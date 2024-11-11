Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 207Й Самара — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
22:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новокуйбышевская
22:47
22:49
16 км.
0 ч. 22 мин.
Чапаевск
23:08
23:10
36 км.
0 ч. 43 мин.
Безенчук
23:30
23:32
54 км.
1 ч. 5 мин.
Сызрань 1
00:35
00:40
120 км.
2 ч. 10 мин.
Инза
02:58
03:00
279 км.
4 ч. 33 мин.
Ночка
03:17
03:19
295 км.
4 ч. 52 мин.
Рузаевка
04:32
04:47
372 км.
6 ч. 7 мин.
Ковылкино
06:02
06:04
439 км.
7 ч. 37 мин.
Потьма
07:04
07:06
505 км.
8 ч. 39 мин.
Зубова Поляна
07:17
07:19
510 км.
8 ч. 52 мин.
Рязань 1
11:18
11:53
721 км.
12 ч. 53 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:09
902 км.
16 ч. 44 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Ехали с ребенком в купе. Да, вагон старый, но все чисто и убрано. Окна деревянные, но отлично открываются и чистые. Проводники все быстро убирают и выполняют просьбы без промедлений. Спасибо!
Нормальный обычный поезд. Купейный вагон не новый. Окна старые, но не дует. Открываются свободно при необходимости. Поезд едет нормально и без опозданий. Долго на станциях не стоит.
Ехали с семьей в купе. Всё чисто. Обычный вагон, как в старые добрые времена. Проводницы приветливые, помогут, подскажут, приберут. Окно плотно закрывается, не дует, и легко открывается. В целом, остались довольны.
Ехали с семьей в купе. Всё чисто. Обычный вагон, как в старые добрые времена. Проводницы приветливые, помогут, подскажут, приберут. Окно плотно закрывается, не дует, и легко открывается. В целом, остались довольны.
Я ничего плохого не могу сказать о проводницах, кроме того, что они ночью мешали всем нам спать потому что постоянно туда-сюда ходили и хлопали дверьми!!! Ну как же так, вы же работники поезда, пассажиры хотят отдохнуть? Неужели нельзя ночью двери потише закрывать и не хлопать?
Выделю один существенный минус. Это духота в вагоне. В буквальном смысле было нечем дышать. Ощущение что циркуляция воздуха вообще не происходила.
Ни поезд, а развалюха на колесах! Ну как можно за такие деньги продавать билеты в купе, где коврик воняет сыростью, и грязный, ночная шторка на окна не работает . После того как заселились в купе белье принесли только спустя ЧАС!!! А мы были с 2 маленькими детьми и заселилсь после 22:00, когда они уже клевали носом. В общем я очень разочарована подходом.
Супер поезд! Быстро, без проблем. И стоимость билетов еще нормальная.
Поездка на поезде доставила небольшой дискомфорт. Непонятно было, где постоянно шлялась проводница. Как ни зайду – ее не было. Так ни разу за поездку и не удалось словить. Как вы понимаете, обслуживание оставляет желать лучшего.