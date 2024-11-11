Маршрут следования и продажа билетов
23:59
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
103
Маршрут следования поезда 273И Северобайкальск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Северобайкальск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Северобайкальск
23:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Улькан
02:19
02:24
101 км.
2 ч. 20 мин.
Киренга
03:34
03:40
137 км.
3 ч. 35 мин.
Небель
04:25
04:27
169 км.
4 ч. 26 мин.
Ния
04:54
04:56
194 км.
4 ч. 55 мин.
Звездная
05:34
05:36
221 км.
5 ч. 35 мин.
Лена
06:56
07:26
267 км.
6 ч. 57 мин.
Янталь
08:17
08:19
300 км.
8 ч. 18 мин.
Семигорск
09:23
09:24
338 км.
9 ч. 24 мин.
Хребтовая
10:10
10:11
364 км.
10 ч. 11 мин.
Коршуниха-Ангарская
10:43
10:56
381 км.
10 ч. 44 мин.
Среднеилимская
11:23
11:25
395 км.
11 ч. 24 мин.
Видим
12:42
12:43
447 км.
12 ч. 43 мин.
Кежемская
13:47
13:49
491 км.
13 ч. 48 мин.
Гидростроитель
14:43
14:50
537 км.
14 ч. 44 мин.
Падунские Пороги
15:13
15:23
548 км.
15 ч. 14 мин.
Вихоревка
16:33
17:03
588 км.
16 ч. 34 мин.
Чуна
19:18
19:19
683 км.
19 ч. 19 мин.
Сосновые Родники
19:36
19:37
695 км.
19 ч. 37 мин.
Новочунка
19:53
19:54
706 км.
19 ч. 54 мин.
Парчум
20:20
20:21
722 км.
20 ч. 21 мин.
Тайшет
22:05
22:08
790 км.
22 ч. 6 мин.
Решоты
23:06
23:08
844 км.
23 ч. 7 мин.
Ингашская
23:47
23:49
887 км.
23 ч. 48 мин.
Иланская
00:17
00:34
914 км.
1 д. 0 ч. 18 мин.
Канск-Енисейский
01:02
01:07
937 км.
1 д. 1 ч. 3 мин.
Заозерная
02:21
02:26
1004 км.
1 д. 2 ч. 22 мин.
Уяр
03:02
03:04
1032 км.
1 д. 3 ч. 3 мин.
Красноярск
Пассажирский
05:30
06:08
1128 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Козулька
08:01
08:03
1218 км.
1 д. 8 ч. 2 мин.
Ачинск 1
09:03
09:07
1274 км.
1 д. 9 ч. 4 мин.
Боготол
10:09
10:11
1335 км.
1 д. 10 ч. 10 мин.
Тяжин
11:16
11:18
1398 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Мариинск
12:09
12:43
1447 км.
1 д. 12 ч. 10 мин.
Анжерская
14:22
14:24
1552 км.
1 д. 14 ч. 23 мин.
Тайга
14:51
15:25
1578 км.
1 д. 14 ч. 52 мин.
Юрга 1
16:35
16:37
1640 км.
1 д. 16 ч. 36 мин.
Новосибирск
Главный
19:05
19:23
1784 км.
1 д. 19 ч. 6 мин.
Барабинск
23:07
23:37
2074 км.
1 д. 23 ч. 8 мин.
Озеро-Карачинское
00:54
00:59
2162 км.
2 д. 0 ч. 55 мин.
Татарская
01:43
01:45
2225 км.
2 д. 1 ч. 44 мин.
Омск
Пассажирский
03:42
04:20
2391 км.
2 д. 3 ч. 43 мин.
Исилькуль
06:28
07:28
2526 км.
2 д. 6 ч. 29 мин.
Петропавловск
09:15
09:55
2659 км.
2 д. 9 ч. 16 мин.
Петухово
11:07
11:27
2744 км.
2 д. 11 ч. 8 мин.
Макушино
12:01
12:03
2789 км.
2 д. 12 ч. 2 мин.
Лебяжья-Сибирская
12:40
12:41
2835 км.
2 д. 12 ч. 41 мин.
Варгаши
13:19
13:20
2879 км.
2 д. 13 ч. 20 мин.
Курган
14:07
14:32
2911 км.
2 д. 14 ч. 8 мин.
Юргамыш
15:20
15:21
2966 км.
2 д. 15 ч. 21 мин.
Мишкино
15:54
15:55
3000 км.
2 д. 15 ч. 55 мин.
Шумиха
16:32
16:34
3041 км.
2 д. 16 ч. 33 мин.
Щучье
17:10
17:11
3076 км.
2 д. 17 ч. 11 мин.
Челябинск-Главный
18:33
19:25
3160 км.
2 д. 18 ч. 34 мин.
Миасс 1
21:12
21:14
3242 км.
2 д. 21 ч. 13 мин.
Златоуст
22:28
22:30
3274 км.
2 д. 22 ч. 29 мин.
Бердяуш
23:28
23:29
3310 км.
2 д. 23 ч. 29 мин.
Сулея
23:58
23:59
3326 км.
2 д. 23 ч. 59 мин.
Вязовая
00:49
00:50
3368 км.
3 д. 0 ч. 50 мин.
Усть-Катав
01:06
01:07
3379 км.
3 д. 1 ч. 7 мин.
Кропачево
01:31
01:54
3394 км.
3 д. 1 ч. 32 мин.
Аша
02:56
02:58
3439 км.
3 д. 2 ч. 57 мин.
Уфа
04:58
05:25
3527 км.
3 д. 4 ч. 59 мин.
Раевка
07:43
07:45
3627 км.
3 д. 7 ч. 44 мин.
Шафраново
08:08
08:10
3640 км.
3 д. 8 ч. 9 мин.
Аксаково
09:06
09:09
3681 км.
3 д. 9 ч. 7 мин.
Приютово
09:29
09:31
3700 км.
3 д. 9 ч. 30 мин.
Абдулино
10:05
10:07
3730 км.
3 д. 10 ч. 6 мин.
Бугуруслан
11:28
11:30
3811 км.
3 д. 11 ч. 29 мин.
Похвистнево
11:49
11:51
3830 км.
3 д. 11 ч. 50 мин.
Новоотрадная
12:38
12:40
3891 км.
3 д. 12 ч. 39 мин.
Кинель
13:23
13:25
3940 км.
3 д. 13 ч. 24 мин.
Самара
14:05
15:15
3974 км.
3 д. 14 ч. 6 мин.
Новокуйбышевская
15:39
15:41
3990 км.
3 д. 15 ч. 40 мин.
Сызрань Город
18:41
18:48
4085 км.
3 д. 18 ч. 42 мин.
Возрождение
19:55
19:57
4137 км.
3 д. 19 ч. 56 мин.
Кулатка
20:19
20:21
4163 км.
3 д. 20 ч. 20 мин.
Сенная
21:26
21:29
4238 км.
3 д. 21 ч. 27 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:25
01:05
4333 км.
4 д. 0 ч. 26 мин.
Карамыш
03:33
03:35
4405 км.
4 д. 3 ч. 34 мин.
Петров Вал
05:09
05:11
4499 км.
4 д. 5 ч. 10 мин.
Волгоград 1
08:42
09:25
4665 км.
4 д. 8 ч. 43 мин.
Сарепта
10:00
10:02
4686 км.
4 д. 10 ч. 1 мин.
Жутово
11:43
11:47
4774 км.
4 д. 11 ч. 44 мин.
Котельниково
12:43
12:57
4827 км.
4 д. 12 ч. 44 мин.
Ремонтная
13:41
13:44
4864 км.
4 д. 13 ч. 42 мин.
Зимовники
14:16
14:19
4900 км.
4 д. 14 ч. 17 мин.
Пролетарская
15:52
15:56
4976 км.
4 д. 15 ч. 53 мин.
Сальск
16:32
17:00
5003 км.
4 д. 16 ч. 33 мин.
Белоглинская
18:26
18:32
5072 км.
4 д. 18 ч. 27 мин.
Ровное
19:05
19:10
5098 км.
4 д. 19 ч. 6 мин.
Тихорецкая
19:55
20:13
5134 км.
4 д. 19 ч. 56 мин.
Выселки
21:26
21:36
5181 км.
4 д. 21 ч. 27 мин.
Кореновск
22:20
22:25
5200 км.
4 д. 22 ч. 21 мин.
Динская
23:35
23:40
5234 км.
4 д. 23 ч. 36 мин.
Краснодар 1
00:30
01:13
5261 км.
5 д. 0 ч. 31 мин.
Горячий Ключ
02:39
03:18
5303 км.
5 д. 2 ч. 40 мин.
Туапсе
04:48
04:57
5364 км.
5 д. 4 ч. 49 мин.
Лазаревская
05:47
05:50
5391 км.
5 д. 5 ч. 48 мин.
Лоо
06:56
07:00
5423 км.
5 д. 6 ч. 57 мин.
Сочи
07:23
07:29
5439 км.
5 д. 7 ч. 24 мин.
Хоста
07:48
07:50
5452 км.
5 д. 7 ч. 49 мин.
Адлер
08:01
5460 км.
5 д. 8 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала 10.09.2021 в 4 вагоне! Поездка очень понравилась! Жаль не могу приложить фото вагона. Очень чисто и ухоженно. Проводницы знают свое дело. В вагоне были рабочие розетки. Работал кондизионер. В вагоне было +23 градуса. Я тащилась))))))
Очень достойный поезд. Ехали в середине лета когда за окном было +30. В вагоне же было не выше +25. Очень мощный кондер работал. Я даже с верхней полки периодически слезал чтобы не надуло на меня.
Вялая и не довольная жизнью проводница испортила все впечатление о поездке. В техническом оснащении поезд прекрасен! Есть даже ЮСБ розетки для телефонов. Но недовольная рожа проводницы перекрывала эти удобства.
Простите но как так можно вести поезд. Мне показалось что наш машинист пьян. Или какие-то неисправности с самим поездом. Когда мы трогались я чуть с полки не падала. Очень резко дергался!!!! Чай на столике разливался!
В поезде было жарко. Форточку открыть невозможно. Кондиционер не работал. Проводница была вся в мыле бегала постоянно в соседний вагон. Ситуация также ухудшалась тем что один туалет забился и вонял на весь вагон. Хоть и был закрыт на ключ. Все равно тянуло. За что заплатила столько денег до сих пор не понимаю!!!!!