Анапа: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Анапа. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Анапа работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Анапа на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
595С
Анапа
Новый Уренгой
01:25
Анапа
4 д. 5 ч. 46 мин.
07:11
Новый Уренгой
573Э
Анапа
Архангельск
01:35
Анапа
2 д. 8 ч. 50 мин.
10:25
Архангельск-Город
575С
Анапа
Котлас
01:35
Анапа
2 д. 10 ч. 15 мин.
11:50
Котлас Южный
575Э
Анапа
Сыктывкар
01:35
Анапа
2 д. 17 ч. 27 мин.
19:02
Сыктывкар
537С
Анапа
Москва
02:00
Анапа
1 д. 13 ч. 55 мин.
15:55
Москва (Киевский Вокзал)
573Ж
Анапа
Кострома
02:10
Анапа
1 д. 18 ч. 8 мин.
20:18
Кострома Новая
829С
Ласточка
Анапа
Сочи
05:03
Анапа
8 ч. 29 мин.
13:32
Аэропорт Сочи
561А
Анапа
Ялта
05:30
Анапа
9 ч. 40 мин.
15:10
Ялта
525С
Анапа
Саратов
07:00
Анапа
1 д. 4 ч. 6 мин.
11:06
Саратов 1 (Пассажирский)
515С
Анапа
Ижевск
07:35
Анапа
2 д. 2 ч. 50 мин.
10:25
Ижевск
223С
Анапа
Саратов
07:35
Анапа
1 д. 3 ч. 35 мин.
11:10
Саратов 1 (Пассажирский)
591А
Анапа

08:50
Анапа
9 ч. 40 мин.
18:30
Евпатория
243С
Анапа
Новокузнецк
09:50
Анапа
3 д. 15 ч. 57 мин.
01:47
Новокузнецк
503С
Анапа
Уфа
09:50
Анапа
2 д. 0 ч. 24 мин.
10:14
Уфа
519С
Анапа
Орск
09:50
Анапа
2 д. 4 ч. 57 мин.
14:47
Орск
133С
Анапа
Томск
10:00
Анапа
3 д. 18 ч. 5 мин.
04:05
Томск 2
155С
Анапа
Москва
10:05
Анапа
1 д. 5 ч. 4 мин.
15:09
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
501С
Анапа
Киров
10:05
Анапа
2 д. 2 ч. 59 мин.
13:04
Киров (Пассажирский)
457С
Анапа
Челябинск
10:15
Анапа
2 д. 10 ч. 5 мин.
20:20
Челябинск-Главный
513А
Анапа
Ялта
10:30
Анапа
9 ч. 40 мин.
20:10
Ялта
203С
Анапа
Томск
10:40
Анапа
3 д. 18 ч. 20 мин.
05:00
Томск 2
419С
Анапа
Челябинск
10:40
Анапа
2 д. 12 ч. 48 мин.
23:28
Челябинск-Главный
241С
Анапа
Киров
10:40
Анапа
2 д. 0 ч. 10 мин.
10:50
Киров (Пассажирский)
571С
Анапа
Грозный
13:10
Анапа
2 ч. 33 мин.
15:43
Грозный
579А
Анапа
Севастополь
13:35
Анапа
8 ч. 40 мин.
22:15
Севастополь
011Э
Премиум
Анапа
Москва
14:30
Анапа
23 ч. 3 мин.
13:33
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
157С
Анапа
Иркутск
14:30
Анапа
5 д. 5 ч. 56 мин.
20:26
Иркутск (Пассажирский)
517С
Анапа
Москва
14:50
Анапа
1 д. 13 ч. 48 мин.
04:38
Москва (Курский Вокзал)
573А
Анапа
Ялта
14:50
Анапа
9 ч. 40 мин.
00:30
Ялта
497Э
Анапа
Нижневартовск
15:05
Анапа
3 д. 14 ч. 31 мин.
05:36
Нижневартовск 1
497С
Анапа
Тюмень
15:05
Анапа
2 д. 23 ч. 37 мин.
14:42
Тюмень
493С
Анапа
Ульяновск
15:20
Анапа
1 д. 18 ч. 37 мин.
09:57
Ульяновск (Центральный)
583С
Анапа
Казань
15:20
Анапа
2 д. 0 ч. 25 мин.
15:45
Казань (Пассажирская)
591С
Анапа
Нижневартовск
15:20
Анапа
3 д. 20 ч. 35 мин.
11:55
Нижневартовск 1
593С
Анапа
Новокузнецк
15:20
Анапа
4 д. 9 ч. 2 мин.
00:22
Новокузнецк
499С
Анапа
Новый Уренгой
15:20
Анапа
4 д. 7 ч. 28 мин.
22:48
Новый Уренгой
587С
Анапа
Самара
15:25
Анапа
1 д. 18 ч. 19 мин.
09:44
Самара
153Э
Анапа
Челябинск
15:25
Анапа
2 д. 15 ч. 25 мин.
06:50
Челябинск-Главный
557С
Анапа
Екатеринбург
15:25
Анапа
2 д. 22 ч. 59 мин.
14:24
Екатеринбург (Пассажирский)
499Э
Анапа
Новый Уренгой
15:25
Анапа
4 д. 7 ч. 42 мин.
23:07
Новый Уренгой
153С
Анапа
Новокузнецк
15:25
Анапа
4 д. 9 ч. 19 мин.
00:44
Новокузнецк
553С
Анапа
Новокузнецк
15:25
Анапа
4 д. 13 ч. 53 мин.
05:18
Новокузнецк
289С
Анапа
Екатеринбург
15:30
Анапа
2 д. 15 ч. 40 мин.
07:10
Екатеринбург (Пассажирский)
839С
Ласточка
Анапа
Разъезд 9км
15:44
Анапа
1 ч. 32 мин.
17:16
Разъезд 9км
217С
Анапа
Москва
16:12
Анапа
1 д. 7 ч. 44 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)
277С
Анапа
Санкт-Петербург
16:12
Анапа
1 д. 14 ч. 35 мин.
06:47
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
227С
Анапа
Москва
16:12
Анапа
1 д. 13 ч. 33 мин.
05:45
Москва (Киевский Вокзал)
597А
Анапа

16:45
Анапа
9 ч. 40 мин.
02:25
Евпатория
363С
Анапа
Челябинск
16:53
Анапа
2 д. 9 ч. 32 мин.
02:25
Челябинск-Главный
109С
Анапа
Москва
17:05
Анапа
1 д. 15 ч. 35 мин.
08:40
Москва (Киевский Вокзал)
151С
Анапа
Москва
17:15
Анапа
1 д. 1 ч. 55 мин.
19:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
295С
Анапа
Кандалакша
18:05
Анапа
2 д. 16 ч. 1 мин.
10:06
Кандалакша
293С
Анапа
Мурманск
18:25
Анапа
2 д. 22 ч. 15 мин.
16:40
Мурманск
543С
Анапа
Череповец
18:25
Анапа
1 д. 20 ч. 25 мин.
14:50
Череповец 1
593Й
Анапа
Воркута
18:30
Анапа
3 д. 8 ч. 28 мин.
02:58
Воркута
593Э
Анапа
Котлас
18:30
Анапа
2 д. 3 ч. 51 мин.
22:21
Котлас Южный
255С
Анапа
Сосногорск
18:35
Анапа
2 д. 12 ч. 15 мин.
06:50
Сосногорск
535А
Анапа

18:50
Анапа
9 ч. 40 мин.
04:30
Евпатория
517А
Анапа
Ялта
18:50
Анапа
9 ч. 40 мин.
04:30
Ялта
265С
Анапа
Санкт-Петербург
19:15
Анапа
1 д. 17 ч. 46 мин.
13:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
129С
Анапа
Красноярск
19:25
Анапа
3 д. 17 ч. 11 мин.
12:36
Красноярск (Пассажирский)
205С
Анапа
Иркутск
19:30
Анапа
4 д. 18 ч. 33 мин.
14:03
Иркутск (Пассажирский)
229С
Анапа
Северобайкальск
19:30
Анапа
4 д. 22 ч. 52 мин.
18:22
Северобайкальск
235С
Анапа
Тында
19:30
Анапа
6 д. 4 ч. 6 мин.
23:36
Тында
211Э
Анапа
Красноярск
19:30
Анапа
3 д. 20 ч. 3 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
201С
Анапа
Красноярск
19:30
Анапа
3 д. 18 ч. 32 мин.
14:02
Красноярск (Пассажирский)
529С
Анапа
Уфа
19:30
Анапа
1 д. 21 ч. 38 мин.
17:08
Уфа
221С
Анапа
Архангельск
19:40
Анапа
2 д. 2 ч. 23 мин.
22:03
Архангельск-Город
539С
Анапа
Кострома
19:40
Анапа
1 д. 18 ч. 10 мин.
13:50
Кострома Новая
283С
Анапа
Череповец
19:40
Анапа
1 д. 18 ч. 0 мин.
13:40
Череповец 1
535С
Анапа
Смоленск
20:20
Анапа
1 д. 17 ч. 2 мин.
13:22
Смоленск (Центральный)
525Э
Таврия
Анапа
Кисловодск
20:22
Анапа
14 ч. 18 мин.
10:40
Кисловодск
563С
Анапа
Москва
20:34
Анапа
1 д. 17 ч. 11 мин.
13:45
Москва (Киевский Вокзал)
237С
Анапа
Москва
20:52
Анапа
1 д. 13 ч. 16 мин.
10:08
Москва (Киевский Вокзал)
607С
Анапа
Владикавказ
21:14
Анапа
16 ч. 16 мин.
13:30
Владикавказ
489С
Анапа
Минск (Беларусь)
21:32
Анапа
1 д. 19 ч. 45 мин.
17:17
Минск (Пассажирский)
407С
Анапа
Владикавказ
21:32
Анапа
15 ч. 58 мин.
13:30
Владикавказ
161С
Анапа
Москва
21:50
Анапа
1 д. 7 ч. 33 мин.
05:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
567С
Анапа
Москва
22:05
Анапа
1 д. 12 ч. 10 мин.
10:15
Москва (Киевский Вокзал)
607И
Анапа
Минеральные Воды
22:10
Анапа
10 ч. 17 мин.
08:27
Минеральные Воды
595А
Анапа
Севастополь
23:00
Анапа
8 ч. 40 мин.
07:40
Севастополь
259С
Анапа
Санкт-Петербург
23:05
Анапа
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
247С
Анапа
Санкт-Петербург
23:20
Анапа
1 д. 22 ч. 35 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
027С
Анапа
Москва
23:35
Анапа
1 д. 5 ч. 30 мин.
05:05
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
473С
Анапа
Самара
23:55
Анапа
1 д. 16 ч. 0 мин.
15:55
Самара
513С
Анапа
Тамбов
23:55
Анапа
1 д. 6 ч. 15 мин.
06:10
Тамбов 1
271С
Анапа
Самара
23:55
Анапа
1 д. 15 ч. 50 мин.
15:45
Самара
565С
Анапа
Смоленск
23:55
Анапа
1 д. 17 ч. 30 мин.
17:25
Смоленск (Центральный)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Анапа включает 178 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 01:25 по направлению к станции Анапа;
  • последний поезд прибывает в 22:25 от станции Анапа.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Анапа.

Актуальное расписание поездов станции Анапа, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
