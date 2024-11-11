Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 139Н Новосибирск — Адлер.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:38
3 д. 13 ч. 18 мин.
06:56
58
Маршрут следования поезда 139Н Новосибирск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
17:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чулымская
19:35
19:37
122 км.
1 ч. 57 мин.
Каргат
20:22
20:24
167 км.
2 ч. 44 мин.
Барабинск
21:51
22:14
290 км.
4 ч. 13 мин.
Озеро-Карачинское
23:20
23:25
378 км.
5 ч. 42 мин.
Чаны
23:37
23:39
390 км.
5 ч. 59 мин.
Татарская
00:12
00:14
441 км.
6 ч. 34 мин.
Калачинская
01:12
01:14
530 км.
7 ч. 34 мин.
Омск
Пассажирский
02:12
02:54
606 км.
8 ч. 34 мин.
Называевская
04:31
04:33
752 км.
10 ч. 53 мин.
Ишим
06:01
06:16
882 км.
12 ч. 23 мин.
Тюмень
09:58
10:18
1151 км.
16 ч. 20 мин.
Богданович
13:35
13:37
1365 км.
19 ч. 57 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
15:44
16:17
1453 км.
22 ч. 6 мин.
Ревда
17:10
17:12
1494 км.
23 ч. 32 мин.
Дружинино
17:49
18:19
1518 км.
1 д. 0 ч. 11 мин.
Красноуфимск
20:19
20:21
1627 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Янаул
22:59
23:01
1804 км.
1 д. 5 ч. 21 мин.
Сарапул
00:01
00:02
1877 км.
1 д. 6 ч. 23 мин.
Агрыз
00:56
01:11
1924 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Вятские Поляны
03:20
03:22
2050 км.
1 д. 9 ч. 42 мин.
Казань
Пассажирская
05:30
06:03
2179 км.
1 д. 11 ч. 52 мин.
Зеленый Дол
07:02
07:04
2213 км.
1 д. 13 ч. 24 мин.
Канаш
08:26
09:01
2290 км.
1 д. 14 ч. 48 мин.
Алатырь
11:09
11:11
2383 км.
1 д. 17 ч. 31 мин.
Атяшево
12:17
12:18
2426 км.
1 д. 18 ч. 39 мин.
Красный Узел
13:29
13:58
2477 км.
1 д. 19 ч. 51 мин.
Саранск
14:34
14:39
2503 км.
1 д. 20 ч. 56 мин.
Пенза 1
17:29
18:10
2613 км.
1 д. 23 ч. 51 мин.
Сердобск
19:52
19:54
2712 км.
2 д. 2 ч. 14 мин.
Ртищево 1
20:48
21:05
2747 км.
2 д. 3 ч. 10 мин.
Аркадак
21:51
21:53
2787 км.
2 д. 4 ч. 13 мин.
Балашов
Пассажирский
22:39
23:02
2837 км.
2 д. 5 ч. 1 мин.
Поворино
00:50
01:05
2909 км.
2 д. 7 ч. 12 мин.
Новохоперск
01:54
01:56
2958 км.
2 д. 8 ч. 16 мин.
Таловая
02:53
02:55
3016 км.
2 д. 9 ч. 15 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:34
04:49
3102 км.
2 д. 10 ч. 56 мин.
Евдаково
05:29
05:31
3132 км.
2 д. 11 ч. 51 мин.
Россошь
06:36
07:11
3191 км.
2 д. 12 ч. 58 мин.
Зайцевка
08:27
08:29
3256 км.
2 д. 14 ч. 49 мин.
Кутейниково
09:15
09:17
3293 км.
2 д. 15 ч. 37 мин.
Миллерово
10:06
10:08
3348 км.
2 д. 16 ч. 28 мин.
Каменская
11:02
11:04
3414 км.
2 д. 17 ч. 24 мин.
Лихая
11:27
11:48
3433 км.
2 д. 17 ч. 49 мин.
Зверево
12:19
12:21
3449 км.
2 д. 18 ч. 41 мин.
Ростов
Главный
14:55
15:32
3543 км.
2 д. 21 ч. 17 мин.
Кущевка
16:46
16:49
3617 км.
2 д. 23 ч. 8 мин.
Крыловская
17:20
17:23
3650 км.
2 д. 23 ч. 42 мин.
Тихорецкая
18:12
18:18
3703 км.
3 д. 0 ч. 34 мин.
Кавказская
19:26
20:02
3761 км.
3 д. 1 ч. 48 мин.
Краснодар 1
23:38
23:42
3893 км.
3 д. 6 ч. 0 мин.
Горячий Ключ
01:48
02:32
3935 км.
3 д. 8 ч. 10 мин.
Туапсе
04:00
04:10
3996 км.
3 д. 10 ч. 22 мин.
Лазаревская
04:52
04:57
4023 км.
3 д. 11 ч. 14 мин.
Лоо
05:50
05:52
4055 км.
3 д. 12 ч. 12 мин.
Сочи
06:15
06:25
4071 км.
3 д. 12 ч. 37 мин.
Хоста
06:43
06:45
4084 км.
3 д. 13 ч. 5 мин.
Адлер
06:56
4092 км.
3 д. 13 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
В вагоне было достаточно хорошо, недалеко от моего вагона был вагон ресторан, так что поездка прошла вполне удачно, никаких нюансов не было, в целом поездка выдалась очень даже хорошо
Из Новосиба езжу в Сочи только на этом поезде. Поездка приятная и чувствую себя в поездке хорошо. Приезжаю не уставший, а полон сил. Спасибо проводникам за профессионализм и человеческое отношение.
Ездил в вагоне No 11. В целом было довольно комфортно и приятно. Поезд прибыл без опоздания. Ночью не было холодно. Горячая вода шла нормально, в туалете было чисто. Молодцы машинисты, не было слышно, как трогались с места и как останавливались!
Ехали в Адлер всей семьей. Обслуживание было на высшем уровне. Перед каждой остановкой ходила проводница и объявляла что за станция, очень было круто! Под впечатлением.
Ехал в дополнительном вагоне, который зацепили потом. По началу думал, что там мракобесие, а как сел офигел. Вагон внутри полностью новый. Старая осталась только общивка внешняя. Очень круто ехать было. 10 из 10.
Поезд отличный, обслуживание тоже отличное. Женщины проводницы стараются угодить. Внутри поддерживается идеальная чистота. Только при мне несколько раз мыли полы и протирали тряпкой все. Попросил кофе – сварили и принесли. Вот это сервис.
9 вагон, современый и новый. Очень было приятно ехать в таких условиях. Я ни разу еще в новых вагонах не каталась. Со старьем даже не сравнить, сразу видно другой уровень. Скорее бы все вагоны заменили на новые.
Спасибо Марине нашей проводнице за заботу и хорошее обслуживание. Начальник поезда тоже молодец. Поездка прошла без сучка без задоринки.