский)
1 д. 21 ч. 15 мин.
13:25
Лабытнанги
Купить билеты
090Г
Нижний Новгород
Воркута
23:56
Киров (Пассажирский)
1 д. 16 ч. 10 мин.
08:20
Воркута
Купить билеты
239Е
Екатеринбург
Москва
23:59
Киров (Пассажирский)
1 д. 3 ч. 53 мин.
13:13
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Киров включает 375 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:01 по направлению к станции Киров;
  • последний поезд прибывает в 23:52 от станции Киров.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Киров.

Актуальное расписание поездов станции Киров, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Киров можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Киров

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн