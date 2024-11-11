Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 517С Анапа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
14:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
18:32
18:34
72 км.
3 ч. 42 мин.
Тимашевская
21:50
22:00
148 км.
7 ч. 0 мин.
Брюховецкая
22:28
22:30
167 км.
7 ч. 38 мин.
Каневская
23:00
23:02
199 км.
8 ч. 10 мин.
Староминская-Тимашевск
23:46
23:48
246 км.
8 ч. 56 мин.
Ростов
Главный
01:14
01:32
337 км.
10 ч. 24 мин.
Новочеркасск
02:26
02:28
375 км.
11 ч. 36 мин.
Шахтная
03:05
03:07
411 км.
12 ч. 15 мин.
Сулин
03:34
03:36
429 км.
12 ч. 44 мин.
Лихая
04:23
04:47
460 км.
13 ч. 33 мин.
Каменская
05:14
05:17
479 км.
14 ч. 24 мин.
Миллерово
06:49
06:51
545 км.
15 ч. 59 мин.
Кутейниково
07:43
08:21
600 км.
16 ч. 53 мин.
Россошь
10:48
11:03
702 км.
19 ч. 58 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:36
12:55
790 км.
21 ч. 46 мин.
Придача
Воронеж-Южный
13:57
14:01
865 км.
23 ч. 7 мин.
Усмань
15:19
15:21
922 км.
1 д. 0 ч. 29 мин.
Липецк
17:49
18:25
984 км.
1 д. 2 ч. 59 мин.
Елец
19:38
20:09
1054 км.
1 д. 4 ч. 48 мин.
Ефремов
22:06
22:08
1120 км.
1 д. 7 ч. 16 мин.
Узловая 1
Московской жд
23:59
00:03
1212 км.
1 д. 9 ч. 9 мин.
Венев
00:58
01:00
1253 км.
1 д. 10 ч. 8 мин.
Ожерелье
01:57
02:23
1303 км.
1 д. 11 ч. 7 мин.
Москва
Курский Вокзал
04:38
1416 км.
1 д. 13 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Что сказать. Ехали почти всю дорогу днем без кондиционра, все буквально жарились и обливались 7 потами, особенно на технических стоянках. На улицу не выйти и сидишь там варишься. Зато в 9 вечера взяли и врубили кондиционер на полную катушку идиоты, как итог все с соплями приехали.
Неужели наша железная дорога настолько обнищала, что не может банально привести в порядок вагоны хотя бы чтобы было то, что заявлено в билете при покупке?
Спасибо за клёвую поездку! Отдельная благодарность нашей проводнице Алине Валерьевне, которая всю дорогу так круто нас обслуживала!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))
Проводники стажеры это конечно круто, но не так же их оставлять самим себе! Должен же быть кто-то кто будет присматривать за этими потерянными в пространстве мальцами?
Поезд совершенно не предназначен для поездки с детьми и коляской. Нет никаких отдельных даже уголков, куда можно ее нормально поставить чтобы она никому не мешала.