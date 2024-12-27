Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 291У Челябинск — Москва
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 291У Челябинск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
08:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чебаркуль
10:06
10:08
69 км.
1 ч. 16 мин.
Миасс 1
10:37
10:39
84 км.
1 ч. 47 мин.
Златоуст
11:53
11:55
116 км.
3 ч. 3 мин.
Бердяуш
13:05
13:07
152 км.
4 ч. 15 мин.
Вязовая
14:26
14:28
209 км.
5 ч. 36 мин.
Усть-Катав
14:45
14:47
220 км.
5 ч. 55 мин.
Кропачево
15:14
15:37
235 км.
6 ч. 24 мин.
Аша
16:38
16:40
280 км.
7 ч. 48 мин.
Уфа
18:15
18:55
368 км.
9 ч. 25 мин.
Раевка
21:38
21:40
468 км.
12 ч. 48 мин.
Аксаково
22:50
22:52
519 км.
14 ч. 0 мин.
Приютово
23:11
23:13
538 км.
14 ч. 21 мин.
Абдулино
23:43
23:45
568 км.
14 ч. 53 мин.
Бугуруслан
01:06
01:08
649 км.
16 ч. 16 мин.
Похвистнево
01:28
01:30
668 км.
16 ч. 38 мин.
Новоотрадная
02:23
02:25
729 км.
17 ч. 33 мин.
Кинель
03:11
03:13
778 км.
18 ч. 21 мин.
Самара
04:00
05:05
812 км.
19 ч. 10 мин.
Новокуйбышевская
05:33
05:35
828 км.
20 ч. 43 мин.
Чапаевск
05:58
06:00
848 км.
21 ч. 8 мин.
Сызрань 1
07:56
08:01
932 км.
23 ч. 6 мин.
Инза
11:37
11:39
1091 км.
1 д. 2 ч. 47 мин.
Рузаевка
13:46
14:02
1185 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Рязань 1
20:59
21:13
1530 км.
1 д. 12 ч. 9 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
01:10
1709 км.
1 д. 16 ч. 20 мин.
