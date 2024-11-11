Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 211Е Тюмень — Москва.
Маршрут следования поезда 211Е Тюмень — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
19:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Талица
20:34
20:36
107 км.
1 ч. 32 мин.
Камышлов
21:34
21:36
173 км.
2 ч. 32 мин.
Еланский
21:53
21:55
187 км.
2 ч. 51 мин.
Богданович
22:19
22:21
213 км.
3 ч. 17 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
23:53
00:32
301 км.
4 ч. 51 мин.
Верх-Нейвинск
01:39
01:41
353 км.
6 ч. 37 мин.
Невьянск
02:07
02:09
379 км.
7 ч. 5 мин.
Нижний Тагил
02:52
04:00
426 км.
7 ч. 50 мин.
Гороблагодатская
04:49
04:51
469 км.
9 ч. 47 мин.
Теплая Гора
06:06
06:08
516 км.
11 ч. 4 мин.
Пашия
07:08
07:13
562 км.
12 ч. 6 мин.
Чусовская
08:13
08:33
591 км.
13 ч. 11 мин.
Левшино
10:36
10:39
678 км.
15 ч. 34 мин.
Пермь 2
11:03
11:50
696 км.
16 ч. 1 мин.
Менделеево
13:28
13:30
768 км.
18 ч. 26 мин.
Верещагино
14:01
14:03
790 км.
18 ч. 59 мин.
Кез
15:20
15:22
849 км.
20 ч. 18 мин.
Балезино
16:22
16:52
891 км.
21 ч. 20 мин.
Глазов
17:18
17:22
917 км.
22 ч. 16 мин.
Яр
18:04
18:06
952 км.
23 ч. 2 мин.
Зуевка
19:08
19:10
1011 км.
1 д. 0 ч. 6 мин.
Киров
Пассажирский
21:04
21:29
1099 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Котельнич 1
22:58
23:00
1180 км.
1 д. 3 ч. 56 мин.
Шахунья
00:26
00:29
1304 км.
1 д. 5 ч. 24 мин.
Урень
01:11
01:13
1358 км.
1 д. 6 ч. 9 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:24
03:36
1527 км.
1 д. 8 ч. 22 мин.
Ковров 1
05:30
05:34
1689 км.
1 д. 10 ч. 28 мин.
Владимир
06:45
07:13
1749 км.
1 д. 11 ч. 43 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
10:30
1925 км.
1 д. 15 ч. 28 мин.
