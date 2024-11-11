Поезд 201С Анапа — Красноярск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:30

Анапа

3 д. 18 ч. 32 мин.

14:02

Красноярск

69

Маршрут следования поезда 201С Анапа — Красноярск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Анапа — Красноярск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

19:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Крымская

21:13

40 мин.

21:53

54 км.

1 ч. 43 мин.

Абинская

22:08

2 мин.

22:10

65 км.

2 ч. 38 мин.

Краснодар 1

23:23

33 мин.

23:56

133 км.

3 ч. 53 мин.

Динская

00:27

2 мин.

00:29

160 км.

4 ч. 57 мин.

Кореновск

00:59

2 мин.

01:01

194 км.

5 ч. 29 мин.

Выселки

01:26

6 мин.

01:32

213 км.

5 ч. 56 мин.

Тихорецкая

02:46

18 мин.

03:04

260 км.

7 ч. 16 мин.

Ея

04:08

4 мин.

04:12

305 км.

8 ч. 38 мин.

Белоглинская

04:34

3 мин.

04:37

323 км.

9 ч. 4 мин.

Сальск

05:53

22 мин.

06:15

392 км.

10 ч. 23 мин.

Пролетарская

06:50

3 мин.

06:53

419 км.

11 ч. 20 мин.

Куберле

07:45

3 мин.

07:48

470 км.

12 ч. 15 мин.

Зимовники

08:18

3 мин.

08:21

495 км.

12 ч. 48 мин.

Ремонтная

09:01

3 мин.

09:04

531 км.

13 ч. 31 мин.

Котельниково

09:50

2 мин.

09:52

568 км.

14 ч. 20 мин.

Жутово

10:44

2 мин.

10:46

621 км.

15 ч. 14 мин.

Сарепта

12:30

6 мин.

12:36

709 км.

17 ч. 0 мин.

Волгоград 1

13:15

44 мин.

13:59

730 км.

17 ч. 45 мин.

Петров Вал

17:29

2 мин.

17:31

896 км.

21 ч. 59 мин.

Карамыш

19:07

2 мин.

19:09

990 км.

23 ч. 37 мин.

Саратов 1
Пассажирский

20:49

48 мин.

21:37

1062 км.

1 д. 1 ч. 19 мин.

Сенная

23:54

2 мин.

23:56

1157 км.

1 д. 4 ч. 24 мин.

Кулатка

01:05

3 мин.

01:08

1232 км.

1 д. 5 ч. 35 мин.

Возрождение

01:32

3 мин.

01:35

1258 км.

1 д. 6 ч. 2 мин.

Сызрань Город

02:56

7 мин.

03:03

1310 км.

1 д. 7 ч. 26 мин.

Самара

06:50

93 мин.

08:23

1419 км.

1 д. 11 ч. 20 мин.

Бугуруслан

11:15

2 мин.

11:17

1578 км.

1 д. 15 ч. 45 мин.

Абдулино

12:38

2 мин.

12:40

1659 км.

1 д. 17 ч. 8 мин.

Приютово

13:11

2 мин.

13:13

1689 км.

1 д. 17 ч. 41 мин.

Аксаково

13:32

3 мин.

13:35

1708 км.

1 д. 18 ч. 2 мин.

Шафраново

14:20

2 мин.

14:22

1749 км.

1 д. 18 ч. 50 мин.

Раевка

14:41

2 мин.

14:43

1762 км.

1 д. 19 ч. 11 мин.

Уфа

17:08

36 мин.

17:44

1862 км.

1 д. 21 ч. 38 мин.

Кропачево

20:27

15 мин.

20:42

1995 км.

2 д. 0 ч. 57 мин.

Усть-Катав

21:07

1 мин.

21:08

2010 км.

2 д. 1 ч. 37 мин.

Вязовая

21:24

2 мин.

21:26

2021 км.

2 д. 1 ч. 54 мин.

Сулея

22:13

1 мин.

22:14

2063 км.

2 д. 2 ч. 43 мин.

Бердяуш

22:37

1 мин.

22:38

2079 км.

2 д. 3 ч. 7 мин.

Златоуст

23:34

2 мин.

23:36

2115 км.

2 д. 4 ч. 4 мин.

Миасс 1

00:41

2 мин.

00:43

2147 км.

2 д. 5 ч. 11 мин.

Челябинск-Главный

02:14

43 мин.

02:57

2229 км.

2 д. 6 ч. 44 мин.

Щучье

04:04

1 мин.

04:05

2313 км.

2 д. 8 ч. 34 мин.

Шумиха

04:31

2 мин.

04:33

2348 км.

2 д. 9 ч. 1 мин.

Мишкино

05:07

2 мин.

05:09

2389 км.

2 д. 9 ч. 37 мин.

Юргамыш

05:35

1 мин.

05:36

2423 км.

2 д. 10 ч. 5 мин.

Курган

06:27

17 мин.

06:44

2478 км.

2 д. 10 ч. 57 мин.

Варгаши

07:19

1 мин.

07:20

2510 км.

2 д. 11 ч. 49 мин.

Лебяжья-Сибирская

07:50

1 мин.

07:51

2554 км.

2 д. 12 ч. 20 мин.

Макушино

08:25

2 мин.

08:27

2600 км.

2 д. 12 ч. 55 мин.

Петухово

09:01

20 мин.

09:21

2645 км.

2 д. 13 ч. 31 мин.

Петропавловск

10:32

40 мин.

11:12

2730 км.

2 д. 15 ч. 2 мин.

Исилькуль

12:57

50 мин.

13:47

2863 км.

2 д. 17 ч. 27 мин.

Омск
Пассажирский

15:34

38 мин.

16:12

2998 км.

2 д. 20 ч. 4 мин.

Калачинская

17:28

2 мин.

17:30

3074 км.

2 д. 21 ч. 58 мин.

Татарская

18:45

2 мин.

18:47

3163 км.

2 д. 23 ч. 15 мин.

Чаны

19:20

2 мин.

19:22

3214 км.

2 д. 23 ч. 50 мин.

Барабинск

20:28

30 мин.

20:58

3314 км.

3 д. 0 ч. 58 мин.

Каргат

22:24

2 мин.

22:26

3437 км.

3 д. 2 ч. 54 мин.

Новосибирск
Главный

00:47

18 мин.

01:05

3604 км.

3 д. 5 ч. 17 мин.

Юрга 1

03:25

2 мин.

03:27

3748 км.

3 д. 7 ч. 55 мин.

Тайга

04:25

5 мин.

04:30

3810 км.

3 д. 8 ч. 55 мин.

Анжерская

05:04

2 мин.

05:06

3836 км.

3 д. 9 ч. 34 мин.

Мариинск

07:00

35 мин.

07:35

3941 км.

3 д. 11 ч. 30 мин.

Тяжин

08:26

2 мин.

08:28

3990 км.

3 д. 12 ч. 56 мин.

Боготол

09:30

2 мин.

09:32

4053 км.

3 д. 14 ч. 0 мин.

Ачинск 1

10:36

5 мин.

10:41

4114 км.

3 д. 15 ч. 6 мин.

Козулька

11:48

2 мин.

11:50

4170 км.

3 д. 16 ч. 18 мин.

Красноярск
Пассажирский

14:02

4260 км.

3 д. 18 ч. 32 мин.

Информация о поезде 201С

Планируете поездку по маршруту Анапа — Красноярск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 201С. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 19:30 и прибывает на конечную станцию Красноярск в 14:02. Вся дорога занимает 3 д. 18 ч. 32 мин., а суммарное время стоянок составляет - 12 ч. 40 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2635 руб.
  • стоимость купейного места – 7040 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 201С Анапа - Красноярск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

69 станций

Самая длинная остановка:

93 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2635 руб.

Оставить отзыв о поезде 201С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
