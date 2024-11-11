Поезд 139Н Новосибирск — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:38

Новосибирск

3 д. 13 ч. 18 мин.

06:56

Адлер

58

Купить билеты

Маршрут следования поезда 139Н Новосибирск — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новосибирск — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новосибирск
Главный

17:38

0 км.

0 ч. 0 мин.

Чулымская

19:35

2 мин.

19:37

122 км.

1 ч. 57 мин.

Каргат

20:22

2 мин.

20:24

167 км.

2 ч. 44 мин.

Барабинск

21:51

23 мин.

22:14

290 км.

4 ч. 13 мин.

Озеро-Карачинское

23:20

5 мин.

23:25

378 км.

5 ч. 42 мин.

Чаны

23:37

2 мин.

23:39

390 км.

5 ч. 59 мин.

Татарская

00:12

2 мин.

00:14

441 км.

6 ч. 34 мин.

Калачинская

01:12

2 мин.

01:14

530 км.

7 ч. 34 мин.

Омск
Пассажирский

02:12

42 мин.

02:54

606 км.

8 ч. 34 мин.

Называевская

04:31

2 мин.

04:33

752 км.

10 ч. 53 мин.

Ишим

06:01

15 мин.

06:16

882 км.

12 ч. 23 мин.

Тюмень

09:58

20 мин.

10:18

1151 км.

16 ч. 20 мин.

Богданович

13:35

2 мин.

13:37

1365 км.

19 ч. 57 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

15:44

33 мин.

16:17

1453 км.

22 ч. 6 мин.

Ревда

17:10

2 мин.

17:12

1494 км.

23 ч. 32 мин.

Дружинино

17:49

30 мин.

18:19

1518 км.

1 д. 0 ч. 11 мин.

Красноуфимск

20:19

2 мин.

20:21

1627 км.

1 д. 2 ч. 41 мин.

Янаул

22:59

2 мин.

23:01

1804 км.

1 д. 5 ч. 21 мин.

Сарапул

00:01

1 мин.

00:02

1877 км.

1 д. 6 ч. 23 мин.

Агрыз

00:56

15 мин.

01:11

1924 км.

1 д. 7 ч. 18 мин.

Вятские Поляны

03:20

2 мин.

03:22

2050 км.

1 д. 9 ч. 42 мин.

Казань
Пассажирская

05:30

33 мин.

06:03

2179 км.

1 д. 11 ч. 52 мин.

Зеленый Дол

07:02

2 мин.

07:04

2213 км.

1 д. 13 ч. 24 мин.

Канаш

08:26

35 мин.

09:01

2290 км.

1 д. 14 ч. 48 мин.

Алатырь

11:09

2 мин.

11:11

2383 км.

1 д. 17 ч. 31 мин.

Атяшево

12:17

1 мин.

12:18

2426 км.

1 д. 18 ч. 39 мин.

Красный Узел

13:29

29 мин.

13:58

2477 км.

1 д. 19 ч. 51 мин.

Саранск

14:34

5 мин.

14:39

2503 км.

1 д. 20 ч. 56 мин.

Пенза 1

17:29

41 мин.

18:10

2613 км.

1 д. 23 ч. 51 мин.

Сердобск

19:52

2 мин.

19:54

2712 км.

2 д. 2 ч. 14 мин.

Ртищево 1

20:48

17 мин.

21:05

2747 км.

2 д. 3 ч. 10 мин.

Аркадак

21:51

2 мин.

21:53

2787 км.

2 д. 4 ч. 13 мин.

Балашов
Пассажирский

22:39

23 мин.

23:02

2837 км.

2 д. 5 ч. 1 мин.

Поворино

00:50

15 мин.

01:05

2909 км.

2 д. 7 ч. 12 мин.

Новохоперск

01:54

2 мин.

01:56

2958 км.

2 д. 8 ч. 16 мин.

Таловая

02:53

2 мин.

02:55

3016 км.

2 д. 9 ч. 15 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

04:34

15 мин.

04:49

3102 км.

2 д. 10 ч. 56 мин.

Евдаково

05:29

2 мин.

05:31

3132 км.

2 д. 11 ч. 51 мин.

Россошь

06:36

35 мин.

07:11

3191 км.

2 д. 12 ч. 58 мин.

Зайцевка

08:27

2 мин.

08:29

3256 км.

2 д. 14 ч. 49 мин.

Кутейниково

09:15

2 мин.

09:17

3293 км.

2 д. 15 ч. 37 мин.

Миллерово

10:06

2 мин.

10:08

3348 км.

2 д. 16 ч. 28 мин.

Каменская

11:02

2 мин.

11:04

3414 км.

2 д. 17 ч. 24 мин.

Лихая

11:27

21 мин.

11:48

3433 км.

2 д. 17 ч. 49 мин.

Зверево

12:19

2 мин.

12:21

3449 км.

2 д. 18 ч. 41 мин.

Ростов
Главный

14:55

37 мин.

15:32

3543 км.

2 д. 21 ч. 17 мин.

Кущевка

16:46

3 мин.

16:49

3617 км.

2 д. 23 ч. 8 мин.

Крыловская

17:20

3 мин.

17:23

3650 км.

2 д. 23 ч. 42 мин.

Тихорецкая

18:12

6 мин.

18:18

3703 км.

3 д. 0 ч. 34 мин.

Кавказская

19:26

36 мин.

20:02

3761 км.

3 д. 1 ч. 48 мин.

Краснодар 1

23:38

4 мин.

23:42

3893 км.

3 д. 6 ч. 0 мин.

Горячий Ключ

01:48

44 мин.

02:32

3935 км.

3 д. 8 ч. 10 мин.

Туапсе

04:00

10 мин.

04:10

3996 км.

3 д. 10 ч. 22 мин.

Лазаревская

04:52

5 мин.

04:57

4023 км.

3 д. 11 ч. 14 мин.

Лоо

05:50

2 мин.

05:52

4055 км.

3 д. 12 ч. 12 мин.

Сочи

06:15

10 мин.

06:25

4071 км.

3 д. 12 ч. 37 мин.

Хоста

06:43

2 мин.

06:45

4084 км.

3 д. 13 ч. 5 мин.

Адлер

06:56

4092 км.

3 д. 13 ч. 18 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Новосибирск → Адлер Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Новосибирск и Адлер

Информация о поезде 139Н

Планируете поездку по маршруту Новосибирск — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 139Н. Этот поезд отправляется со станции Новосибирск в 17:38 и прибывает на конечную станцию Адлер в 06:56. Вся дорога занимает 3 д. 13 ч. 18 мин., а суммарное время стоянок составляет - 11 ч. 2 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 139Н

Количество остановок поезда:

58 станций

Самая длинная остановка:

44 мин. – станция Горячий Ключ

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Алексей

    В вагоне было достаточно хорошо, недалеко от моего вагона был вагон ресторан, так что поездка прошла вполне удачно, никаких нюансов не было, в целом поездка выдалась очень даже хорошо

    Ответить
  2. Олег

    Из Новосиба езжу в Сочи только на этом поезде. Поездка приятная и чувствую себя в поездке хорошо. Приезжаю не уставший, а полон сил. Спасибо проводникам за профессионализм и человеческое отношение.

    Ответить
  3. Алексей

    Ездил в вагоне No 11. В целом было довольно комфортно и приятно. Поезд прибыл без опоздания. Ночью не было холодно. Горячая вода шла нормально, в туалете было чисто. Молодцы машинисты, не было слышно, как трогались с места и как останавливались!

    Ответить
  4. Фаина

    Ехали в Адлер всей семьей. Обслуживание было на высшем уровне. Перед каждой остановкой ходила проводница и объявляла что за станция, очень было круто! Под впечатлением.

    Ответить
  5. Данила Миронов

    Ехал в дополнительном вагоне, который зацепили потом. По началу думал, что там мракобесие, а как сел офигел. Вагон внутри полностью новый. Старая осталась только общивка внешняя. Очень круто ехать было. 10 из 10.

    Ответить
  6. Арсен

    Поезд отличный, обслуживание тоже отличное. Женщины проводницы стараются угодить. Внутри поддерживается идеальная чистота. Только при мне несколько раз мыли полы и протирали тряпкой все. Попросил кофе – сварили и принесли. Вот это сервис.

    Ответить
  7. Александра Михайловна

    9 вагон, современый и новый. Очень было приятно ехать в таких условиях. Я ни разу еще в новых вагонах не каталась. Со старьем даже не сравнить, сразу видно другой уровень. Скорее бы все вагоны заменили на новые.

    Ответить
  8. Виктория Олеговна

    Спасибо Марине нашей проводнице за заботу и хорошее обслуживание. Начальник поезда тоже молодец. Поездка прошла без сучка без задоринки.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 139Н:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
