Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 513С Анапа — Тамбов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Тамбов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
23:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
03:24
03:26
65 км.
3 ч. 29 мин.
Краснодар 1
05:48
05:55
133 км.
5 ч. 53 мин.
Брюховецкая
07:44
07:46
219 км.
7 ч. 49 мин.
Каневская
08:16
08:18
251 км.
8 ч. 21 мин.
Староминская-Тимашевск
08:58
09:00
298 км.
9 ч. 3 мин.
Ростов
Главный
10:38
12:11
389 км.
10 ч. 43 мин.
Новочеркасск
13:13
13:15
427 км.
13 ч. 18 мин.
Шахтная
14:04
14:06
463 км.
14 ч. 9 мин.
Сулин
14:33
14:35
481 км.
14 ч. 38 мин.
Зверево
14:59
15:01
496 км.
15 ч. 4 мин.
Лихая
15:24
15:44
512 км.
15 ч. 29 мин.
Каменская
16:11
16:13
531 км.
16 ч. 16 мин.
Миллерово
17:37
17:39
597 км.
17 ч. 42 мин.
Кутейниково
18:31
18:33
652 км.
18 ч. 36 мин.
Зайцевка
19:09
19:11
689 км.
19 ч. 14 мин.
Россошь
20:12
20:28
754 км.
20 ч. 17 мин.
Подгорное
20:52
20:54
778 км.
20 ч. 57 мин.
Евдаково
21:38
21:40
815 км.
21 ч. 43 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
22:20
22:30
845 км.
22 ч. 25 мин.
Колодезная
23:20
23:22
888 км.
23 ч. 25 мин.
Воронеж 1
00:23
01:40
925 км.
1 д. 0 ч. 28 мин.
Графская
02:17
02:19
959 км.
1 д. 2 ч. 22 мин.
Усмань
02:38
02:40
981 км.
1 д. 2 ч. 43 мин.
Грязи
Воронежские
03:17
03:22
1030 км.
1 д. 3 ч. 22 мин.
Мичуринск
Уральский
04:15
04:47
1088 км.
1 д. 4 ч. 20 мин.
Никифоровка
05:18
05:20
1107 км.
1 д. 5 ч. 23 мин.
Тамбов 1
06:10
1154 км.
1 д. 6 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Конечно, поезд очень старый. Но не смотря на это персонал очень старается и делается все возможное чтобы пассажиры были довольны поездкой! Поставлю поезду твердую 4!
Раздосадовало только то, что в купе не работали розетки, когда нужно было подзарядить телефон. Как сказала проводница – они уже там давно не работают. Вопрос – почему этим никто не занимается, а мы такие деньги большие платим за это все?
Забавно, но сейчас кипяток в поезде и туалет стоят на вторых местах после очереди к розетке, которая была только в корридоре. Как можно не позаботиться в современных реалиях за то чтобы в вагоне всем хватило электричества чтобы подзарядить свои телефоны?
Все было очень старым и дряхлым. Кипяток был, это да. Но вода какая-то немного ржавая. Ощущение что этой системе уже лет 100 и ее за это время никто не чистил и не собирается это делать.
Спасибо проводникам за заботу. В плане чистоты было все отлично. Но вагон конечно был далек от современных стандартов.