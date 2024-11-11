Тюмень: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Тюмень. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Тюмень работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Тюмень на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
990Щ
Москва
Владивосток
00:19
Тюмень
9 д. 5 ч. 37 мин.
08:32
Владивосток
976Я
Москва
Владивосток
00:19
Тюмень
8 д. 5 ч. 37 мин.
08:32
Владивосток
125Е
Обь
Новый Уренгой
Новосибирск
00:26
Тюмень
1 д. 21 ч. 28 мин.
16:07
Новосибирск (Главный)
595Е
Новый Уренгой
Анапа
00:32
Тюмень
4 д. 1 ч. 53 мин.
20:10
Анапа
595Ы
Тюмень
Анапа
00:32
Тюмень
2 д. 19 ч. 38 мин.
20:10
Анапа
082И
Москва
Улан-Удэ
00:33
Тюмень
3 д. 18 ч. 36 мин.
11:14
Улан-Удэ
092И
Москва – Северобайкальск
Москва
Северобайкальск
00:33
Тюмень
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
Северобайкальск
070Я
Фирменный
Москва
Чита
00:46
Тюмень
4 д. 10 ч. 58 мин.
00:18
Чита 2
346С
Адлер
Нижневартовск
00:54
Тюмень
3 д. 20 ч. 45 мин.
15:55
Нижневартовск 1
546Е
Тюмень
Нижневартовск
00:54
Тюмень
15 ч. 1 мин.
15:55
Нижневартовск 1
056Ы
Енисей
Москва
Красноярск
01:00
Тюмень
2 д. 12 ч. 3 мин.
04:53
Красноярск (Пассажирский)
096Н
Москва
Барнаул
01:04
Тюмень
2 д. 10 ч. 53 мин.
03:16
Барнаул
118Н
Москва
Новокузнецк
01:04
Тюмень
2 д. 9 ч. 11 мин.
01:34
Новокузнецк
590И
Тюмень
Новый Уренгой
01:07
Тюмень
1 д. 8 ч. 4 мин.
09:11
Новый Уренгой
070Ч
Москва
Чита
01:10
Тюмень
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
341Е
Нижневартовск
Екатеринбург
01:17
Тюмень
1 д. 2 ч. 51 мин.
07:36
Екатеринбург (Пассажирский)
260Е
Екатеринбург
Нижневартовск
01:24
Тюмень
1 д. 1 ч. 4 мин.
20:20
Нижневартовск 1
060М
Тюмень
Москва
Сургут
01:40
Тюмень
1 д. 21 ч. 6 мин.
13:44
Сургут
059Е
Тюмень
Сургут
Москва
01:46
Тюмень
1 д. 21 ч. 38 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
049Е
Сургут
Екатеринбург
01:56
Тюмень
14 ч. 51 мин.
06:35
Екатеринбург (Пассажирский)
099Е
Сургут
Екатеринбург
01:56
Тюмень
14 ч. 51 мин.
06:35
Екатеринбург (Пассажирский)
060У
Тюмень
Москва
Нижневартовск
01:58
Тюмень
2 д. 3 ч. 57 мин.
20:35
Нижневартовск 1
095У
Барнаул
Нижневартовск
02:04
Тюмень
2 д. 0 ч. 52 мин.
19:00
Нижневартовск 1
331Й
Новый Уренгой
Уфа
02:06
Тюмень
2 д. 0 ч. 46 мин.
21:40
Уфа
342Е
Екатеринбург
Нижневартовск
02:14
Тюмень
1 д. 1 ч. 50 мин.
20:46
Нижневартовск 1
542У
Оренбург
Нижневартовск
02:14
Тюмень
2 д. 0 ч. 46 мин.
20:46
Нижневартовск 1
101Й
Нижневартовск
Пенза
02:16
Тюмень
2 д. 11 ч. 9 мин.
19:34
Пенза 1
294Й
Самара
Нижневартовск
02:16
Тюмень
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:22
Нижневартовск 1
201Е
Нижневартовск
Приобье
02:16
Тюмень
1 д. 19 ч. 0 мин.
03:25
Приобье
401Е
Нижневартовск
Пенза
02:16
Тюмень
2 д. 14 ч. 30 мин.
19:34
Пенза 1
589Е
Тюмень
Адлер
02:26
Тюмень
3 д. 1 ч. 49 мин.
04:15
Адлер
557Е
Тюмень
Анапа
04:20
Тюмень
2 д. 23 ч. 30 мин.
03:50
Анапа
310Е
Пермь
Новый Уренгой
04:22
Тюмень
1 д. 17 ч. 43 мин.
09:23
Новый Уренгой
401Й
Нижневартовск
Пенза
04:29
Тюмень
2 д. 11 ч. 34 мин.
18:20
Пенза 1
088Й
Самара
Нижневартовск
04:36
Тюмень
2 д. 2 ч. 6 мин.
23:03
Нижневартовск 1
546И
Челябинск
Нижневартовск
04:40
Тюмень
1 д. 5 ч. 30 мин.
22:30
Нижневартовск 1
087Й
Нижневартовск
Самара
04:51
Тюмень
2 д. 2 ч. 17 мин.
10:48
Самара
012Я
Ямал
Москва
Новый Уренгой
04:58
Тюмень
2 д. 18 ч. 30 мин.
08:30
Новый Уренгой
102Й
Пенза
Нижневартовск
04:58
Тюмень
2 д. 11 ч. 0 мин.
22:30
Нижневартовск 1
402Й
Пенза
Нижневартовск
04:58
Тюмень
2 д. 12 ч. 18 мин.
23:48
Нижневартовск 1
006Щ
Москва
Улан-Батор (Монголия)
05:28
Тюмень
4 д. 4 ч. 33 мин.
01:38
Улан-Батор
004З
Москва
Пекин (Китай)
05:28
Тюмень
5 д. 12 ч. 30 мин.
09:35
Пекин
020Ч
Москва
Пекин (Китай)
05:28
Тюмень
6 д. 3 ч. 44 мин.
00:49
Пекин
010Н
Москва
Владивосток
05:38
Тюмень
6 д. 11 ч. 30 мин.
10:00
Владивосток
975Э
Владивосток
Москва
05:38
Тюмень
7 д. 22 ч. 9 мин.
02:20
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
198Х
Москва
Иркутск
05:45
Тюмень
3 д. 6 ч. 55 мин.
04:25
Иркутск (Пассажирский)
067Ы
Абакан
Москва
05:48
Тюмень
3 д. 3 ч. 28 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
077Ы
Абакан
Москва
05:48
Тюмень
3 д. 0 ч. 1 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
014Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
Новокузнецк
05:55
Тюмень
2 д. 15 ч. 48 мин.
05:33
Новокузнецк
504У
Челябинск
Тобольск
06:00
Тюмень
12 ч. 30 мин.
09:30
Тобольск
541Е
Тюмень
Оренбург
06:05
Тюмень
1 д. 4 ч. 29 мин.
10:34
Оренбург
221Е
Тюмень
Оренбург
06:05
Тюмень
1 д. 4 ч. 29 мин.
10:34
Оренбург
185Е
Таврия
Тюмень
Симферополь
06:05
Тюмень
3 д. 5 ч. 35 мин.
11:40
Симферополь
213Н
Новосибирск
Москва
06:05
Тюмень
1 д. 21 ч. 51 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
005Щ
Улан-Батор (Монголия)
Москва
06:06
Тюмень
4 д. 3 ч. 46 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
003З
Пекин (Китай)
Москва
06:06
Тюмень
5 д. 11 ч. 41 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
019Ч
Пекин (Китай)
Москва
06:06
Тюмень
5 д. 20 ч. 8 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
445Е
Тюмень
Адлер
06:17
Тюмень
3 д. 12 ч. 32 мин.
18:49
Адлер
160М
Москва
Барнаул
06:19
Тюмень
2 д. 2 ч. 40 мин.
02:05
Барнаул
038Н
Томич
Москва
Томск
06:25
Тюмень
2 д. 7 ч. 6 мин.
05:31
Томск 2
002Щ
Россия
Москва
Владивосток
06:35
Тюмень
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
062М
Москва
Владивосток
06:35
Тюмень
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
931И
Тюмень
Тюмень
06:37
Тюмень
6 д. 14 ч. 3 мин.
20:40
Тюмень Тур
267И
Иркутск
Москва
06:37
Тюмень
3 д. 3 ч. 28 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
989И
Владивосток
Москва
06:52
Тюмень
8 д. 21 ч. 50 мин.
03:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
110Э
Москва
Новый Уренгой
06:57
Тюмень
2 д. 14 ч. 22 мин.
11:47
Новый Уренгой
001М
Россия
Владивосток
Москва
06:57
Тюмень
6 д. 1 ч. 48 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
220Е
Пермь
Новый Уренгой
06:57
Тюмень
1 д. 17 ч. 21 мин.
11:47
Новый Уренгой
037Н
Томич
Томск
Москва
07:06
Тюмень
2 д. 5 ч. 39 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
151В
Котлас
Новосибирск
07:36
Тюмень
2 д. 2 ч. 48 мин.
01:18
Новосибирск (Главный)
263Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
08:02
Тюмень
3 д. 8 ч. 48 мин.
07:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
210Е
Пермь
Новый Уренгой
08:18
Тюмень
1 д. 16 ч. 53 мин.
13:06
Новый Уренгой
510Е
Екатеринбург
Новый Уренгой
08:36
Тюмень
1 д. 16 ч. 27 мин.
16:17
Новый Уренгой
502Е
Тюмень
Новый Уренгой
08:40
Тюмень
1 д. 8 ч. 19 мин.
16:59
Новый Уренгой
499И
Тюмень
Анапа
09:40
Тюмень
3 д. 0 ч. 34 мин.
10:14
Анапа
812Е
Екатеринбург
Омск
09:43
Тюмень
12 ч. 0 мин.
16:45
Омск (Пассажирский)
068Ы
Москва
Абакан
09:52
Тюмень
3 д. 3 ч. 10 мин.
02:30
Абакан
078Ы
Москва
Абакан
09:52
Тюмень
3 д. 3 ч. 30 мин.
02:50
Абакан
239Н
Новосибирск
Москва
09:59
Тюмень
1 д. 21 ч. 17 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
161Э
Владивосток
Москва
09:59
Тюмень
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
009Н
Владивосток
Москва
10:00
Тюмень
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
901Ы
Красноярск
Москва
10:00
Тюмень
2 д. 11 ч. 10 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
116С
Адлер
Томск
10:01
Тюмень
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
216С
Адлер
Барнаул
10:01
Тюмень
3 д. 20 ч. 45 мин.
09:47
Барнаул
116Э
Адлер
Томск
10:01
Тюмень
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
822Е
Тюмень
Омск
10:03
Тюмень
6 ч. 47 мин.
16:50
Омск (Пассажирский)
153Н
Новокузнецк
Анапа
10:08
Тюмень
4 д. 8 ч. 40 мин.
10:14
Анапа
380У
Оренбург
Новый Уренгой
10:09
Тюмень
2 д. 7 ч. 29 мин.
15:14
Новый Уренгой
216Н
Барнаул
Адлер
10:10
Тюмень
3 д. 17 ч. 17 мин.
05:32
Адлер
115И
Томск
Адлер
10:10
Тюмень
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
153И
Новокузнецк
Анапа
10:12
Тюмень
4 д. 12 ч. 20 мин.
10:14
Анапа
139Н
Новосибирск
Адлер
10:18
Тюмень
3 д. 13 ч. 18 мин.
06:56
Адлер
345Е
Нижневартовск
Адлер
10:20
Тюмень
3 д. 20 ч. 14 мин.
14:14
Адлер
275Н
Новокузнецк
Казань
10:22
Тюмень
2 д. 0 ч. 57 мин.
06:27
Казань (Пассажирская)
140Н
Барнаул
Адлер
10:23
Тюмень
3 д. 19 ч. 8 мин.
05:52
Адлер
078Е
Югра
Тюмень
Абакан
10:24
Тюмень
1 д. 16 ч. 46 мин.
03:10
Абакан
974А
Москва
Хабаровск
11:38
Тюмень
8 д. 13 ч. 31 мин.
19:31
Хабаровск 1
984А
Москва
Хабаровск
11:39
Тюмень
8 д. 15 ч. 56 мин.
21:56
Хабаровск 1
167Ы
Красноярск
Адлер
11:40
Тюмень
4 д. 4 ч. 3 мин.
08:38
Адлер
499Е
Новый Уренгой
Анапа
11:52
Тюмень
4 д. 5 ч. 10 мин.
11:10
Анапа
545И
Нижневартовск
Челябинск
11:53
Тюмень
1 д. 9 ч. 40 мин.
00:58
Челябинск-Главный
491Е
Нижневартовск
Пермь
11:53
Тюмень
1 д. 12 ч. 42 мин.
04:00
Пермь 2
157И
Иркутск
Анапа
12:08
Тюмень
4 д. 18 ч. 4 мин.
10:14
Анапа
561Е
Новый Уренгой
Санкт-Петербург
12:26
Тюмень
3 д. 5 ч. 0 мин.
08:10
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
497Е
Нижневартовск
Анапа
13:37
Тюмень
3 д. 15 ч. 20 мин.
11:10
Анапа
407Е
Нижневартовск
Волгоград
13:47
Тюмень
2 д. 18 ч. 34 мин.
11:44
Волгоград 1
105Е
Нижневартовск
Волгоград
13:58
Тюмень
2 д. 15 ч. 49 мин.
11:48
Волгоград 1
497И
Тюмень
Анапа
14:07
Тюмень
2 д. 21 ч. 3 мин.
11:10
Анапа
119Е
Тюмень
Кисловодск
14:42
Тюмень
2 д. 16 ч. 30 мин.
07:12
Кисловодск
377Г
Новый Уренгой
Казань
14:52
Тюмень
2 д. 5 ч. 54 мин.
12:29
Казань (Пассажирская)
107Е
Нижневартовск
Волгоград
15:00
Тюмень
2 д. 16 ч. 14 мин.
11:44
Волгоград 1
153С
Анапа
Новокузнецк
15:00
Тюмень
4 д. 9 ч. 19 мин.
00:44
Новокузнецк
553С
Анапа
Новокузнецк
15:00
Тюмень
4 д. 13 ч. 53 мин.
05:18
Новокузнецк
809Е
Финист
Тюмень
Екатеринбург
15:10
Тюмень
4 ч. 59 мин.
20:09
Екатеринбург (Пассажирский)
811Е
Омск
Екатеринбург
15:12
Тюмень
12 ч. 12 мин.
20:09
Екатеринбург (Пассажирский)
497Э
Анапа
Нижневартовск
15:15
Тюмень
3 д. 14 ч. 31 мин.
05:36
Нижневартовск 1
069Ч
Чита
Москва
15:16
Тюмень
4 д. 14 ч. 10 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
100Щ
Москва
Владивосток
15:20
Тюмень
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
Владивосток
013Н
Новокузнецк
Новокузнецк
Санкт-Петербург
15:20
Тюмень
2 д. 18 ч. 57 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
073Е
Тюмень
Санкт-Петербург
15:20
Тюмень
1 д. 18 ч. 20 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
15:31
Тюмень
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
100Э
Таврия
Москва
Владивосток
15:33
Тюмень
6 д. 22 ч. 31 мин.
23:06
Владивосток
499Э
Анапа
Новый Уренгой
15:34
Тюмень
4 д. 7 ч. 42 мин.
23:07
Новый Уренгой
002Э
Москва
Владивосток
15:37
Тюмень
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
360Й
Уфа
Нижневартовск
15:50
Тюмень
1 д. 10 ч. 44 мин.
09:24
Нижневартовск 1
144Й
Уфа
Нижневартовск
16:04
Тюмень
1 д. 10 ч. 48 мин.
09:33
Нижневартовск 1
332Й
Уфа
Новый Уренгой
16:13
Тюмень
1 д. 21 ч. 33 мин.
18:54
Новый Уренгой
147Ж
Астрахань
Нижневартовск
16:23
Тюмень
2 д. 17 ч. 2 мин.
09:09
Нижневартовск 1
591С
Анапа
Нижневартовск
16:23
Тюмень
3 д. 20 ч. 35 мин.
11:55
Нижневартовск 1
499С
Анапа
Новый Уренгой
16:23
Тюмень
4 д. 7 ч. 28 мин.
22:48
Новый Уренгой
492Е
Екатеринбург
Нижневартовск
16:23
Тюмень
1 д. 2 ч. 25 мин.
11:55
Нижневартовск 1
582С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новосибирск
16:32
Тюмень
3 д. 15 ч. 42 мин.
10:38
Новосибирск (Главный)
157С
Анапа
Иркутск
16:49
Тюмень
5 д. 5 ч. 56 мин.
20:26
Иркутск (Пассажирский)
593С
Анапа
Новокузнецк
17:00
Тюмень
4 д. 9 ч. 2 мин.
00:22
Новокузнецк
564Е
Тюмень
Нижневартовск
17:00
Тюмень
18 ч. 55 мин.
11:55
Нижневартовск 1
108Е
Тюмень
Нижневартовск
17:09
Тюмень
15 ч. 56 мин.
09:05
Нижневартовск 1
346У
Адлер
Нижневартовск
17:15
Тюмень
4 д. 0 ч. 9 мин.
09:13
Нижневартовск 1
346И
Екатеринбург
Нижневартовск
17:15
Тюмень
22 ч. 36 мин.
09:13
Нижневартовск 1
126Е
Обь
Тюмень
Новосибирск
18:17
Тюмень
15 ч. 38 мин.
09:55
Новосибирск (Главный)
172С
Таврия
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
18:26
Тюмень
3 д. 22 ч. 24 мин.
19:00
Новокузнецк
175А
Санкт-Петербург
Красноярск
18:26
Тюмень
3 д. 5 ч. 10 мин.
02:20
Красноярск (Пассажирский)
168С
Таврия
Адлер
Красноярск
18:28
Тюмень
4 д. 4 ч. 26 мин.
00:42
Красноярск (Пассажирский)
359Й
Нижневартовск
Уфа
18:40
Тюмень
1 д. 14 ч. 44 мин.
12:55
Уфа
447Е
Нижневартовск
Астрахань
18:45
Тюмень
3 д. 1 ч. 47 мин.
19:26
Астрахань
075Н
Таврия
Омск
Симферополь
18:54
Тюмень
3 д. 5 ч. 1 мин.
16:00
Симферополь
373Е
Тюмень
Дербент
19:02
Тюмень
2 д. 17 ч. 37 мин.
12:39
Дербент
211Е
Тюмень
Москва
19:02
Тюмень
1 д. 15 ч. 28 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
573Е
Тюмень
Махачкала
19:02
Тюмень
2 д. 14 ч. 54 мин.
09:56
Махачкала
373Ы
Тюмень
Махачкала
19:02
Тюмень
2 д. 14 ч. 33 мин.
09:35
Махачкала
973Э
Владивосток
Москва
19:07
Тюмень
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
373И
Тюмень
Астрахань
19:07
Тюмень
2 д. 5 ч. 31 мин.
00:38
Астрахань
081И
Улан-Удэ
Москва
19:10
Тюмень
3 д. 20 ч. 42 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
011Е
Ямал
Новый Уренгой
Москва
19:10
Тюмень
3 д. 0 ч. 0 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
990Ч
Москва
Владивосток
19:15
Тюмень
9 д. 6 ч. 27 мин.
09:22
Владивосток
136Н
Барнаул
Москва
19:18
Тюмень
2 д. 9 ч. 16 мин.
05:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
658Н
Бийск
Москва
19:18
Тюмень
2 д. 16 ч. 16 мин.
05:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
923Н
Новосибирск
Волгоград
19:18
Тюмень
3 д. 15 ч. 41 мин.
12:00
Волгоград 1
147Е
Нижневартовск
Астрахань
19:20
Тюмень
2 д. 20 ч. 54 мин.
18:44
Астрахань
075Э
Нерюнгри
Москва
19:28
Тюмень
5 д. 5 ч. 45 мин.
04:42
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
117Н
Новокузнецк
Москва
19:32
Тюмень
2 д. 11 ч. 8 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
095Н
Барнаул
Москва
19:32
Тюмень
2 д. 12 ч. 56 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
197И
Иркутск
Москва
19:36
Тюмень
3 д. 11 ч. 5 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
117У
Новокузнецк
Москва
19:38
Тюмень
2 д. 11 ч. 38 мин.
05:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
309Е
Новый Уренгой
Пермь
19:38
Тюмень
1 д. 20 ч. 38 мин.
07:39
Пермь 2
076С
Таврия
Симферополь
Омск
19:49
Тюмень
3 д. 1 ч. 42 мин.
03:52
Омск (Пассажирский)
100Е
Екатеринбург
Сургут
20:17
Тюмень
14 ч. 37 мин.
05:49
Сургут
050Е
Екатеринбург
Сургут
20:17
Тюмень
14 ч. 37 мин.
05:49
Сургут
107Ж
Волгоград
Нижневартовск
20:27
Тюмень
2 д. 14 ч. 20 мин.
13:30
Нижневартовск 1
115Н
Омич
Омск
Нижневартовск
20:30
Тюмень
1 д. 3 ч. 6 мин.
15:11
Нижневартовск 1
924Х
Москва
Москва
20:46
Тюмень
4 д. 17 ч. 30 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
378Й
Казань
Новый Уренгой
21:04
Тюмень
2 д. 4 ч. 36 мин.
04:35
Новый Уренгой
105Ж
Волгоград
Нижневартовск
21:10
Тюмень
2 д. 15 ч. 2 мин.
14:12
Нижневартовск 1
595С
Анапа
Новый Уренгой
21:10
Тюмень
4 д. 5 ч. 46 мин.
07:11
Новый Уренгой
278И
Листвянка (ст. Байкал)
Нижний Новгород
21:17
Тюмень
3 д. 16 ч. 18 мин.
23:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
219Е
Новый Уренгой
Пермь
21:19
Тюмень
1 д. 19 ч. 14 мин.
09:01
Пермь 2
291Ы
Красноярск
Москва
21:26
Тюмень
2 д. 12 ч. 46 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
21:29
Тюмень
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
109М
Новый Уренгой
Москва
21:29
Тюмень
2 д. 16 ч. 41 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
930Н
Туристский Поезд В Сибирь
Москва
Москва
21:30
Тюмень
4 д. 14 ч. 23 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
001Э
Россия
Владивосток
Москва
21:39
Тюмень
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
Москва (Ярославский Вокзал)
115Е
Омич
Нижневартовск
Омск
21:46
Тюмень
1 д. 4 ч. 16 мин.
06:25
Омск (Пассажирский)
379У
Новый Уренгой
Оренбург
21:47
Тюмень
2 д. 10 ч. 17 мин.
03:17
Оренбург
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
21:56
Тюмень
2 д. 13 ч. 12 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
099Э
Владивосток
Москва
22:06
Тюмень
6 д. 17 ч. 40 мин.
11:13
Москва (Ярославский Вокзал)
093Е
Нижневартовск
Барнаул
22:10
Тюмень
1 д. 21 ч. 22 мин.
01:07
Барнаул
137Е
Нижневартовск
Новокузнецк
22:10
Тюмень
1 д. 20 ч. 37 мин.
00:22
Новокузнецк
259Е
Нижневартовск
Екатеринбург
22:12
Тюмень
1 д. 0 ч. 27 мин.
03:02
Екатеринбург (Пассажирский)
159А
Санкт-Петербург
Красноярск
22:21
Тюмень
3 д. 10 ч. 14 мин.
07:40
Красноярск (Пассажирский)
076Э
Таврия
Москва
Нерюнгри
22:24
Тюмень
5 д. 4 ч. 9 мин.
17:19
Нерюнгри
093Н
Барнаул
Нижневартовск
22:51
Тюмень
1 д. 22 ч. 30 мин.
18:40
Нижневартовск 1
137Н
Новокузнецк
Нижневартовск
22:51
Тюмень
1 д. 22 ч. 5 мин.
18:40
Нижневартовск 1
276Э
Казань
Новокузнецк
22:53
Тюмень
2 д. 6 ч. 26 мин.
04:42
Новокузнецк
924М
По Золотому Кольцу
Москва
Нерюнгри
23:35
Тюмень
5 д. 10 ч. 57 мин.
00:32
Нерюнгри
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Тюмень включает 381 поезд дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:32 по направлению к станции Тюмень;
  • последний поезд прибывает в 23:48 от станции Нижневартовск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Тюмень.

Актуальное расписание поездов станции Тюмень, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
