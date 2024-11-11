Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 587С Анапа — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
15:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
18:49
18:51
65 км.
3 ч. 24 мин.
Краснодар 1
20:17
20:22
133 км.
4 ч. 52 мин.
Кущевка
00:54
00:58
310 км.
9 ч. 29 мин.
Первомайская
02:11
02:43
381 км.
10 ч. 46 мин.
Лихая
06:00
06:37
496 км.
14 ч. 35 мин.
Морозовская
10:21
10:38
619 км.
18 ч. 56 мин.
Волгоград 1
14:55
15:36
819 км.
23 ч. 30 мин.
Петров Вал
19:22
19:24
985 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:36
00:13
1150 км.
1 д. 8 ч. 11 мин.
Сенная
02:40
03:02
1245 км.
1 д. 11 ч. 15 мин.
Вольск 2
03:39
03:52
1269 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Пугачевск
05:57
06:05
1370 км.
1 д. 14 ч. 32 мин.
Самара
09:44
1528 км.
1 д. 18 ч. 19 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Постоянно в тамбуре кто-то курил, и оно воняло на все купе. Скрип поезда мешал спать. Скрипит и шатается практически все. Лучше бы дома остался. Пока доехали, пропало, желание уже заниматься делами хочу, сказать за такие поездки мне платить должны, а не я.
Спасибо проводнику поезда за то, что не пустил в поезд. Поезд, конечно, начал отходить, но чисто по-человечески…!! Тем более зная, что следующий через двое суток! Вот так решил судьбу человека остаться на улице!
Проводник мужчина, внимателен, было приятно ехать в вагоне, где люди работают на своем месте. При высадке как джентльмен подал руку, мне как женщине было приятно. Во время поездки, все что касаемо работы проводника все выполнялось достойно и приятно ехать в вагоне.
Я в надежде, что руководство читает положительные отзывы. По сколку сотрудники это команда выполняют свою роботу на 10 из 10. В наше время люди знающие свои места и обязанности это дар для производства.
Приехал обычный поезд в купе вагонами. Все вагоны одинаковые. Разница между первым и вторым классом только в том, что в первом классе посадка в купе 4 человека, а во втором классе 6 человек.