Новосибирск: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Новосибирск. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Новосибирск работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Новосибирск на сегодня

205И
Иркутск
Анапа
00:02
Новосибирск (Главный)
4 д. 16 ч. 2 мин.
06:25
Анапа
235Э
Тында
Анапа
00:02
Новосибирск (Главный)
6 д. 2 ч. 35 мин.
06:25
Анапа
201Ы
Красноярск
Анапа
00:02
Новосибирск (Главный)
3 д. 18 ч. 49 мин.
06:25
Анапа
129Ы
Красноярск
Анапа
00:11
Новосибирск (Главный)
3 д. 18 ч. 40 мин.
06:30
Анапа
229И
Северобайкальск
Анапа
00:11
Новосибирск (Главный)
4 д. 22 ч. 27 мин.
06:30
Анапа
059С
Кисловодск
Новокузнецк
00:21
Новосибирск (Главный)
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
Новокузнецк
097С
Кисловодск
Тында
00:32
Новосибирск (Главный)
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
112Н
Новосибирск
Тында
00:32
Новосибирск (Главный)
2 д. 18 ч. 28 мин.
19:00
Тында
128Ы
Адлер
Красноярск
00:55
Новосибирск (Главный)
3 д. 22 ч. 11 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
270С
Адлер
Чита
00:55
Новосибирск (Главный)
5 д. 18 ч. 13 мин.
11:35
Чита 2
274С
Адлер
Северобайкальск
00:55
Новосибирск (Главный)
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
Северобайкальск
211Э
Анапа
Красноярск
00:55
Новосибирск (Главный)
3 д. 20 ч. 3 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
205С
Анапа
Иркутск
01:05
Новосибирск (Главный)
4 д. 18 ч. 33 мин.
14:03
Иркутск (Пассажирский)
235С
Анапа
Тында
01:05
Новосибирск (Главный)
6 д. 4 ч. 6 мин.
23:36
Тында
201С
Анапа
Красноярск
01:05
Новосибирск (Главный)
3 д. 18 ч. 32 мин.
14:02
Красноярск (Пассажирский)
129С
Анапа
Красноярск
01:11
Новосибирск (Главный)
3 д. 17 ч. 11 мин.
12:36
Красноярск (Пассажирский)
402Н
Бийск
Томск
01:16
Новосибирск (Главный)
15 ч. 29 мин.
06:33
Томск 2
306Н
Бийск
Томск
01:16
Новосибирск (Главный)
15 ч. 29 мин.
06:33
Томск 2
229С
Анапа
Северобайкальск
01:19
Новосибирск (Главный)
4 д. 22 ч. 52 мин.
18:22
Северобайкальск
427И
Кулунда
Новосибирск
01:19
Новосибирск-Западный
17 ч. 0 мин.
01:33
Новосибирск (Главный)
327У
Кулунда
Новосибирск
01:19
Новосибирск-Западный
17 ч. 0 мин.
01:33
Новосибирск (Главный)
242С
Таврия
Адлер
Иркутск
01:33
Новосибирск (Главный)
4 д. 19 ч. 25 мин.
08:31
Иркутск (Пассажирский)
081И
Улан-Удэ
Москва
02:18
Новосибирск (Главный)
3 д. 20 ч. 42 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
117Н
Новокузнецк
Москва
02:18
Новосибирск (Главный)
2 д. 11 ч. 8 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
602Н
Бийск
Томск
02:30
Новосибирск (Главный)
15 ч. 30 мин.
07:45
Томск 2
011Й
Владивосток
Самара
02:37
Новосибирск (Главный)
6 д. 7 ч. 7 мин.
21:37
Самара
627И
Кулунда
Новосибирск
02:46
Новосибирск-Западный
17 ч. 27 мин.
02:59
Новосибирск (Главный)
068Ы
Москва
Абакан
02:48
Новосибирск (Главный)
3 д. 3 ч. 10 мин.
02:30
Абакан
075Э
Нерюнгри
Москва
02:50
Новосибирск (Главный)
5 д. 5 ч. 45 мин.
04:42
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
278И
Листвянка (ст. Байкал)
Нижний Новгород
02:58
Новосибирск (Главный)
3 д. 16 ч. 18 мин.
23:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
197И
Иркутск
Москва
03:01
Новосибирск (Главный)
3 д. 11 ч. 5 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
117У
Новокузнецк
Москва
03:48
Новосибирск (Главный)
2 д. 11 ч. 38 мин.
05:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
116С
Адлер
Томск
04:17
Новосибирск (Главный)
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
116Э
Адлер
Томск
04:17
Новосибирск (Главный)
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
216С
Адлер
Барнаул
04:20
Новосибирск (Главный)
3 д. 20 ч. 45 мин.
09:47
Барнаул
691Н
Новосибирск
Барнаул
04:20
Новосибирск (Главный)
5 ч. 27 мин.
09:47
Барнаул
415Н
Новосибирск
Барнаул
04:20
Новосибирск (Главный)
5 ч. 27 мин.
09:47
Барнаул
137Н
Новокузнецк
Нижневартовск
04:48
Новосибирск (Главный)
1 д. 22 ч. 5 мин.
18:40
Нижневартовск 1
097Э
Тында
Кисловодск
05:18
Новосибирск (Главный)
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
059Н
Новокузнецк
Кисловодск
05:18
Новосибирск (Главный)
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
Кисловодск
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
05:31
Новосибирск (Главный)
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
123Н
Новосибирск
Белгород
05:31
Новосибирск (Главный)
2 д. 23 ч. 20 мин.
04:51
Белгород
291Ы
Красноярск
Москва
05:31
Новосибирск (Главный)
2 д. 12 ч. 46 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
05:35
Новосибирск (Главный)
2 д. 13 ч. 12 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
681Н
Новосибирск
Барнаул
05:46
Новосибирск (Главный)
4 ч. 47 мин.
10:33
Барнаул
001Э
Россия
Владивосток
Москва
06:29
Новосибирск (Главный)
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
Москва (Ярославский Вокзал)
099Э
Владивосток
Москва
06:31
Новосибирск (Главный)
6 д. 17 ч. 40 мин.
11:13
Москва (Ярославский Вокзал)
100Щ
Москва
Владивосток
08:34
Новосибирск (Главный)
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
Владивосток
100Э
Таврия
Москва
Владивосток
08:53
Новосибирск (Главный)
6 д. 22 ч. 31 мин.
23:06
Владивосток
857У
Новокузнецк
Новосибирск
08:56
Новосибирск-Южный
6 ч. 0 мин.
09:05
Новосибирск (Главный)
002Э
Москва
Владивосток
08:59
Новосибирск (Главный)
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
348Н
Барнаул
Северобайкальск
09:12
Новосибирск (Главный)
2 д. 3 ч. 37 мин.
06:45
Северобайкальск
974А
Москва
Хабаровск
09:23
Новосибирск (Главный)
8 д. 13 ч. 31 мин.
19:31
Хабаровск 1
984А
Москва
Хабаровск
09:23
Новосибирск (Главный)
8 д. 15 ч. 56 мин.
21:56
Хабаровск 1
989И
Владивосток
Москва
09:39
Новосибирск (Главный)
8 д. 21 ч. 50 мин.
03:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
153С
Анапа
Новокузнецк
09:53
Новосибирск (Главный)
4 д. 9 ч. 19 мин.
00:44
Новокузнецк
553С
Анапа
Новокузнецк
09:53
Новосибирск (Главный)
4 д. 13 ч. 53 мин.
05:18
Новокузнецк
975Э
Владивосток
Москва
10:15
Новосибирск (Главный)
7 д. 22 ч. 9 мин.
02:20
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
125Н
Обь
Новосибирск
Тюмень
10:27
Новосибирск (Главный)
17 ч. 24 мин.
03:51
Тюмень
301Н
Новосибирск
Алматы (Казахстан)
10:42
Новосибирск (Главный)
1 д. 20 ч. 19 мин.
07:01
Алматы 2
369Н
Новосибирск
Ташкент (Узбекистан)
10:42
Новосибирск (Главный)
2 д. 19 ч. 46 мин.
06:28
Ташкент (Центральный)
385Н
Новосибирск
Бишкек (Киргизия)
10:42
Новосибирск (Главный)
2 д. 8 ч. 49 мин.
19:31
Бишкек 2
593С
Анапа
Новокузнецк
10:55
Новосибирск (Главный)
4 д. 9 ч. 2 мин.
00:22
Новокузнецк
168С
Таврия
Адлер
Красноярск
10:58
Новосибирск (Главный)
4 д. 4 ч. 26 мин.
00:42
Красноярск (Пассажирский)
857Н
Новосибирск
Новокузнецк
11:11
Новосибирск (Главный)
6 ч. 11 мин.
17:22
Новокузнецк
175А
Санкт-Петербург
Красноярск
11:20
Новосибирск (Главный)
3 д. 5 ч. 10 мин.
02:20
Красноярск (Пассажирский)
172С
Таврия
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
11:36
Новосибирск (Главный)
3 д. 22 ч. 24 мин.
19:00
Новокузнецк
147Н
Новосибирск
Омск
11:50
Новосибирск (Главный)
7 ч. 18 мин.
19:08
Омск (Пассажирский)
581Ы
Новосибирск
Барнаул
11:55
Новосибирск (Главный)
4 ч. 40 мин.
16:35
Барнаул
157С
Анапа
Иркутск
12:05
Новосибирск (Главный)
5 д. 5 ч. 56 мин.
20:26
Иркутск (Пассажирский)
133Н
Томск
Анапа
12:50
Новосибирск (Главный)
3 д. 22 ч. 24 мин.
04:15
Анапа
347Н
Северобайкальск
Барнаул
13:14
Новосибирск (Главный)
2 д. 5 ч. 21 мин.
18:41
Барнаул
067Ы
Абакан
Москва
13:23
Новосибирск (Главный)
3 д. 3 ч. 28 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
142Н
Новосибирск
Томск
13:30
Новосибирск (Главный)
4 ч. 49 мин.
18:19
Томск 2
870Н
Новосибирск
Томск
13:30
Новосибирск (Главный)
4 ч. 43 мин.
18:13
Томск 2
310Н
Новосибирск
Новокузнецк
13:30
Новосибирск (Главный)
18 ч. 19 мин.
07:49
Новокузнецк
241И
Иркутск
Адлер
14:09
Новосибирск (Главный)
4 д. 21 ч. 34 мин.
04:45
Адлер
269Ч
Чита
Адлер
14:09
Новосибирск (Главный)
5 д. 17 ч. 19 мин.
04:45
Адлер
427Н
Новосибирск
Кулунда
14:54
Новосибирск (Главный)
16 ч. 39 мин.
07:33
Кулунда
327Н
Новосибирск
Кулунда
14:54
Новосибирск (Главный)
16 ч. 39 мин.
07:33
Кулунда
076Э
Таврия
Москва
Нерюнгри
14:57
Новосибирск (Главный)
5 д. 4 ч. 9 мин.
17:19
Нерюнгри
627Н
Новосибирск
Кулунда
14:58
Новосибирск (Главный)
17 ч. 24 мин.
08:22
Кулунда
263Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
15:07
Новосибирск (Главный)
3 д. 8 ч. 48 мин.
07:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
250Н
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
15:24
Новосибирск (Главный)
4 д. 5 ч. 2 мин.
22:48
Новокузнецк
276Э
Казань
Новокузнецк
15:27
Новосибирск (Главный)
2 д. 6 ч. 26 мин.
04:42
Новокузнецк
082И
Москва
Улан-Удэ
15:34
Новосибирск (Главный)
3 д. 18 ч. 36 мин.
11:14
Улан-Удэ
092И
Москва – Северобайкальск
Москва
Северобайкальск
15:34
Новосибирск (Главный)
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
Северобайкальск
001М
Россия
Владивосток
Москва
15:57
Новосибирск (Главный)
6 д. 1 ч. 48 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
086Ы
Красный Яр
Новосибирск
Красноярск
16:02
Новосибирск (Главный)
11 ч. 48 мин.
03:50
Красноярск (Пассажирский)
037Н
Томич
Томск
Москва
16:09
Новосибирск (Главный)
2 д. 5 ч. 39 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
005Щ
Улан-Батор (Монголия)
Москва
16:17
Новосибирск (Главный)
4 д. 3 ч. 46 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
003З
Пекин (Китай)
Москва
16:17
Новосибирск (Главный)
5 д. 11 ч. 41 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
019Ч
Пекин (Китай)
Москва
16:17
Новосибирск (Главный)
5 д. 20 ч. 8 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
213Н
Новосибирск
Москва
16:17
Новосибирск (Главный)
1 д. 21 ч. 51 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
267И
Иркутск
Москва
16:17
Новосибирск (Главный)
3 д. 3 ч. 28 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
153И
Новокузнецк
Анапа
16:20
Новосибирск (Главный)
4 д. 12 ч. 20 мин.
10:14
Анапа
137Е
Нижневартовск
Новокузнецк
16:37
Новосибирск (Главный)
1 д. 20 ч. 37 мин.
00:22
Новокузнецк
056Ы
Енисей
Москва
Красноярск
16:43
Новосибирск (Главный)
2 д. 12 ч. 3 мин.
04:53
Красноярск (Пассажирский)
243Н
Новокузнецк
Анапа
16:43
Новосибирск (Главный)
3 д. 18 ч. 43 мин.
03:50
Анапа
249Н
Новокузнецк
Имеретинский Курорт (Адлер)
16:43
Новосибирск (Главный)
4 д. 5 ч. 6 мин.
14:13
Имеретинский Курорт
603И
Новосибирск
Кулунда
16:46
Новосибирск (Главный)
12 ч. 1 мин.
04:47
Кулунда
203Н
Томск
Анапа
17:00
Новосибирск (Главный)
3 д. 19 ч. 7 мин.
04:15
Анапа
940И
Листвянка (ст. Байкал)
Москва
17:17
Новосибирск (Главный)
2 д. 20 ч. 23 мин.
11:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
990Ч
Москва
Владивосток
17:27
Новосибирск (Главный)
9 д. 6 ч. 27 мин.
09:22
Владивосток
070Я
Фирменный
Москва
Чита
17:33
Новосибирск (Главный)
4 д. 10 ч. 58 мин.
00:18
Чита 2
070Ч
Москва
Чита
17:37
Новосибирск (Главный)
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
139Н
Новосибирск
Адлер
17:38
Новосибирск (Главный)
3 д. 13 ч. 18 мин.
06:56
Адлер
140Н
Барнаул
Адлер
17:38
Новосибирск (Главный)
3 д. 19 ч. 8 мин.
05:52
Адлер
118Н
Москва
Новокузнецк
17:41
Новосибирск (Главный)
2 д. 9 ч. 11 мин.
01:34
Новокузнецк
924М
По Золотому Кольцу
Москва
Нерюнгри
17:48
Новосибирск (Главный)
5 д. 10 ч. 57 мин.
00:32
Нерюнгри
275Н
Новокузнецк
Казань
17:52
Новосибирск (Главный)
2 д. 0 ч. 57 мин.
06:27
Казань (Пассажирская)
144Н
Новосибирск
Кемерово
18:15
Новосибирск (Главный)
5 ч. 30 мин.
23:45
Кемерово (Пассажирский)
601Н
Томск
Бийск
18:25
Новосибирск (Главный)
14 ч. 56 мин.
03:41
Бийск
159А
Санкт-Петербург
Красноярск
18:36
Новосибирск (Главный)
3 д. 10 ч. 14 мин.
07:40
Красноярск (Пассажирский)
153Н
Новокузнецк
Анапа
18:39
Новосибирск (Главный)
4 д. 8 ч. 40 мин.
10:14
Анапа
167Ы
Красноярск
Адлер
18:39
Новосибирск (Главный)
4 д. 4 ч. 3 мин.
08:38
Адлер
009Н
Владивосток
Москва
18:42
Новосибирск (Главный)
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
901Ы
Красноярск
Москва
18:42
Новосибирск (Главный)
2 д. 11 ч. 10 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
239Н
Новосибирск
Москва
18:43
Новосибирск (Главный)
1 д. 21 ч. 17 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
161Э
Владивосток
Москва
18:43
Новосибирск (Главный)
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
401Н
Томск
Бийск
18:49
Новосибирск (Главный)
15 ч. 16 мин.
04:16
Бийск
305Н
Томск
Бийск
18:49
Новосибирск (Главный)
16 ч. 18 мин.
04:16
Бийск
216Н
Барнаул
Адлер
18:54
Новосибирск (Главный)
3 д. 17 ч. 17 мин.
05:32
Адлер
115И
Томск
Адлер
18:54
Новосибирск (Главный)
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
148Н
Омск
Новосибирск
18:56
Новосибирск-Западный
7 ч. 18 мин.
19:08
Новосибирск (Главный)
107Н
Новосибирск
Омск
19:05
Новосибирск (Главный)
8 ч. 20 мин.
03:25
Омск (Пассажирский)
087Н
Иртыш
Новосибирск
Омск
19:13
Новосибирск (Главный)
8 ч. 32 мин.
03:45
Омск (Пассажирский)
243С
Анапа
Новокузнецк
19:15
Новосибирск (Главный)
3 д. 15 ч. 57 мин.
01:47
Новокузнецк
973Э
Владивосток
Москва
19:22
Новосибирск (Главный)
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
273И
Северобайкальск
Адлер
19:23
Новосибирск (Главный)
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
Адлер
127Ы
Красноярск
Адлер
19:23
Новосибирск (Главный)
4 д. 1 ч. 53 мин.
08:01
Адлер
211Ы
Красноярск
Анапа
19:23
Новосибирск (Главный)
4 д. 0 ч. 17 мин.
06:25
Анапа
269Ь
Чита
Адлер
19:23
Новосибирск (Главный)
5 д. 16 ч. 4 мин.
08:01
Адлер
008Н
Новосибирск
Владивосток
19:54
Новосибирск (Главный)
4 д. 11 ч. 38 мин.
07:32
Владивосток
012Й
Самара
Владивосток
19:54
Новосибирск (Главный)
6 д. 10 ч. 25 мин.
07:32
Владивосток
923Н
Новосибирск
Волгоград
20:19
Новосибирск (Главный)
3 д. 15 ч. 41 мин.
12:00
Волгоград 1
006Щ
Москва
Улан-Батор (Монголия)
20:22
Новосибирск (Главный)
4 д. 4 ч. 33 мин.
01:38
Улан-Батор
004З
Москва
Пекин (Китай)
20:22
Новосибирск (Главный)
5 д. 12 ч. 30 мин.
09:35
Пекин
020Ч
Москва
Пекин (Китай)
20:22
Новосибирск (Главный)
6 д. 3 ч. 44 мин.
00:49
Пекин
069Я
Чита
Тюмень
20:26
Новосибирск (Главный)
2 д. 23 ч. 43 мин.
14:29
Тюмень
010Н
Москва
Владивосток
20:50
Новосибирск (Главный)
6 д. 11 ч. 30 мин.
10:00
Владивосток
638Н
Новосибирск
Томск
21:00
Новосибирск (Главный)
6 ч. 50 мин.
03:50
Томск 2
338Н
Новосибирск
Томск
21:00
Новосибирск (Главный)
6 ч. 50 мин.
03:50
Томск 2
198Х
Москва
Иркутск
21:08
Новосибирск (Главный)
3 д. 6 ч. 55 мин.
04:25
Иркутск (Пассажирский)
002Щ
Россия
Москва
Владивосток
21:46
Новосибирск (Главный)
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
078Э
Новосибирск
Нерюнгри
21:52
Новосибирск (Главный)
3 д. 14 ч. 0 мин.
11:52
Нерюнгри
203С
Анапа
Томск
21:54
Новосибирск (Главный)
3 д. 18 ч. 20 мин.
05:00
Томск 2
062М
Москва
Владивосток
21:54
Новосибирск (Главный)
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
133С
Анапа
Томск
21:57
Новосибирск (Главный)
3 д. 18 ч. 5 мин.
04:05
Томск 2
160М
Москва
Барнаул
22:03
Новосибирск (Главный)
2 д. 2 ч. 40 мин.
02:05
Барнаул
014Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
Новокузнецк
22:04
Новосибирск (Главный)
2 д. 15 ч. 48 мин.
05:33
Новокузнецк
013Н
Новокузнецк
Новокузнецк
Санкт-Петербург
22:31
Новосибирск (Главный)
2 д. 18 ч. 57 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
157И
Иркутск
Анапа
22:39
Новосибирск (Главный)
4 д. 18 ч. 4 мин.
10:14
Анапа
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
22:41
Новосибирск (Главный)
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
990Щ
Москва
Владивосток
22:49
Новосибирск (Главный)
9 д. 5 ч. 37 мин.
08:32
Владивосток
976Я
Москва
Владивосток
22:49
Новосибирск (Главный)
8 д. 5 ч. 37 мин.
08:32
Владивосток
030Н
Кузбасс
Новосибирск
Кемерово
22:50
Новосибирск (Главный)
5 ч. 30 мин.
04:20
Кемерово (Пассажирский)
038Н
Томич
Москва
Томск
23:05
Новосибирск (Главный)
2 д. 7 ч. 6 мин.
05:31
Томск 2
057С
Кисловодск
Иркутск
23:56
Новосибирск (Главный)
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Новосибирск включает 322 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:32 по направлению к станции Новосибирск;
  • последний поезд прибывает в 23:38 от станции Владивосток.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Новосибирск.

Актуальное расписание поездов станции Новосибирск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
