Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 157С Анапа — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
14:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
18:00
18:02
65 км.
3 ч. 30 мин.
Краснодар 1
20:05
20:11
133 км.
5 ч. 35 мин.
Кущевка
00:50
00:52
310 км.
10 ч. 20 мин.
Первомайская
02:08
02:46
381 км.
11 ч. 38 мин.
Лихая
06:03
06:35
496 км.
15 ч. 33 мин.
Морозовская
10:18
10:38
619 км.
19 ч. 48 мин.
Волгоград 1
14:55
15:33
819 км.
1 д. 0 ч. 25 мин.
Петров Вал
19:22
19:24
985 км.
1 д. 4 ч. 52 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:39
00:18
1150 км.
1 д. 9 ч. 9 мин.
Сенная
02:47
03:07
1245 км.
1 д. 12 ч. 17 мин.
Вольск 2
03:44
03:59
1269 км.
1 д. 13 ч. 14 мин.
Пугачевск
06:04
06:06
1370 км.
1 д. 15 ч. 34 мин.
Новоперелюбская
07:30
08:00
1449 км.
1 д. 17 ч. 0 мин.
Бузулук
12:13
12:37
1629 км.
1 д. 21 ч. 43 мин.
Оренбург
16:28
17:10
1849 км.
2 д. 1 ч. 58 мин.
Орск
22:14
22:31
2102 км.
2 д. 7 ч. 44 мин.
Карталы 1
02:50
03:20
2348 км.
2 д. 12 ч. 20 мин.
Челябинск-Главный
06:50
07:31
2585 км.
2 д. 16 ч. 20 мин.
Каменск-Уральский
11:06
11:44
2731 км.
2 д. 20 ч. 36 мин.
Тюмень
15:58
16:49
2964 км.
3 д. 1 ч. 28 мин.
Ишим
21:28
21:41
3233 км.
3 д. 6 ч. 58 мин.
Омск
Пассажирский
01:15
01:47
3509 км.
3 д. 10 ч. 45 мин.
Барабинск
06:31
07:01
3827 км.
3 д. 16 ч. 1 мин.
Новосибирск
Главный
10:51
12:05
4117 км.
3 д. 20 ч. 21 мин.
Юрга 1
14:35
14:45
4261 км.
4 д. 0 ч. 5 мин.
Тайга
16:04
16:39
4323 км.
4 д. 1 ч. 34 мин.
Мариинск
19:07
19:33
4455 км.
4 д. 4 ч. 37 мин.
Боготол
21:35
21:45
4565 км.
4 д. 7 ч. 5 мин.
Ачинск 1
22:40
22:50
4626 км.
4 д. 8 ч. 10 мин.
Красноярск
Пассажирский
01:43
02:05
4772 км.
4 д. 11 ч. 13 мин.
Иланская
06:40
07:02
4974 км.
4 д. 16 ч. 10 мин.
Тайшет
09:07
09:37
5098 км.
4 д. 18 ч. 37 мин.
Нижнеудинск
12:11
12:24
5231 км.
4 д. 21 ч. 41 мин.
Тулун
13:59
14:01
5333 км.
4 д. 23 ч. 29 мин.
Зима
16:00
16:30
5456 км.
5 д. 1 ч. 30 мин.
Залари
17:20
17:22
5506 км.
5 д. 2 ч. 50 мин.
Черемхово
18:15
18:17
5565 км.
5 д. 3 ч. 45 мин.
Усолье-Сибирское
19:09
19:11
5625 км.
5 д. 4 ч. 39 мин.
Ангарск
19:33
19:36
5651 км.
5 д. 5 ч. 3 мин.
Иркутск
Сортировочный
20:09
20:12
5682 км.
5 д. 5 ч. 39 мин.
Иркутск
Пассажирский
20:26
5688 км.
5 д. 5 ч. 56 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Анапа → Иркутск Распечатать расписание поезда