Самара: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Самара.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Самара работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Самара на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
183Х
Москва
Оренбург
00:35
Самара
1 д. 3 ч. 45 мин.
07:55
Оренбург
185У
Оренбург
Москва
00:55
Самара
23 ч. 33 мин.
16:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
209Е
Самара
Москва
00:55
Самара
16 ч. 42 мин.
17:37
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
097Э
Тында
Кисловодск
01:01
Самара
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
059Н
Новокузнецк
Кисловодск
01:01
Самара
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
Кисловодск
123Н
Новосибирск
Белгород
01:11
Самара
2 д. 23 ч. 20 мин.
04:51
Белгород
373С
Дербент
Тюмень
01:20
Самара
2 д. 19 ч. 10 мин.
10:09
Тюмень
573С
Махачкала
Тюмень
01:20
Самара
2 д. 16 ч. 59 мин.
09:59
Тюмень
373Ж
Астрахань
Тюмень
01:20
Самара
2 д. 5 ч. 8 мин.
08:45
Тюмень
083Ц
Караганды (Казахстан)
Москва
01:21
Самара
2 д. 15 ч. 50 мин.
22:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
305Ф
Ташкент (Узбекистан)
Москва
01:21
Самара
2 д. 22 ч. 13 мин.
22:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
317Щ
Бишкек (Киргизия)
Москва
01:21
Самара
3 д. 4 ч. 28 мин.
22:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
203С
Анапа
Томск
01:30
Самара
3 д. 18 ч. 20 мин.
05:00
Томск 2
105У
Оренбург
Санкт-Петербург
01:38
Самара
1 д. 13 ч. 28 мин.
06:48
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
133С
Анапа
Томск
01:45
Самара
3 д. 18 ч. 5 мин.
04:05
Томск 2
453Й
Уфа
Новороссийск
01:55
Самара
1 д. 21 ч. 28 мин.
13:35
Новороссийск
455У
Челябинск
Новороссийск
01:55
Самара
2 д. 7 ч. 16 мин.
13:35
Новороссийск
253Й
Уфа
Новороссийск
02:18
Самара
1 д. 21 ч. 30 мин.
13:33
Новороссийск
255У
Челябинск
Новороссийск
02:18
Самара
2 д. 7 ч. 11 мин.
13:33
Новороссийск
538С
Адлер
Уфа
02:24
Самара
2 д. 1 ч. 28 мин.
12:14
Уфа
464С
Адлер
Челябинск
02:27
Самара
2 д. 16 ч. 14 мин.
03:00
Челябинск-Главный
264Й
Самара
Орск
02:27
Самара
15 ч. 23 мин.
17:50
Орск
239Х
Москва
Уфа
02:45
Самара
1 д. 6 ч. 45 мин.
12:20
Уфа
305Й
Москва
Ташкент (Узбекистан)
02:46
Самара
2 д. 19 ч. 54 мин.
01:59
Ташкент (Центральный)
083Й
Москва
Караганды (Казахстан)
02:46
Самара
2 д. 16 ч. 3 мин.
22:08
Караганды (Пассажирская)
317М
Москва
Бишкек (Киргизия)
02:46
Самара
3 д. 3 ч. 36 мин.
09:41
Бишкек 2
315Г
Казань
Ташкент (Узбекистан)
02:46
Самара
2 д. 17 ч. 50 мин.
04:23
Ташкент (Центральный)
550С
Адлер
Тольятти
03:04
Самара
1 д. 21 ч. 8 мин.
05:30
Тольятти
373Е
Тюмень
Дербент
03:26
Самара
2 д. 17 ч. 37 мин.
12:39
Дербент
373И
Тюмень
Астрахань
03:26
Самара
2 д. 5 ч. 31 мин.
00:38
Астрахань
573Е
Тюмень
Махачкала
03:26
Самара
2 д. 14 ч. 54 мин.
09:56
Махачкала
373Ы
Тюмень
Махачкала
03:26
Самара
2 д. 14 ч. 33 мин.
09:35
Махачкала
374Е
Екатеринбург
Махачкала
03:30
Самара
2 д. 9 ч. 56 мин.
11:21
Махачкала
177В
Самара
Москва
04:35
Самара
18 ч. 0 мин.
22:35
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
275Й
Уфа
Санкт-Петербург
04:38
Самара
1 д. 15 ч. 55 мин.
10:34
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
181У
Оренбург
Москва
04:50
Самара
1 д. 4 ч. 16 мин.
00:46
Москва (Павелецкий Вокзал)
346У
Адлер
Нижневартовск
05:04
Самара
4 д. 0 ч. 9 мин.
09:13
Нижневартовск 1
291У
Челябинск
Москва
05:05
Самара
1 д. 16 ч. 20 мин.
01:10
Москва (Павелецкий Вокзал)
057С
Кисловодск
Иркутск
05:14
Самара
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
182Щ
Москва
Орск
05:20
Самара
1 д. 9 ч. 55 мин.
19:35
Орск
576М
Москва
Уфа
05:24
Самара
1 д. 3 ч. 45 мин.
14:57
Уфа
358С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Уфа
05:24
Самара
2 д. 0 ч. 11 мин.
13:30
Уфа
254Э
Новороссийск
Уфа
05:40
Самара
1 д. 18 ч. 46 мин.
14:01
Уфа
256С
Новороссийск
Челябинск
05:40
Самара
2 д. 4 ч. 40 мин.
23:55
Челябинск-Главный
289С
Анапа
Екатеринбург
05:49
Самара
2 д. 15 ч. 40 мин.
07:10
Екатеринбург (Пассажирский)
097С
Кисловодск
Тында
05:58
Самара
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
059С
Кисловодск
Новокузнецк
05:58
Самара
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
Новокузнецк
133Н
Томск
Анапа
06:20
Самара
3 д. 22 ч. 24 мин.
04:15
Анапа
503Э
Уфа
Анапа
06:26
Самара
1 д. 22 ч. 29 мин.
19:05
Анапа
183Е
Оренбург
Москва
06:27
Самара
22 ч. 48 мин.
22:35
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
211У
Орск
Кисловодск
06:28
Самара
2 д. 2 ч. 31 мин.
19:14
Кисловодск
111У
Орск
Кисловодск
06:49
Самара
2 д. 2 ч. 14 мин.
19:14
Кисловодск
189М
Москва
Челябинск
06:50
Самара
1 д. 15 ч. 56 мин.
02:16
Челябинск-Главный
113С
Кисловодск
Челябинск
07:54
Самара
2 д. 11 ч. 29 мин.
06:30
Челябинск-Главный
205С
Анапа
Иркутск
08:23
Самара
4 д. 18 ч. 33 мин.
14:03
Иркутск (Пассажирский)
235С
Анапа
Тында
08:23
Самара
6 д. 4 ч. 6 мин.
23:36
Тында
201С
Анапа
Красноярск
08:23
Самара
3 д. 18 ч. 32 мин.
14:02
Красноярск (Пассажирский)
936Й
Самара
Екатеринбург
08:23
Самара
23 ч. 32 мин.
07:55
Екатеринбург (Пассажирский)
529С
Анапа
Уфа
08:23
Самара
1 д. 21 ч. 38 мин.
17:08
Уфа
128Ы
Адлер
Красноярск
08:33
Самара
3 д. 22 ч. 11 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
270С
Адлер
Чита
08:33
Самара
5 д. 18 ч. 13 мин.
11:35
Чита 2
274С
Адлер
Северобайкальск
08:33
Самара
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
Северобайкальск
211Э
Анапа
Красноярск
08:33
Самара
3 д. 20 ч. 3 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
129С
Анапа
Красноярск
08:41
Самара
3 д. 17 ч. 11 мин.
12:36
Красноярск (Пассажирский)
229С
Анапа
Северобайкальск
08:41
Самара
4 д. 22 ч. 52 мин.
18:22
Северобайкальск
445С
Кисловодск
Екатеринбург
08:45
Самара
2 д. 14 ч. 26 мин.
09:38
Екатеринбург (Пассажирский)
454Й
Новороссийск
Уфа
09:00
Самара
1 д. 23 ч. 12 мин.
17:57
Уфа
456У
Новороссийск
Челябинск
09:00
Самара
2 д. 9 ч. 15 мин.
04:00
Челябинск-Главный
032У
Оренбуржье
Москва
Орск
09:26
Самара
1 д. 4 ч. 5 мин.
21:17
Орск
232В
Москва
Оренбург
09:35
Самара
23 ч. 57 мин.
17:13
Оренбург
426Ч
Калининград
Челябинск
09:38
Самара
2 д. 17 ч. 23 мин.
04:18
Челябинск-Главный
575Й
Уфа
Москва
10:23
Самара
1 д. 2 ч. 14 мин.
03:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
183У
Орск
Москва
10:33
Самара
1 д. 7 ч. 55 мин.
03:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
213У
Челябинск
Москва
11:15
Самара
2 д. 11 ч. 5 мин.
03:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
138Й
Москва
Оренбург
11:20
Самара
1 д. 1 ч. 9 мин.
18:25
Оренбург
101Й
Нижневартовск
Пенза
11:34
Самара
2 д. 11 ч. 9 мин.
19:34
Пенза 1
401Е
Нижневартовск
Пенза
11:34
Самара
2 д. 14 ч. 30 мин.
19:34
Пенза 1
203Н
Томск
Анапа
11:36
Самара
3 д. 19 ч. 7 мин.
04:15
Анапа
131У
Орск
Москва
11:45
Самара
1 д. 12 ч. 43 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
131Е
Орск
Москва
11:46
Самара
1 д. 13 ч. 24 мин.
10:29
Москва (Павелецкий Вокзал)
401Й
Нижневартовск
Пенза
11:56
Самара
2 д. 11 ч. 34 мин.
18:20
Пенза 1
162Е
Таврия
Пермь
Симферополь
12:04
Самара
3 д. 5 ч. 53 мин.
11:40
Симферополь
935Й
Самара
Киров
12:05
Самара
20 ч. 40 мин.
08:45
Киров (Пассажирский)
014Е
Южный Урал
Москва
Челябинск
12:08
Самара
1 д. 7 ч. 20 мин.
05:00
Челябинск-Главный
014У
Москва
Челябинск
12:08
Самара
1 д. 7 ч. 28 мин.
05:08
Челябинск-Главный
013В
Москва
Челябинск
12:10
Самара
1 д. 9 ч. 0 мин.
05:00
Челябинск-Главный
013Х
Москва
Челябинск
12:10
Самара
1 д. 9 ч. 0 мин.
05:00
Челябинск-Главный
528С
Таврия
Новороссийск
Оренбург
12:18
Самара
1 д. 20 ч. 33 мин.
19:05
Оренбург
582С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новосибирск
12:20
Самара
3 д. 15 ч. 42 мин.
10:38
Новосибирск (Главный)
114У
Самара
Оренбург
12:40
Самара
7 ч. 8 мин.
19:48
Оренбург
131М
Москва
Орск
12:48
Самара
1 д. 11 ч. 50 мин.
02:50
Орск
132У
Москва
Орск
12:50
Самара
1 д. 11 ч. 24 мин.
02:32
Орск
103Й
Уфа
Саратов
12:51
Самара
15 ч. 16 мин.
20:29
Саратов 1 (Пассажирский)
263Ж
Самара
Москва
13:15
Самара
16 ч. 0 мин.
05:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
346С
Адлер
Нижневартовск
13:33
Самара
3 д. 20 ч. 45 мин.
15:55
Нижневартовск 1
462С
Адлер
Уфа
13:33
Самара
2 д. 3 ч. 3 мин.
22:13
Уфа
124В
Белгород
Новосибирск
13:43
Самара
2 д. 20 ч. 0 мин.
06:00
Новосибирск (Главный)
117Е
Челябинск
Кисловодск
13:43
Самара
2 д. 11 ч. 33 мин.
05:43
Кисловодск
103Ж
Саратов
Уфа
13:47
Самара
14 ч. 44 мин.
20:44
Уфа
478У
Адлер
Челябинск
13:52
Самара
2 д. 17 ч. 54 мин.
07:50
Челябинск-Главный
408С
Адлер
Челябинск
13:52
Самара
2 д. 17 ч. 54 мин.
07:50
Челябинск-Главный
147Ж
Астрахань
Нижневартовск
13:53
Самара
2 д. 17 ч. 2 мин.
09:09
Нижневартовск 1
238Й
Москва
Уфа
13:57
Самара
1 д. 2 ч. 5 мин.
22:37
Уфа
478С
Адлер
Челябинск
14:06
Самара
2 д. 17 ч. 39 мин.
07:45
Челябинск-Главный
578С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Челябинск
14:06
Самара
2 д. 18 ч. 4 мин.
07:45
Челябинск-Главный
226М
«Мороз Экспресс»
Москва
Оренбург
14:07
Самара
1 д. 2 ч. 0 мин.
21:50
Оренбург
049Й
Самара
Москва
14:24
Самара
15 ч. 29 мин.
05:53
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
477У
Челябинск
Адлер
14:25
Самара
2 д. 14 ч. 43 мин.
09:58
Адлер
577У
Челябинск
Имеретинский Курорт (Адлер)
14:25
Самара
2 д. 15 ч. 13 мин.
10:28
Имеретинский Курорт
214И
Екатеринбург
Волгоград
14:25
Самара
1 д. 18 ч. 33 мин.
07:48
Волгоград 1
931И
Тюмень
Тюмень
14:25
Самара
6 д. 14 ч. 3 мин.
20:40
Тюмень Тур
935Т
Волгоград
Оренбург
14:25
Самара
1 д. 0 ч. 22 мин.
21:10
Оренбург
357Й
Уфа
Имеретинский Курорт (Адлер)
14:33
Самара
2 д. 1 ч. 52 мин.
06:32
Имеретинский Курорт
015М
Двухэтажный Состав
Самара
Москва
14:41
Самара
14 ч. 59 мин.
05:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
343У
Челябинск
Адлер
14:45
Самара
2 д. 15 ч. 5 мин.
07:10
Адлер
537Й
Уфа
Адлер
14:45
Самара
2 д. 1 ч. 30 мин.
07:10
Адлер
463У
Челябинск
Адлер
14:47
Самара
2 д. 15 ч. 5 мин.
07:10
Адлер
589У
Челябинск
Адлер
15:05
Самара
2 д. 12 ч. 27 мин.
08:38
Адлер
590Е
Екатеринбург
Адлер
15:05
Самара
2 д. 18 ч. 26 мин.
08:38
Адлер
167Ы
Красноярск
Адлер
15:05
Самара
4 д. 4 ч. 3 мин.
08:38
Адлер
551У
Таврия
Челябинск
Адлер
15:05
Самара
2 д. 12 ч. 27 мин.
08:38
Адлер
273И
Северобайкальск
Адлер
15:15
Самара
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
Адлер
127Ы
Красноярск
Адлер
15:15
Самара
4 д. 1 ч. 53 мин.
08:01
Адлер
211Ы
Красноярск
Анапа
15:15
Самара
4 д. 0 ч. 17 мин.
06:25
Анапа
936Э
Уфа
Волгоград
15:15
Самара
1 д. 2 ч. 41 мин.
08:42
Волгоград 1
935С
Уфа
Волгоград
15:15
Самара
1 д. 2 ч. 41 мин.
08:42
Волгоград 1
269Ь
Чита
Адлер
15:15
Самара
5 д. 16 ч. 4 мин.
08:01
Адлер
240Э
Москва
Уфа
15:40
Самара
1 д. 0 ч. 48 мин.
23:03
Уфа
589Й
Уфа
Имеретинский Курорт (Адлер)
15:46
Самара
2 д. 5 ч. 16 мин.
10:34
Имеретинский Курорт
357Ж
Самара
Имеретинский Курорт (Адлер)
15:46
Самара
1 д. 18 ч. 48 мин.
10:34
Имеретинский Курорт
676У
Магнитогорск
Москва
15:47
Самара
1 д. 10 ч. 37 мин.
06:22
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
587Й
Самара
Анапа
15:55
Самара
1 д. 18 ч. 19 мин.
10:14
Анапа
552У
Оренбург
Имеретинский Курорт (Адлер)
16:03
Самара
4 д. 2 ч. 20 мин.
08:54
Имеретинский Курорт
935Э
Самара
Волгоград
16:06
Самара
17 ч. 0 мин.
09:06
Волгоград 1
013У
Южный Урал
Челябинск
Москва
16:07
Самара
1 д. 9 ч. 50 мин.
06:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
933Й
Самара
Волгоград
16:10
Самара
16 ч. 42 мин.
08:52
Волгоград 1
137Э
Самара
Москва
16:15
Самара
16 ч. 53 мин.
09:08
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
450Й
Самара
Андижан (Узбекситан)
16:16
Самара
2 д. 6 ч. 4 мин.
22:20
Андижан 1
318Й
Самара
Бишкек (Киргизия)
16:16
Самара
2 д. 6 ч. 14 мин.
22:30
Бишкек 2
425У
Челябинск
Калининград
16:17
Самара
2 д. 18 ч. 50 мин.
14:25
Калининград Южный (Пассажирский)
231Й
Уфа
Москва
16:22
Самара
1 д. 3 ч. 17 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
210Х
Москва
Уфа
16:26
Самара
1 д. 2 ч. 2 мин.
01:28
Уфа
168С
Таврия
Адлер
Красноярск
16:27
Самара
4 д. 4 ч. 26 мин.
00:42
Красноярск (Пассажирский)
590С
Адлер
Екатеринбург
16:27
Самара
2 д. 19 ч. 39 мин.
15:55
Екатеринбург (Пассажирский)
590Ж
Адлер
Челябинск
16:27
Самара
2 д. 13 ч. 44 мин.
10:00
Челябинск-Главный
172С
Таврия
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
16:29
Самара
3 д. 22 ч. 24 мин.
19:00
Новокузнецк
590Э
Адлер
Тюмень
16:30
Самара
3 д. 3 ч. 56 мин.
00:12
Тюмень
084Й
Тольятти
Караганды (Казахстан)
16:43
Самара
1 д. 22 ч. 20 мин.
09:30
Караганды (Пассажирская)
571Й
Уфа
Москва
16:55
Самара
1 д. 2 ч. 3 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
487Й
Самара
Сухум (Абхазия)
17:03
Самара
2 д. 3 ч. 37 мин.
20:40
Сухум
248М
Москва
Оренбург
17:08
Самара
1 д. 2 ч. 31 мин.
01:11
Оренбург
129Ы
Красноярск
Анапа
17:13
Самара
3 д. 18 ч. 40 мин.
06:30
Анапа
229И
Северобайкальск
Анапа
17:13
Самара
4 д. 22 ч. 27 мин.
06:30
Анапа
205И
Иркутск
Анапа
17:16
Самара
4 д. 16 ч. 2 мин.
06:25
Анапа
235Э
Тында
Анапа
17:16
Самара
6 д. 2 ч. 35 мин.
06:25
Анапа
201Ы
Красноярск
Анапа
17:16
Самара
3 д. 18 ч. 49 мин.
06:25
Анапа
529Й
Уфа
Анапа
17:16
Самара
1 д. 22 ч. 32 мин.
06:25
Анапа
031Н
Оренбург
Москва
17:39
Самара
1 д. 0 ч. 39 мин.
10:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
031У
Оренбуржье
Орск
Москва
17:41
Самара
1 д. 6 ч. 22 мин.
10:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
277В
Санкт-Петербург
Уфа
17:51
Самара
1 д. 15 ч. 53 мин.
04:03
Уфа
109Й
Дневной Экспресс
Самара
Пенза
17:53
Самара
4 ч. 39 мин.
22:32
Пенза 1
184Х
Москва
Орск
18:00
Самара
1 д. 8 ч. 0 мин.
08:40
Орск
290Е
Екатеринбург
Анапа
18:01
Самара
2 д. 14 ч. 43 мин.
08:25
Анапа
420Е
Екатеринбург
Анапа
18:02
Самара
2 д. 18 ч. 47 мин.
09:45
Анапа
243Й
Самара
Москва
18:13
Самара
16 ч. 16 мин.
10:29
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
209Й
Самара
Москва
18:14
Самара
17 ч. 31 мин.
11:45
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
192Х
Москва
Тольятти
18:20
Самара
20 ч. 0 мин.
20:50
Тольятти
009Й
Жигули
Самара
Москва
18:55
Самара
13 ч. 5 мин.
08:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
449Й
Самара
Адлер
18:57
Самара
1 д. 17 ч. 9 мин.
12:06
Адлер
237Э
Самара
Москва
19:04
Самара
16 ч. 11 мин.
11:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
923Ж
Самара
Йошкар-Ола
19:10
Самара
13 ч. 20 мин.
08:30
Йошкар-Ола
924Ф
Москва
Москва
19:10
Самара
2 д. 14 ч. 50 мин.
11:40
Москва Казанская Туристическая
922М
Москва
Москва
19:15
Самара
1 д. 14 ч. 5 мин.
11:15
Москва Казанская Туристическая
923Н
Новосибирск
Волгоград
20:00
Самара
3 д. 15 ч. 41 мин.
12:00
Волгоград 1
192Й
Тольятти
Москва
20:15
Самара
20 ч. 27 мин.
12:57
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
265Е
Орск
Москва
20:16
Самара
1 д. 4 ч. 50 мин.
11:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
142Е
Таврия
Пермь
Симферополь
20:18
Самара
3 д. 2 ч. 55 мин.
16:00
Симферополь
193У
Таврия
Челябинск
Севастополь
20:18
Самара
2 д. 16 ч. 50 мин.
18:25
Севастополь
194М
Москва
Тольятти
20:20
Самара
22 ч. 0 мин.
23:00
Тольятти
159Й
Уфа
Санкт-Петербург
20:26
Самара
1 д. 18 ч. 59 мин.
05:49
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
212Й
Тольятти
Москва
20:26
Самара
20 ч. 47 мин.
13:07
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
191Й
Таврия
Уфа
Симферополь
20:31
Самара
2 д. 3 ч. 29 мин.
15:00
Симферополь
550Й
Тольятти
Адлер
20:41
Самара
2 д. 3 ч. 33 мин.
20:03
Адлер
923С
Уфа
Казань
20:46
Самара
21 ч. 28 мин.
08:45
Казань (Пассажирская)
186У
Москва
Оренбург
20:50
Самара
1 д. 3 ч. 30 мин.
05:20
Оренбург
337Й
Самара
Санкт-Петербург
20:51
Самара
1 д. 15 ч. 21 мин.
12:12
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
088Й
Самара
Нижневартовск
20:57
Самара
2 д. 2 ч. 6 мин.
23:03
Нижневартовск 1
012Й
Самара
Владивосток
21:07
Самара
6 д. 10 ч. 25 мин.
07:32
Владивосток
102Й
Пенза
Нижневартовск
21:10
Самара
2 д. 11 ч. 0 мин.
22:30
Нижневартовск 1
402Й
Пенза
Нижневартовск
21:10
Самара
2 д. 12 ч. 18 мин.
23:48
Нижневартовск 1
417Й
Самара
Адлер
21:16
Самара
1 д. 18 ч. 7 мин.
15:23
Адлер
287У
Челябинск
Москва
21:41
Самара
2 д. 10 ч. 53 мин.
13:08
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
117Й
Самара
Адлер
21:46
Самара
1 д. 17 ч. 39 мин.
15:25
Адлер
227Й
Самара
Кисловодск
21:46
Самара
1 д. 16 ч. 29 мин.
14:15
Кисловодск
345Е
Нижневартовск
Адлер
22:12
Самара
3 д. 20 ч. 14 мин.
14:14
Адлер
461Й
Уфа
Адлер
22:12
Самара
2 д. 1 ч. 31 мин.
14:14
Адлер
231У
Челябинск
Москва
22:12
Самара
1 д. 13 ч. 38 мин.
16:27
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
142С
Таврия
Симферополь
Пермь
22:16
Самара
3 д. 1 ч. 37 мин.
03:47
Пермь 2
194Э
Таврия
Севастополь
Челябинск
22:16
Самара
2 д. 16 ч. 10 мин.
16:25
Челябинск-Главный
107Й
Самара
Самара
Санкт-Петербург
22:20
Самара
1 д. 7 ч. 12 мин.
05:32
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
192Э
Таврия
Симферополь
Уфа
22:21
Самара
2 д. 5 ч. 19 мин.
07:29
Уфа
207Й
Самара
Москва
22:25
Самара
16 ч. 44 мин.
15:09
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
105А
Санкт-Петербург
Оренбург
22:25
Самара
1 д. 13 ч. 58 мин.
05:24
Оренбург
047М
Самара
Санкт-Петербург
22:35
Самара
1 д. 13 ч. 54 мин.
12:29
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
294Й
Самара
Нижневартовск
22:37
Самара
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:22
Нижневартовск 1
147Е
Нижневартовск
Астрахань
22:45
Самара
2 д. 20 ч. 54 мин.
18:44
Астрахань
247У
Орск
Москва
22:45
Самара
1 д. 8 ч. 9 мин.
16:27
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
473Й
Самара
Анапа
22:50
Самара
1 д. 15 ч. 57 мин.
14:47
Анапа
925Й
Самара
Нижний Новгород
22:50
Самара
16 ч. 15 мин.
15:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
505Ф
Ташкент (Узбекистан)
Москва
22:57
Самара
4 д. 5 ч. 17 мин.
23:12
Москва (Павелецкий Вокзал)
283Х
Москва
Челябинск
23:02
Самара
1 д. 13 ч. 48 мин.
16:38
Челябинск-Главный
495Й
Самара
Кисловодск
23:15
Самара
1 д. 14 ч. 13 мин.
13:28
Кисловодск
271Й
Самара
Анапа
23:16
Самара
1 д. 14 ч. 4 мин.
13:20
Анапа
229Ф
Самара
Кисловодск
23:16
Самара
1 д. 14 ч. 59 мин.
14:15
Кисловодск
111С
Кисловодск
Орск
23:18
Самара
2 д. 2 ч. 14 мин.
12:30
Орск
291М
Москва
Челябинск
23:28
Самара
1 д. 13 ч. 50 мин.
17:55
Челябинск-Главный
063Й
Самара
Санкт-Петербург
23:33
Самара
21 ч. 37 мин.
21:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
447Е
Нижневартовск
Астрахань
23:34
Самара
3 д. 1 ч. 47 мин.
19:26
Астрахань
283У
Челябинск
Москва
23:35
Самара
1 д. 10 ч. 40 мин.
15:22
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
445Е
Тюмень
Адлер
23:44
Самара
3 д. 12 ч. 32 мин.
18:49
Адлер
239Й
Уфа
Москва
23:53
Самара
1 д. 3 ч. 18 мин.
17:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Самара включает 440 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:15 по направлению к станции Севастополь;
  • последний поезд прибывает в 23:55 от станции Челябинск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Самара.

Актуальное расписание поездов станции Самара, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
