Маршрут следования и продажа билетов
17:03
2 д. 3 ч. 37 мин.
20:40
39
Маршрут следования поезда 487Й Самара — Сухум (Абхазия) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Сухум (Абхазия) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
17:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новокуйбышевская
17:26
17:28
16 км.
0 ч. 23 мин.
Сызрань 1
19:19
19:41
110 км.
2 ч. 16 мин.
Кузнецк
21:31
21:34
235 км.
4 ч. 28 мин.
Пенза 1
23:07
23:59
341 км.
6 ч. 4 мин.
Сердобск
01:45
01:47
440 км.
8 ч. 42 мин.
Ртищево 1
02:37
02:47
475 км.
9 ч. 34 мин.
Аркадак
03:33
03:35
515 км.
10 ч. 30 мин.
Балашов
Пассажирский
04:22
04:46
565 км.
11 ч. 19 мин.
Поворино
06:25
06:40
637 км.
13 ч. 22 мин.
Новохоперск
07:24
07:26
686 км.
14 ч. 21 мин.
Таловая
08:17
08:19
744 км.
15 ч. 14 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:17
10:40
830 км.
17 ч. 14 мин.
Россошь
13:17
13:32
918 км.
20 ч. 14 мин.
Кутейниково
15:21
15:23
1020 км.
22 ч. 18 мин.
Миллерово
16:14
16:16
1075 км.
23 ч. 11 мин.
Каменская
17:40
17:42
1141 км.
1 д. 0 ч. 37 мин.
Лихая
18:11
18:25
1160 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Зверево
18:54
18:56
1176 км.
1 д. 1 ч. 51 мин.
Первомайская
23:08
23:30
1274 км.
1 д. 6 ч. 5 мин.
Кущевка
00:38
00:40
1345 км.
1 д. 7 ч. 35 мин.
Тихорецкая
02:43
02:46
1432 км.
1 д. 9 ч. 40 мин.
Кавказская
03:42
04:14
1490 км.
1 д. 10 ч. 39 мин.
Курганная
05:59
06:03
1548 км.
1 д. 12 ч. 56 мин.
Белореченская
07:21
07:56
1605 км.
1 д. 14 ч. 18 мин.
Хадыженская
09:09
09:13
1653 км.
1 д. 16 ч. 6 мин.
Туапсе
12:05
12:10
1702 км.
1 д. 19 ч. 2 мин.
Лазаревская
12:58
13:02
1729 км.
1 д. 19 ч. 55 мин.
Лоо
13:44
13:53
1761 км.
1 д. 20 ч. 41 мин.
Сочи
14:25
14:32
1777 км.
1 д. 21 ч. 22 мин.
Хоста
14:51
14:53
1790 км.
1 д. 21 ч. 48 мин.
Адлер
15:04
15:34
1798 км.
1 д. 22 ч. 1 мин.
Имеретинский Курорт
15:48
15:50
1804 км.
1 д. 22 ч. 45 мин.
Веселое
15:56
16:56
1805 км.
1 д. 22 ч. 53 мин.
Цандрыпш
17:25
17:55
1813 км.
2 д. 0 ч. 22 мин.
Гагра
18:27
18:29
1832 км.
2 д. 1 ч. 24 мин.
Гудаута
19:37
19:39
1863 км.
2 д. 2 ч. 34 мин.
Новый Афон
20:10
20:12
1881 км.
2 д. 3 ч. 7 мин.
Сухум
20:40
1896 км.
2 д. 3 ч. 37 мин.
