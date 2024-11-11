Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 402Н Бийск — Томск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Бийск — Томск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Бийск
15:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зональный
15:32
15:34
21 км.
0 ч. 28 мин.
Загайново
16:12
16:14
51 км.
1 ч. 8 мин.
Большая Речка
16:30
16:37
60 км.
1 ч. 26 мин.
Гордеево
17:04
17:06
74 км.
2 ч. 0 мин.
Овчинниково
17:22
17:27
85 км.
2 ч. 18 мин.
Барнаул
18:31
19:45
143 км.
3 ч. 27 мин.
Алтайская
20:03
20:10
155 км.
4 ч. 59 мин.
Усть-Тальменская
20:58
21:03
208 км.
5 ч. 54 мин.
Черепаново
21:41
22:11
254 км.
6 ч. 37 мин.
Линево
22:44
22:46
277 км.
7 ч. 40 мин.
Искитим
23:13
23:15
299 км.
8 ч. 9 мин.
Бердск
23:34
23:39
316 км.
8 ч. 30 мин.
Сеятель
23:52
23:54
327 км.
8 ч. 48 мин.
Новосибирск
Главный
00:21
01:16
348 км.
9 ч. 17 мин.
Мошково
02:06
02:08
402 км.
11 ч. 2 мин.
Болотная
03:11
03:13
465 км.
12 ч. 7 мин.
Юрга 1
03:37
03:41
493 км.
12 ч. 33 мин.
Яшкино
04:18
04:20
533 км.
13 ч. 14 мин.
Тайга 2
04:44
04:46
555 км.
13 ч. 40 мин.
Томск 1
06:04
06:19
613 км.
15 ч. 0 мин.
Томск 2
06:33
618 км.
15 ч. 29 мин.
