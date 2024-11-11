Поезд 273И Северобайкальск — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

23:59

Северобайкальск

5 д. 8 ч. 2 мин.

08:01

Адлер

103

Маршрут следования поезда 273И Северобайкальск — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Северобайкальск — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Северобайкальск

23:59

0 км.

0 ч. 0 мин.

Улькан

02:19

5 мин.

02:24

101 км.

2 ч. 20 мин.

Киренга

03:34

6 мин.

03:40

137 км.

3 ч. 35 мин.

Небель

04:25

2 мин.

04:27

169 км.

4 ч. 26 мин.

Ния

04:54

2 мин.

04:56

194 км.

4 ч. 55 мин.

Звездная

05:34

2 мин.

05:36

221 км.

5 ч. 35 мин.

Лена

06:56

30 мин.

07:26

267 км.

6 ч. 57 мин.

Янталь

08:17

2 мин.

08:19

300 км.

8 ч. 18 мин.

Семигорск

09:23

1 мин.

09:24

338 км.

9 ч. 24 мин.

Хребтовая

10:10

1 мин.

10:11

364 км.

10 ч. 11 мин.

Коршуниха-Ангарская

10:43

13 мин.

10:56

381 км.

10 ч. 44 мин.

Среднеилимская

11:23

2 мин.

11:25

395 км.

11 ч. 24 мин.

Видим

12:42

1 мин.

12:43

447 км.

12 ч. 43 мин.

Кежемская

13:47

2 мин.

13:49

491 км.

13 ч. 48 мин.

Гидростроитель

14:43

7 мин.

14:50

537 км.

14 ч. 44 мин.

Падунские Пороги

15:13

10 мин.

15:23

548 км.

15 ч. 14 мин.

Вихоревка

16:33

30 мин.

17:03

588 км.

16 ч. 34 мин.

Чуна

19:18

1 мин.

19:19

683 км.

19 ч. 19 мин.

Сосновые Родники

19:36

1 мин.

19:37

695 км.

19 ч. 37 мин.

Новочунка

19:53

1 мин.

19:54

706 км.

19 ч. 54 мин.

Парчум

20:20

1 мин.

20:21

722 км.

20 ч. 21 мин.

Тайшет

22:05

3 мин.

22:08

790 км.

22 ч. 6 мин.

Решоты

23:06

2 мин.

23:08

844 км.

23 ч. 7 мин.

Ингашская

23:47

2 мин.

23:49

887 км.

23 ч. 48 мин.

Иланская

00:17

17 мин.

00:34

914 км.

1 д. 0 ч. 18 мин.

Канск-Енисейский

01:02

5 мин.

01:07

937 км.

1 д. 1 ч. 3 мин.

Заозерная

02:21

5 мин.

02:26

1004 км.

1 д. 2 ч. 22 мин.

Уяр

03:02

2 мин.

03:04

1032 км.

1 д. 3 ч. 3 мин.

Красноярск
Пассажирский

05:30

38 мин.

06:08

1128 км.

1 д. 5 ч. 31 мин.

Козулька

08:01

2 мин.

08:03

1218 км.

1 д. 8 ч. 2 мин.

Ачинск 1

09:03

4 мин.

09:07

1274 км.

1 д. 9 ч. 4 мин.

Боготол

10:09

2 мин.

10:11

1335 км.

1 д. 10 ч. 10 мин.

Тяжин

11:16

2 мин.

11:18

1398 км.

1 д. 11 ч. 17 мин.

Мариинск

12:09

34 мин.

12:43

1447 км.

1 д. 12 ч. 10 мин.

Анжерская

14:22

2 мин.

14:24

1552 км.

1 д. 14 ч. 23 мин.

Тайга

14:51

34 мин.

15:25

1578 км.

1 д. 14 ч. 52 мин.

Юрга 1

16:35

2 мин.

16:37

1640 км.

1 д. 16 ч. 36 мин.

Новосибирск
Главный

19:05

18 мин.

19:23

1784 км.

1 д. 19 ч. 6 мин.

Барабинск

23:07

30 мин.

23:37

2074 км.

1 д. 23 ч. 8 мин.

Озеро-Карачинское

00:54

5 мин.

00:59

2162 км.

2 д. 0 ч. 55 мин.

Татарская

01:43

2 мин.

01:45

2225 км.

2 д. 1 ч. 44 мин.

Омск
Пассажирский

03:42

38 мин.

04:20

2391 км.

2 д. 3 ч. 43 мин.

Исилькуль

06:28

60 мин.

07:28

2526 км.

2 д. 6 ч. 29 мин.

Петропавловск

09:15

40 мин.

09:55

2659 км.

2 д. 9 ч. 16 мин.

Петухово

11:07

20 мин.

11:27

2744 км.

2 д. 11 ч. 8 мин.

Макушино

12:01

2 мин.

12:03

2789 км.

2 д. 12 ч. 2 мин.

Лебяжья-Сибирская

12:40

1 мин.

12:41

2835 км.

2 д. 12 ч. 41 мин.

Варгаши

13:19

1 мин.

13:20

2879 км.

2 д. 13 ч. 20 мин.

Курган

14:07

25 мин.

14:32

2911 км.

2 д. 14 ч. 8 мин.

Юргамыш

15:20

1 мин.

15:21

2966 км.

2 д. 15 ч. 21 мин.

Мишкино

15:54

1 мин.

15:55

3000 км.

2 д. 15 ч. 55 мин.

Шумиха

16:32

2 мин.

16:34

3041 км.

2 д. 16 ч. 33 мин.

Щучье

17:10

1 мин.

17:11

3076 км.

2 д. 17 ч. 11 мин.

Челябинск-Главный

18:33

52 мин.

19:25

3160 км.

2 д. 18 ч. 34 мин.

Миасс 1

21:12

2 мин.

21:14

3242 км.

2 д. 21 ч. 13 мин.

Златоуст

22:28

2 мин.

22:30

3274 км.

2 д. 22 ч. 29 мин.

Бердяуш

23:28

1 мин.

23:29

3310 км.

2 д. 23 ч. 29 мин.

Сулея

23:58

1 мин.

23:59

3326 км.

2 д. 23 ч. 59 мин.

Вязовая

00:49

1 мин.

00:50

3368 км.

3 д. 0 ч. 50 мин.

Усть-Катав

01:06

1 мин.

01:07

3379 км.

3 д. 1 ч. 7 мин.

Кропачево

01:31

23 мин.

01:54

3394 км.

3 д. 1 ч. 32 мин.

Аша

02:56

2 мин.

02:58

3439 км.

3 д. 2 ч. 57 мин.

Уфа

04:58

27 мин.

05:25

3527 км.

3 д. 4 ч. 59 мин.

Раевка

07:43

2 мин.

07:45

3627 км.

3 д. 7 ч. 44 мин.

Шафраново

08:08

2 мин.

08:10

3640 км.

3 д. 8 ч. 9 мин.

Аксаково

09:06

3 мин.

09:09

3681 км.

3 д. 9 ч. 7 мин.

Приютово

09:29

2 мин.

09:31

3700 км.

3 д. 9 ч. 30 мин.

Абдулино

10:05

2 мин.

10:07

3730 км.

3 д. 10 ч. 6 мин.

Бугуруслан

11:28

2 мин.

11:30

3811 км.

3 д. 11 ч. 29 мин.

Похвистнево

11:49

2 мин.

11:51

3830 км.

3 д. 11 ч. 50 мин.

Новоотрадная

12:38

2 мин.

12:40

3891 км.

3 д. 12 ч. 39 мин.

Кинель

13:23

2 мин.

13:25

3940 км.

3 д. 13 ч. 24 мин.

Самара

14:05

70 мин.

15:15

3974 км.

3 д. 14 ч. 6 мин.

Новокуйбышевская

15:39

2 мин.

15:41

3990 км.

3 д. 15 ч. 40 мин.

Сызрань Город

18:41

7 мин.

18:48

4085 км.

3 д. 18 ч. 42 мин.

Возрождение

19:55

2 мин.

19:57

4137 км.

3 д. 19 ч. 56 мин.

Кулатка

20:19

2 мин.

20:21

4163 км.

3 д. 20 ч. 20 мин.

Сенная

21:26

3 мин.

21:29

4238 км.

3 д. 21 ч. 27 мин.

Саратов 1
Пассажирский

00:25

40 мин.

01:05

4333 км.

4 д. 0 ч. 26 мин.

Карамыш

03:33

2 мин.

03:35

4405 км.

4 д. 3 ч. 34 мин.

Петров Вал

05:09

2 мин.

05:11

4499 км.

4 д. 5 ч. 10 мин.

Волгоград 1

08:42

43 мин.

09:25

4665 км.

4 д. 8 ч. 43 мин.

Сарепта

10:00

2 мин.

10:02

4686 км.

4 д. 10 ч. 1 мин.

Жутово

11:43

4 мин.

11:47

4774 км.

4 д. 11 ч. 44 мин.

Котельниково

12:43

14 мин.

12:57

4827 км.

4 д. 12 ч. 44 мин.

Ремонтная

13:41

3 мин.

13:44

4864 км.

4 д. 13 ч. 42 мин.

Зимовники

14:16

3 мин.

14:19

4900 км.

4 д. 14 ч. 17 мин.

Пролетарская

15:52

4 мин.

15:56

4976 км.

4 д. 15 ч. 53 мин.

Сальск

16:32

28 мин.

17:00

5003 км.

4 д. 16 ч. 33 мин.

Белоглинская

18:26

6 мин.

18:32

5072 км.

4 д. 18 ч. 27 мин.

Ровное

19:05

5 мин.

19:10

5098 км.

4 д. 19 ч. 6 мин.

Тихорецкая

19:55

18 мин.

20:13

5134 км.

4 д. 19 ч. 56 мин.

Выселки

21:26

10 мин.

21:36

5181 км.

4 д. 21 ч. 27 мин.

Кореновск

22:20

5 мин.

22:25

5200 км.

4 д. 22 ч. 21 мин.

Динская

23:35

5 мин.

23:40

5234 км.

4 д. 23 ч. 36 мин.

Краснодар 1

00:30

43 мин.

01:13

5261 км.

5 д. 0 ч. 31 мин.

Горячий Ключ

02:39

39 мин.

03:18

5303 км.

5 д. 2 ч. 40 мин.

Туапсе

04:48

9 мин.

04:57

5364 км.

5 д. 4 ч. 49 мин.

Лазаревская

05:47

3 мин.

05:50

5391 км.

5 д. 5 ч. 48 мин.

Лоо

06:56

4 мин.

07:00

5423 км.

5 д. 6 ч. 57 мин.

Сочи

07:23

6 мин.

07:29

5439 км.

5 д. 7 ч. 24 мин.

Хоста

07:48

2 мин.

07:50

5452 км.

5 д. 7 ч. 49 мин.

Адлер

08:01

5460 км.

5 д. 8 ч. 2 мин.

Погода на станциях Северобайкальск и Адлер

Информация о поезде 273И

Планируете поездку по маршруту Северобайкальск — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 273И. Этот поезд отправляется со станции Северобайкальск в 23:59 и прибывает на конечную станцию Адлер в 08:01. Вся дорога занимает 5 д. 8 ч. 2 мин., а суммарное время стоянок составляет - 17 ч. 20 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 273И

Количество остановок поезда:

103 станции

Самая длинная остановка:

70 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Виктория

    Ехала 10.09.2021 в 4 вагоне! Поездка очень понравилась! Жаль не могу приложить фото вагона. Очень чисто и ухоженно. Проводницы знают свое дело. В вагоне были рабочие розетки. Работал кондизионер. В вагоне было +23 градуса. Я тащилась))))))

  2. Доцент

    Очень достойный поезд. Ехали в середине лета когда за окном было +30. В вагоне же было не выше +25. Очень мощный кондер работал. Я даже с верхней полки периодически слезал чтобы не надуло на меня.

  3. Михайлова Светлана Валерьевна

    Вялая и не довольная жизнью проводница испортила все впечатление о поездке. В техническом оснащении поезд прекрасен! Есть даже ЮСБ розетки для телефонов. Но недовольная рожа проводницы перекрывала эти удобства.

  4. Татьяна Ж.

    Простите но как так можно вести поезд. Мне показалось что наш машинист пьян. Или какие-то неисправности с самим поездом. Когда мы трогались я чуть с полки не падала. Очень резко дергался!!!! Чай на столике разливался!

  5. Банько Евгения Леонидовна

    В поезде было жарко. Форточку открыть невозможно. Кондиционер не работал. Проводница была вся в мыле бегала постоянно в соседний вагон. Ситуация также ухудшалась тем что один туалет забился и вонял на весь вагон. Хоть и был закрыт на ключ. Все равно тянуло. За что заплатила столько денег до сих пор не понимаю!!!!!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
