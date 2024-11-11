Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 535А Анапа — Евпатория на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Евпатория с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
18:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Симферополь
01:50
01:55
254 км.
7 ч. 0 мин.
Евпатория
04:30
316 км.
9 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд, кондиционер работал и это самое важное в такую жару. Вагоны конечно могли бы быть немного почище, но это мелочи)))
Старый поездок, вагоны требуют ремонта. Розетки практически не заряжают телефон, телефон показывал что нужно 8 часов до полной зарядки.
Благодарю проводницу Ирину за хорошее отношение и приятную поездку! Если бы не вы – было бы очень скучно)
Поезда совершенно не приспособненны для перевозки маленьких детей. Коляску поставить негде, полки без ограничителей, чтобы ребенок не скатился. Очень все непродуманно.
Все было супер! Проводница, пассажиры. В туалете тоже было довольно прилично.